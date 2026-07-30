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Come acquistare i biglietti per Manchester City-Bournemouth: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti della gara d’esordio stagionale del Manchester City all’Etihad

L’era post-Pep inizia davvero domenica 23 agosto, quando Enzo Maresca guiderà il Manchester City all’Etihad Stadium per la prima sfida stagionale di Premier League contro il Bournemouth, e potresti esserci anche tu prenotando i biglietti oggi.

Non è soltanto il Manchester City ad aver cambiato guida tecnica: Marco Rose ha preso le redini del Bournemouth, mentre Andoni Iraola si è trasferito più a nord per diventare il nuovo allenatore del Liverpool.

Affrontare il Bournemouth riporterà alla mente ricordi dolorosi per i tifosi del Manchester City, visto che l’1-1 contro le Cherries al Vitality Stadium lo scorso maggio ha spento i sogni di riconquistare il titolo di Premier League. Tuttavia, il City ha dominato in casa, vincendo le ultime tre partite contro il Bournemouth all’Etihad con un punteggio complessivo di 12-3.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarti i biglietti per Manchester City-Bournemouth, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Manchester City e Bournemouth?

Il Manchester City ospita il Bournemouth all’Etihad Stadium di Manchester, con calcio d’inizio previsto alle 14:00 BST, domenica 23 agosto.

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Premier League - Game Week 1
Etihad Stadium

Come acquistare i biglietti di Premier League per Manchester City-Bournemouth

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli completamente digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debenture: i titolari di abbonamento stagionale mantengono i propri posti o rimettono al club le partite che non utilizzano.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali per i membri a pagamento del club (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale stabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al valore nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: le vendite aperte al pubblico generale non membro sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se stai cercando biglietti all’ultimo minuto, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Manchester City-Bournemouth?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

  • Fasce d’età e riduzioni: la maggior parte dei club offre prezzi differenziati per Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d’età cambiano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione delle partite: i club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top sei o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: i posti centrali lungo la linea laterale e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • Membership ufficiale necessaria: per acquistare biglietti casalinghi al valore nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o ai canali di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto di 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le disponibilità per i tifosi ospiti sono estremamente limitate e di solito vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

Forma

MCI

MCI - Forma

BRE
V3-0
CRY
V3-0
CHE
V0-1
BOU
D1-1
AVL
S1-2
Gol segnato (subito)
9/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
BOU

BOU - Forma

FUL
V0-1
MCI
D1-1
NFO
D1-1
FCP
V4-1
FCA
V2-5
Gol segnato (subito)
12/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Precedenti recenti

Testa a testa

Manchester CityPareggioAFC Bournemouth
3
1
1
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FIN
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
FIN
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
FIN
FA Cup
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FIN
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FIN
10Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato5/5

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Manchester City - AFC Bournemouth

Manchester City crest
Manchester City
MCI
Formazione
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU

Allenatore

  • E. Maresca

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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