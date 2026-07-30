Come acquistare i biglietti per Manchester City-Bournemouth: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

L’era post-Pep inizia davvero domenica 23 agosto, quando Enzo Maresca guiderà il Manchester City all’Etihad Stadium per la prima sfida stagionale di Premier League contro il Bournemouth, e potresti esserci anche tu prenotando i biglietti oggi.

Non è soltanto il Manchester City ad aver cambiato guida tecnica: Marco Rose ha preso le redini del Bournemouth, mentre Andoni Iraola si è trasferito più a nord per diventare il nuovo allenatore del Liverpool.

Affrontare il Bournemouth riporterà alla mente ricordi dolorosi per i tifosi del Manchester City, visto che l’1-1 contro le Cherries al Vitality Stadium lo scorso maggio ha spento i sogni di riconquistare il titolo di Premier League. Tuttavia, il City ha dominato in casa, vincendo le ultime tre partite contro il Bournemouth all’Etihad con un punteggio complessivo di 12-3.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarti i biglietti per Manchester City-Bournemouth, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Manchester City e Bournemouth?

Il Manchester City ospita il Bournemouth all’Etihad Stadium di Manchester, con calcio d’inizio previsto alle 14:00 BST, domenica 23 agosto.

Premier League - Game Week 1 23 ago 2026 - 09:00 Etihad Stadium

Come acquistare i biglietti di Premier League per Manchester City-Bournemouth

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli completamente digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debenture: i titolari di abbonamento stagionale mantengono i propri posti o rimettono al club le partite che non utilizzano.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali per i membri a pagamento del club (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale stabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al valore nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: le vendite aperte al pubblico generale non membro sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se stai cercando biglietti all’ultimo minuto, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Manchester City-Bournemouth?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

Fasce d’età e riduzioni: la maggior parte dei club offre prezzi differenziati per Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d’età cambiano da squadra a squadra.

Categorizzazione delle partite: i club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top sei o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: i posti centrali lungo la linea laterale e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.

Membership ufficiale necessaria: per acquistare biglietti casalinghi al valore nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o ai canali di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto di 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le disponibilità per i tifosi ospiti sono estremamente limitate e di solito vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

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