Il Malaga affronta il Villarreal mercoledì 16 settembre 2026 all'Estadio La Rosaleda di Malaga.

Il Villarreal si reca in Andalusia con l'obiettivo di conquistare punti preziosi in trasferta nella corsa a un posto valido per la qualificazione europea in classifica. Questa sfida riporta in scena una storica rivalità nella massima serie tra le due squadre, che si sono affrontate l'ultima volta in Liga nell'aprile 2018, quando il Malaga si impose in casa per 1-0.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Malaga-Villarreal, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Malaga-Villarreal in Liga?

Malaga-Villarreal si gioca all'Estadio La Rosaleda di Malaga.

LaLiga - Game Week 6 16 set 2026 - 09:00 Estadio La Rosaleda

Come acquistare i biglietti per Malaga-Villarreal in Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Liga Málaga CF vs. Villarreal CF del 16 settembre 2026 all'Estadio La Rosaleda, hai alcune opzioni:

1. Portale ufficiale biglietteria del Málaga CF

Portale ufficiale biglietteria del Málaga CF ( entradas.malagacf.com ) oppure tramite il sito principale del club ( malagacf.com ). Le vendite ufficiali al pubblico generalmente aprono da 1 a 2 settimane prima della data della partita. Acquistare direttamente dal club di casa garantisce la validità dei biglietti ai prezzi nominali.

2. Biglietteria fisica dello stadio (di persona)

Puoi acquistare i posti rimanenti direttamente al botteghino dello stadio durante la settimana della partita o nel giorno del match, in base alla disponibilità.

3. Piattaforme di rivendita secondaria

Se i biglietti ufficiali per l'ingresso generale sono esauriti, piattaforme secondarie come StubHub offrono opzioni di rivendita.

I biglietti vengono spesso messi in vendita prima sui siti di rivendita da abbonati o rivenditori.

I prezzi sono determinati dalla domanda dei venditori e in genere sono più alti del valore nominale.

Quanto costano i biglietti per Malaga-Villarreal in Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Liga Málaga CF vs. Villarreal CF del 16 settembre 2026 all'Estadio La Rosaleda variano a seconda che l'acquisto avvenga tramite canali ufficiali o piattaforme secondarie:

Biglietti ufficiali del club (valore nominale): I biglietti standard per l'ingresso generale acquistati direttamente dal Málaga CF in genere vanno da 30 € a 75 € , a seconda del settore e della categoria del posto (ad esempio, dietro le porte o tribuna laterale principale).

Pacchetti hospitality ufficiali / VIP: I posti premium e le opzioni con lounge VIP tramite vendita ufficiale partono da circa 120 € a 200 € .

Piattaforme di rivendita secondaria: Sui siti di scambio biglietti come StubHub, i prezzi partono attualmente da circa 75 € a 90 € per i posti d'ingresso, con biglietti mediamente in vendita fino a 150 € a 170 € o più a seconda della domanda.

Malaga-Villarreal in Liga: tutto quello che c'è da sapere

Malaga-Villarreal, il momento delle due squadre

Il Malaga ha raccolto un punto nelle sue prime due partite di Liga, con un bilancio nelle ultime cinque gare tra competizioni ufficiali e amichevoli di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il risultato più recente è stato l'1-1 con il Deportivo de A Coruna del 24 agosto. Prima di allora, ha perso 2-0 contro l'Atletico Madrid all'esordio in Liga. Nel pre-campionato sono arrivati anche il 2-2 con il Fulham e il 4-2 contro l'Al-Arabi, mentre nella serie figura anche la sconfitta per 2-1 contro l'AD Ceuta FC.

Il Villarreal arriva con due pareggi nelle sue due partite di Liga. Nelle ultime cinque gare ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L'uscita più recente è stato il 2-2 sul campo dell'Atletico Madrid del 23 agosto. Ha anche pareggiato 2-2 con il Racing Santander nel weekend d'apertura. Le vittorie in amichevole contro Galatasaray e Levante hanno incorniciato la sconfitta per 3-1 contro il Lens nel pre-campionato. Nell'arco di tutte e cinque le partite, il Villarreal ha segnato sette gol e ne ha subiti sette.

Malaga-Villarreal: i precedenti recenti

L'incrocio più recente tra questi club risale alla Liga del 1° aprile 2018, quando il Malaga vinse 1-0 a La Rosaleda. Nelle ultime cinque sfide dirette registrate, il Malaga conta due vittorie contro le due del Villarreal, con un pareggio. Le due squadre si sono affrontate anche in amichevole nell'agosto 2017, partita vinta 1-0 dal Malaga, mentre il Villarreal si è imposto 2-0 in casa nel novembre 2017.

Malaga-Villarreal, classifica

Nell'attuale classifica della Liga, il Villarreal è nono e il Malaga è 16°.