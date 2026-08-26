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Come acquistare i biglietti per Malaga-Villarreal: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite dell'ultimo minuto e altro ancora

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Il Malaga affronta il Villarreal nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Malaga affronta il Villarreal mercoledì 16 settembre 2026 all'Estadio La Rosaleda di Malaga.

Il Villarreal si reca in Andalusia con l'obiettivo di conquistare punti preziosi in trasferta nella corsa a un posto valido per la qualificazione europea in classifica. Questa sfida riporta in scena una storica rivalità nella massima serie tra le due squadre, che si sono affrontate l'ultima volta in Liga nell'aprile 2018, quando il Malaga si impose in casa per 1-0.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Malaga-Villarreal, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Malaga-Villarreal in Liga?

Malaga-Villarreal si gioca all'Estadio La Rosaleda di Malaga.

crest
LaLiga - Game Week 6
Estadio La Rosaleda

Come acquistare i biglietti per Malaga-Villarreal in Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Liga Málaga CF vs. Villarreal CF del 16 settembre 2026 all'Estadio La Rosaleda, hai alcune opzioni:

1. Portale ufficiale biglietteria del Málaga CF

Portale ufficiale biglietteria del Málaga CF (entradas.malagacf.com) oppure tramite il sito principale del club (malagacf.com). Le vendite ufficiali al pubblico generalmente aprono da 1 a 2 settimane prima della data della partita. Acquistare direttamente dal club di casa garantisce la validità dei biglietti ai prezzi nominali.

2. Biglietteria fisica dello stadio (di persona)

Puoi acquistare i posti rimanenti direttamente al botteghino dello stadio durante la settimana della partita o nel giorno del match, in base alla disponibilità.

3. Piattaforme di rivendita secondaria

Se i biglietti ufficiali per l'ingresso generale sono esauriti, piattaforme secondarie come StubHub offrono opzioni di rivendita.

I biglietti vengono spesso messi in vendita prima sui siti di rivendita da abbonati o rivenditori.

I prezzi sono determinati dalla domanda dei venditori e in genere sono più alti del valore nominale.

Quanto costano i biglietti per Malaga-Villarreal in Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Liga Málaga CF vs. Villarreal CF del 16 settembre 2026 all'Estadio La Rosaleda variano a seconda che l'acquisto avvenga tramite canali ufficiali o piattaforme secondarie:

  • Biglietti ufficiali del club (valore nominale): I biglietti standard per l'ingresso generale acquistati direttamente dal Málaga CF in genere vanno da 30 € a 75 €, a seconda del settore e della categoria del posto (ad esempio, dietro le porte o tribuna laterale principale).
  • Pacchetti hospitality ufficiali / VIP: I posti premium e le opzioni con lounge VIP tramite vendita ufficiale partono da circa 120 € a 200 €.
  • Piattaforme di rivendita secondaria: Sui siti di scambio biglietti come StubHub, i prezzi partono attualmente da circa 75 € a 90 € per i posti d'ingresso, con biglietti mediamente in vendita fino a 150 € a 170 € o più a seconda della domanda.

Malaga-Villarreal in Liga: tutto quello che c'è da sapere

Malaga-Villarreal, il momento delle due squadre

Il Malaga ha raccolto un punto nelle sue prime due partite di Liga, con un bilancio nelle ultime cinque gare tra competizioni ufficiali e amichevoli di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il risultato più recente è stato l'1-1 con il Deportivo de A Coruna del 24 agosto. Prima di allora, ha perso 2-0 contro l'Atletico Madrid all'esordio in Liga. Nel pre-campionato sono arrivati anche il 2-2 con il Fulham e il 4-2 contro l'Al-Arabi, mentre nella serie figura anche la sconfitta per 2-1 contro l'AD Ceuta FC.

Il Villarreal arriva con due pareggi nelle sue due partite di Liga. Nelle ultime cinque gare ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L'uscita più recente è stato il 2-2 sul campo dell'Atletico Madrid del 23 agosto. Ha anche pareggiato 2-2 con il Racing Santander nel weekend d'apertura. Le vittorie in amichevole contro Galatasaray e Levante hanno incorniciato la sconfitta per 3-1 contro il Lens nel pre-campionato. Nell'arco di tutte e cinque le partite, il Villarreal ha segnato sette gol e ne ha subiti sette.

MAL

MAL - Forma

ALA
V4-2
CAC
S2-1
FUL
D2-2
ATM
S2-0
COR
D1-1
Gol segnato (subito)
8/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
VIL

VIL - Forma

RCL
S3-1
LEV
V1-0
GAL
V1-2
SAN
D2-2
ATM
D2-2
Gol segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Malaga-Villarreal: i precedenti recenti

L'incrocio più recente tra questi club risale alla Liga del 1° aprile 2018, quando il Malaga vinse 1-0 a La Rosaleda. Nelle ultime cinque sfide dirette registrate, il Malaga conta due vittorie contro le due del Villarreal, con un pareggio. Le due squadre si sono affrontate anche in amichevole nell'agosto 2017, partita vinta 1-0 dal Malaga, mentre il Villarreal si è imposto 2-0 in casa nel novembre 2017.

Testa a testa

MalagaPareggioVillarreal
2
1
2
LaLiga
Malaga badge
Malaga
MAL
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FIN
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Malaga badge
Malaga
MAL
0
FIN
Amichevoli dei club
Malaga badge
Malaga
MAL
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FIN
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Malaga badge
Malaga
MAL
1
FIN
LaLiga
Malaga badge
Malaga
MAL
0
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
FIN
3Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal0/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

Malaga-Villarreal, classifica

Nell'attuale classifica della Liga, il Villarreal è nono e il Malaga è 16°.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SivigliaSivigliaSEV
220052+36
V
V
2
Real BetisReal BetisBET
220020+26
V
V
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
D
V
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
D
V
5
BarcellonaBarcellonaBAR
110050+53
V
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
S
V
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
8
GetafeGetafeGET
210113-23
V
S
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
D
D
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
D
D
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
D
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
D
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
S
D
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
S
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
S
D
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
D
S
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
D
S
18
ElcheElcheELC
201116-51
S
D
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
S
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

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