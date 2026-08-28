Il Mainz 05 affronta l'Eintracht Francoforte sabato 12 settembre 2026 alla MEWA Arena di Magonza.

Entrambi i club arrivano alla partita con l'obiettivo di costruire subito slancio, con l'Eintracht Francoforte intenzionato a difendere le proprie ambizioni europee e il Mainz 05 che punta a consolidare una solida presenza nella parte alta della classifica. Il bilancio complessivo dei precedenti resta eccezionalmente equilibrato, con il Francoforte in leggero vantaggio grazie a 12 vittorie contro le 11 del Mainz, oltre a 9 pareggi.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Mainz 05-Eintracht Francoforte, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Mainz 05-Eintracht Francoforte in Bundesliga?

Mainz 05-Eintracht Francoforte si gioca alla MEWA Arena di Magonza, con la partita che fa parte della giornata inaugurale di Bundesliga della stagione 2026/27.

Bundesliga - Game Week 3 12 set 2026 - 09:30 MEWA Arena

Come comprare i biglietti per Mainz 05-Eintracht Francoforte in Bundesliga?

Acquista i biglietti per la partita di Bundesliga tra Mainz 05 ed Eintracht Francoforte del 12 settembre 2026 attraverso queste principali opzioni:

Ticket Shop ufficiale del club: Il modo più sicuro e diretto è tramite il ticket shop online ufficiale del Mainz 05 (mainz05.de), dato che il Mainz ospita la partita alla MEWA Arena. I biglietti di solito vengono messi in vendita prima per i membri del club e poi aperti al pubblico generale.

Piattaforma ufficiale di rivendita del Mainz 05: Il Mainz 05 gestisce sul proprio sito uno scambio ufficiale di biglietti (Ticketbörse) dove gli abbonati possono rivendere in sicurezza i propri posti al prezzo nominale per le singole partite.

Settore ospiti dell'Eintracht Francoforte: Se tifi Eintracht Francoforte, i biglietti per il settore ospiti vengono distribuiti direttamente tramite il sito ufficiale del club e il portale membri dell'Eintracht Francoforte.

Quanto costano i biglietti per Mainz 05-Eintracht Francoforte in Bundesliga?

I prezzi ufficiali nominali dei biglietti per la partita tra Mainz 05 ed Eintracht Francoforte alla MEWA Arena vanno indicativamente da 12 £ a 65 £, a seconda della categoria e del settore:

Curva in piedi (Stehplatz): ~12 £ - 19 £ (14 € - 22 €)

Posti standard per categoria: ~23 £ - 47 £ (27 € - 55 €)

Categoria 1 e posti centrali premium: ~50 £ - 65 £ (58 € - 76 €)

Se acquisti tramite marketplace secondari o aggregatori di rivendita di biglietti come StubHub a causa dell'alta domanda per il derby, aspettati tariffe dinamiche del mercato secondario:

Posti di rivendita di fascia base: ~43 £ - 55 £

Posti medi e visuale da centrocampo: ~70 £ - 150 £

Pacchetti VIP e hospitality: 170 £+

Mainz 05-Eintracht Francoforte in Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Mainz 05 ed Eintracht Francoforte

Il Mainz 05 arriva a questa sfida con cinque vittorie nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stata il successo per 9-0 contro il VfB Krieschow in DFB-Pokal, mentre in pre-stagione ha battuto anche l'AFC Bournemouth per 2-1 e il Paris FC per 4-0. Gli unici punti lasciati per strada in questa serie sono arrivati nel pareggio per 3-3 con l'Udinese. Il Mainz ha segnato 19 gol in queste cinque partite e ne ha subiti solo quattro, un dato che riflette un reparto offensivo coeso e produttivo.

Il bilancio dell'Eintracht Francoforte nelle ultime cinque partite dice quattro vittorie e una sconfitta. L'esordio in DFB-Pokal contro lo SC St. Toenis si è chiuso sull'11-0, e in pre-stagione ha battuto anche l'FSV Francoforte per 5-1 e l'Hull City per 2-0. La macchia più evidente di questa serie è stata la sconfitta per 7-0 contro il Brentford, un risultato che ha dominato la narrazione estiva del club. Il Francoforte ha segnato 19 gol in queste cinque gare ma ne ha subiti 12, con la sconfitta contro il Brentford che rappresenta la maggior parte di questo totale difensivo.

Mainz 05-Eintracht Francoforte: precedenti recenti

L'ultimo incontro tra questi due club si è disputato il 22 marzo 2026, quando il Mainz 05 ha battuto l'Eintracht Francoforte 2-1 alla MEWA Arena in Bundesliga. Prima di allora, il Francoforte aveva vinto 1-0 in casa nel novembre 2025. Nelle ultime cinque sfide in tutte le competizioni, il Mainz conta due vittorie contro le due del Francoforte, con un pareggio, e le due squadre si sono spartite la posta in palio in partite sempre molto combattute.