Come acquistare i biglietti per Mainz 05-Bayer Leverkusen: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Mainz 05 affronta il Bayer Leverkusen sabato 10 ottobre 2026 alla MEWA Arena di Magonza.

Negli ultimi due incroci in Bundesliga, il Bayer 04 Leverkusen ha avuto la meglio sull'1. FSV Mainz 05 in un pirotecnico 4-3 il 18 ottobre 2025. L'incontro più recente, disputato il 28 febbraio 2026, si è concluso con un combattuto pareggio per 1-1 alla BayArena.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Mainz 05-Bayer Leverkusen, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Mainz 05-Bayer Leverkusen in Bundesliga?

Mainz 05-Bayer Leverkusen si gioca alla MEWA Arena di Magonza sabato 10 ottobre 2026.

Bundesliga - Game Week 5 10 ott 2026 - 09:30 MEWA Arena

Come acquistare i biglietti per Mainz 05-Bayer Leverkusen di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Bundesliga tra 1. FSV Mainz 05 e Bayer 04 Leverkusen, segui questi passaggi standard attraverso i canali ufficiali e primari:

1. Biglietteria online ufficiale del Mainz 05 (per i posti nel settore di casa)

Il Mainz 05 apre in genere la vendita dei biglietti prima ai soci del club e agli abbonati. Se l'elevata domanda lascia disponibilità residue, la vendita libera al pubblico viene aperta più vicino al giorno della partita.

2. Biglietteria online ufficiale del Bayer Leverkusen (per i posti nel settore ospiti)

Se tifi Bayer Leverkusen, visita il ticket shop ufficiale online del Bayer 04 Leverkusen. La vendita dei biglietti per il settore ospiti del Leverkusen richiede spesso l'accesso a un account Bayer 04 attivo o la verifica tramite un sistema di coda digitale. Le quote riservate agli ospiti vengono offerte prima ai soci del Bayer 04 e agli abbonati.

Partner hospitality autorizzati: le opzioni hospitality ufficiali, compresi posti premium, accesso alle lounge e catering, possono essere prenotate tramite i desk hospitality ufficiali del club o fornitori di viaggio autorizzati.

Quanto costano i biglietti per Mainz 05-Bayer Leverkusen di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la sfida di Bundesliga tra Mainz 05 e Bayer Leverkusen variano in base alla posizione del posto, al canale di acquisto e alla fascia di categoria.

Curva di casa (Mainz 05): prezzi previsti tra 14 € e 18 € per un ingresso standard adulti nei settori in piedi.

Biglietti per posti in piedi ( Stehplatz )

Settore ospiti (tifosi del Leverkusen): i biglietti per posti in piedi nei Blocchi H e I vanno generalmente da 15 € a 19 € . Tariffe ridotte: i biglietti scontati per studenti, anziani e giovani costano in genere tra 11 € e 14 € .

Biglietti con posto a sedere ( Sitzplatz )

Tribune dietro la porta ( Hintertor ): i posti dietro le porte vanno da 28 € a 38 € a seconda della fila e della qualità della visuale. Tribuna principale e distinti opposti ( Haupttribüne / Gegengerade ): i posti laterali costano generalmente tra 42 € e 65 € per le normali partite di Bundesliga di categoria B/A. Settori d'angolo ( Ecke ): i posti nei blocchi d'angolo si collocano in genere tra 32 € e 42 € .

Categorie speciali

Sconti bambini / giovani: i biglietti per i bambini sotto i 14 anni variano di solito tra 8 € e 18 € nelle aree standard con posti a sedere. VIP e hospitality: i posti premium con accesso lounge e catering partono da circa 180 € fino a 280 € a posto.

Prezzi del mercato di rivendita ( Zweitmarkt e piattaforme secondarie)

Cambio biglietti ufficiale ( Zweitmarkt ): i posti venduti tramite il circuito ufficiale del club sono limitati al prezzo nominale più una commissione di servizio minima, in genere 1 € o 3 € in più.



Mainz 05-Bayer Leverkusen di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Mainz 05-Bayer Leverkusen: forma

Il Mainz 05 arriva a questa partita con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato un netto 5-0 contro l'Hamburger SV in Bundesliga. In precedenza, in questa serie, ha battuto il VfB Krieschow 9-0 in DFB-Pokal e ha vinto le amichevoli contro AFC Bournemouth e Paris FC, con gli unici punti lasciati per strada arrivati in uno 0-0 in Bundesliga contro il Paderborn. In queste cinque partite, il Mainz ha segnato 18 gol e ne ha subìto soltanto uno.

Il Bayer Leverkusen ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente si è chiusa con un 4-0 in Bundesliga contro l'Union Berlino, arrivato dopo il dannoso ko per 2-3 alla prima giornata contro l'Elversberg. Il Leverkusen ha inoltre vinto 4-0 sul campo del Wehen Wiesbaden in DFB-Pokal e ha battuto 2-1 il Newcastle United in pre-season, ma ha perso contro il Nottingham Forest. Ha segnato 12 gol e ne ha incassati otto in queste cinque gare.

Mainz 05-Bayer Leverkusen: precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi due club è terminato 1-1, disputato alla BayArena in Bundesliga il 28 febbraio 2026. Guardando agli ultimi cinque precedenti, il Leverkusen ha un leggero vantaggio con tre vittorie contro l'unica del Mainz, oltre a un pareggio. Il Leverkusen ha segnato nove gol in questi confronti, mentre il Mainz ne ha realizzati sette.