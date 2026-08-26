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Come acquistare i biglietti per Lorient-Tolosa: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Lorient affronta il Tolosa in Ligue 1. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Lorient affronta il Tolosa sabato 12 settembre 2026 allo Stade du Moustoir di Lorient.

Negli ultimi cinque precedenti in Ligue 1, il confronto è stato perfettamente equilibrato con due vittorie per parte e un pareggio. Entrambi i club puntano a costruire slancio a inizio stagione e a posizionarsi più in alto in classifica dopo finali di campionato molto combattuti nelle stagioni precedenti.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Lorient-Tolosa, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Lorient-Tolosa di Ligue 1?

Lorient-Tolosa si gioca allo Stade du Moustoir di Lorient, con informazioni ufficiali sulla trasmissione non attualmente disponibili per questa partita.

crest
Ligue 1 - Game Week 4
Stade du Moustoir

Come acquistare i biglietti per Lorient-Tolosa di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per l'imminente partita di Ligue 1 tra FC Lorient e Toulouse FC allo Stade du Moustoir, è possibile utilizzare i seguenti metodi principali:

  • Sito ufficiale del club: L'opzione più diretta e affidabile è controllare il portale ufficiale dei biglietti sul sito ufficiale dell'FC Lorient. Poiché il Lorient gioca in casa, i biglietti vengono solitamente messi in vendita prima per i membri del club e gli abbonati, seguiti poi dalla vendita libera al pubblico a seconda della disponibilità.
  • Biglietteria dello stadio: Se i biglietti saranno ancora disponibili a ridosso del giorno della partita, sarà possibile acquistarli direttamente alla biglietteria dello Stade du Moustoir di Lorient.
  • Piattaforme di rivendita secondarie: Se i canali ufficiali saranno esauriti, i biglietti potranno essere trovati su marketplace tra tifosi e aggregatori secondari di biglietti come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Lorient-Tolosa di Ligue 1?

I biglietti per la sfida di Ligue 1 tra FC Lorient e Toulouse FC allo Stade du Moustoir variano generalmente in base alla categoria di posto scelta.

  • Prezzi di partenza: Sui marketplace secondari e sulle piattaforme di rivendita come StubHub, i biglietti partono in genere da circa 33 € a 36 € per i settori standard a ingresso generale o dietro la porta, come i Virages.
  • Prezzi medi: La maggior parte dei posti standard nelle tribune laterali e centrali si colloca su fasce più alte, con prezzi medi di mercato intorno ai 50 €-55 €.
  • Posti premium e VIP: Le visuali migliori nei settori centrali principali o i pacchetti hospitality possono costare sensibilmente di più, a seconda della disponibilità e della domanda.

Lorient-Tolosa di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Lorient e Tolosa

Il Lorient ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è stata lo 0-0 con il Nizza in Ligue 1 il 22 agosto, mentre il risultato più pesante della serie è stato il 4-1 subito contro l'Elversberg in amichevole il 15 agosto. La squadra ha però mostrato qualità offensive in precedenza nel pre-campionato, battendo l'UNFP FC 5-1 e vincendo 2-0 sul campo del Guingamp. Nelle cinque partite, il Lorient ha segnato nove gol e ne ha subiti sette.

Il Tolosa ha una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. La partita più recente si è conclusa con una sconfitta per 0-2 sul campo del Lione in Ligue 1 il 22 agosto. Ha perso anche 1-2 contro l'Hamburger SV nel pre-campionato, anche se le vittorie contro Al-Ain e Real Sociedad hanno mostrato che può offrire buone prestazioni. Il Tolosa ha segnato cinque gol e ne ha subiti sei nelle cinque partite.

FCL

FCL - Forma

EAG
V0-2
UNF
V5-1
SCO
S2-1
ELV
S4-1
NCE
D0-0
Gol segnato (subito)
9/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
TFC

TFC - Forma

ROD
D1-1
RSO
V2-1
ALA
V0-1
HSV
S1-2
OL
S0-2
Gol segnato (subito)
5/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Lorient-Tolosa: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra questi club risale alla Ligue 1 del 21 marzo 2026, quando il Tolosa ha vinto 1-0 in casa. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 1-1 allo Stade du Moustoir nel novembre 2025. Nelle ultime cinque sfide di Ligue 1 tra loro, il Tolosa ha vinto due volte, il Lorient ha vinto due volte e una partita è finita in parità, con un bilancio dei precedenti molto equilibrato.

Testa a testa

LorientPareggioTolosa
0
2
3
Ligue 1
Tolosa badge
Tolosa
TFC
1
Lorient badge
Lorient
FCL
0
FIN
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
1
Tolosa badge
Tolosa
TFC
1
FIN
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
1
Tolosa badge
Tolosa
TFC
2
FIN
Ligue 1
Tolosa badge
Tolosa
TFC
1
Lorient badge
Lorient
FCL
1
FIN
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
0
Tolosa badge
Tolosa
TFC
1
FIN
3Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Lorient-Tolosa: classifica

Nell'attuale classifica di Ligue 1, il Lorient è 10° mentre il Tolosa occupa il 16° posto.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MarsigliaMarsigliaOM
110040+43
V
2
LensLensRCL
110052+33
V
3
LilleLilleLIL
110020+23
V
4
LioneLioneOL
110020+23
V
5
MonacoMonacoASM
110010+13
V
6
BrestBrestB29
10102201
D
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
10102201
D
8
Le MansLe MansLEM
10102201
D
9
RennesRennesREN
10102201
D
10
LorientLorientFCL
10100001
D
11
NizzaNizzaNCE
10100001
D
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
D
13
TroyesTroyesTRO
10100001
D
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
S
15
AngersAngersSCO
100102-20
S
16
TolosaTolosaTFC
100102-20
S
17
AuxerreAuxerreAJA
100125-30
S
18
StrasburgoStrasburgoSTR
100104-40
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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