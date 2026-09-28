La star mondiale della comicità Trevor Noah è attualmente in tournée in tutto il mondo, portando il suo tagliente umorismo osservazionale e il suo incisivo commento culturale in arene gremite in ogni angolo del pianeta.

Vincitore di un Emmy e storico conduttore dei Grammy, Noah si è costruito una reputazione senza eguali nella stand-up comedy moderna. I suoi recenti show in Nord America, Asia e Medio Oriente hanno registrato una domanda di biglietti da record.

GOAL ha raccolto tutto quello che c'è da sapere sulle prossime date e sui prezzi, così da permetterti di assicurarti subito i biglietti più economici per Trevor Noah.

Quando si esibisce Trevor Noah?

Data e ora Evento Luogo Biglietti 25 set 2026 alle 18:00 Trevor Noah Stand-Up Grand Arena, Città del Capo, Sudafrica Biglietti 26 ott 2026 alle 20:00 Trevor Noah Stand-Up MacPherson Stadium, Hong Kong Biglietti 3 nov 2026 alle 20:00 Trevor Noah Stand-Up The Star Theatre, Singapore Biglietti 9 nov 2026 alle 20:00 Trevor Noah Stand-Up Idea Live Arena, Selangor, Malesia Biglietti 25 nov 2026 alle 20:00 Trevor Noah Stand-Up Dubai Opera, Dubai, Emirati Arabi Uniti Biglietti 26 nov 2026 alle 20:00 Trevor Noah Stand-Up Dubai Opera, Dubai, Emirati Arabi Uniti Biglietti 28 nov 2026 alle 20:00 Trevor Noah Stand-Up Dubai Opera, Dubai, Emirati Arabi Uniti Biglietti 29 nov 2026 alle 20:00 Trevor Noah Stand-Up Dubai Opera, Dubai, Emirati Arabi Uniti Biglietti

Dove acquistare i biglietti per Trevor Noah?

La vendita ufficiale dei biglietti per gli show di Trevor Noah è gestita principalmente da piattaforme autorizzate come Ticketmaster, AXS e le biglietterie ufficiali delle venue. Acquistare direttamente dai venditori primari durante le prevendite o la vendita generale garantisce l'accesso ai prezzi nominali.

Piattaforme secondarie come StubHub sono la soluzione giusta se gli annunci sul sito ufficiale sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Trevor Noah?

I prezzi ufficiali dei biglietti per le esibizioni dal vivo di Trevor Noah variano in base alla capienza della venue, alla posizione del posto e alla domanda. Sui canali primari come Ticketmaster e i portali ufficiali delle venue, i prezzi dei biglietti standard partono da circa 55 USD per i posti generali.

Se le disponibilità generali ufficiali vanno esaurite, piattaforme secondarie di rivendita come StubHub offrono un'opzione alternativa per assicurarsi posti last minute. I prezzi dei biglietti sul mercato secondario partono in genere da circa 119 USD.

Tutto quello che c'è da sapere su Trevor Noah

Trevor Noah è tra i comici di stand-up più celebrati al mondo. Dopo aver raggiunto la fama internazionale come conduttore di The Daily Show with Trevor Noah, ha presentato diverse cerimonie dei Grammy Award e pubblicato popolari speciali stand-up su Netflix.

Dettagli importanti per i fan che vogliono vedere Trevor Noah dal vivo: