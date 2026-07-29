Andoni Iraola riceverà sicuramente un’accoglienza calorosa quando sabato 29 agosto metterà piede sul terreno di gioco di Anfield per la sua prima partita casalinga ufficiale alla guida del Liverpool. Potresti essere lì per assistere all’occasione e vedere come il Liverpool se la caverà contro il Nottingham Forest, prenotando i biglietti oggi.

Nonostante il quinto posto e la qualificazione alla Champions League ottenuti la scorsa stagione, per il Liverpool si è trattato di un rendimento al di sotto delle aspettative ed è costato il posto ad Arne Slot. Al suo posto arriva Iraola, che ha compiuto meraviglie con il Bournemouth durante le sue tre stagioni nel club della costa meridionale, portandolo incredibilmente al 6° posto e in Europa nell’ultima annata.

Il Nottingham Forest, però, avrà ricordi piacevoli delle recenti trasferte ad Anfield. Il Forest ha vinto nelle ultime due apparizioni lì, la prima volta che ha ottenuto due successi consecutivi nell’iconico stadio dal 1963.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che devi sapere per assicurarti i biglietti di Liverpool-Nottingham Forest, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Liverpool-Nottingham Forest di Premier League?

Liverpool-Nottingham Forest è in programma alle 12:30 BST di sabato 29 agosto, ad Anfield, a Liverpool.

Premier League - Game Week 2 29 ago 2026 - 07:30 Anfield

Come acquistare i biglietti per Liverpool-Nottingham Forest di Premier League?

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debentures: Gli attuali titolari di abbonamento mantengono il proprio posto oppure restituiscono al club le partite a cui non assisteranno.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali riservate ai membri paganti del club (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: Le vendite aperte al pubblico generale non iscritto sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se sei alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono acquistare tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Liverpool-Nottingham Forest?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto a sedere e della categoria della partita:

Fasce d’età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi suddivisi per categorie Adulto, Junior (di solito U18 o U21), Studente e Senior, anche se percentuali di sconto e limiti d’età differiscono da squadra a squadra.

Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati del campo e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.

Necessaria la membership ufficiale: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o alle piattaforme di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente prorogato il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti del settore ospiti siano limitati a £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote per i tifosi in trasferta sono estremamente limitate e in genere vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

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