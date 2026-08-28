Come acquistare i biglietti per Lione-Rennes: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite dell'ultimo minuto e altro ancora

Lione affronta il Rennes sabato 19 settembre 2026 al Groupama Stadium di Lione.

Nel loro incontro più recente, a maggio 2026, il Lione ha ottenuto una vittoria per 4-2 ad alto punteggio contro il Rennes in casa. Lo Stade Rennais cercherà di ribaltare la situazione in trasferta e riprendersi il diritto di vantarsi in una rivalità che storicamente è stata molto combattuta.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che devi sapere su come assicurarti i biglietti per Lione-Rennes, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Lione-Rennes di Ligue 1?

Lione-Rennes si gioca al Groupama Stadium di Lione, con il calcio d'inizio programmato come confermato nei dettagli della partita qui sotto.

Ligue 1 - Game Week 5 19 set 2026 - 11:00 Groupama Stadium

Come acquistare i biglietti per Lione-Rennes di Ligue 1?

Puoi acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 tra Lione e Rennes attraverso diverse opzioni principali:

Portale ufficiale di biglietteria dell'Olympique Lyonnais: Il modo più sicuro per acquistare biglietti al prezzo nominale è direttamente dal sito ufficiale di biglietteria dell'OL (billetterie.olvallee.fr o ol.fr).

Biglietteria del Groupama Stadium: Puoi acquistare i biglietti di persona ai botteghini del Groupama Stadium a Décines-Charpieu, Lione, nei giorni senza partita o prima del calcio d'inizio se restano posti disponibili.

Partner ufficiali travel & hospitality: Partner autorizzati per viaggi sportivi come P1 Travel offrono biglietti ufficiali per il giorno della partita insieme a pacchetti VIP hospitality.

Marketplace secondari di biglietti: Piattaforme aggregatrici di biglietti come Ticombo mettono in vendita biglietti del mercato secondario, sia standard sia VIP, da parte di rivenditori.

Quanto costano i biglietti per Lione-Rennes di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra Lione e Stade Rennais al Groupama Stadium di sabato 19 settembre 2026 variano in base alla categoria del posto e al luogo in cui li acquisti:

Biglietti ufficiali al prezzo nominale: I biglietti standard acquistati direttamente dall'Olympique Lyonnais vanno indicativamente da 15 € a 30 € per posti standard dietro la porta o nell'anello superiore. I posti laterali di fascia intermedia generalmente vanno da 35 € a 75 € .

Rivendita & marketplace secondari: Sulle piattaforme di rivendita come Ticombo, i prezzi di partenza iniziano tipicamente intorno a 18 € a 33 € per i posti base. Nei mercati secondari, i posti standard hanno una media compresa tra 95 € e 135 € , a seconda della visuale e della domanda.

Pacchetti hospitality & VIP: Le opzioni premium per il giorno della partita e i pacchetti ufficiali travel hospitality partono generalmente da circa 160 € a 250 €+ per biglietto.

Lione-Rennes di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Lione e Rennes

Il Lione ha vinto due partite, ne ha pareggiata una e ne ha perse due nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. La sua uscita più recente è stata la sconfitta per 1-2 contro il Fenerbahce nel ritorno del secondo turno di qualificazione alla Champions League del 26 agosto, risultato che ha chiuso la sua campagna europea. Prima di allora, ha battuto 2-0 il Tolosa in Ligue 1 e pareggiato 1-1 con il Fenerbahce all'andata. Il miglior risultato di questa serie è stato il 3-0 contro lo Sparta Praga, anche se ha anche perso 2-1 contro lo Sparta Praga in una precedente gara di qualificazione. Il Lione ha segnato sette gol e ne ha subiti sei in queste cinque partite.

Il Rennes non ha vinto nelle ultime cinque partite, con un pareggio e quattro sconfitte. Il risultato competitivo più recente è stato il 2-2 con il Paris Saint-Germain in Ligue 1 il 23 agosto, partita in cui era avanti 2-0 prima di subire due gol nel secondo tempo. Le uscite precampionato hanno incluso sconfitte contro Brentford (4-2), Sunderland (2-1) e Brentford Academy (2-1), oltre a un pareggio per 3-3 con il Galatasaray. Il Rennes ha segnato nove gol in queste cinque partite e ne ha subiti dodici.

Lione-Rennes: precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre si è giocato il 3 maggio 2026, quando il Lione ha battuto il Rennes 4-2 al Groupama Stadium in Ligue 1. Nelle ultime cinque sfide dirette, il Lione ha un netto vantaggio, con tre vittorie contro le due del Rennes. Il Lione ha segnato 14 gol in questi confronti contro i nove del Rennes, con la partita giocata a Rennes nel settembre 2025 terminata 3-1 per la squadra di casa e una sfida precedente, nell'agosto 2024, andata anche quella al Rennes per 3-0.