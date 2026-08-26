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Come acquistare i biglietti per Lille-Troyes: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Lille affronta il Troyes in Ligue 1. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Lille affronta il Troyes domenica 13 settembre 2026 alla Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d'Ascq.

Il Lille si presenta a questa serie di partite con l'obiettivo di sfruttare il fattore campo sotto la guida del proprio staff tecnico. Nel frattempo, il Troyes si reca a Villeneuve-d'Ascq in cerca di un risultato esterno cruciale contro un avversario temibile.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Lille-Troyes, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Lille-Troyes in Ligue 1?

Lille-Troyes si gioca alla Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d'Ascq, con il calcio d'inizio in programma per questa giornata di Ligue 1.

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Ligue 1 - Game Week 4
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Come acquistare i biglietti per Lille-Troyes di Ligue 1?

L'acquisto dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra LOSC Lille ed ES Troyes AC, in programma il 13 settembre 2026 alla Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, prevede alcuni canali standard:

  • Sito ufficiale del club: Il metodo più diretto e sicuro è visitare il sito ufficiale del LOSC Lille. Andate nella sezione biglietteria o matchday per acquistare i tagliandi direttamente dal club una volta aperta la vendita al pubblico o le finestre riservate ai membri.
  • Biglietteria / Ticket office dello stadio: I tifosi locali o i viaggiatori possono recarsi alla biglietteria della Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve-d'Ascq prima del giorno della partita per acquistare i biglietti di persona, salvo disponibilità.
  • Piattaforme di rivendita e comparazione biglietti: Se i canali ufficiali del club sono esauriti o se cercate specifici settori dello stadio, come lati corti, angoli o visuale sul lato lungo, i marketplace secondari e gli aggregatori di biglietti, come StubHub, monitorano l'inventario disponibile presso i rivenditori.
  • Vantaggi dell'iscrizione al club: Se avete un abbonamento o uno status di membro del Lille, tenete d'occhio le notifiche via email relative alle finestre di priorità, che spesso garantiscono l'accesso anticipato prima dell'inizio della vendita generale.

Quanto costano i biglietti per Lille-Troyes di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per l'imminente partita di Ligue 1 tra LOSC Lille ed ES Troyes AC del 13 settembre 2026 variano a seconda della piattaforma, del settore e di quanto in anticipo si acquista:

  • Vendita generale ufficiale del club: I biglietti a prezzo nominale acquistati direttamente attraverso il sito ufficiale del LOSC Lille partono in genere da tariffe base più basse per i posti standard dietro le porte o negli angoli superiori.
  • Mercato secondario e piattaforme di rivendita: Sui marketplace di comparazione e rivendita biglietti, come StubHub, i tagliandi d'ingresso per questa partita partono da circa 11 €, con medie complessive sulla piattaforma comprese all'incirca tra 55 € e 134 € a seconda del posto scelto.   
  • Settori dello stadio: Le visuali premium sul lato lungo o i posti centrali in tribuna alla Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy hanno prezzi più elevati, spesso a partire da 65 € fino a oltre 85 € (da 85 $ fino a oltre 110 $) sulle reti di distribuzione dei biglietti.   

Lille-Troyes di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Lille e Troyes

Il Lille arriva a questa sfida con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è stata la vittoria per 2-0 in Ligue 1 sul campo dell'Angers il 23 agosto, che ha rappresentato il loro unico risultato competitivo nella serie. Prima di allora, ha pareggiato 1-1 con l'Everton e 2-2 con l'Hamburger SV nel pre-campionato, ha battuto l'OH Leuven per 6-3 e ha perso 2-1 contro l'Union St. Gilloise. Il Lille ha segnato 14 gol in queste cinque partite e ne ha subiti sette.

Il Troyes arriva con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. La partita più recente è stata il pareggio per 0-0 in Ligue 1 con il Paris FC il 22 agosto. In precedenza, ha pareggiato 1-1 sia con il Panetolikos sia con l'Auxerre nelle amichevoli pre-campionato, ha battuto il GOAL FC 5-2 e ha vinto 3-0 contro il Grenoble. Il Troyes ha segnato nove gol e ne ha subiti due in queste cinque partite.

LIL

LIL - Forma

GIL
S2-1
OHL
V3-6
HSV
D2-2
EVE
D1-1
SCO
V0-2
Gol segnato (subito)
12/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
TRO

TRO - Forma

GRE
V0-3
GOA
V2-5
AJA
D1-1
PAT
D1-1
PAR
D0-0
Gol segnato (subito)
10/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Lille-Troyes: i precedenti più recenti

L'ultimo incontro tra questi club risale al 3 giugno 2023, quando Troyes e Lille pareggiarono 1-1 in una partita di Ligue 1. Prima di allora, il Lille batté il Troyes 5-1 in casa in Ligue 1 nel gennaio 2023 e vinse anche 2-0 in una sfida di Coupe de France tra le due squadre all'inizio di quello stesso mese. Negli ultimi cinque confronti diretti, il Lille ha vinto tre volte contro l'unica vittoria del Troyes, con una partita terminata in parità.

Testa a testa

LillePareggioTroyes
3
1
1
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Lille badge
Lille
LIL
1
FIN
Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
5
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FIN
Coppa
Lille badge
Lille
LIL
2
Troyes badge
Troyes
TRO
0
FIN
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
3
Lille badge
Lille
LIL
0
FIN
Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FIN
10Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Lille-Troyes classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MarsigliaMarsigliaOM
110040+43
V
2
LensLensRCL
110052+33
V
3
LilleLilleLIL
110020+23
V
4
LioneLioneOL
110020+23
V
5
MonacoMonacoASM
110010+13
V
6
BrestBrestB29
10102201
D
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
10102201
D
8
Le MansLe MansLEM
10102201
D
9
RennesRennesREN
10102201
D
10
LorientLorientFCL
10100001
D
11
NizzaNizzaNCE
10100001
D
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
D
13
TroyesTroyesTRO
10100001
D
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
S
15
AngersAngersSCO
100102-20
S
16
TolosaTolosaTFC
100102-20
S
17
AuxerreAuxerreAJA
100125-30
S
18
StrasburgoStrasburgoSTR
100104-40
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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