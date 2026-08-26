Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Goal.com
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
LaLiga
team-logoLevante
Estadio Ciudad de Valencia
team-logoBarcellona
Book Levante vs Barcelona Tickets
GOAL-e

Con il supporto di

Come acquistare i biglietti per Levante-Barcellona: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

SHOPPING
Biglietti
Levante
Barcellona
LaLiga

Il Levante affronta il Barcellona nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Levante affronta il Barcellona domenica 13 settembre 2026 all'Estadio Ciudad de Valencia di Valencia.

Il precedente incrocio nella massima serie, nel febbraio 2026, si è concluso con un comodo successo interno per 3-0 del Barcellona allo Spotify Camp Nou. Mentre entrambe le squadre si preparano a questa sfida di campionato di inizio stagione, il Barcellona punta a mantenere il suo ottimo slancio, mentre il Levante cerca di sfruttare il fattore campo.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Levante-Barcellona, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Levante-Barcellona di Liga?

Il Levante ospita il Barcellona all'Estadio Ciudad de Valencia in una partita di Liga, con il calcio d'inizio previsto per questo turno di gare.

crest
LaLiga - Game Week 5
Estadio Ciudad de Valencia

Come acquistare i biglietti per Levante-Barcellona di Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Liga tra Levante e Barcellona all'Estadio Ciutat de València il 13 settembre 2026, segui questi principali canali di acquisto:

  • Portale ufficiale biglietti del Levante UD: acquista direttamente attraverso il sito ufficiale del club o presso la biglietteria dell'Estadio Ciutat de València (Taquillas). È il modo più sicuro per assicurarsi i biglietti al prezzo nominale.
  • Portale ufficiale trasferte del FC Barcelona: i socios del FC Barcelona (membri) e i club di tifosi ufficiali (penyes) possono richiedere i biglietti riservati al settore ospiti direttamente tramite la sezione ticketing del FC Barcelona.
  • Piattaforme secondarie di biglietteria: rivenditori di biglietti o principali marketplace secondari.

Quanto costano i biglietti per Levante-Barcellona di Liga?

I prezzi dei biglietti per la sfida tra Levante e Barcellona all'Estadio Ciutat de València variano a seconda che si acquistino biglietti ufficiali al prezzo nominale o biglietti sui marketplace secondari.

  • Biglietti ufficiali al prezzo nominale (Levante UD): i biglietti standard ufficiali acquistati direttamente dal club generalmente partono da circa £75-£80 (€90) per i settori dietro la porta o d'angolo (Gol Corner), fino ad arrivare a £195-£200 (€230) per i posti premium nella tribuna centrale (Tribuna Central).
  • Biglietti ufficiali per il settore ospiti (quota FC Barcelona): i biglietti del settore ospiti distribuiti tramite il portale ufficiale tifosi del FC Barcelona prevedono in genere un prezzo standardizzato per i tifosi in trasferta in Liga di circa £25-£30 (€30).
  • Marketplace secondari di rivendita: sul mercato secondario, come StubHub, i prezzi di partenza sono di circa £100-£165 (€120-€195) per i posti di categoria base, mentre i posti VIP o ad alta richiesta possono superare i £300-£350+ a seconda della posizione del posto e delle commissioni del rivenditore.

Levante-Barcellona di Liga: tutto quello che c'è da sapere

Levante-Barcellona: stato di forma

Il Levante ha faticato a ottenere risultati nelle ultime cinque partite, raccogliendo una vittoria, nessun pareggio e tre sconfitte in questo parziale, con l'unico impegno competitivo conclusosi con una sconfitta per 3-0 contro l'Espanyol nella giornata inaugurale della Liga. L'unico successo è arrivato contro l'Al Qadsiah nel precampionato. Nelle cinque partite, il Levante ha segnato tre gol e ne ha subiti sette, a testimonianza di una squadra che ha trovato difficoltà in entrambe le fasi di gioco.

Il Barcellona arriva in grande forma, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stata il 5-0 contro l'Elche all'esordio in Liga, e nel precampionato ha battuto anche il Basilea per 5-2. L'unica macchia in questo parziale è stata la sconfitta per 1-0 contro l'Udinese durante il precampionato. Il Barcellona ha segnato nove gol in queste cinque partite e ne ha subiti due, a conferma della produzione offensiva della squadra di Flick in vista di questa sfida.

LEV

LEV - Forma

ALQ
V1-0
ALB
V2-1
VIL
S1-0
ESP
S3-0
OSA
D0-0
Gol segnato (subito)
3/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
BAR

BAR - Forma

NFO
V0-1
UDI
S1-0
BAS
V2-5
AHL
V2-1
ELC
V0-5
Gol segnato (subito)
13/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Levante-Barcellona: precedenti recenti

L'incrocio più recente tra questi club risale al febbraio 2026, quando il Barcellona vinse 3-0 in casa in Liga. Prima di allora, il Levante aveva ospitato il Barcellona nell'agosto 2025, con la vittoria degli ospiti per 3-2 all'Estadio Ciudad de Valencia. Nelle ultime cinque sfide dirette presenti in questo dataset, il Barcellona ha vinto quattro volte e pareggiato una, mentre il Levante non ha ancora ottenuto alcun successo in nessuno di questi confronti.

Testa a testa

LevantePareggioBarcellona
0
1
4
LaLiga
Barcellona badge
Barcellona
BAR
3
Levante badge
Levante
LEV
0
FIN
LaLiga
Levante badge
Levante
LEV
2
Barcellona badge
Barcellona
BAR
3
FIN
LaLiga
Levante badge
Levante
LEV
2
Barcellona badge
Barcellona
BAR
3
FIN
LaLiga
Barcellona badge
Barcellona
BAR
3
Levante badge
Levante
LEV
0
FIN
LaLiga
Levante badge
Levante
LEV
3
Barcellona badge
Barcellona
BAR
3
FIN
7Gol segnati15
Partite senza 2.5 goal5/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Levante-Barcellona: classifica

In Liga, il Levante occupa attualmente il 20º posto, mentre il Barcellona è quarto dopo il turno d'apertura.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SivigliaSivigliaSEV
220052+36
V
V
2
Real BetisReal BetisBET
220020+26
V
V
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
D
V
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
D
V
5
BarcellonaBarcellonaBAR
110050+53
V
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
S
V
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
8
GetafeGetafeGET
210113-23
V
S
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
D
D
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
D
D
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
D
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
D
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
S
D
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
S
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
S
D
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
D
S
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
D
S
18
ElcheElcheELC
201116-51
S
D
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
S
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google