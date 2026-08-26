Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Goal.com
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
LaLiga
team-logoLevante
Estadio Ciudad de Valencia
team-logoAthletic Bilbao
Book Levante vs Athletic Bilbao Tickets
GOAL-e

Con il supporto di

Come acquistare i biglietti per Levante-Athletic Bilbao: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

SHOPPING
Biglietti
Levante
Athletic Bilbao
LaLiga

Il Levante affronta l'Athletic Bilbao nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Levante affronta l'Athletic Bilbao mercoledì 16 settembre 2026 all'Estadio Ciudad de Valencia di Valencia.

Questo scontro di massima serie mette di fronte due storiche squadre spagnole, a caccia di punti preziosi in campionato nelle prime fasi della stagione 2026-27. Il loro precedente incontro, nel febbraio 2026, si è concluso con un divertente successo per 4-2 dell'Athletic Club al San Mamés.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Levante-Athletic Bilbao, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Levante-Athletic Bilbao di Liga?

Levante-Athletic Bilbao si gioca all'Estadio Ciudad de Valencia di Valencia, con l'orario del calcio d'inizio che sarà confermato nelle comunicazioni ufficiali relative alla trasmissione di questa partita di Liga.

crest
LaLiga - Game Week 6
Estadio Ciudad de Valencia

Come acquistare i biglietti per Levante-Athletic Bilbao di Liga?

Puoi acquistare i biglietti per la partita Levante UD-Athletic Bilbao del 16 settembre 2026 all'Estadio Ciutat de València attraverso alcuni canali ufficiali e secondari:

Canali ufficiali diretti

  • Portale ufficiale di biglietteria del Levante UD: La fonte principale e più sicura è direttamente il sito ufficiale del Levante UD (la squadra di casa) oppure la biglietteria dello stadio all'Estadio Ciutat de València.
  • Portale ufficiale di biglietteria dell'Athletic Club: I tifosi ospiti possono controllare il sito ufficiale dell'Athletic Bilbao per la quota di biglietti riservata specificamente ai sostenitori in trasferta.

Marketplace secondari e di rivendita

  • Se i biglietti ufficiali per il pubblico generale sono esauriti, i tagliandi possono essere messi in vendita su piattaforme di aggregazione e rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Levante-Athletic Bilbao di Liga?

Il costo dei biglietti per Levante-Athletic Bilbao di Liga del 16 settembre 2026 varia a seconda che l'acquisto avvenga attraverso i canali ufficiali del club o tramite piattaforme secondarie di rivendita:

Biglietti ufficiali diretti (botteghino/web Levante UD)

  • Posti standard: I biglietti a prezzo nominale per le normali partite di Liga all'Estadio Ciutat de València partono in genere da una cifra compresa tra 30 € e 50 € per i settori dietro la porta/angolari (Gol Norte e Gol Sur).
  • Tribuna laterale e posti premium: Le tribune laterali centrali (Tribuna e Preferencia) vanno generalmente da 60 € a 110 €, a seconda del settore e della vicinanza al campo.

Rivendita e marketplace secondari

Sui siti di scambio biglietti come StubHub, i prezzi attualmente partono da circa:

  • Rivendita fascia base: I prezzi di partenza sulle principali piattaforme di aggregazione e rivendita cominciano attualmente da circa 140 €-150 € (circa 163 $) per posti di categoria base.
  • Fascia media della rivendita: I posti di categoria intermedia e alta sui marketplace di rivendita si collocano generalmente tra 190 € e 220 €+, riflettendo la domanda di mercato e le commissioni di servizio.

Levante-Athletic Bilbao di Liga: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Levante e Athletic Bilbao

Il Levante ha raccolto un punto nelle ultime cinque partite, facendo registrare un pareggio, una vittoria e tre sconfitte in questo parziale. Il suo unico risultato in Liga è stato lo 0-0 con l'Osasuna del 24 agosto, arrivato dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Espanyol nel weekend d'apertura della stagione. Prima dell'inizio della campagna ufficiale, il Levante ha perso 1-0 contro il Villarreal in amichevole e ha battuto l'Albacete 2-1. L'unica altra vittoria del precampionato è stata l'1-0 contro l'Al Qadsiah. Nelle cinque partite, il Levante ha segnato tre gol e ne ha subiti tre.

L'Athletic Bilbao arriva con una vittoria nelle ultime cinque partite. L'unico successo è arrivato in un'amichevole precampionato contro il Burgos CF, vinta 3-0. L'uscita più recente è stata la sconfitta casalinga per 3-1 contro il Siviglia in Liga il 22 agosto, e ha perso anche 3-1 contro il Real Zaragoza e 1-0 contro l'Atalanta in amichevole. Il Bilbao ha perso anche 3-1 contro il Marsiglia nelle prime fasi del precampionato. In queste cinque partite, il Bilbao ha segnato sei gol e ne ha subiti otto.

LEV

LEV - Forma

ALQ
V1-0
ALB
V2-1
VIL
S1-0
ESP
S3-0
OSA
D0-0
Gol segnato (subito)
3/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
ATH

ATH - Forma

BUR
V0-3
OM
S3-1
ATA
S1-0
RZA
S3-1
SEV
S1-3
Gol segnato (subito)
6/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Levante-Athletic Bilbao: i precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre risale all'8 febbraio 2026, quando l'Athletic Bilbao ha vinto 4-2 in casa in Liga. Prima di allora, il Levante aveva ospitato l'Athletic Bilbao nel novembre 2025, con gli ospiti vittoriosi 2-0 all'Estadio Ciudad de Valencia. Nelle ultime cinque sfide dirette presenti in questo dataset, l'Athletic Bilbao ha vinto tre volte, con un pareggio e un altro risultato anch'esso registrato, tra Liga e una sfida di Copa del Rey.

Testa a testa

LevantePareggioAthletic Bilbao
0
1
4
LaLiga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
4
Levante badge
Levante
LEV
2
FIN
LaLiga
Levante badge
Levante
LEV
0
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
FIN
LaLiga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
3
Levante badge
Levante
LEV
1
FIN
LaLiga
Levante badge
Levante
LEV
0
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
FIN
Coppa del Rey
Levante badge
Levante
LEV
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
FIN
3Gol segnati10
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Classifica di Levante-Athletic Bilbao

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SivigliaSivigliaSEV
220052+36
V
V
2
Real BetisReal BetisBET
220020+26
V
V
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
D
V
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
D
V
5
BarcellonaBarcellonaBAR
110050+53
V
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
S
V
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
8
GetafeGetafeGET
210113-23
V
S
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
D
D
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
D
D
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
D
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
D
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
S
D
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
S
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
S
D
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
D
S
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
D
S
18
ElcheElcheELC
201116-51
S
D
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
S
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google