Come acquistare i biglietti per Levante-Athletic Bilbao: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Levante affronta l'Athletic Bilbao mercoledì 16 settembre 2026 all'Estadio Ciudad de Valencia di Valencia.

Questo scontro di massima serie mette di fronte due storiche squadre spagnole, a caccia di punti preziosi in campionato nelle prime fasi della stagione 2026-27. Il loro precedente incontro, nel febbraio 2026, si è concluso con un divertente successo per 4-2 dell'Athletic Club al San Mamés.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Levante-Athletic Bilbao, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Levante-Athletic Bilbao di Liga?

Levante-Athletic Bilbao si gioca all'Estadio Ciudad de Valencia di Valencia, con l'orario del calcio d'inizio che sarà confermato nelle comunicazioni ufficiali relative alla trasmissione di questa partita di Liga.

LaLiga - Game Week 6 16 set 2026 - 09:00 Estadio Ciudad de Valencia

Come acquistare i biglietti per Levante-Athletic Bilbao di Liga?

Puoi acquistare i biglietti per la partita Levante UD-Athletic Bilbao del 16 settembre 2026 all'Estadio Ciutat de València attraverso alcuni canali ufficiali e secondari:

Canali ufficiali diretti

Portale ufficiale di biglietteria del Levante UD: La fonte principale e più sicura è direttamente il sito ufficiale del Levante UD (la squadra di casa) oppure la biglietteria dello stadio all'Estadio Ciutat de València.

Portale ufficiale di biglietteria dell'Athletic Club: I tifosi ospiti possono controllare il sito ufficiale dell'Athletic Bilbao per la quota di biglietti riservata specificamente ai sostenitori in trasferta.

Marketplace secondari e di rivendita

Se i biglietti ufficiali per il pubblico generale sono esauriti, i tagliandi possono essere messi in vendita su piattaforme di aggregazione e rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Levante-Athletic Bilbao di Liga?

Il costo dei biglietti per Levante-Athletic Bilbao di Liga del 16 settembre 2026 varia a seconda che l'acquisto avvenga attraverso i canali ufficiali del club o tramite piattaforme secondarie di rivendita:

Biglietti ufficiali diretti (botteghino/web Levante UD)

Posti standard: I biglietti a prezzo nominale per le normali partite di Liga all'Estadio Ciutat de València partono in genere da una cifra compresa tra 30 € e 50 € per i settori dietro la porta/angolari ( Gol Norte e Gol Sur ).

Tribuna laterale e posti premium: Le tribune laterali centrali ( Tribuna e Preferencia ) vanno generalmente da 60 € a 110 € , a seconda del settore e della vicinanza al campo.

Rivendita e marketplace secondari

Sui siti di scambio biglietti come StubHub, i prezzi attualmente partono da circa:

Rivendita fascia base: I prezzi di partenza sulle principali piattaforme di aggregazione e rivendita cominciano attualmente da circa 140 €-150 € (circa 163 $) per posti di categoria base.

Fascia media della rivendita: I posti di categoria intermedia e alta sui marketplace di rivendita si collocano generalmente tra 190 € e 220 €+ , riflettendo la domanda di mercato e le commissioni di servizio.

Levante-Athletic Bilbao di Liga: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Levante e Athletic Bilbao

Il Levante ha raccolto un punto nelle ultime cinque partite, facendo registrare un pareggio, una vittoria e tre sconfitte in questo parziale. Il suo unico risultato in Liga è stato lo 0-0 con l'Osasuna del 24 agosto, arrivato dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Espanyol nel weekend d'apertura della stagione. Prima dell'inizio della campagna ufficiale, il Levante ha perso 1-0 contro il Villarreal in amichevole e ha battuto l'Albacete 2-1. L'unica altra vittoria del precampionato è stata l'1-0 contro l'Al Qadsiah. Nelle cinque partite, il Levante ha segnato tre gol e ne ha subiti tre.

L'Athletic Bilbao arriva con una vittoria nelle ultime cinque partite. L'unico successo è arrivato in un'amichevole precampionato contro il Burgos CF, vinta 3-0. L'uscita più recente è stata la sconfitta casalinga per 3-1 contro il Siviglia in Liga il 22 agosto, e ha perso anche 3-1 contro il Real Zaragoza e 1-0 contro l'Atalanta in amichevole. Il Bilbao ha perso anche 3-1 contro il Marsiglia nelle prime fasi del precampionato. In queste cinque partite, il Bilbao ha segnato sei gol e ne ha subiti otto.

Levante-Athletic Bilbao: i precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre risale all'8 febbraio 2026, quando l'Athletic Bilbao ha vinto 4-2 in casa in Liga. Prima di allora, il Levante aveva ospitato l'Athletic Bilbao nel novembre 2025, con gli ospiti vittoriosi 2-0 all'Estadio Ciudad de Valencia. Nelle ultime cinque sfide dirette presenti in questo dataset, l'Athletic Bilbao ha vinto tre volte, con un pareggio e un altro risultato anch'esso registrato, tra Liga e una sfida di Copa del Rey.