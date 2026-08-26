Come acquistare i biglietti per Levante-Athletic Bilbao: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Levante affronta l'Athletic Bilbao mercoledì 16 settembre 2026 all'Estadio Ciudad de Valencia di Valencia.
Questo scontro di massima serie mette di fronte due storiche squadre spagnole, a caccia di punti preziosi in campionato nelle prime fasi della stagione 2026-27. Il loro precedente incontro, nel febbraio 2026, si è concluso con un divertente successo per 4-2 dell'Athletic Club al San Mamés.
Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Levante-Athletic Bilbao, compreso dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Levante-Athletic Bilbao di Liga?
Levante-Athletic Bilbao si gioca all'Estadio Ciudad de Valencia di Valencia, con l'orario del calcio d'inizio che sarà confermato nelle comunicazioni ufficiali relative alla trasmissione di questa partita di Liga.
Come acquistare i biglietti per Levante-Athletic Bilbao di Liga?
Puoi acquistare i biglietti per la partita Levante UD-Athletic Bilbao del 16 settembre 2026 all'Estadio Ciutat de València attraverso alcuni canali ufficiali e secondari:
Canali ufficiali diretti
- Portale ufficiale di biglietteria del Levante UD: La fonte principale e più sicura è direttamente il sito ufficiale del Levante UD (la squadra di casa) oppure la biglietteria dello stadio all'Estadio Ciutat de València.
- Portale ufficiale di biglietteria dell'Athletic Club: I tifosi ospiti possono controllare il sito ufficiale dell'Athletic Bilbao per la quota di biglietti riservata specificamente ai sostenitori in trasferta.
Marketplace secondari e di rivendita
- Se i biglietti ufficiali per il pubblico generale sono esauriti, i tagliandi possono essere messi in vendita su piattaforme di aggregazione e rivendita come StubHub.
Quanto costano i biglietti per Levante-Athletic Bilbao di Liga?
Il costo dei biglietti per Levante-Athletic Bilbao di Liga del 16 settembre 2026 varia a seconda che l'acquisto avvenga attraverso i canali ufficiali del club o tramite piattaforme secondarie di rivendita:
Biglietti ufficiali diretti (botteghino/web Levante UD)
- Posti standard: I biglietti a prezzo nominale per le normali partite di Liga all'Estadio Ciutat de València partono in genere da una cifra compresa tra 30 € e 50 € per i settori dietro la porta/angolari (Gol Norte e Gol Sur).
- Tribuna laterale e posti premium: Le tribune laterali centrali (Tribuna e Preferencia) vanno generalmente da 60 € a 110 €, a seconda del settore e della vicinanza al campo.
Rivendita e marketplace secondari
Sui siti di scambio biglietti come StubHub, i prezzi attualmente partono da circa:
- Rivendita fascia base: I prezzi di partenza sulle principali piattaforme di aggregazione e rivendita cominciano attualmente da circa 140 €-150 € (circa 163 $) per posti di categoria base.
- Fascia media della rivendita: I posti di categoria intermedia e alta sui marketplace di rivendita si collocano generalmente tra 190 € e 220 €+, riflettendo la domanda di mercato e le commissioni di servizio.
Levante-Athletic Bilbao di Liga: tutto quello che c'è da sapere
Stato di forma di Levante e Athletic Bilbao
Il Levante ha raccolto un punto nelle ultime cinque partite, facendo registrare un pareggio, una vittoria e tre sconfitte in questo parziale. Il suo unico risultato in Liga è stato lo 0-0 con l'Osasuna del 24 agosto, arrivato dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Espanyol nel weekend d'apertura della stagione. Prima dell'inizio della campagna ufficiale, il Levante ha perso 1-0 contro il Villarreal in amichevole e ha battuto l'Albacete 2-1. L'unica altra vittoria del precampionato è stata l'1-0 contro l'Al Qadsiah. Nelle cinque partite, il Levante ha segnato tre gol e ne ha subiti tre.
L'Athletic Bilbao arriva con una vittoria nelle ultime cinque partite. L'unico successo è arrivato in un'amichevole precampionato contro il Burgos CF, vinta 3-0. L'uscita più recente è stata la sconfitta casalinga per 3-1 contro il Siviglia in Liga il 22 agosto, e ha perso anche 3-1 contro il Real Zaragoza e 1-0 contro l'Atalanta in amichevole. Il Bilbao ha perso anche 3-1 contro il Marsiglia nelle prime fasi del precampionato. In queste cinque partite, il Bilbao ha segnato sei gol e ne ha subiti otto.
Levante-Athletic Bilbao: i precedenti recenti
L'incrocio più recente tra queste due squadre risale all'8 febbraio 2026, quando l'Athletic Bilbao ha vinto 4-2 in casa in Liga. Prima di allora, il Levante aveva ospitato l'Athletic Bilbao nel novembre 2025, con gli ospiti vittoriosi 2-0 all'Estadio Ciudad de Valencia. Nelle ultime cinque sfide dirette presenti in questo dataset, l'Athletic Bilbao ha vinto tre volte, con un pareggio e un altro risultato anch'esso registrato, tra Liga e una sfida di Copa del Rey.
Testa a testa
Classifica di Levante-Athletic Bilbao
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
V
V
|2
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
V
V
|3
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
D
V
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
D
V
|5
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|+5
|3
V
|6
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
S
V
|7
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
V
|8
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|-2
|3
V
S
|9
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
D
D
|10
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
D
D
|11
|1
|0
|1
|0
|0
|0
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D
|12
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
D
|13
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
S
D
|14
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
D
S
|15
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
S
D
|16
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
D
S
|17
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|1
D
S
|18
|2
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|1
S
D
|19
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
S
|20
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
S