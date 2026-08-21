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Come acquistare i biglietti per Leeds United-Newcastle United: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Come acquistare i biglietti per la partita di Premier League tra Leeds United e Newcastle United, comprese le informazioni sulla partita

Quando Leeds United e Newcastle United si sono affrontati l’ultima volta in campionato al St James' Park, a gennaio, i tifosi hanno assistito a un thriller da 7 gol. Sapranno regalare un’altra classica quando si ritroveranno di nuovo di fronte, questa volta a Elland Road, lunedì 14 settembre? Potresti seguire l’azione sotto i riflettori prenotando i biglietti oggi.

Nonostante sia passato in vantaggio per ben tre volte durante quella memorabile sfida di gennaio, grazie ai gol di Brenden Aaronson (due volte) e Dominic Calvert-Lewin, il Leeds si è mangiato le mani dopo che il Newcastle ha segnato due volte nei minuti di recupero conquistando tutti e 3 i punti.

Il Leeds di Daniel Farke ha iniziato bene questa stagione, ottenendo vittorie importanti in Premier League e in Carabao Cup. Ora cercherà di mantenere il proprio slancio e sa quanto saranno importanti i successi casalinghi nel corso della stagione.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere per assicurarti i biglietti di Leeds United-Newcastle United, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la sfida di Premier League tra Leeds United e Newcastle United?

Leeds United-Newcastle United si gioca a Elland Road (Leeds) lunedì 14 settembre, con calcio d’inizio previsto alle 20:00 BST.

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Premier League - Game Week 4
Elland Road

Come comprare i biglietti per Leeds United-Newcastle United di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali fino ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o dai partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale & debentures: I titolari di abbonamento mantengono il proprio posto oppure restituiscono al club le partite a cui non possono assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali a sorteggio per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.
  • Circuiti ufficiali di scambio biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non membro è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se sei alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono anche acquistare tagliandi su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Leeds United-Newcastle United?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto a sedere e della categoria della partita:

  • Fasce per età & riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d’età cambiano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione delle partite: I club classificano le partite per fasce (ad esempio categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella categoria A e prevedono i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati del campo e quelli del livello inferiore hanno prezzi premium, mentre quelli dell’anello superiore dietro le porte offrono opzioni più convenienti.
  • Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o ai circuiti di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti del settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno anche per il 2027/28.

Sebbene i biglietti del settore ospiti abbiano un tetto massimo di 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote destinate ai tifosi ospiti sono estremamente limitate e in genere vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

Forma

LEE

LEE - Forma

RBL
V2-0
MUN
S1-1
FCA
V4-0
NFO
V0-1
NFO
V0-2
Gol segnato (subito)
10/1
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
NEW

NEW - Forma

VAL
V1-2
EVE
S3-1
B04
S1-2
STR
S1-1
LIV
D2-2
Gol segnato (subito)
7/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Precedenti recenti

Testa a testa

Leeds UnitedPareggioNewcastle United
0
3
2
Premier League
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Newcastle United
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4
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Leeds United
LEE
3
FIN
Premier League
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Premier League
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Leeds United
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0
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0
FIN
Premier League
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Leeds United
LEE
0
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Newcastle United
NEW
1
FIN
5Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Notizie sulle squadre & rose

Probabili formazioni Leeds United - Newcastle United

Leeds United crest
Leeds United
LEE
Formazione
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW

Allenatore

  • D. Farke

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
110040+43
V
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
V
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
V
5
Hull CityHull CityHUL
110020+23
V
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
V
7
Ipswich TownIpswich TownIPS
110021+13
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
V
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
110010+13
V
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
D
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
D
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
S
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
100112-10
S
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
S
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
S
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
S
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
100103-30
S
19
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
100103-30
S
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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