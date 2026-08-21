Quando Leeds United e Newcastle United si sono affrontati l’ultima volta in campionato al St James' Park, a gennaio, i tifosi hanno assistito a un thriller da 7 gol. Sapranno regalare un’altra classica quando si ritroveranno di nuovo di fronte, questa volta a Elland Road, lunedì 14 settembre? Potresti seguire l’azione sotto i riflettori prenotando i biglietti oggi.

Nonostante sia passato in vantaggio per ben tre volte durante quella memorabile sfida di gennaio, grazie ai gol di Brenden Aaronson (due volte) e Dominic Calvert-Lewin, il Leeds si è mangiato le mani dopo che il Newcastle ha segnato due volte nei minuti di recupero conquistando tutti e 3 i punti.

Il Leeds di Daniel Farke ha iniziato bene questa stagione, ottenendo vittorie importanti in Premier League e in Carabao Cup. Ora cercherà di mantenere il proprio slancio e sa quanto saranno importanti i successi casalinghi nel corso della stagione.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere per assicurarti i biglietti di Leeds United-Newcastle United, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la sfida di Premier League tra Leeds United e Newcastle United?

Leeds United-Newcastle United si gioca a Elland Road (Leeds) lunedì 14 settembre, con calcio d’inizio previsto alle 20:00 BST.

Premier League - Game Week 4 14 set 2026 - 15:00 Elland Road

Come comprare i biglietti per Leeds United-Newcastle United di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali fino ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o dai partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale & debentures: I titolari di abbonamento mantengono il proprio posto oppure restituiscono al club le partite a cui non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali a sorteggio per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.

Circuiti ufficiali di scambio biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non membro è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se sei alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono anche acquistare tagliandi su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Leeds United-Newcastle United?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto a sedere e della categoria della partita:

Fasce per età & riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d’età cambiano da squadra a squadra.

Categorizzazione delle partite: I club classificano le partite per fasce (ad esempio categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella categoria A e prevedono i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati del campo e quelli del livello inferiore hanno prezzi premium, mentre quelli dell’anello superiore dietro le porte offrono opzioni più convenienti.

Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o ai circuiti di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti del settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno anche per il 2027/28.

Sebbene i biglietti del settore ospiti abbiano un tetto massimo di 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote destinate ai tifosi ospiti sono estremamente limitate e in genere vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

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