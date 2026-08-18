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Come acquistare i biglietti per Leeds United-Brentford: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Brentford

Tutto quello che c’è da sapere per assicurarsi i biglietti per la prima partita casalinga del Leeds in Premier League contro il Brentford

L’atmosfera è sempre elettrica quando il Leeds United scende in campo a Elland Road e lo sarà oltre ogni immaginazione per la gara casalinga d’esordio in Premier League di domenica 30 agosto contro il Brentford. Non perdere l’occasione di far parte di questo grande evento: prenota oggi stesso i tuoi biglietti.

Il Leeds si è lasciato alle spalle ogni preoccupazione per la retrocessione nella scorsa stagione grazie a un ottimo finale di campionato. È rimasto imbattuto per un periodo di due mesi tra marzo e maggio, nel quale ha ottenuto anche tre vittorie consecutive a Elland Road. La squadra di Daniel Farke, che ora include anche il molto quotato Harry Wilson, punta a mantenere questo slancio casalingo.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarti i biglietti per Leeds United-Brentford, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Leeds United e Brentford?

Leeds United-Brentford è in programma alle 14:00 BST a Elland Road, a Leeds, domenica 30 agosto.

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Premier League - Game Week 2
Elland Road

Come comprare i biglietti per Leeds United-Brentford di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli completamente digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debenture: Gli attuali titolari di abbonamento mantengono il proprio posto o restituiscono al club le partite a cui non possono assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali riservate ai membri paganti del club (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano in una finestra temporale prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per partecipare al sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri che non sono riusciti a ottenere un biglietto nel sorteggio possono acquistare i tagliandi restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se sei alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono acquistare i tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Leeds United-Brentford?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

  • Fasce d’età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per le categorie Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d’età variano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione delle partite: I club classificano le gare in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro le rivali della top six o gli avversari dei derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati del campo e quelli negli anelli inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti negli anelli superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • È richiesta l’iscrizione ufficiale: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per entrare nei sorteggi o nei circuiti di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto di 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e in genere vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per gli iscritti base

Forma

LEE

LEE - Forma

SUN
V1-0
LIV
V2-4
RBL
V2-0
MUN
S1-1
FCA
V4-0
Gol segnato (subito)
12/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
BRE

BRE - Forma

MCI
S3-0
CRY
D2-2
LIV
D1-1
REN
V2-4
SGE
V7-0
Gol segnato (subito)
14/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Precedenti recenti

Testa a testa

Leeds UnitedPareggioBrentford
1
3
1
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
Brentford badge
Brentford
BRE
0
FIN
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
FIN
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
Brentford badge
Brentford
BRE
0
FIN
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
5
Leeds United badge
Leeds United
LEE
2
FIN
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Leeds United badge
Leeds United
LEE
2
FIN
5Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Leeds United - Brentford

Leeds United crest
Leeds United
LEE
Formazione
Brentford crest
Brentford
BRE
Brentford crest
Brentford
BRE

Allenatore

  • D. Farke

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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