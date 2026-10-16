Il palcoscenico più importante del baseball torna questo ottobre: le World Series 2026 inizieranno venerdì 23 ottobre.

La squadra vincitrice della National League è già nota: i Milwaukee Brewers hanno sorprendentemente battuto i Los Angeles Dodgers, campioni in carica da due stagioni, in tutte e quattro le partite delle Championship Series della National League. Hanno così posto fine alla corsa di Los Angeles verso il terzo titolo consecutivo e conquistato l'accesso alle World Series per la prima volta dal 1982.

Milwaukee attende ora la vincitrice delle Championship Series dell'American League, in cui i Cleveland Guardians conducono 2-1 nella serie contro i Tampa Bay Rays. Grazie al miglior bilancio della stagione regolare della Major League Baseball, 103–59, i Brewers si sono assicurati il vantaggio del fattore campo nelle World Series.

Quando si giocano le World Series 2026?

Data e ora Partita Luogo Biglietti Ven 23 ott World Series, gara 1: vincitrice dell'AL (CLE o TB) in casa dei Milwaukee Brewers American Family Field (Milwaukee, Wisconsin) Biglietti Sab 24 ott World Series, gara 2: vincitrice dell'AL (CLE o TB) in casa dei Milwaukee Brewers American Family Field (Milwaukee, Wisconsin) Biglietti Lun 26 ott World Series, gara 3: Milwaukee Brewers in casa della vincitrice dell'AL Progressive Field (CLE) o Tropicana Field (TB) Biglietti Mar 27 ott World Series, gara 4: Milwaukee Brewers in casa della vincitrice dell'AL Progressive Field (CLE) o Tropicana Field (TB) Biglietti Mer 28 ott* World Series, gara 5: Milwaukee Brewers in casa della vincitrice dell'AL Progressive Field (CLE) o Tropicana Field (TB) Biglietti Ven 30 ott* World Series, gara 6: vincitrice dell'AL (CLE o TB) in casa dei Milwaukee Brewers American Family Field (Milwaukee, Wisconsin) Biglietti Sab 31 ott* World Series, gara 7: vincitrice dell'AL (CLE o TB) in casa dei Milwaukee Brewers American Family Field (Milwaukee, Wisconsin) Biglietti

*Solo se necessarie. La serie segue il formato 2-3-2: la squadra con il miglior bilancio nella stagione regolare 2026 ospita le gare 1, 2, 6 e 7. Le due partecipanti non saranno confermate fino alla conclusione delle Championship Series dell'AL e della NL nella settimana del 19-20 ottobre. Tornate a consultare questa pagina a ridosso delle partite per conoscere gli accoppiamenti esatti e gli orari del primo lancio.

Dove acquistare i biglietti per le World Series 2026?

Ottenere i biglietti per le World Series attraverso i canali ufficiali è difficile.

I pacchetti di biglietti per la postseason vengono venduti in gran parte agli abbonati di ciascuna squadra ben prima di ottobre e, quando un club viene eliminato, gli eventuali biglietti rimasti disponibili spariscono nel giro di poche ore.

Biglietti già in vendita per le partite in casa di Milwaukee: Dopo la conquista del titolo della National League da parte dei Brewers, sono già attivi gli annunci per le gare 1, 2, 6 e 7 all'American Family Field.

Biglietti per le partite in casa della vincitrice dell'AL ancora in attesa: Gli annunci per le gare 3, 4 e 5 compariranno non appena si concluderanno le Championship Series dell'AL tra Cleveland e Tampa Bay.

Se non riuscite a trovare i biglietti, potete cercare anche sui mercati di rivendita per acquistarli all'ultimo momento. Assicuratevi di controllare i termini e le condizioni della piattaforma da cui acquistate.

Quanto costano i biglietti per le World Series 2026?

I prezzi dei biglietti per le World Series sul mercato secondario dipendono in larga misura dalle dimensioni del mercato delle squadre partecipanti e da quanto tempo manca loro un titolo.

Milwaukee torna alle World Series dopo 44 anni e la domanda locale in tutto il Wisconsin sta già battendo i record della franchigia.

Gli ultimi anni offrono un riferimento:

2023: Due contendenti provenienti da mercati più piccoli hanno fatto registrare un prezzo medio di circa 685 dollari a biglietto.

2024: Lo storico confronto tra Dodgers e Yankees, due squadre di grandi mercati, ha spinto i prezzi minimi per gara 1 oltre i 1.300 dollari e la media della serie oltre i 1.400 dollari.

2025: Confronti più equilibrati hanno portato i prezzi minimi ad assestarsi tra i 650 e i 900 dollari.

Fasce di prezzo previste per il 2026:

Posti in piedi e nei settori più alti: circa 650–950 dollari per le prime partite.

Partite decisive o nel fine settimana: i prezzi minimi potrebbero salire oltre i 1.200 dollari, fino a 1.800 dollari, soprattutto per le gare 1 e 2 a Milwaukee.

Posti nei settori club e nei box accanto alle panchine: i prezzi raggiungono regolarmente importi a quattro o cinque cifre, in particolare se le gare 6 e 7 possono assegnare il titolo.

Tutto quello che c'è da sapere sulle World Series

Le World Series sono la serie che assegna il titolo della Major League Baseball e si disputano tra le vincitrici dell'American League e della National League. Giocate per la prima volta nel 1903, sono il campionato più antico ancora in svolgimento tra i principali sport professionistici nordamericani. La squadra vincitrice riceve il Commissioner's Trophy. I New York Yankees le hanno vinte più di qualsiasi altra franchigia, con 27 titoli.

L'edizione 2026 segue il consueto formato al meglio delle sette partite, con distribuzione 2-3-2: la squadra con il miglior bilancio nella stagione regolare ospita le gare 1 e 2 e, se necessarie, 6 e 7, mentre l'altra ospita le gare 3 e 4 e l'eventuale gara 5. Il calendario della postseason di quest'anno è concentrato in ottobre: il turno delle Wild Card inizia il 29 settembre, le Division Series il 3 ottobre e le Championship Series l'11 ottobre, prima dell'inizio delle World Series il 23 ottobre. Negli Stati Uniti ogni partita è trasmessa da FOX, con FOX Deportes per la copertura in lingua spagnola e FOX One per quella in streaming.

La storia principale in vista di ottobre è la corsa dei Dodgers verso il terzo titolo consecutivo, un'impresa che nessuna squadra è riuscita a compiere da quando gli Yankees vinsero tre volte di fila dal 1998 al 2000. Che Los Angeles riesca a tornare alle World Series o che si faccia strada una squadra diversa, come i Brewers, i Red Sox o i Braves, GOAL aggiornerà questa pagina con l'accoppiamento confermato, la sede e le informazioni sui biglietti non appena si concluderanno le Championship Series.