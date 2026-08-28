Come acquistare i biglietti per Le Mans-Lorient: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Le Mans affronta il Lorient sabato 19 settembre 2026 allo Stade Marie-Marvingt di Le Mans.

L'FC Lorient è in vantaggio nei recenti precedenti ufficiali tra le due squadre, avendo vinto tre degli ultimi cinque confronti. Il Le Mans proverà a sfruttare al massimo il fattore campo per invertire la tendenza contro gli ospiti.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Le Mans-Lorient, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Le Mans-Lorient di Ligue 1?

Le Mans-Lorient si gioca allo Stade Marie-Marvingt di Le Mans.

Ligue 1 - Game Week 5 19 set 2026 - 11:00 Stade Marie-Marvingt

Come acquistare i biglietti per Le Mans-Lorient di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita Le Mans-Lorient allo Stade Marie-Marvingt il 19 settembre 2026, hai diverse opzioni, dai canali ufficiali del club ai marketplace secondari di biglietteria:

Biglietteria ufficiale del Le Mans FC (lemans.org / ticketing.lemans.org): Il metodo più sicuro e diretto è acquistare i biglietti direttamente dal sito ufficiale di biglietteria online del club ospitante. I posti standard dietro le porte partono generalmente da circa 7 €, mentre quelli in tribuna centrale arrivano fino a 15 € o più, a seconda della categoria.

Biglietteria dello stadio: Se i biglietti non vanno esauriti online in anticipo, i tagliandi per il giorno della partita possono essere acquistati di persona alle biglietterie dello Stade Marie-Marvingt il giorno del match.

Marketplace secondari di biglietti: Se i biglietti ufficiali del club sono esauriti o se stai cercando disponibilità per non membri, piattaforme secondarie come StubHub mettono in vendita posti rivenduti dai tifosi.

Quanto costano i biglietti per Le Mans-Lorient di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita tra Le Mans FC e FC Lorient allo Stade Marie-Marvingt variano in base alla posizione del posto e al canale di acquisto:

Biglietteria ufficiale e vendita diretta:

Posti standard/dietro la porta: Generalmente vanno da 7 € a 15 € per i posti di categoria base. Tribuna centrale / posti di fascia media: Di solito variano tra 15 € e 60 € a seconda del settore specifico e della visuale.

Marketplace secondari e di rivendita:

Piattaforme secondarie come StubHub partono in genere da circa 55 € a 65 € per l'ingresso base, con prezzi medi che si attestano intorno a 75 € a 80 € a seconda della domanda e della disponibilità con l'avvicinarsi del giorno della partita.



Le Mans-Lorient di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Le Mans e Lorient

Il Le Mans ha collezionato due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato il 2-2 contro il Brest in Ligue 1 il 22 agosto, la prima uscita ufficiale della nuova stagione. Ha inoltre battuto l'Angers per 3-2 in trasferta e il Nantes per 1-0 durante la pre-season, mentre lo 0-1 contro il Le Havre è stata l'unica sconfitta in questo filotto. Il Le Mans ha segnato otto gol e ne ha subiti cinque in queste cinque uscite.

Nelle ultime cinque partite il Lorient ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. La gara più recente è stata lo 0-0 contro il Nizza in Ligue 1 il 22 agosto. Il risultato più pesante del periodo recente è stato il 4-1 subito contro l'Elversberg in amichevole il 15 agosto, anche se in precedenza aveva mostrato qualità in attacco con il 5-1 contro l'UNFP FC e il 2-0 sul campo del Guingamp. Il Lorient ha segnato nove gol e ne ha subiti sette in queste cinque partite.

Le Mans-Lorient: precedenti recenti

L'ultimo incontro tra questi due club risale alla Ligue 2 del 4 febbraio 2020, quando il Lorient batté il Le Mans 4-2 in casa. Prima di allora, il Le Mans aveva ospitato il Lorient nell'agosto 2019 in Ligue 2, con il Lorient vincente 2-1 allo Stade Marie-Marvingt. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Lorient è in vantaggio con tre vittorie contro una del Le Mans, mentre una partita è terminata in parità.