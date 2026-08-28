Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Goal.com
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Ligue 1
team-logoLe Mans
Stade Marie-Marvingt
team-logoLorient
Book Le Mans vs Lorient Tickets
GOAL-e

Con il supporto di

Come acquistare i biglietti per Le Mans-Lorient: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

SHOPPING
Biglietti
Le Mans
Lorient
Ligue 1

Il Le Mans affronta il Lorient in Ligue 1. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Le Mans affronta il Lorient sabato 19 settembre 2026 allo Stade Marie-Marvingt di Le Mans.

L'FC Lorient è in vantaggio nei recenti precedenti ufficiali tra le due squadre, avendo vinto tre degli ultimi cinque confronti. Il Le Mans proverà a sfruttare al massimo il fattore campo per invertire la tendenza contro gli ospiti.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Le Mans-Lorient, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Le Mans-Lorient di Ligue 1?

Le Mans-Lorient si gioca allo Stade Marie-Marvingt di Le Mans.

crest
Ligue 1 - Game Week 5
Stade Marie-Marvingt

Come acquistare i biglietti per Le Mans-Lorient di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita Le Mans-Lorient allo Stade Marie-Marvingt il 19 settembre 2026, hai diverse opzioni, dai canali ufficiali del club ai marketplace secondari di biglietteria:

  • Biglietteria ufficiale del Le Mans FC (lemans.org / ticketing.lemans.org): Il metodo più sicuro e diretto è acquistare i biglietti direttamente dal sito ufficiale di biglietteria online del club ospitante. I posti standard dietro le porte partono generalmente da circa 7 €, mentre quelli in tribuna centrale arrivano fino a 15 € o più, a seconda della categoria.
  • Biglietteria dello stadio: Se i biglietti non vanno esauriti online in anticipo, i tagliandi per il giorno della partita possono essere acquistati di persona alle biglietterie dello Stade Marie-Marvingt il giorno del match.
  • Marketplace secondari di biglietti: Se i biglietti ufficiali del club sono esauriti o se stai cercando disponibilità per non membri, piattaforme secondarie come StubHub mettono in vendita posti rivenduti dai tifosi.

Quanto costano i biglietti per Le Mans-Lorient di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita tra Le Mans FC e FC Lorient allo Stade Marie-Marvingt variano in base alla posizione del posto e al canale di acquisto:

  • Biglietteria ufficiale e vendita diretta:
    • Posti standard/dietro la porta: Generalmente vanno da 7 € a 15 € per i posti di categoria base.
    • Tribuna centrale / posti di fascia media: Di solito variano tra 15 € e 60 € a seconda del settore specifico e della visuale.
  • Marketplace secondari e di rivendita:
    • Piattaforme secondarie come StubHub partono in genere da circa 55 € a 65 € per l'ingresso base, con prezzi medi che si attestano intorno a 75 € a 80 € a seconda della domanda e della disponibilità con l'avvicinarsi del giorno della partita.

Le Mans-Lorient di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Le Mans e Lorient

Il Le Mans ha collezionato due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato il 2-2 contro il Brest in Ligue 1 il 22 agosto, la prima uscita ufficiale della nuova stagione. Ha inoltre battuto l'Angers per 3-2 in trasferta e il Nantes per 1-0 durante la pre-season, mentre lo 0-1 contro il Le Havre è stata l'unica sconfitta in questo filotto. Il Le Mans ha segnato otto gol e ne ha subiti cinque in queste cinque uscite.

Nelle ultime cinque partite il Lorient ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. La gara più recente è stata lo 0-0 contro il Nizza in Ligue 1 il 22 agosto. Il risultato più pesante del periodo recente è stato il 4-1 subito contro l'Elversberg in amichevole il 15 agosto, anche se in precedenza aveva mostrato qualità in attacco con il 5-1 contro l'UNFP FC e il 2-0 sul campo del Guingamp. Il Lorient ha segnato nove gol e ne ha subiti sette in queste cinque partite.

LEM

LEM - Forma

VER
V3-1
FCN
V1-0
SCO
V2-3
LEH
S0-1
B29
D2-2
Gol segnato (subito)
9/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
FCL

FCL - Forma

EAG
V0-2
UNF
V5-1
SCO
S2-1
ELV
S4-1
NCE
D0-0
Gol segnato (subito)
9/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Le Mans-Lorient: precedenti recenti

L'ultimo incontro tra questi due club risale alla Ligue 2 del 4 febbraio 2020, quando il Lorient batté il Le Mans 4-2 in casa. Prima di allora, il Le Mans aveva ospitato il Lorient nell'agosto 2019 in Ligue 2, con il Lorient vincente 2-1 allo Stade Marie-Marvingt. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Lorient è in vantaggio con tre vittorie contro una del Le Mans, mentre una partita è terminata in parità.

Testa a testa

Le MansPareggioLorient
0
1
4
Ligue 2
Lorient badge
Lorient
FCL
4
Le Mans badge
Le Mans
LEM
2
FIN
Ligue 2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
Lorient badge
Lorient
FCL
2
FIN
Ligue 1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
Lorient badge
Lorient
FCL
3
FIN
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
FIN
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
FIN
4Gol segnati11
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Classifica di Le Mans e Lorient

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MarsigliaMarsigliaOM
110040+43
V
2
LensLensRCL
110052+33
V
3
LilleLilleLIL
110020+23
V
4
LioneLioneOL
110020+23
V
5
MonacoMonacoASM
110010+13
V
6
BrestBrestB29
10102201
D
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
10102201
D
8
Le MansLe MansLEM
10102201
D
9
RennesRennesREN
10102201
D
10
LorientLorientFCL
10100001
D
11
NizzaNizzaNCE
10100001
D
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
D
13
TroyesTroyesTRO
10100001
D
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
S
15
AngersAngersSCO
100102-20
S
16
TolosaTolosaTFC
100102-20
S
17
AuxerreAuxerreAJA
100125-30
S
18
StrasburgoStrasburgoSTR
100104-40
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google