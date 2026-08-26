Come acquistare i biglietti per Le Mans-Lens: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Le Mans affronta il Lens domenica 13 settembre 2026 allo Stade Marie-Marvingt di Le Mans.

Le due squadre si sono affrontate l'ultima volta in una partita ufficiale in Ligue 2 nel luglio 2019, quando il Lens ha conquistato una vittoria esterna per 2-1 allo Stade Marie-Marvingt. Il bilancio storico degli ultimi cinque precedenti è in perfetto equilibrio, con due vittorie per il Le Mans, due per il Lens e un pareggio.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Le Mans-Lens, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Le Mans-Lens di Ligue 1?

Le Mans-Lens si gioca allo Stade Marie-Marvingt di Le Mans, con il calcio d'inizio in programma nel calendario della Ligue 1.

Ligue 1 - Game Week 4 13 set 2026 - 11:15 Stade Marie-Marvingt

Come acquistare i biglietti per Le Mans-Lens di Ligue 1?

I biglietti per l'imminente partita di Ligue 1 tra Le Mans e RC Lens allo Stade Marie-Marvingt possono essere acquistati principalmente in alcuni modi:

Canali ufficiali dei club: controlla i portali ufficiali per i biglietti del Le Mans FC o dell'RC Lens per acquistare i tagliandi d'ingresso standard direttamente dai club una volta avviata la vendita libera.

Piattaforme secondarie di biglietteria: se i biglietti standard sono esauriti o se stai cercando specifiche categorie di posti, siti di rivendita e comparazione come StubHub propongono opzioni sul mercato secondario per questa partita.

Biglietteria e vendita allo stadio: salvo disponibilità in prossimità del giorno della partita, i biglietti potrebbero essere acquistati anche direttamente presso la biglietteria dello stadio o ai punti vendita fisici presenti nell'impianto.

Quanto costano i biglietti per Le Mans-Lens di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per l'imminente partita di Ligue 1 tra Le Mans e Lens del 13 settembre 2026 variano in base alla piattaforma, al settore del posto e all'anticipo con cui si acquista:

Biglietteria primaria

Canali ufficiali dei club: i biglietti standard a prezzo nominale acquistati direttamente tramite Le Mans FC o RC Lens vanno in genere da 15 € a 60 € a seconda del settore e della tribuna.

Biglietteria dello stadio: i biglietti acquistati il giorno della gara presso la biglietteria dello Stade Marie-Marvingt partono generalmente da circa 15 € a 45 € , salvo disponibilità.

Biglietteria secondaria

Piattaforme di rivendita:S gli annunci sul mercato secondario e i siti di comparazione come StubHub partono in genere da 45 € a 55 € per i posti d'ingresso, mentre le categorie premium possono superare 80 € a 140 €+ a seconda della domanda.

Le Mans-Lens di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Il momento di forma di Le Mans e Lens

Il Le Mans ha ottenuto due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato il 2-2 contro il Brest in Ligue 1 il 22 agosto, la loro prima gara ufficiale della nuova stagione. In precedenza, nel precampionato, ha battuto l'Angers per 3-2 in trasferta e il Nantes per 1-0, mentre la sconfitta per 0-1 contro il Le Havre ha rappresentato l'unico ko. Il Le Mans ha segnato otto gol e ne ha subiti cinque in queste cinque uscite.

Il Lens ha vinto tre delle ultime cinque partite, perdendone due. Il risultato più recente è stato il 5-2 contro l'Auxerre in Ligue 1 il 22 agosto, dopo la vittoria nel Trophée des Champions contro il Paris Saint-Germain il 16 agosto. Il Lens ha battuto anche il Villarreal per 3-1 nel precampionato, anche se nel percorso di avvicinamento sono arrivate anche sconfitte contro il Sunderland (0-2) e un pareggio senza reti contro il Famalicão. In queste cinque partite, il Lens ha segnato nove gol e ne ha subiti cinque.

Le Mans-Lens: i precedenti più recenti

L'incrocio più recente tra Le Mans e Lens risale alla Ligue 2 del 27 luglio 2019, quando il Lens vinse 2-1 allo Stade Marie-Marvingt. Negli ultimi cinque precedenti registrati, tutti disputati in Ligue 2, il Le Mans conta due vittorie come il Lens, con una partita terminata in parità. Le due squadre non si affrontano in una gara ufficiale da quell'incrocio del 2019.