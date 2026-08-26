Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Goal.com
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Ligue 1
team-logoLe Mans
Stade Marie-Marvingt
team-logoLens
Book Le Mans vs Lens Tickets
GOAL-e

Con il supporto di

Come acquistare i biglietti per Le Mans-Lens: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

SHOPPING
Biglietti
Le Mans
Lens
Ligue 1

Le Mans affronta il Lens in Ligue 1. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Le Mans affronta il Lens domenica 13 settembre 2026 allo Stade Marie-Marvingt di Le Mans.

Le due squadre si sono affrontate l'ultima volta in una partita ufficiale in Ligue 2 nel luglio 2019, quando il Lens ha conquistato una vittoria esterna per 2-1 allo Stade Marie-Marvingt. Il bilancio storico degli ultimi cinque precedenti è in perfetto equilibrio, con due vittorie per il Le Mans, due per il Lens e un pareggio.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Le Mans-Lens, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Le Mans-Lens di Ligue 1?

Le Mans-Lens si gioca allo Stade Marie-Marvingt di Le Mans, con il calcio d'inizio in programma nel calendario della Ligue 1.

crest
Ligue 1 - Game Week 4
Stade Marie-Marvingt

Come acquistare i biglietti per Le Mans-Lens di Ligue 1?

I biglietti per l'imminente partita di Ligue 1 tra Le Mans e RC Lens allo Stade Marie-Marvingt possono essere acquistati principalmente in alcuni modi:

  • Canali ufficiali dei club: controlla i portali ufficiali per i biglietti del Le Mans FC o dell'RC Lens per acquistare i tagliandi d'ingresso standard direttamente dai club una volta avviata la vendita libera.
  • Piattaforme secondarie di biglietteria: se i biglietti standard sono esauriti o se stai cercando specifiche categorie di posti, siti di rivendita e comparazione come StubHub propongono opzioni sul mercato secondario per questa partita.
  • Biglietteria e vendita allo stadio: salvo disponibilità in prossimità del giorno della partita, i biglietti potrebbero essere acquistati anche direttamente presso la biglietteria dello stadio o ai punti vendita fisici presenti nell'impianto.

Quanto costano i biglietti per Le Mans-Lens di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per l'imminente partita di Ligue 1 tra Le Mans e Lens del 13 settembre 2026 variano in base alla piattaforma, al settore del posto e all'anticipo con cui si acquista:

Biglietteria primaria

  • Canali ufficiali dei club: i biglietti standard a prezzo nominale acquistati direttamente tramite Le Mans FC o RC Lens vanno in genere da 15 € a 60 € a seconda del settore e della tribuna.
  • Biglietteria dello stadio: i biglietti acquistati il giorno della gara presso la biglietteria dello Stade Marie-Marvingt partono generalmente da circa 15 € a 45 €, salvo disponibilità.

Biglietteria secondaria

  • Piattaforme di rivendita:S gli annunci sul mercato secondario e i siti di comparazione come StubHub partono in genere da 45 € a 55 € per i posti d'ingresso, mentre le categorie premium possono superare 80 € a 140 €+ a seconda della domanda.  

Le Mans-Lens di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Il momento di forma di Le Mans e Lens

Il Le Mans ha ottenuto due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato il 2-2 contro il Brest in Ligue 1 il 22 agosto, la loro prima gara ufficiale della nuova stagione. In precedenza, nel precampionato, ha battuto l'Angers per 3-2 in trasferta e il Nantes per 1-0, mentre la sconfitta per 0-1 contro il Le Havre ha rappresentato l'unico ko. Il Le Mans ha segnato otto gol e ne ha subiti cinque in queste cinque uscite.

Il Lens ha vinto tre delle ultime cinque partite, perdendone due. Il risultato più recente è stato il 5-2 contro l'Auxerre in Ligue 1 il 22 agosto, dopo la vittoria nel Trophée des Champions contro il Paris Saint-Germain il 16 agosto. Il Lens ha battuto anche il Villarreal per 3-1 nel precampionato, anche se nel percorso di avvicinamento sono arrivate anche sconfitte contro il Sunderland (0-2) e un pareggio senza reti contro il Famalicão. In queste cinque partite, il Lens ha segnato nove gol e ne ha subiti cinque.

LEM

LEM - Forma

VER
V3-1
FCN
V1-0
SCO
V2-3
LEH
S0-1
B29
D2-2
Gol segnato (subito)
9/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
RCL

RCL - Forma

FAM
S0-0
VIL
V3-1
SUN
S0-2
PSG
V1-0
AJA
V5-2
Gol segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Le Mans-Lens: i precedenti più recenti

L'incrocio più recente tra Le Mans e Lens risale alla Ligue 2 del 27 luglio 2019, quando il Lens vinse 2-1 allo Stade Marie-Marvingt. Negli ultimi cinque precedenti registrati, tutti disputati in Ligue 2, il Le Mans conta due vittorie come il Lens, con una partita terminata in parità. Le due squadre non si affrontano in una gara ufficiale da quell'incrocio del 2019.

Testa a testa

Le MansPareggioLens
2
1
2
Ligue 2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
Lens badge
Lens
RCL
2
FIN
Ligue 2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
2
Lens badge
Lens
RCL
1
FIN
Ligue 2
Lens badge
Lens
RCL
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
2
FIN
Ligue 2
Lens badge
Lens
RCL
1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
3
FIN
Ligue 2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
Lens badge
Lens
RCL
1
FIN
8Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Classifica di Le Mans e Lens

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MarsigliaMarsigliaOM
110040+43
V
2
LensLensRCL
110052+33
V
3
LilleLilleLIL
110020+23
V
4
LioneLioneOL
110020+23
V
5
MonacoMonacoASM
110010+13
V
6
BrestBrestB29
10102201
D
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
10102201
D
8
Le MansLe MansLEM
10102201
D
9
RennesRennesREN
10102201
D
10
LorientLorientFCL
10100001
D
11
NizzaNizzaNCE
10100001
D
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
D
13
TroyesTroyesTRO
10100001
D
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
S
15
AngersAngersSCO
100102-20
S
16
TolosaTolosaTFC
100102-20
S
17
AuxerreAuxerreAJA
100125-30
S
18
StrasburgoStrasburgoSTR
100104-40
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google