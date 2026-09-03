Questo big match di Serie A regala sempre emozioni ad alta intensità sotto i riflettori di Roma, e tu potresti essere allo Stadio Olimpico per vivere l’atmosfera dal vivo.

I tifosi della Lazio sperano in una prestazione casalinga elettrizzante quando la squadra ospiterà il Milan domenica 13 settembre 2026.

I tifosi biancocelesti riempiranno gli spalti facendo sentire tutto il loro sostegno, desiderosi di vedere la propria squadra conquistare una vittoria di prestigio contro i rossoneri nelle prime fasi della stagione 2026/27.

GOAL ti fornisce tutto ciò che ti serve per acquistare i biglietti di Lazio-Milan, inclusi i prezzi della Serie A 2026/27, le informazioni sulla partita allo Stadio Olimpico, gli orari di calcio d’inizio e i dettagli ufficiali per la prenotazione.

Quando inizia Lazio-Milan di Serie A?

Lazio-Milan si gioca allo Stadio Olimpico di Roma, con calcio d’inizio previsto in questo turno di Serie A.

Serie A - Game Week 4 12 set 2026 - 12:00 Stadio Olimpico, Roma

Come acquistare i biglietti per Lazio-Milan di Serie A

Per le partite di Serie A sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, che vanno dai biglietti singoli per l’accesso generale ai pacchetti hospitality VIP, gestiti tramite i portali ufficiali dei club o partner di rivendita verificati.

A causa dell’elevata domanda e delle normative locali di sicurezza a Roma, la vendita dei biglietti segue fasi strutturate:

Abbonati: Gli abbonati mantengono i propri posti riservati per tutte le partite casalinghe di Serie A.

Titolari della Millenovecento Card (prevendita Fan Card): L’accesso prioritario ai biglietti per i settori di casa è riservato ai possessori della carta ufficiale Millenovecento della Lazio durante la finestra iniziale di prevendita.

Vendita libera: Se restano posti disponibili dopo la prevendita riservata ai membri, l’acquisto dei biglietti viene aperto al pubblico generale. Tuttavia, le sfide di cartello contro il Milan vanno spesso esaurite prima della vendita libera.

Piattaforme secondarie di biglietteria: Se sei alla ricerca di settori esauriti o di un accesso last minute nel giorno della partita, i tifosi possono acquistare biglietti verificati tramite piattaforme secondarie come LiveFootballTickets .

Quanto costano i biglietti per Lazio-Milan di Serie A?

Il costo di un biglietto di Serie A allo Stadio Olimpico varia in base alla posizione del posto, alla categoria della partita e alla fascia d’età:

Fasce d’età e riduzioni: La S.S. Lazio offre tariffe scontate per gli Under 14 e per i tifosi Senior nei settori designati.

Categorizzazione della partita: Le sfide di cartello contro squadre in lotta per le prime quattro posizioni come il Milan rientrano nella Categoria 1 (prezzi premium), con prezzi nominali più elevati rispetto alle normali partite di campionato.

Posizione del posto: I settori centrali ( Tribuna Monte Mario e Tribuna Tevere ) offrono una visuale più centrale a prezzi più alti, mentre i settori dietro le porte ( Curva Maestrelli e Distinti ) rappresentano opzioni d’ingresso più economiche.

Documento d’identità e regolamento sui biglietti nominativi: Tutti i biglietti delle partite in Italia sono strettamente nominativi, con nome e cognome dello spettatore stampati sul tagliando. Ai tornelli dello stadio deve essere presentato un documento d’identità con foto insieme al biglietto.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

Per le partite di Serie A allo Stadio Olimpico, ai tifosi ospiti del Milan vengono assegnati posti nel settore ospiti dedicato (Distinti Sud-Ovest / Settore Ospiti).

I biglietti per il settore ospiti in genere vanno da 30 € a 50 €. Per acquistare posti nel settore ospiti, ai tifosi in trasferta è generalmente richiesto di essere in possesso di una fidelity card valida del Milan (Cuore Rossonero / Tessera del Tifoso). Le assegnazioni del settore ospiti sono rigidamente controllate dalle autorità di pubblica sicurezza e praticamente non arrivano mai alla vendita libera.

Lazio-Milan di Serie A: tutto quello che c’è da sapere

Lazio-Milan, stato di forma

La Lazio ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, perdendone una e vincendo l’altra. L’uscita più recente è stata la vittoria per 1-0 sul Genoa in Serie A il 30 agosto, e la settimana precedente aveva battuto anche il Bologna per 1-0 in trasferta in campionato. L’unica sconfitta della serie è arrivata contro il Mantova in Coppa Italia, con il ko per 2-0. Nelle cinque partite, la Lazio ha segnato otto gol e ne ha subiti tre.

Anche il Milan ha vinto tre delle ultime cinque partite, con un pareggio e una sconfitta. Il risultato più recente è stato il 2-0 al Venezia in Serie A il 28 agosto, dopo il successo esterno per 2-1 sul Torino alla prima giornata. L’unica sconfitta della sequenza è stato il 3-0 contro il Chelsea in pre-campionato. Il Milan ha segnato nove gol nelle cinque partite e ne ha subiti sei, inclusa una vittoria per 4-2 in amichevole contro il Manchester United.

Lazio-Milan: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra questi due club si è concluso con una vittoria per 1-0 della Lazio in una partita di Serie A allo Stadio Olimpico il 15 marzo 2026. Negli ultimi cinque precedenti, la Lazio ne ha vinti tre e il Milan uno, con un pareggio. Entrambe le squadre sono andate a segno in tre di queste cinque sfide, e l’unica vittoria esterna della serie è stata il successo per 2-1 del Milan allo Stadio Olimpico nel marzo 2025.

Lazio-Milan, classifica

Nell’attuale classifica di Serie A, il Milan è terzo mentre la Lazio è sesta in questa fase iniziale della stagione.