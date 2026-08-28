Come acquistare i biglietti per la UEFA Nations League 2026/27: Paesi Bassi-Germania, Inghilterra-Spagna, prezzi dei biglietti, calendario e altro

La UEFA Nations League 2026/27, che rappresenta la quinta edizione della competizione internazionale, sta per prendere il via e oggi puoi vedere in azione in tutto il continente tutte le più grandi nazionali europee prenotando i biglietti.

La fase campionato della competizione inizierà tra settembre e ottobre e si preannuncia entusiasmante, con le squadre che giocheranno quattro partite nell’arco di appena 10 giorni circa. Dopo la conclusione della fase campionato a novembre, i quarti di finale si disputeranno a marzo 2027, mentre semifinali e finale si terranno a giugno 2027.

Il Portogallo difende il titolo di UEFA Nations League vinto nel 2025 ed è la nazionale di maggior successo nella competizione, avendo conquistato anche l’edizione inaugurale nel 2019. La Spagna punta a raggiungere la quarta finale consecutiva, dopo aver chiuso al secondo posto nel 2021 e nel 2025 e aver alzato il trofeo nel 2023.

Lascia che GOAL ti guidi tra tutte le informazioni essenziali sui biglietti della UEFA Nations League, incluso come acquistarli, quanto costano e molto altro.

Prossime partite della UEFA Nations League

Data e ora (locale) Partita Luogo Biglietti gio 24 set (20.45) Paesi Bassi vs Germania Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) Biglietti gio 24 set (19.45) Portogallo vs Galles Estádio José Alvalade (Lisbona) Biglietti gio 24 set (20.45) Norvegia vs Danimarca Ullevaal Stadion (Oslo) Biglietti ven 25 set (20.45) Italia vs Belgio Stadio Olimpico (Roma) Biglietti sab 26 set (20.45) Cechia vs Croazia Fortuna Arena (Praga) Biglietti sab 26 set (19.45) Inghilterra vs Spagna Wembley Stadium (Londra) Biglietti dom 27 set (18.00) Danimarca vs Galles Parken Stadium (Copenaghen) Biglietti dom 27 set (20.45) Norvegia vs Portogallo Ullevaal Stadion (Oslo) Biglietti dom 27 set (20.45) Germania vs Grecia WWK Arena (Augusta) Biglietti lun 28 set (20.45) Belgio vs Francia King Baudouin Stadium (Bruxelles) Biglietti mar 29 set (20.45) Cechia vs Inghilterra Fortuna Arena (Praga) Biglietti mar 29 set (20.45) Spagna vs Croazia Ramón Sánchez–Pizjuán (Siviglia) Biglietti gio 1 ott (20.45) Germania vs Serbia Allianz Arena (Monaco) Biglietti gio 1 ott (20.45) Danimarca vs Portogallo Parken Stadium (Copenaghen) Biglietti gio 1 ott (19.45) Galles vs Norvegia Cardiff City Stadium (Cardiff) Biglietti ven 2 ott (20.45) Belgio vs Türkiye Stade Maurice Dufrasne (Liegi) Biglietti sab 3 ott (20.45) Spagna vs Cechia Carlos Tartiere (Oviedo) Biglietti dom 4 ott (20.45) Paesi Bassi vs Serbia Philips Stadion (Eindhoven) Biglietti dom 4 ott (20.45) Portogallo vs Danimarca Estádio do Dragão (Porto) Biglietti mar 6 ott (19.45) Inghilterra vs Repubblica Ceca Wembley Stadium (Londra) Biglietti

Calendario completo della UEFA Nations League 2026/27

Fase Turno Data/e Biglietti Fase campionato 1ª giornata 24-26 settembre 2026 Biglietti

2ª giornata 27-29 settembre 2026 Biglietti

3ª giornata 1-3 ottobre 2026 Biglietti

4ª giornata 4-6 ottobre 2026 Biglietti

5ª giornata 12-14 novembre 2026 Biglietti

6ª giornata 15-17 novembre 2026 Biglietti Quarti di finale Andata 25-27 marzo 2027 Da definire

Ritorno 28-30 marzo 2027 Da definire Finali Semifinali 9-10 giugno 2027 Da definire

Finale 13 giugno 2027 Da definire

Come acquistare i biglietti per la UEFA Nations League 2026/27

Per la fase campionato/a gironi (settembre - novembre 2026): i biglietti ufficiali per le singole partite del girone sono gestiti interamente dalle federazioni nazionali partecipanti. Dovrai acquistare i biglietti direttamente dal portale ufficiale della federazione calcistica della squadra ospitante (ad esempio England Football per le partite casalinghe dell’Inghilterra, FAW per quelle del Galles, ecc.).

Per le Finals (giugno 2027): i biglietti ufficiali per il torneo finale saranno distribuiti esclusivamente tramite il Portale Ticketing UEFA.

I biglietti ufficiali per le prime gare della fase a gironi sono già in vendita o stanno attualmente concludendo le rispettive fasi di vendita. La maggior parte delle federazioni apre le proprie finestre di vendita circa 4-6 settimane prima della specifica giornata. La maggior parte delle federazioni concede un accesso prioritario ai club ufficiali dei tifosi registrati, come l’England Supporters Travel Club o la membership 'Red Wall' del Galles, prima che gli eventuali biglietti rimanenti vengano messi in vendita al pubblico generale.

Per le Finals di Nations League (giugno 2027), la vendita pubblica dei biglietti e le lotterie per le richieste tramite UEFA apriranno ad aprile/maggio 2027, dopo che le quattro finaliste si saranno qualificate. In vista delle finali di giugno, può essere utile creare un account 'myUEFA', così da ricevere avvisi automatici sull’apertura delle finestre di vendita.

Se stai cercando biglietti last minute, i tifosi possono anche acquistarli su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti per la UEFA Nations League 2026/27?

I biglietti ufficiali per la fase campionato della UEFA Nations League 2026/27 sono venduti e prezzati singolarmente dalla federazione calcistica della nazione ospitante, anziché tramite un portale UEFA centralizzato. Poiché ogni Paese stabilisce i propri prezzi in base allo stadio e alla sfida, i prezzi dei biglietti e le definizioni delle categorie variano da una partita all’altra.

Pur dipendendo esattamente i settori dallo stadio ospitante, la maggior parte delle federazioni suddivide i biglietti in 3 o 4 categorie pubbliche principali, insieme a opzioni family e premium.

Prendendo l’Inghilterra come esempio, i biglietti per le partite a Wembley Stadium possono essere suddivisi approssimativamente come segue:

Categoria 1 (Premium / Longside Lower & Middle) : situata lungo le linee laterali principali, offre la visuale migliore. I prezzi di ingresso generale per questi settori di punta vanno da £65 a £80, con posti premium disponibili da £95 a £120.

Categoria 2 (Corners / Upper Longside) : posizionata agli angoli dello stadio o nei settori più alti. In genere questi biglietti costano circa £45.

Categoria 3 (Shortside / Behind the Goals) : spesso è qui che siedono i tifosi di casa più rumorosi o i settori ospiti designati. I biglietti standard dietro la porta hanno un prezzo a partire da circa £35.

Settori famiglia e riduzioni : molte nazioni ospitanti offrono tariffe fortemente scontate per famiglie e giovani. Ad esempio, i biglietti nei settori famiglia possono essere trovati a £25 per gli adulti e £12,50 per i minori di 16 anni.

Tieni d’occhio i siti ufficiali delle nazionali più a ridosso dell’evento per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari di rivendita come StubHub per la disponibilità aggiornata.

Quali squadre sono nei gruppi di UEFA Nations League A?

Gruppo A1 Gruppo A2 Gruppo A3 Gruppo A4 Francia Germania Spagna Portogallo Italia Paesi Bassi Croazia Danimarca Belgio Serbia Inghilterra Norvegia Turchia Grecia Cechia Galles

Le prime due classificate di ogni girone accederanno ai quarti di finale nel marzo 2027.

Chi sono le recenti vincitrici della UEFA Nations League?