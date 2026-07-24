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Supercoppa UEFA
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Come acquistare i biglietti per la Supercoppa UEFA 2026: biglietti per PSG-Aston Villa, prezzi last minute per Salisburgo e altro ancora

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Biglietti
Supercoppa UEFA
Paris Saint-Germain
Aston Villa
O. Dembele

Potresti andare in Austria per uno degli eventi più importanti del calendario calcistico europeo.

La Supercoppa UEFA, che vede affrontarsi i vincitori della Champions League e i detentori dell’Europa League, si giocherà in Austria il 12 agosto.

Dodici mesi fa il PSG ha superato il Tottenham ai rigori, grazie alla trasformazione decisiva di Nuno Mendes. Anche quest’anno gli avversari saranno inglesi: l’Aston Villa, reduce dal 3-0 al Friburgo in Europa League, punta a confermarsi.

Lascia che GOAL ti dia tutte le info sui biglietti: dove comprarli, prezzi e altro.

Quando si gioca la Supercoppa UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa?

Come acquistare i biglietti per la Supercoppa UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa

Le richieste per il pubblico generale sono state aperte sul sito UEFA dal 16 al 23 giugno, con 9.000 biglietti assegnati tramite sorteggio.

Ogni squadra ha ricevuto 7.000 biglietti: l’Aston Villa ha aperto la vendita il 25 giugno, mentre il PSG ha gestito la propria distribuzione nello stesso periodo.

Se i canali ufficiali sono chiusi, puoi ancora provare la piattaforma di rivendita UEFA o mercati secondari verificati come Ticombo.

Quanto costano i biglietti per la Supercoppa UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa?

I prezzi ufficiali dei biglietti per la Supercoppa UEFA variavano da 30 a 150 euro, con la seguente ripartizione:

  • Fans First (quote per i club): 30 €
  • Categoria 3: 50 €
  • Categoria 2: 90 €
  • Categoria 1: 150 €
  • Biglietti per persone con disabilità: 30 € (incluso un posto gratuito per l’accompagnatore).

Per altre info, consulta i portali ufficiali dei club e della UEFA. Per la disponibilità, controlla anche i siti di rivendita secondaria come Ticombo.

Dove si giocherà la Supercoppa UEFA tra Paris Saint-Germain e Aston Villa?

Red Bull Arena (Salisburgo)

La Red Bull Arena (o Stadion Salzburg per le competizioni UEFA) si trova a Wals-Siezenheim, sobborgo di Salisburgo. Inaugurata nel 2003, è la casa dell’FC Red Bull Salisburgo.

La capienza ufficiale è di 30.188 posti, ma per la Supercoppa UEFA 2026 sarà ridotta a 28.500.

È la prima volta che ospita una finale UEFA per club, ma nel 2008 ha già accolto tutte e tre le gare della Grecia nella fase a gironi di Euro 2008.

Chi sono i recenti vincitori della Supercoppa UEFA?

Anno

Vincitori

Finalisti

Risultato

2025

Paris Saint-Germain

Tottenham Hotspur

4-3 (dopo i rigori)

2024

Real Madrid

Atalanta

2-0

2023

Manchester City

Siviglia

5-4 (d.c.r.)

2022

Real Madrid

Eintracht Francoforte

2-0

2021

Chelsea

Villarreal

6-5 (dopo i rigori)

2020

Bayern Monaco

Siviglia

2-1 (d.t.s.)

2019

Liverpool

Chelsea

5-4 (dopo i rigori)

2018

Atlético Madrid

Real Madrid

4-2 (d.t.s.)

2017

Real Madrid

Manchester United

2-1

2016

Real Madrid

Siviglia

3-2 (d.t.s.)

Supercoppa UEFA: PSG-Aston Villa: tutto quello che c'è da sapere

Paris Saint-Germain vs Aston Villa: forma delle squadre

PSG

PSG - Forma

FCB
D1-1
B29
V1-0
RCL
V0-2
PAR
S2-1
ARS
V1-1
Gol segnato (subito)
6/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
AVL

AVL - Forma

BUR
D2-2
LIV
V4-2
SCF
V0-3
MCI
V1-2
WAL
V0-5
Gol segnato (subito)
16/5
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Paris Saint-Germain vs Aston Villa: storico degli scontri diretti

PSG

Ultime 2 partite

AVL

1

Vittoria

0

Pareggi

1

Vittoria

5

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
2/2
Entrambe le squadre a segno
2/2

Notizie sulle squadre

Probabili formazioni Paris Saint-Germain - Aston Villa

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PSG
Formazione
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AVL
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Aston Villa
AVL

Allenatore

  • Luis Enrique


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