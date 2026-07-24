Come acquistare i biglietti per la Supercoppa UEFA 2026: biglietti per PSG-Aston Villa, prezzi last minute per Salisburgo e altro ancora

La Supercoppa UEFA, che vede affrontarsi i vincitori della Champions League e i detentori dell’Europa League, si giocherà in Austria il 12 agosto.
Dodici mesi fa il PSG ha superato il Tottenham ai rigori, grazie alla trasformazione decisiva di Nuno Mendes. Anche quest’anno gli avversari saranno inglesi: l’Aston Villa, reduce dal 3-0 al Friburgo in Europa League, punta a confermarsi.
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Quando si gioca la Supercoppa UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa?
Come acquistare i biglietti per la Supercoppa UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa
Le richieste per il pubblico generale sono state aperte sul sito UEFA dal 16 al 23 giugno, con 9.000 biglietti assegnati tramite sorteggio.
Ogni squadra ha ricevuto 7.000 biglietti: l’Aston Villa ha aperto la vendita il 25 giugno, mentre il PSG ha gestito la propria distribuzione nello stesso periodo.
Se i canali ufficiali sono chiusi, puoi ancora provare la piattaforma di rivendita UEFA o mercati secondari verificati come Ticombo.
Quanto costano i biglietti per la Supercoppa UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa?
I prezzi ufficiali dei biglietti per la Supercoppa UEFA variavano da 30 a 150 euro, con la seguente ripartizione:
- Fans First (quote per i club): 30 €
- Categoria 3: 50 €
- Categoria 2: 90 €
- Categoria 1: 150 €
- Biglietti per persone con disabilità: 30 € (incluso un posto gratuito per l’accompagnatore).
Per altre info, consulta i portali ufficiali dei club e della UEFA. Per la disponibilità, controlla anche i siti di rivendita secondaria come Ticombo.
Dove si giocherà la Supercoppa UEFA tra Paris Saint-Germain e Aston Villa?
Red Bull Arena (Salisburgo)
La Red Bull Arena (o Stadion Salzburg per le competizioni UEFA) si trova a Wals-Siezenheim, sobborgo di Salisburgo. Inaugurata nel 2003, è la casa dell’FC Red Bull Salisburgo.
La capienza ufficiale è di 30.188 posti, ma per la Supercoppa UEFA 2026 sarà ridotta a 28.500.
È la prima volta che ospita una finale UEFA per club, ma nel 2008 ha già accolto tutte e tre le gare della Grecia nella fase a gironi di Euro 2008.
Chi sono i recenti vincitori della Supercoppa UEFA?
Anno
Vincitori
Finalisti
Risultato
2025
Paris Saint-Germain
Tottenham Hotspur
4-3 (dopo i rigori)
2024
Real Madrid
Atalanta
2-0
2023
Manchester City
Siviglia
5-4 (d.c.r.)
2022
Real Madrid
Eintracht Francoforte
2-0
2021
Chelsea
Villarreal
6-5 (dopo i rigori)
2020
Bayern Monaco
Siviglia
2-1 (d.t.s.)
2019
Liverpool
Chelsea
5-4 (dopo i rigori)
2018
Atlético Madrid
Real Madrid
4-2 (d.t.s.)
2017
Real Madrid
Manchester United
2-1
2016
Real Madrid
Siviglia
3-2 (d.t.s.)
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