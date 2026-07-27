Come acquistare i biglietti per la Supercoppa UEFA 2026: biglietti per PSG-Aston Villa, prezzi last minute a Salisburgo e altro ancora

La Supercoppa UEFA, la sfida annuale tra le vincitrici della Champions League e le detentrici dell’Europa League, si giocherà in Austria il 12 agosto.

Dodici mesi fa, i giganti della Ligue 1 sono stati portati fino in fondo dal Tottenham in Supercoppa. Nuno Mendes ha trasformato il rigore decisivo mandando in delirio i tifosi del PSG. Questa volta, per gli uomini di Luis Enrique, gli avversari saranno ancora inglesi, con l’Aston Villa che arriva in Austria forte dello straordinario 3-0 nella finale di Europa League contro il Friburgo.

Lasciate che GOAL vi spieghi tutto quello che c’è da sapere sui biglietti per la Supercoppa UEFA, compreso dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Quando si gioca la Supercoppa UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa?

Supercoppa UEFA - Finale 12 ago 2026 - 15:00 Red Bull Arena

Come acquistare i biglietti per la Supercoppa UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa

La finestra per la richiesta dei biglietti riservata al pubblico generale per la Supercoppa UEFA si è aperta ufficialmente sul sito della UEFA il 16 giugno. Questa fase iniziale è durata fino al 23 giugno, con 9.000 biglietti assegnati ai tifosi neutrali tramite un sistema di sorteggio.

Per quanto riguarda i club, a entrambe sono stati assegnati 7.000 biglietti ciascuno. La finestra esclusiva per l’acquisto dei biglietti dell’Aston Villa si è aperta il 25 giugno, mentre il PSG ha distribuito e coordinato internamente la vendita dei propri, sempre tra metà e fine giugno.

Sebbene le richieste ufficiali di biglietti per il pubblico generale e le finestre di vendita coordinate dai club possano ora essere chiuse, è ancora possibile assicurarsi un posto tramite la piattaforma UEFA Ticket Resale o marketplace secondari verificati, come Ticombo.

Quanto costano i biglietti per la Supercoppa UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa?

I prezzi ufficiali dei biglietti per la Supercoppa UEFA andavano da 30 € a 150 €, con questa suddivisione:

Fans First (allocazioni dei club): 30 €

Categoria 3: 50 €

Categoria 2: 90 €

Categoria 1: 150 €

Biglietti accessibili: 30 € (include un posto omaggio per un accompagnatore)

Tenete d’occhio i portali ufficiali per i biglietti dei club e della UEFA con l’avvicinarsi della partita, per ulteriori informazioni, e anche siti secondari di rivendita come Ticombo per verificare l’attuale disponibilità.

Dove si gioca la Supercoppa UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa?

Red Bull Arena (Salisburgo)

La Red Bull Arena, nota anche come Stadion Salzburg per gli eventi UEFA di club, è uno stadio di calcio situato a Wals-Siezenheim, sobborgo di Salisburgo. È stata inaugurata ufficialmente nel 2003 ed è lo stadio di casa della squadra di Bundesliga austriaca FC Red Bull Salzburg.

Sebbene la capienza ufficiale della Red Bull Arena sia di 30.188 posti, la configurazione dello stadio varia a seconda del tipo di competizione disputata. La capienza prevista per la Supercoppa UEFA 2026 dovrebbe essere di 28.500 spettatori.

Potrebbe essere la prima volta che l’impianto ospita una grande finale UEFA per club, ma ha già accolto tutte e tre le partite del girone della Grecia durante Euro 2008. All’epoca era la campione d’Europa in carica.

Chi ha vinto di recente la Supercoppa UEFA?

Anno Vincitrice Finalista Risultato 2025 Paris Saint-Germain Tottenham Hotspur 4-3 (rig.) 2024 Real Madrid Atalanta 2-0 2023 Manchester City Siviglia 5-4 (rig.) 2022 Real Madrid Eintracht Francoforte 2-0 2021 Chelsea Villarreal 6-5 (rig.) 2020 Bayern Monaco Siviglia 2-1 (dts) 2019 Liverpool Chelsea 5-4 (rig.) 2018 Atletico Madrid Real Madrid 4-2 (dts) 2017 Real Madrid Manchester United 2-1 2016 Real Madrid Siviglia 3-2 (dts)

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