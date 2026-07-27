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Come acquistare i biglietti per la Supercoppa UEFA 2026: biglietti per PSG-Aston Villa, prezzi last minute a Salisburgo e altro ancora

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Biglietti
Supercoppa UEFA
Paris Saint-Germain
Aston Villa
O. Dembele

Potresti andare in Austria per uno degli appuntamenti clou del calendario calcistico europeo

La Supercoppa UEFA, la sfida annuale tra le vincitrici della Champions League e le detentrici dell’Europa League, si giocherà in Austria il 12 agosto.

Dodici mesi fa, i giganti della Ligue 1 sono stati portati fino in fondo dal Tottenham in Supercoppa. Nuno Mendes ha trasformato il rigore decisivo mandando in delirio i tifosi del PSG. Questa volta, per gli uomini di Luis Enrique, gli avversari saranno ancora inglesi, con l’Aston Villa che arriva in Austria forte dello straordinario 3-0 nella finale di Europa League contro il Friburgo.

Lasciate che GOAL vi spieghi tutto quello che c’è da sapere sui biglietti per la Supercoppa UEFA, compreso dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Quando si gioca la Supercoppa UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa?

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Supercoppa UEFA - Finale
Red Bull Arena

Come acquistare i biglietti per la Supercoppa UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa

La finestra per la richiesta dei biglietti riservata al pubblico generale per la Supercoppa UEFA si è aperta ufficialmente sul sito della UEFA il 16 giugno. Questa fase iniziale è durata fino al 23 giugno, con 9.000 biglietti assegnati ai tifosi neutrali tramite un sistema di sorteggio.

Per quanto riguarda i club, a entrambe sono stati assegnati 7.000 biglietti ciascuno. La finestra esclusiva per l’acquisto dei biglietti dell’Aston Villa si è aperta il 25 giugno, mentre il PSG ha distribuito e coordinato internamente la vendita dei propri, sempre tra metà e fine giugno.

Sebbene le richieste ufficiali di biglietti per il pubblico generale e le finestre di vendita coordinate dai club possano ora essere chiuse, è ancora possibile assicurarsi un posto tramite la piattaforma UEFA Ticket Resale o marketplace secondari verificati, come Ticombo.

Quanto costano i biglietti per la Supercoppa UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa?

I prezzi ufficiali dei biglietti per la Supercoppa UEFA andavano da 30 € a 150 €, con questa suddivisione:

  • Fans First (allocazioni dei club): 30 €
  • Categoria 3: 50 €
  • Categoria 2: 90 €
  • Categoria 1: 150 €
  • Biglietti accessibili: 30 € (include un posto omaggio per un accompagnatore)

Tenete d’occhio i portali ufficiali per i biglietti dei club e della UEFA con l’avvicinarsi della partita, per ulteriori informazioni, e anche siti secondari di rivendita come Ticombo per verificare l’attuale disponibilità.

Dove si gioca la Supercoppa UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa?

Red Bull Arena (Salisburgo)

La Red Bull Arena, nota anche come Stadion Salzburg per gli eventi UEFA di club, è uno stadio di calcio situato a Wals-Siezenheim, sobborgo di Salisburgo. È stata inaugurata ufficialmente nel 2003 ed è lo stadio di casa della squadra di Bundesliga austriaca FC Red Bull Salzburg.

Sebbene la capienza ufficiale della Red Bull Arena sia di 30.188 posti, la configurazione dello stadio varia a seconda del tipo di competizione disputata. La capienza prevista per la Supercoppa UEFA 2026 dovrebbe essere di 28.500 spettatori.

Potrebbe essere la prima volta che l’impianto ospita una grande finale UEFA per club, ma ha già accolto tutte e tre le partite del girone della Grecia durante Euro 2008. All’epoca era la campione d’Europa in carica.

Chi ha vinto di recente la Supercoppa UEFA?

Anno

Vincitrice

Finalista

Risultato

2025

Paris Saint-Germain

Tottenham Hotspur

4-3 (rig.)

2024

Real Madrid

Atalanta

2-0

2023

Manchester City

Siviglia

5-4 (rig.)

2022

Real Madrid

Eintracht Francoforte

2-0

2021

Chelsea

Villarreal

6-5 (rig.)

2020

Bayern Monaco

Siviglia

2-1 (dts)

2019

Liverpool

Chelsea

5-4 (rig.)

2018

Atletico Madrid

Real Madrid

4-2 (dts)

2017

Real Madrid

Manchester United

2-1

2016

Real Madrid

Siviglia

3-2 (dts)

Supercoppa UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa: tutto quello che c’è da sapere

Forma di Paris Saint-Germain e Aston Villa

PSG

PSG - Forma

FCB
D1-1
B29
V1-0
RCL
V0-2
PAR
S2-1
ARS
V1-1
Gol segnato (subito)
6/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
AVL

AVL - Forma

LIV
V4-2
SCF
V0-3
MCI
V1-2
WAL
V0-5
POR
S2-1
Gol segnato (subito)
15/5
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Paris Saint-Germain vs Aston Villa: precedenti

Testa a testa

Paris Saint-GermainPareggioAston Villa
1
0
1
Champions League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FIN
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FIN
5Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal2/2
Entrambe le squadre hanno segnato2/2

Paris Saint-Germain vs Aston Villa: notizie sulle squadre

Probabili formazioni Paris Saint-Germain - Aston Villa

Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Formazione
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL

Allenatore

  • Luis Enrique


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