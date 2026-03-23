Come acquistare i biglietti per la Serie A 2026: prezzi, prossime partite, informazioni sugli stadi e altro ancora

Nota per la sua ricca storia, lo stile di gioco tecnico, il rigore difensivo e la tifoseria appassionata, la Serie A è da sempre considerata uno dei campionati più competitivi del calcio mondiale.

La Serie A ospita alcune delle squadre più famose e di successo del calcio, tra cui Juventus, Inter e Milan. Queste squadre hanno avuto un ruolo fondamentale nella storia del calcio europeo.

Si preannuncia un'altra stagione di Serie A mozzafiato, quindi lascia che GOAL ti guidi su come realizzare i tuoi sogni calcistici assicurandoti un biglietto per una partita di Serie A in questa stagione, indicandoti dove acquistarli e i prezzi attuali.

Prossime partite della Serie A 2026

Matchday Date & Time (Local) Fixture Location (Stadium) Tickets 31 Sat, 4 Apr - 15:00 Sassuolo vs. Cagliari Mapei Stadium Tickets 31 Sat, 4 Apr - 18:00 Verona vs. Fiorentina Bentegodi Tickets 31 Sat, 4 Apr - 20:45 Lazio vs. Parma Stadio Olimpico Tickets 31 Sun, 5 Apr - 15:00 Cremonese vs. Bologna Stadio Giovanni Zini Tickets 31 Sun, 5 Apr - 18:00 Pisa vs. Torino Arena Garibaldi Tickets 31 Sun, 5 Apr - 20:45 Inter Milan vs. AS Roma San Siro Tickets 31 Mon, 6 Apr - 15:00 Udinese vs. Como Bluenergy Stadium Tickets 31 Mon, 6 Apr - 18:00 Lecce vs. Atalanta Stadio Via del Mare Tickets 31 Mon, 6 Apr - 18:00 Juventus vs. Genoa Allianz Stadium Tickets 31 Mon, 6 Apr - 20:45 Napoli vs. AC Milan Stadio Diego Maradona Tickets 32 Fri, 10 Apr - 20:45 AS Roma vs. Pisa Stadio Olimpico Tickets 32 Sat, 11 Apr - 15:00 Cagliari vs. Cremonese Unipol Domus Tickets 32 Sat, 11 Apr - 15:00 Torino vs. Verona Olimpico Grande Torino Tickets 32 Sat, 11 Apr - 18:00 AC Milan vs. Udinese San Siro Tickets 32 Sat, 11 Apr - 20:45 Atalanta vs. Juventus Gewiss Stadium Tickets 32 Sun, 12 Apr - 12:30 Genoa vs. Sassuolo Luigi Ferraris Tickets 32 Sun, 12 Apr - 15:00 Parma vs. Napoli Ennio Tardini Tickets 32 Sun, 12 Apr - 18:00 Bologna vs. Lecce Renato Dall'Ara Tickets 32 Sun, 12 Apr - 20:45 Como vs. Inter Milan G. Sinigaglia Tickets 32 Mon, 13 Apr - 20:45 Fiorentina vs. Lazio Artemio Franchi Tickets 33 Fri, 17 Apr - 18:30 Sassuolo vs. Como Mapei Stadium Tickets 33 Fri, 17 Apr - 20:45 Inter Milan vs. Cagliari San Siro Tickets 33 Sat, 18 Apr - 15:00 Udinese vs. Parma Bluenergy Stadium Tickets 33 Sat, 18 Apr - 18:00 Napoli vs. Lazio Stadio Diego Maradona Tickets 33 Sat, 18 Apr - 20:45 AS Roma vs. Atalanta Stadio Olimpico Tickets 33 Sun, 19 Apr - 12:30 Cremonese vs. Torino Stadio Giovanni Zini Tickets 33 Sun, 19 Apr - 15:00 Verona vs. AC Milan Bentegodi Tickets 33 Sun, 19 Apr - 18:00 Pisa vs. Genoa Arena Garibaldi Tickets 33 Sun, 19 Apr - 20:45 Juventus vs. Bologna Allianz Stadium Tickets 33 Mon, 20 Apr - 20:45 Lecce vs. Fiorentina Stadio Via del Mare Tickets 34 Fri, 24 Apr - 20:45 Napoli vs. Cremonese Stadio Diego Maradona Tickets 34 Sat, 25 Apr - 15:00 Parma vs. Pisa Ennio Tardini Tickets 34 Sat, 25 Apr - 18:00 Bologna vs. AS Roma Renato Dall'Ara Tickets 34 Sat, 25 Apr - 20:45 Verona vs. Lecce Bentegodi Tickets 34 Sun, 26 Apr - 12:30 Fiorentina vs. Sassuolo Artemio Franchi Tickets 34 Sun, 26 Apr - 15:00 Genoa vs. Como Luigi Ferraris Tickets 34 Sun, 26 Apr - 18:00 Torino vs. Inter Milan Olimpico Grande Torino Tickets 34 Sun, 26 Apr - 20:45 AC Milan vs. Juventus San Siro Tickets 34 Mon, 27 Apr - 18:30 Cagliari vs. Atalanta Unipol Domus Tickets 34 Mon, 27 Apr - 20:45 Lazio vs. Udinese Stadio Olimpico Tickets

Come acquistare i biglietti per la Serie A?

Sono disponibili diverse opzioni di biglietteria per le partite di Serie A, dai biglietti singoli agli abbonamenti stagionali, fino ai pacchetti hospitality.

Per acquistare i biglietti della Serie A, il metodo più affidabile è visitare i siti web ufficiali delle squadre, dove dovrai poi andare alla sezione "Biglietti".

Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali o se desideri assicurarti i posti prima della messa in vendita ufficiale o accaparrarti biglietti last minute, potresti prendere in considerazione rivenditori secondari come Viagogo.

Quanto costano i biglietti della Serie A?

Il costo dei biglietti della Serie A varia notevolmente. La maggior parte dei club offre prezzi differenziati in base alle fasce d'età, tra cui le categorie adulti, junior e senior, ma queste fasce variano da club a club, con i biglietti più economici che partono da 40 € sui siti di rivendita.

Oltre a questi fattori, anche la posizione del posto a sedere all’interno dello stadio incide in modo significativo sul prezzo del biglietto, con i posti con vista privilegiata che spesso raggiungono i costi più elevati. Alcune società classificano inoltre le partite per categoria: gli scontri di cartello contro avversari di grande prestigio, come il derby di Milano (AC Milan vs Inter) e il derby di Roma (Roma vs Lazio), rientrano nella fascia più alta, con prezzi che aumentano di conseguenza.

Di seguito, GOAL vi mostra le squadre della Serie A 2025-2026, i loro stadi di casa, le fasce di prezzo previste per i biglietti delle partite, nonché i prezzi di partenza degli abbonamenti.

Squadre della Serie A 2025-26 in base al prezzo dei biglietti