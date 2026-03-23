Come acquistare i biglietti per la Serie A 2026: prezzi, prossime partite, informazioni sugli stadi e altro ancora

Nota per la sua ricca storia, lo stile di gioco tecnico, il rigore difensivo e la tifoseria appassionata, la Serie A è da sempre considerata uno dei campionati più competitivi del calcio mondiale.
La Serie A ospita alcune delle squadre più famose e di successo del calcio, tra cui Juventus, Inter e Milan. Queste squadre hanno avuto un ruolo fondamentale nella storia del calcio europeo.
Si preannuncia un'altra stagione di Serie A mozzafiato, quindi lascia che GOAL ti guidi su come realizzare i tuoi sogni calcistici assicurandoti un biglietto per una partita di Serie A in questa stagione, indicandoti dove acquistarli e i prezzi attuali.
Prossime partite della Serie A 2026
|Matchday
|Date & Time (Local)
|Fixture
|Location (Stadium)
|Tickets
|31
|Sat, 4 Apr - 15:00
|Sassuolo vs. Cagliari
|Mapei Stadium
|Tickets
|31
|Sat, 4 Apr - 18:00
|Verona vs. Fiorentina
|Bentegodi
|Tickets
|31
|Sat, 4 Apr - 20:45
|Lazio vs. Parma
|Stadio Olimpico
|Tickets
|31
|Sun, 5 Apr - 15:00
|Cremonese vs. Bologna
|Stadio Giovanni Zini
|Tickets
|31
|Sun, 5 Apr - 18:00
|Pisa vs. Torino
|Arena Garibaldi
|Tickets
|31
|Sun, 5 Apr - 20:45
|Inter Milan vs. AS Roma
|San Siro
|Tickets
|31
|Mon, 6 Apr - 15:00
|Udinese vs. Como
|Bluenergy Stadium
|Tickets
|31
|Mon, 6 Apr - 18:00
|Lecce vs. Atalanta
|Stadio Via del Mare
|Tickets
|31
|Mon, 6 Apr - 18:00
|Juventus vs. Genoa
|Allianz Stadium
|Tickets
|31
|Mon, 6 Apr - 20:45
|Napoli vs. AC Milan
|Stadio Diego Maradona
|Tickets
|32
|Fri, 10 Apr - 20:45
|AS Roma vs. Pisa
|Stadio Olimpico
|Tickets
|32
|Sat, 11 Apr - 15:00
|Cagliari vs. Cremonese
|Unipol Domus
|Tickets
|32
|Sat, 11 Apr - 15:00
|Torino vs. Verona
|Olimpico Grande Torino
|Tickets
|32
|Sat, 11 Apr - 18:00
|AC Milan vs. Udinese
|San Siro
|Tickets
|32
|Sat, 11 Apr - 20:45
|Atalanta vs. Juventus
|Gewiss Stadium
|Tickets
|32
|Sun, 12 Apr - 12:30
|Genoa vs. Sassuolo
|Luigi Ferraris
|Tickets
|32
|Sun, 12 Apr - 15:00
|Parma vs. Napoli
|Ennio Tardini
|Tickets
|32
|Sun, 12 Apr - 18:00
|Bologna vs. Lecce
|Renato Dall'Ara
|Tickets
|32
|Sun, 12 Apr - 20:45
|Como vs. Inter Milan
|G. Sinigaglia
|Tickets
|32
|Mon, 13 Apr - 20:45
|Fiorentina vs. Lazio
|Artemio Franchi
|Tickets
|33
|Fri, 17 Apr - 18:30
|Sassuolo vs. Como
|Mapei Stadium
|Tickets
|33
|Fri, 17 Apr - 20:45
|Inter Milan vs. Cagliari
|San Siro
|Tickets
|33
|Sat, 18 Apr - 15:00
|Udinese vs. Parma
|Bluenergy Stadium
|Tickets
|33
|Sat, 18 Apr - 18:00
|Napoli vs. Lazio
|Stadio Diego Maradona
|Tickets
|33
|Sat, 18 Apr - 20:45
|AS Roma vs. Atalanta
|Stadio Olimpico
|Tickets
|33
|Sun, 19 Apr - 12:30
|Cremonese vs. Torino
|Stadio Giovanni Zini
|Tickets
|33
|Sun, 19 Apr - 15:00
|Verona vs. AC Milan
|Bentegodi
|Tickets
|33
|Sun, 19 Apr - 18:00
|Pisa vs. Genoa
|Arena Garibaldi
|Tickets
|33
|Sun, 19 Apr - 20:45
|Juventus vs. Bologna
|Allianz Stadium
|Tickets
|33
|Mon, 20 Apr - 20:45
|Lecce vs. Fiorentina
|Stadio Via del Mare
|Tickets
|34
|Fri, 24 Apr - 20:45
|Napoli vs. Cremonese
|Stadio Diego Maradona
|Tickets
|34
|Sat, 25 Apr - 15:00
|Parma vs. Pisa
|Ennio Tardini
|Tickets
|34
|Sat, 25 Apr - 18:00
|Bologna vs. AS Roma
|Renato Dall'Ara
|Tickets
|34
|Sat, 25 Apr - 20:45
|Verona vs. Lecce
|Bentegodi
|Tickets
|34
|Sun, 26 Apr - 12:30
|Fiorentina vs. Sassuolo
|Artemio Franchi
|Tickets
|34
|Sun, 26 Apr - 15:00
|Genoa vs. Como
|Luigi Ferraris
|Tickets
|34
|Sun, 26 Apr - 18:00
|Torino vs. Inter Milan
|Olimpico Grande Torino
|Tickets
|34
|Sun, 26 Apr - 20:45
|AC Milan vs. Juventus
|San Siro
|Tickets
|34
|Mon, 27 Apr - 18:30
|Cagliari vs. Atalanta
|Unipol Domus
|Tickets
|34
|Mon, 27 Apr - 20:45
|Lazio vs. Udinese
|Stadio Olimpico
|Tickets
Come acquistare i biglietti per la Serie A?
Sono disponibili diverse opzioni di biglietteria per le partite di Serie A, dai biglietti singoli agli abbonamenti stagionali, fino ai pacchetti hospitality.
Per acquistare i biglietti della Serie A, il metodo più affidabile è visitare i siti web ufficiali delle squadre, dove dovrai poi andare alla sezione "Biglietti".
Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali o se desideri assicurarti i posti prima della messa in vendita ufficiale o accaparrarti biglietti last minute, potresti prendere in considerazione rivenditori secondari come Viagogo.
Quanto costano i biglietti della Serie A?
Il costo dei biglietti della Serie A varia notevolmente. La maggior parte dei club offre prezzi differenziati in base alle fasce d'età, tra cui le categorie adulti, junior e senior, ma queste fasce variano da club a club, con i biglietti più economici che partono da 40 €sui siti di rivendita.
Oltre a questi fattori, anche la posizione del posto a sedere all’interno dello stadio incide in modo significativo sul prezzo del biglietto, con i posti con vista privilegiata che spesso raggiungono i costi più elevati. Alcune società classificano inoltre le partite per categoria: gli scontri di cartello contro avversari di grande prestigio, come il derby di Milano (AC Milan vs Inter) e il derby di Roma (Roma vs Lazio), rientrano nella fascia più alta, con prezzi che aumentano di conseguenza.
Di seguito, GOAL vi mostra le squadre della Serie A 2025-2026, i loro stadi di casa, le fasce di prezzo previste per i biglietti delle partite, nonché i prezzi di partenza degli abbonamenti.
Squadre della Serie A 2025-26 in base al prezzo dei biglietti
|Club
|Stadium
|Ticket Price Range (Adult)
|Season Ticket (Adult)
|Atalanta
|Gewiss Stadium
|€13 - €100
|From €340
|Bologna
|Stadio Renato Dall'Ara
|€18 - €130
|From €325
|Cagliari
|Unipol Domus
|€12 - €100
|From €300
|Como
|Stadio Giuseppe Sinigaglia
|€9 - €28
|From €390
|Cremonese
|Stadio Giovanni Zini
|€12 - €45
|From €300
|Fiorentina
|Stadio Artemio Franchi
|€20 - €70
|From €350
|Genoa
|Stadio Luigi Ferraris
|€15 - €50
|From €240
|Hellas Verona
|Stadio Marcantonio Bentegodi
|€12 - €28
|From €145
|Inter Milan
|San Siro
|€30 - €275
|From €399
|Juventus
|Juventus Stadium
|€30 - €105
|From €529
|Lazio
|Stadio Olimpico
|€20 - €80
|From €529
|Lecce
|Stadio Via del mare
|€9 - €50
|From €305
|AC Milan
|San Siro
|€20 - €250
|From €430
|Napoli
|Stadio Diego Armando Maradona
|€10 - €90
|From €280
|Parma
|Stadio Ennio Tardini
|€15 - €55
|From €260
|Pisa
|Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani
|TBC
|From €205
|Roma
|Stadio Olimpico
|€25 - €80
|From €277
|Sassuolo
|Mapei Stadium – Città del Tricolore
|€20 - €100
|From €180
|Torino
|Stadio Olimpico Grande Torino
|€20 - €60
|From €245
|Udinese
|Stadio Friuli
|€10 - €60
|From €250