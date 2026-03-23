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Giovanni Di Lorenzo of Napoli lifts the Serie A TIM Scudetto title trophyGetty Images
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Come acquistare i biglietti per la Serie A 2026: prezzi, prossime partite, informazioni sugli stadi e altro ancora

Realizza il tuo sogno di vedere la Serie A dal vivo prenotando i biglietti per una partita di questa stagione

Nota per la sua ricca storia, lo stile di gioco tecnico, il rigore difensivo e la tifoseria appassionata, la Serie A è da sempre considerata uno dei campionati più competitivi del calcio mondiale. 

La Serie A ospita alcune delle squadre più famose e di successo del calcio, tra cui Juventus, Inter e Milan. Queste squadre hanno avuto un ruolo fondamentale nella storia del calcio europeo.

Si preannuncia un'altra stagione di Serie A mozzafiato, quindi lascia che GOAL ti guidi su come realizzare i tuoi sogni calcistici assicurandoti un biglietto per una partita di Serie A in questa stagione, indicandoti dove acquistarli e i prezzi attuali.

Biglietti per la Serie APrenota ora 

Prossime partite della Serie A 2026

MatchdayDate & Time (Local)FixtureLocation (Stadium)Tickets
31Sat, 4 Apr - 15:00Sassuolo vs. CagliariMapei StadiumTickets
31Sat, 4 Apr - 18:00Verona vs. FiorentinaBentegodiTickets
31Sat, 4 Apr - 20:45Lazio vs. ParmaStadio OlimpicoTickets
31Sun, 5 Apr - 15:00Cremonese vs. BolognaStadio Giovanni ZiniTickets
31Sun, 5 Apr - 18:00Pisa vs. TorinoArena GaribaldiTickets
31Sun, 5 Apr - 20:45Inter Milan vs. AS RomaSan SiroTickets
31Mon, 6 Apr - 15:00Udinese vs. ComoBluenergy StadiumTickets
31Mon, 6 Apr - 18:00Lecce vs. AtalantaStadio Via del MareTickets
31Mon, 6 Apr - 18:00Juventus vs. GenoaAllianz StadiumTickets
31Mon, 6 Apr - 20:45Napoli vs. AC MilanStadio Diego MaradonaTickets
32Fri, 10 Apr - 20:45AS Roma vs. PisaStadio OlimpicoTickets
32Sat, 11 Apr - 15:00Cagliari vs. CremoneseUnipol DomusTickets
32Sat, 11 Apr - 15:00Torino vs. VeronaOlimpico Grande TorinoTickets
32Sat, 11 Apr - 18:00AC Milan vs. UdineseSan SiroTickets
32Sat, 11 Apr - 20:45Atalanta vs. JuventusGewiss StadiumTickets
32Sun, 12 Apr - 12:30Genoa vs. SassuoloLuigi FerrarisTickets
32Sun, 12 Apr - 15:00Parma vs. NapoliEnnio TardiniTickets
32Sun, 12 Apr - 18:00Bologna vs. LecceRenato Dall'AraTickets
32Sun, 12 Apr - 20:45Como vs. Inter MilanG. SinigagliaTickets
32Mon, 13 Apr - 20:45Fiorentina vs. LazioArtemio FranchiTickets
33Fri, 17 Apr - 18:30Sassuolo vs. ComoMapei StadiumTickets
33Fri, 17 Apr - 20:45Inter Milan vs. CagliariSan SiroTickets
33Sat, 18 Apr - 15:00Udinese vs. ParmaBluenergy StadiumTickets
33Sat, 18 Apr - 18:00Napoli vs. LazioStadio Diego MaradonaTickets
33Sat, 18 Apr - 20:45AS Roma vs. AtalantaStadio OlimpicoTickets
33Sun, 19 Apr - 12:30Cremonese vs. TorinoStadio Giovanni ZiniTickets
33Sun, 19 Apr - 15:00Verona vs. AC MilanBentegodiTickets
33Sun, 19 Apr - 18:00Pisa vs. GenoaArena GaribaldiTickets
33Sun, 19 Apr - 20:45Juventus vs. BolognaAllianz StadiumTickets
33Mon, 20 Apr - 20:45Lecce vs. FiorentinaStadio Via del MareTickets
34Fri, 24 Apr - 20:45Napoli vs. CremoneseStadio Diego MaradonaTickets
34Sat, 25 Apr - 15:00Parma vs. PisaEnnio TardiniTickets
34Sat, 25 Apr - 18:00Bologna vs. AS RomaRenato Dall'AraTickets
34Sat, 25 Apr - 20:45Verona vs. LecceBentegodiTickets
34Sun, 26 Apr - 12:30Fiorentina vs. SassuoloArtemio FranchiTickets
34Sun, 26 Apr - 15:00Genoa vs. ComoLuigi FerrarisTickets
34Sun, 26 Apr - 18:00Torino vs. Inter MilanOlimpico Grande TorinoTickets
34Sun, 26 Apr - 20:45AC Milan vs. JuventusSan SiroTickets
34Mon, 27 Apr - 18:30Cagliari vs. AtalantaUnipol DomusTickets
34Mon, 27 Apr - 20:45Lazio vs. UdineseStadio OlimpicoTickets

Come acquistare i biglietti per la Serie A?

Sono disponibili diverse opzioni di biglietteria per le partite di Serie A, dai biglietti singoli agli abbonamenti stagionali, fino ai pacchetti hospitality. 

Per acquistare i biglietti della Serie A, il metodo più affidabile è visitare i siti web ufficiali delle squadre, dove dovrai poi andare alla sezione "Biglietti". 

Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali o se desideri assicurarti i posti prima della messa in vendita ufficiale o accaparrarti biglietti last minute, potresti prendere in considerazione rivenditori secondari come Viagogo.

Biglietti per la Serie APrenota ora 

Quanto costano i biglietti della Serie A?

Il costo dei biglietti della Serie A varia notevolmente. La maggior parte dei club offre prezzi differenziati in base alle fasce d'età, tra cui le categorie adulti, junior e senior, ma queste fasce variano da club a club, con i biglietti più economici che partono da 40 €sui siti di rivendita.

Oltre a questi fattori, anche la posizione del posto a sedere all’interno dello stadio incide in modo significativo sul prezzo del biglietto, con i posti con vista privilegiata che spesso raggiungono i costi più elevati. Alcune società classificano inoltre le partite per categoria: gli scontri di cartello contro avversari di grande prestigio, come il derby di Milano (AC Milan vs Inter) e il derby di Roma (Roma vs Lazio), rientrano nella fascia più alta, con prezzi che aumentano di conseguenza.

Di seguito, GOAL vi mostra le squadre della Serie A 2025-2026, i loro stadi di casa, le fasce di prezzo previste per i biglietti delle partite, nonché i prezzi di partenza degli abbonamenti.

Squadre della Serie A 2025-26 in base al prezzo dei biglietti

Club Stadium Ticket Price Range (Adult)Season Ticket (Adult)
AtalantaGewiss Stadium€13 - €100From €340
BolognaStadio Renato Dall'Ara€18 - €130From €325
CagliariUnipol Domus€12 - €100From €300
ComoStadio Giuseppe Sinigaglia€9 - €28From €390
CremoneseStadio Giovanni Zini€12 - €45From €300
FiorentinaStadio Artemio Franchi €20 - €70From €350
GenoaStadio Luigi Ferraris €15 - €50From €240
Hellas VeronaStadio Marcantonio Bentegodi €12 - €28From €145
Inter MilanSan Siro €30 - €275From €399
JuventusJuventus Stadium €30 - €105From €529
LazioStadio Olimpico €20 - €80From €529
LecceStadio Via del mare €9 - €50From €305
AC MilanSan Siro €20 - €250 From €430
Napoli Stadio Diego Armando Maradona €10 - €90 From €280
Parma Stadio Ennio Tardini €15 - €55 From €260
Pisa Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani TBC From €205
RomaStadio Olimpico €25 - €80From €277
SassuoloMapei Stadium – Città del Tricolore €20 - €100From €180
Torino Stadio Olimpico Grande Torino €20 - €60From €245
UdineseStadio Friuli €10 - €60From €250