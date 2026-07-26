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Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
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Come acquistare i biglietti per la Premier League 2026/27: calendario della 1ª giornata, Arsenal-Coventry City, Man City-Bournemouth e altre partite

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Tutto quello che c'è da sapere per procurarsi i biglietti della Premier League 2026/27.

La Premier League inglese resta uno dei tornei più avvincenti al mondo, ricca di colpi di scena e azione. Dopo la stagione 2025/26, i tifosi attendono con impazienza il via alla 2026/27.

L’Arsenal, campione in carica dopo 22 anni, dovrà difendersi da City, United, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Villa e Newcastle.

Lascia che GOAL ti dia tutte le info sui biglietti: punti vendita, prezzi e altro.

Biglietti per la Premier League 2026/27 Prenota ora

Prossime partite della 1ª giornata della Premier League e biglietti

Data e ora (GMT)PartitaBiglietti
Ven 21 agosto, ore 20:00Arsenal vs Coventry CityBiglietti
Sabato 22 agosto, ore 12:30Hull City - Manchester UnitedBiglietti
Sabato 22 agosto, ore 15:00Everton vs Crystal PalaceBiglietti
Sabato 22 agosto, ore 15:00Ipswich Town vs SunderlandBiglietti
Sabato 22 agosto, ore 15:00Nottingham Forest vs Leeds UnitedBiglietti
Sabato 22 agosto, ore 17:30Brentford vs Tottenham HotspurBiglietti
Domenica 23 agosto, ore 14:00Brighton & Hove Albion vs Aston VillaBiglietti
Domenica 23 agosto, ore 14:00Manchester City vs BournemouthBiglietti
Domenica 23 agosto, ore 16:30Newcastle United - LiverpoolBiglietti
Lunedì 24 agosto, ore 20:00Fulham vs ChelseaBiglietti

Prossime partite della 2ª giornata della Premier League e biglietti

Data e ora (GMT)PartitaBiglietti
Ven 28 agosto, ore 20:00Crystal Palace vs Manchester CityBiglietti
Sabato 29 agosto, ore 12:30Liverpool vs Nottingham ForestBiglietti
Sabato 29 agosto, ore 15:00Bournemouth - EvertonBiglietti
Sabato 29 agosto, ore 15:00Coventry City vs Hull CityBiglietti
Sabato 29 agosto, ore 17:30Tottenham Hotspur vs Newcastle UnitedBiglietti
Domenica 30 agosto, ore 14:00Chelsea vs Brighton & Hove AlbionBiglietti
Domenica 30 agosto, ore 14:00Leeds United vs BrentfordBiglietti
Domenica 30 agosto, ore 14:00Sunderland vs FulhamBiglietti
Domenica 30 agosto, ore 16:30Manchester United vs Ipswich TownBiglietti
lunedì 31 agosto, ore 20:00Aston Villa - ArsenalBiglietti

Come acquistare i biglietti per la Premier League

I biglietti per la Premier League si acquistano sui portali ufficiali dei club: biglietti singoli, abbonamenti stagionali o pacchetti hospitality.

I principali club britannici distribuiscono i biglietti in tre fasi:

  1. Prima ai possessori di abbonamenti stagionali.
  2. In seguito ai tifosi che hanno già partecipato a match casalinghi e sono classificati per punti fedeltà.
  3. Infine, al pubblico durante la vendita generale.

Se non riesci a ottenere i biglietti tramite i canali ufficiali o cerchi last minute, puoi provare piattaforme di rivendita verificate come StubHub.

Quanto costano i biglietti della Premier League?

Il costo varia molto: quasi tutti i club applicano prezzi diversi per adulti, ragazzi, studenti e anziani, ma le fasce cambiano da squadra a squadra.

Il posto a sedere conta: le viste premium costano di più. Alcune squadre dividono le gare in fasce di prezzo: gli scontri di cartello costano di più.

La Premier League fissa un tetto massimo di 30 sterline per i biglietti “in trasferta”, quindi, se cerchi un’opzione più economica o vuoi aumentare le tue possibilità di assistere a una partita, valuta le gare fuori casa della tua squadra.

Di seguito GOAL ha analizzato le squadre della Premier League 2026-2027, i loro stadi, i prezzi medi dei biglietti e le fasce di prezzo degli abbonamenti.

Squadre della Premier League 2026/27 in base al prezzo dei biglietti

SquadraStadioFascia di prezzo dei biglietti (ingresso generale adulti)Fascia di prezzo degli abbonamentiBiglietti
ArsenalEmirates Stadiumda 31 a 168 sterlineda 1.290 £ a 2.195 £Biglietti per l'Arsenal
Aston VillaVilla Parkda 49 £ a 99 £da 703 £ a 1.297 £Biglietti per l'Aston Villa
BournemouthVitality Stadiumda 43 £ a 61 £da 436 £ a 960 £Biglietti per il Bournemouth
BrentfordGtech Community Stadiumda 30 a 60 sterlineda 485 £ a 635 £Biglietti per il Brentford
Brighton & Hove AlbionAmerican Express Community Stadiumda 34 a 78 sterlineda 630 a 995 sterlineBiglietti per il Brighton
ChelseaStamford Bridgeda 27 £ a 83 £da 700 a 1.095 sterlineBiglietti per il Chelsea
Coventry CityCoventry Building Society Arenada 32 £ a 45 £da 625 a 800 sterlineBiglietti per il Coventry
Crystal PalaceSelhurst Parkda 46 a 80 sterlineda 600 a 770 sterlineBiglietti per il Crystal Palace
EvertonStadio Hill Dickinsonda 55 a 75 sterlineda 640 a 965 sterlineBiglietti per l'Everton
FulhamCraven Cottageda 35 a 125 sterlineda 470 a 3.100 sterlineBiglietti per il Fulham
Hull CityMKM Stadiumda 24 £ a 35 £da 396 £ a 600 £Biglietti per l'Hull City
Ipswich TownPortman Roadda 28 a 48 sterlineda 469 a 747 sterlineBiglietti per l'Ipswich
Leeds UnitedElland Roadda 32 a 47 sterlineda 632 £ a 1.159 £Biglietti per il Leeds
LiverpoolAnfieldda 30 a 62 sterlineda 734 £ a 931 £Biglietti per il Liverpool
Manchester CityEtihad Stadiumda 30 a 60 sterlineda 490 £ a 1.030 £Biglietti per il Man City
Manchester UnitedOld Traffordda 32 a 97 sterlineda 646 £ a 1.177 £Biglietti per il Man Utd
Newcastle UnitedSt James’ Parkda 24 £ a 75 £da 380 £ a 987 £Biglietti per il Newcastle
Nottingham ForestCity Groundda 45 a 70 sterlineda 575 a 915 sterlineBiglietti per il Nottingham Forest
SunderlandStadium of Lightda 35 a 56 sterlineda 590 a 720 sterlineBiglietti per il Sunderland
Tottenham HotspurTottenham Hotspur Stadiumda 40 £ a 125 £da 856 £ a 2.223 £Biglietti per il Tottenham

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Ci sono ancora abbonamenti per la Premier League?

Quasi tutte le squadre della Premier League hanno esaurito gli abbonamenti per la stagione 2026/27.

Club come Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham hanno liste d’attesa di oltre 10-20 anni: il Tottenham conta più di 80.000 nomi, mentre per Liverpool e Manchester United servono decenni di fedeltà. Anche squadre con stadi più piccoli, come Brighton e Bournemouth, hanno pochissimi posti disponibili.

Il Fulham è l’eccezione: ha ancora abbonamenti disponibili, non ha liste d’attesa e segue la regola “primo arrivato, primo servito”.

È necessaria un’iscrizione per acquistare i biglietti della Premier League?

In genere è richiesta o consigliata l’iscrizione, soprattutto per le partite più richieste o per i club più seguiti. La maggior parte dei club della Premier League usa un sistema a livelli che dà la priorità a:

  1. I possessori di abbonamenti
  2. Soci del club (abbonamenti annuali a pagamento)
  3. Vendita al pubblico (se restano biglietti)

L’abbonamento offre accesso prioritario, punti fedeltà e talvolta sconti o contenuti esclusivi. Per club popolari come Arsenal, Liverpool, Manchester United o Tottenham è quasi sempre l’unico modo per ottenere biglietti, dato che la vendita libera è rara o inesistente.

Tuttavia, alcune squadre con stadi più grandi o meno seguite potrebbero vendere biglietti ai non soci a pochi giorni dalla partita, se ci sono ancora posti. Acquistare un’iscrizione resta comunque il modo più sicuro per garantirsi un posto.

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