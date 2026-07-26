La Premier League inglese resta uno dei tornei più avvincenti al mondo, ricca di colpi di scena e azione. Dopo la stagione 2025/26, i tifosi attendono con impazienza il via alla 2026/27.
L’Arsenal, campione in carica dopo 22 anni, dovrà difendersi da City, United, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Villa e Newcastle.
Lascia che GOAL ti dia tutte le info sui biglietti: punti vendita, prezzi e altro.
Prossime partite della 1ª giornata della Premier League e biglietti
|Data e ora (GMT)
|Partita
|Biglietti
|Ven 21 agosto, ore 20:00
|Arsenal vs Coventry City
|Biglietti
|Sabato 22 agosto, ore 12:30
|Hull City - Manchester United
|Biglietti
|Sabato 22 agosto, ore 15:00
|Everton vs Crystal Palace
|Biglietti
|Sabato 22 agosto, ore 15:00
|Ipswich Town vs Sunderland
|Biglietti
|Sabato 22 agosto, ore 15:00
|Nottingham Forest vs Leeds United
|Biglietti
|Sabato 22 agosto, ore 17:30
|Brentford vs Tottenham Hotspur
|Biglietti
|Domenica 23 agosto, ore 14:00
|Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
|Biglietti
|Domenica 23 agosto, ore 14:00
|Manchester City vs Bournemouth
|Biglietti
|Domenica 23 agosto, ore 16:30
|Newcastle United - Liverpool
|Biglietti
|Lunedì 24 agosto, ore 20:00
|Fulham vs Chelsea
|Biglietti
Prossime partite della 2ª giornata della Premier League e biglietti
|Data e ora (GMT)
|Partita
|Biglietti
|Ven 28 agosto, ore 20:00
|Crystal Palace vs Manchester City
|Biglietti
|Sabato 29 agosto, ore 12:30
|Liverpool vs Nottingham Forest
|Biglietti
|Sabato 29 agosto, ore 15:00
|Bournemouth - Everton
|Biglietti
|Sabato 29 agosto, ore 15:00
|Coventry City vs Hull City
|Biglietti
|Sabato 29 agosto, ore 17:30
|Tottenham Hotspur vs Newcastle United
|Biglietti
|Domenica 30 agosto, ore 14:00
|Chelsea vs Brighton & Hove Albion
|Biglietti
|Domenica 30 agosto, ore 14:00
|Leeds United vs Brentford
|Biglietti
|Domenica 30 agosto, ore 14:00
|Sunderland vs Fulham
|Biglietti
|Domenica 30 agosto, ore 16:30
|Manchester United vs Ipswich Town
|Biglietti
|lunedì 31 agosto, ore 20:00
|Aston Villa - Arsenal
|Biglietti
Come acquistare i biglietti per la Premier League
I biglietti per la Premier League si acquistano sui portali ufficiali dei club: biglietti singoli, abbonamenti stagionali o pacchetti hospitality.
I principali club britannici distribuiscono i biglietti in tre fasi:
- Prima ai possessori di abbonamenti stagionali.
- In seguito ai tifosi che hanno già partecipato a match casalinghi e sono classificati per punti fedeltà.
- Infine, al pubblico durante la vendita generale.
Se non riesci a ottenere i biglietti tramite i canali ufficiali o cerchi last minute, puoi provare piattaforme di rivendita verificate come StubHub.
Quanto costano i biglietti della Premier League?
Il costo varia molto: quasi tutti i club applicano prezzi diversi per adulti, ragazzi, studenti e anziani, ma le fasce cambiano da squadra a squadra.
Il posto a sedere conta: le viste premium costano di più. Alcune squadre dividono le gare in fasce di prezzo: gli scontri di cartello costano di più.
La Premier League fissa un tetto massimo di 30 sterline per i biglietti “in trasferta”, quindi, se cerchi un’opzione più economica o vuoi aumentare le tue possibilità di assistere a una partita, valuta le gare fuori casa della tua squadra.
Di seguito GOAL ha analizzato le squadre della Premier League 2026-2027, i loro stadi, i prezzi medi dei biglietti e le fasce di prezzo degli abbonamenti.
Squadre della Premier League 2026/27 in base al prezzo dei biglietti
|Squadra
|Stadio
|Fascia di prezzo dei biglietti (ingresso generale adulti)
|Fascia di prezzo degli abbonamenti
|Biglietti
|Arsenal
|Emirates Stadium
|da 31 a 168 sterline
|da 1.290 £ a 2.195 £
|Biglietti per l'Arsenal
|Aston Villa
|Villa Park
|da 49 £ a 99 £
|da 703 £ a 1.297 £
|Biglietti per l'Aston Villa
|Bournemouth
|Vitality Stadium
|da 43 £ a 61 £
|da 436 £ a 960 £
|Biglietti per il Bournemouth
|Brentford
|Gtech Community Stadium
|da 30 a 60 sterline
|da 485 £ a 635 £
|Biglietti per il Brentford
|Brighton & Hove Albion
|American Express Community Stadium
|da 34 a 78 sterline
|da 630 a 995 sterline
|Biglietti per il Brighton
|Chelsea
|Stamford Bridge
|da 27 £ a 83 £
|da 700 a 1.095 sterline
|Biglietti per il Chelsea
|Coventry City
|Coventry Building Society Arena
|da 32 £ a 45 £
|da 625 a 800 sterline
|Biglietti per il Coventry
|Crystal Palace
|Selhurst Park
|da 46 a 80 sterline
|da 600 a 770 sterline
|Biglietti per il Crystal Palace
|Everton
|Stadio Hill Dickinson
|da 55 a 75 sterline
|da 640 a 965 sterline
|Biglietti per l'Everton
|Fulham
|Craven Cottage
|da 35 a 125 sterline
|da 470 a 3.100 sterline
|Biglietti per il Fulham
|Hull City
|MKM Stadium
|da 24 £ a 35 £
|da 396 £ a 600 £
|Biglietti per l'Hull City
|Ipswich Town
|Portman Road
|da 28 a 48 sterline
|da 469 a 747 sterline
|Biglietti per l'Ipswich
|Leeds United
|Elland Road
|da 32 a 47 sterline
|da 632 £ a 1.159 £
|Biglietti per il Leeds
|Liverpool
|Anfield
|da 30 a 62 sterline
|da 734 £ a 931 £
|Biglietti per il Liverpool
|Manchester City
|Etihad Stadium
|da 30 a 60 sterline
|da 490 £ a 1.030 £
|Biglietti per il Man City
|Manchester United
|Old Trafford
|da 32 a 97 sterline
|da 646 £ a 1.177 £
|Biglietti per il Man Utd
|Newcastle United
|St James’ Park
|da 24 £ a 75 £
|da 380 £ a 987 £
|Biglietti per il Newcastle
|Nottingham Forest
|City Ground
|da 45 a 70 sterline
|da 575 a 915 sterline
|Biglietti per il Nottingham Forest
|Sunderland
|Stadium of Light
|da 35 a 56 sterline
|da 590 a 720 sterline
|Biglietti per il Sunderland
|Tottenham Hotspur
|Tottenham Hotspur Stadium
|da 40 £ a 125 £
|da 856 £ a 2.223 £
|Biglietti per il Tottenham
Ci sono ancora abbonamenti per la Premier League?
Quasi tutte le squadre della Premier League hanno esaurito gli abbonamenti per la stagione 2026/27.
Club come Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham hanno liste d’attesa di oltre 10-20 anni: il Tottenham conta più di 80.000 nomi, mentre per Liverpool e Manchester United servono decenni di fedeltà. Anche squadre con stadi più piccoli, come Brighton e Bournemouth, hanno pochissimi posti disponibili.
Il Fulham è l’eccezione: ha ancora abbonamenti disponibili, non ha liste d’attesa e segue la regola “primo arrivato, primo servito”.
È necessaria un’iscrizione per acquistare i biglietti della Premier League?
In genere è richiesta o consigliata l’iscrizione, soprattutto per le partite più richieste o per i club più seguiti. La maggior parte dei club della Premier League usa un sistema a livelli che dà la priorità a:
- I possessori di abbonamenti
- Soci del club (abbonamenti annuali a pagamento)
- Vendita al pubblico (se restano biglietti)
L’abbonamento offre accesso prioritario, punti fedeltà e talvolta sconti o contenuti esclusivi. Per club popolari come Arsenal, Liverpool, Manchester United o Tottenham è quasi sempre l’unico modo per ottenere biglietti, dato che la vendita libera è rara o inesistente.
Tuttavia, alcune squadre con stadi più grandi o meno seguite potrebbero vendere biglietti ai non soci a pochi giorni dalla partita, se ci sono ancora posti. Acquistare un’iscrizione resta comunque il modo più sicuro per garantirsi un posto.