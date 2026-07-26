La Premier League inglese resta uno dei tornei più avvincenti al mondo, ricca di colpi di scena e azione. Dopo la stagione 2025/26, i tifosi attendono con impazienza il via alla 2026/27.

L’Arsenal, campione in carica dopo 22 anni, dovrà difendersi da City, United, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Villa e Newcastle.

Lascia che GOAL ti dia tutte le info sui biglietti: punti vendita, prezzi e altro.

Prossime partite della 1ª giornata della Premier League e biglietti

Data e ora (GMT) Partita Biglietti Ven 21 agosto, ore 20:00 Arsenal vs Coventry City Biglietti Sabato 22 agosto, ore 12:30 Hull City - Manchester United Biglietti Sabato 22 agosto, ore 15:00 Everton vs Crystal Palace Biglietti Sabato 22 agosto, ore 15:00 Ipswich Town vs Sunderland Biglietti Sabato 22 agosto, ore 15:00 Nottingham Forest vs Leeds United Biglietti Sabato 22 agosto, ore 17:30 Brentford vs Tottenham Hotspur Biglietti Domenica 23 agosto, ore 14:00 Brighton & Hove Albion vs Aston Villa Biglietti Domenica 23 agosto, ore 14:00 Manchester City vs Bournemouth Biglietti Domenica 23 agosto, ore 16:30 Newcastle United - Liverpool Biglietti Lunedì 24 agosto, ore 20:00 Fulham vs Chelsea Biglietti

Prossime partite della 2ª giornata della Premier League e biglietti

Data e ora (GMT) Partita Biglietti Ven 28 agosto, ore 20:00 Crystal Palace vs Manchester City Biglietti Sabato 29 agosto, ore 12:30 Liverpool vs Nottingham Forest Biglietti Sabato 29 agosto, ore 15:00 Bournemouth - Everton Biglietti Sabato 29 agosto, ore 15:00 Coventry City vs Hull City Biglietti Sabato 29 agosto, ore 17:30 Tottenham Hotspur vs Newcastle United Biglietti Domenica 30 agosto, ore 14:00 Chelsea vs Brighton & Hove Albion Biglietti Domenica 30 agosto, ore 14:00 Leeds United vs Brentford Biglietti Domenica 30 agosto, ore 14:00 Sunderland vs Fulham Biglietti Domenica 30 agosto, ore 16:30 Manchester United vs Ipswich Town Biglietti lunedì 31 agosto, ore 20:00 Aston Villa - Arsenal Biglietti

Come acquistare i biglietti per la Premier League

I biglietti per la Premier League si acquistano sui portali ufficiali dei club: biglietti singoli, abbonamenti stagionali o pacchetti hospitality.

I principali club britannici distribuiscono i biglietti in tre fasi:

Prima ai possessori di abbonamenti stagionali. In seguito ai tifosi che hanno già partecipato a match casalinghi e sono classificati per punti fedeltà. Infine, al pubblico durante la vendita generale.

Se non riesci a ottenere i biglietti tramite i canali ufficiali o cerchi last minute, puoi provare piattaforme di rivendita verificate come StubHub.

Quanto costano i biglietti della Premier League?

Il costo varia molto: quasi tutti i club applicano prezzi diversi per adulti, ragazzi, studenti e anziani, ma le fasce cambiano da squadra a squadra.

Il posto a sedere conta: le viste premium costano di più. Alcune squadre dividono le gare in fasce di prezzo: gli scontri di cartello costano di più.

La Premier League fissa un tetto massimo di 30 sterline per i biglietti “in trasferta”, quindi, se cerchi un’opzione più economica o vuoi aumentare le tue possibilità di assistere a una partita, valuta le gare fuori casa della tua squadra.

Di seguito GOAL ha analizzato le squadre della Premier League 2026-2027, i loro stadi, i prezzi medi dei biglietti e le fasce di prezzo degli abbonamenti.

Squadre della Premier League 2026/27 in base al prezzo dei biglietti

Ci sono ancora abbonamenti per la Premier League?

Quasi tutte le squadre della Premier League hanno esaurito gli abbonamenti per la stagione 2026/27.

Club come Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham hanno liste d’attesa di oltre 10-20 anni: il Tottenham conta più di 80.000 nomi, mentre per Liverpool e Manchester United servono decenni di fedeltà. Anche squadre con stadi più piccoli, come Brighton e Bournemouth, hanno pochissimi posti disponibili.

Il Fulham è l’eccezione: ha ancora abbonamenti disponibili, non ha liste d’attesa e segue la regola “primo arrivato, primo servito”.

È necessaria un’iscrizione per acquistare i biglietti della Premier League?

In genere è richiesta o consigliata l’iscrizione, soprattutto per le partite più richieste o per i club più seguiti. La maggior parte dei club della Premier League usa un sistema a livelli che dà la priorità a:

I possessori di abbonamenti Soci del club (abbonamenti annuali a pagamento) Vendita al pubblico (se restano biglietti)

L’abbonamento offre accesso prioritario, punti fedeltà e talvolta sconti o contenuti esclusivi. Per club popolari come Arsenal, Liverpool, Manchester United o Tottenham è quasi sempre l’unico modo per ottenere biglietti, dato che la vendita libera è rara o inesistente.

Tuttavia, alcune squadre con stadi più grandi o meno seguite potrebbero vendere biglietti ai non soci a pochi giorni dalla partita, se ci sono ancora posti. Acquistare un’iscrizione resta comunque il modo più sicuro per garantirsi un posto.