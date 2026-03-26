Come acquistare i biglietti per la partita di qualificazione ai Mondiali tra Italia e Irlanda del Nord: data (26 marzo), prezzi e altre informazioni

L'Italia spera che la terza volta sia quella buona, dopo le delusioni subite nelle qualificazioni ai Mondiali sia nel 2018 che nel 2022. Ci si può aspettare che la città di Bergamo sia in fermento quando gli Azzurri scenderanno in campo per la cruciale semifinale degli spareggi contro l'Irlanda del Nord il 26 marzo.

La vincitrice di questo scontro affronterà poi in trasferta il Galles o la Bosnia-Erzegovina il 31 marzo. La vincitrice di quell'incontro si garantirà un posto ai Mondiali 2026 che si terranno quest'estate in Nord America.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni essenziali di cui hai bisogno per la prossima partita di qualificazione ai Mondiali tra Italia e Irlanda del Nord, compreso dove acquistare i biglietti e quanto costeranno.

Quando si giocherà la partita di qualificazione ai Mondiali tra Italia e Irlanda del Nord?

Data Partita (ora locale) Luogo Biglietti Giovedì 26 marzo Italia vs Irlanda del Nord (20:45) New Balance Arena (Bergamo) Biglietti

Come acquistare i biglietti per Italia vs Irlanda del Nord (Qualificazioni ai Mondiali)

La vendita dei biglietti per Italia vs Irlanda del Nord si è svolta in diverse fasi, come segue:

6 febbraio: disponibili solo per i titolari della tessera Vivo Azzurro

10 febbraio: disponibili per gli abbonati dell'Atalanta (poiché la partita si svolge allo stadio dell'Atalanta) e per i tifosi che avevano acquistato i biglietti per la partita di settembre dell'Italia contro l'Estonia.

17 febbraio: vendita al pubblico

I biglietti ufficiali possono essere acquistati tramite il sito Vivaticket e i punti vendita autorizzati Vivaticket.

Inoltre, i tifosi possono prenotare i posti sul mercato secondario. Ticombo è uno dei principali rivenditori per chi desidera acquistare biglietti last minute attraverso canali alternativi.

Biglietti per la partita di qualificazione ai Mondiali Italia-Irlanda del Nord: quanto costano?

I prezzi dei biglietti per le partite della Nazionale italiana possono variare a seconda della sede, della posizione del posto, del pacchetto e dell'avversario. I biglietti per la prossima partita di spareggio contro l'Irlanda del Nord erano disponibili come segue tramite i canali ufficiali:

Tribune Nord e Sud: a partire da 25 €

a partire da 25 € Tribuna Ovest: a partire da 70 €

a partire da 70 € Tribuna Rinascimento: a partire da 70 €

I prezzi indicati sono per gli adulti. Sono disponibili riduzioni per i ragazzi (fino a 16 anni), i giovani (17-21 anni) e gli anziani (oltre i 65 anni).

Le opzioni di ospitalità includono:

Pacchetti Tribuna Ovest e Rinascimento: a partire da €250

a partire da €250 Tribuna Sud e SkyBox Rinascimento: a partire da 300 €

Ricordati di tenere d'occhio i siti delle federazioni calcistiche nazionali per ulteriori informazioni e anche i siti di rivendita secondaria come Ticombo per verificare la disponibilità attuale dei biglietti.

Cosa aspettarsi dalla partita di qualificazione ai Mondiali tra Italia e Irlanda del Nord

Sorprendentemente, l'Italia, quattro volte campione del mondo, non è riuscita a qualificarsi né per le finali del 2018 né per quelle del 2022 e la pressione sul tecnico degli Azzurri, Gennaro Gattuso, sta aumentando. Dopo aver perso contro la Macedonia del Nord e la Svezia nei precedenti incontri di spareggio, questa volta sono determinati a ottenere il risultato.

L'Italia trarrà coraggio dal fatto di giocare a Bergamo, che si è rivelato un terreno di caccia fortunato per la nazionale. Gli Azzurri sono imbattuti alla New Balance Arena (alias Stadio di Bergamo) e vi tornano sei mesi dopo una convincente vittoria per 5-0 sull'Estonia.

In totale, l'Italia ha disputato quattro partite nella "Città dei Mille". Oltre alla recente vittoria sull'Estonia, nel 1987 ha battuto Malta per 5-0 e ha pareggiato due volte per 1-1 (contro la Turchia nel 2006 e contro l'Olanda nel 2020).

Mentre la nazione italiana è rimasta delusa dall'assenza della propria squadra nelle ultime due edizioni dei Mondiali, sono passati ben 40 anni dall'ultima volta che l'Irlanda del Nord ha calcato la scena mondiale. Fortunatamente per l'esercito verde e bianco di Michael O'Neill, questa volta i loro sogni rimangono vivi grazie alle prestazioni nella UEFA Nations League nel corso del 2024.