Come acquistare i biglietti per la partita di qualificazione ai Mondiali Bosnia-Erzegovina-Italia: data (31 marzo), prezzi e informazioni

La Bosnia-Erzegovina e l'Italia sono ormai a soli 90 minuti dal qualificarsi per i Mondiali FIFA 2026.

Le due nazionali si affronteranno il 31 marzo al Bilino Polje di Zenica, e tu potresti essere lì a seguire una delle partite più intense delle qualificazioni europee.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni essenziali sui biglietti per la prossima finale del percorso A delle qualificazioni UEFA ai Mondiali, compreso il loro costo e come acquistarli.

Quando si gioca la partita di qualificazione ai Mondiali Bosnia-Italia?

Martedì sera si decideranno gli ultimi quattro posti per la Coppa del Mondo UEFA 2026. Dopo una semifinale ricca di colpi di scena, la Bosnia-Erzegovina ospiterà i quattro volte campioni del mondo in uno scontro decisivo.

La Bosnia si è guadagnata un posto in finale con una vittoria ai rigori contro il Galles, mentre l'Italia ha battuto l'Irlanda del Nord per 2-0. Il vincitore di questa partita si aggiudicherà il biglietto per il Nord America quest'estate.

Data Partita (ora locale) Luogo Biglietti Mar, 31 mar Bosnia vs Italia (20:45) Stadion Bilino Polje (Zenica, BIH) Biglietti

Qual è il calendario degli spareggi di qualificazione ai Mondiali UEFA?

Data Partita (ora locale) Sede Biglietti Mar, 31 mar Finale del girone A: Bosnia vs Italia (20:45) Stadio Bilino Polje (Zenica) Biglietti Mar, 31 mar Finale del percorso B: Svezia vs Polonia (20:45) Friends Arena (Stoccolma) Biglietti

Come acquistare i biglietti per la partita di qualificazione ai Mondiali Bosnia-Italia

I biglietti per la finale del Percorso A a Zenica sono estremamente richiesti, poiché l'Italia cerca di evitare di mancare alla terza Coppa del Mondo consecutiva.

Mentre i tifosi locali possono consultare il portale della Federcalcio della Bosnia-Erzegovina, i tifosi internazionali e chi desidera assicurarsi l'ingresso dovrebbero ricorrere a piattaforme di rivendita secondaria come StubHub.

Assicurati di controllare attentamente i termini e le condizioni se acquisti tramite un sito di rivendita.

Qualificazioni ai Mondiali Bosnia-Italia: quanto costeranno i biglietti?

Il prezzo per la finale degli spareggi dovrebbe partire da circa 75 dollari, anche se i prezzi sui mercati di rivendita varieranno in base all'importanza della partita.

Per una partita di questa portata, i posti a bordo campo di Categoria 1 dovrebbero avere un prezzo maggiorato.

Categoria 1: vista privilegiata a bordo campo.

Categoria 2: Posti a sedere in tribuna e in zona centrale.

Categoria 3: Dietro le porte.

Cosa aspettarsi da Bosnia vs Italia?

L'Italia si reca a Zenica sotto enorme pressione.

Dopo che i gol di Sandro Tonali e Moise Kean hanno eliminato l'Irlanda del Nord, gli Azzurri sono ora a un passo dall'esorcizzare i demoni dei precedenti fallimenti nelle qualificazioni.

L'allenatore Gennaro Gattuso farà affidamento sul suo nucleo di giocatori esperti per affrontare l'atmosfera ostile del Bilino Polje.

La Bosnia-Erzegovina, paese ospitante, sta vivendo un momento di grande slancio dopo l'eroica rimonta contro il Galles.

Il veterano attaccante Edin Dzeko ha dimostrato di avere ancora il tocco magico con il suo gol del pareggio all'ultimo minuto, e i tifosi bosniaci sperano in un'altra serata magica per mandare la loro squadra alla sua seconda fase finale di Coppa del Mondo.