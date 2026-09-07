L'Inghilterra torna sulla scena internazionale questo autunno con la squadra di Thomas Tuchel che dà il via alla propria campagna di UEFA Nations League 2026/27, e la richiesta per vedere dal vivo l'Inghilterra sta già crescendo rapidamente. Inserita nella Lega A, Gruppo A3, l'Inghilterra affronterà sei partite contro Spagna, Croazia e Cechia tra settembre e novembre, offrendo ai tifosi in tutta Europa diverse occasioni per seguire il gruppo in azione.

Che tu stia pianificando di essere a Wembley Stadium per le partite casalinghe dell'Inghilterra o voglia assistere a una delle trasferte nel continente, GOAL ha tutto quello che c'è da sapere per assicurarti i biglietti dell'Inghilterra per la Nations League, compresi prezzi, disponibilità e i migliori posti dove acquistarli in questo momento.

Quando si gioca la Nations League dell'Inghilterra?

Data e ora Partita Luogo Biglietti sabato 26 settembre 2026 - 20:45 Inghilterra vs Spagna Wembley Stadium, Londra Biglietti martedì 29 settembre 2026 - 20:45 Cechia vs Inghilterra Fortuna Arena, Praga Biglietti sabato 3 ottobre 2026 - 18:00 Croazia vs Inghilterra Stadion Rujevica, Rijeka (a porte chiuse) Biglietti martedì 6 ottobre 2026 - 20:45 Inghilterra vs Cechia Wembley Stadium, Londra Biglietti giovedì 12 novembre 2026 - 20:45 Inghilterra vs Croazia Wembley Stadium, Londra Biglietti domenica 15 novembre 2026 - 20:45 Spagna vs Inghilterra Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti

La trasferta del 3 ottobre in Croazia si giocherà a porte chiuse in seguito a una sanzione della UEFA, quindi non saranno messi in vendita biglietti per il pubblico per quella partita.

Dove comprare i biglietti per la Nations League dell'Inghilterra?

I biglietti per le partite casalinghe dell'Inghilterra vengono messi inizialmente a disposizione attraverso il portale ufficiale di biglietteria England Football, con finestre di priorità solitamente riservate ai membri dell'England Supporters Travel Club e agli abbonati affiliati alla FA prima che l'eventuale disponibilità residua venga messa in vendita generale.

StubHub è la soluzione giusta se i tagliandi presenti sul sito ufficiale sono esauriti, o se stai cercando biglietti per le trasferte di Praga o Madrid. Propone un'ampia gamma di posti per tutta la campagna, con ogni acquisto coperto dalla garanzia FanProtect di StubHub, offrendo agli acquirenti la sicurezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita.

Ci sono alcune cose da sapere sull'acquisto dei biglietti per questa campagna:

Vendita generale ufficiale – si apre dopo la chiusura delle finestre di priorità per i membri, solitamente più vicino a ogni giorno di gara

Biglietti per le trasferte – disponibilità limitata per Praga e Madrid, spesso riservata inizialmente ai membri dell'England Supporters Travel Club,

Mercato secondario – StubHub è la soluzione giusta se i tagliandi presenti sul sito ufficiale sono esauriti

Considerato il richiamo di queste partite, in particolare della gara d'esordio contro la Spagna, prenotare in anticipo è fortemente consigliato.

Quanto costano i biglietti per la Nations League dell'Inghilterra?

I prezzi ufficiali per le partite casalinghe dell'Inghilterra a Wembley variano in base alla posizione del posto, con il portale di biglietteria England Football che offre l'intera gamma dai posti standard a quelli premium al prezzo nominale fino a esaurimento disponibilità.

StubHub è la soluzione giusta se i tagliandi presenti sul sito ufficiale sono esauriti, e questa è una guida indicativa su cosa aspettarsi lì:

Posti più economici: da circa 45 €, solitamente negli anelli superiori dietro le porte

Posti di fascia media: posti centrali lungo la linea di metà campo, a un prezzo sensibilmente più alto

Biglietti per le trasferte (Praga e Madrid): generalmente più convenienti al prezzo nominale rispetto a una serata di cartello a Wembley, anche se la disponibilità per l'assegnazione dell'Inghilterra è limitata

Come per qualsiasi partita internazionale ad alta richiesta, i prezzi possono variare con l'avvicinarsi del giorno della gara, quindi bloccare il proprio posto il prima possibile è generalmente l'opzione più sicura se hai un budget preciso.

Tutto quello che c'è da sapere sulla Nations League dell'Inghilterra

La UEFA Nations League 2026/27 è la quinta edizione della competizione dalla sua introduzione, e l'Inghilterra si ritrova ancora una volta nella Lega A, il massimo livello del calcio internazionale europeo. Inserita nel Gruppo A3 insieme a Spagna, Croazia e Cechia, l'Inghilterra ha davanti un calendario impegnativo che metterà alla prova le sue credenziali contro squadre con un recente pedigree nei tornei.

Ci sono alcune cose da sapere sulla posta in palio:

Promozione e retrocessione sono in gioco tra le leghe, a seconda di come si concluderà il gruppo

È possibile anche una strada verso le qualificazioni ai tornei futuri , con un buon rendimento in Nations League che può offrire una porta sul retro verso le qualificazioni al Campionato Europeo per le squadre che non riescono a farcela altrove

Sei partite in una finestra condensata – tutte le gare del gruppo si giocano tra settembre, ottobre e novembre, offrendo ai tifosi un periodo breve ma ricco d'azione per seguire l'Inghilterra in campo

Per Thomas Tuchel, soprattutto i primi risultati contro Spagna e Croazia saranno considerati un indicatore chiave dei progressi in vista dei tornei più importanti che devono ancora arrivare.

Tutto quello che c'è da sapere su Wembley Stadium

Wembley Stadium è lo stadio nazionale dell'Inghilterra e la sede di tutte e tre le partite casalinghe dell'Inghilterra in questa campagna di Nations League.

Capienza: circa 90.000, il che lo rende il più grande stadio di calcio del Regno Unito e uno dei più grandi d'Europa

Storia: ricostruito sul sito dell'originale Wembley e riaperto nel 2007, immediatamente riconoscibile per il suo arco di 134 metri

Grandi occasioni: ha ospitato più finali di UEFA Champions League, la finale di FA Cup ogni anno, e il cammino dell'Inghilterra fino alla finale di Euro 2020

Come arrivare: la stazione di Wembley Park si trova a pochi passi dallo stadio ed è ben collegata dalla metropolitana di Londra e dai servizi ferroviari nazionali

Rimane la casa permanente della nazionale maschile inglese, e pochi impianti nel continente possono eguagliare la sua atmosfera per una grande partita internazionale. Con tre gare dell'Inghilterra in programma in questo impianto durante questa campagna, non mancano certo le occasioni per viverla di persona.