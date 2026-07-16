Il sogno inglese di raggiungere la finale dei Mondiali FIFA si è interrotto in semifinale. Nonostante una grande campagna, i “Tre Leoni” di Thomas Tuchel sono stati sconfitti 1-2 dall’Argentina ad Atlanta.

Ora affronterà la Francia nella finale per il terzo posto al Miami Stadium.

La Scarpa d’Oro è ancora in ballo: Harry Kane e Jude Bellingham, fermi a 6 gol, inseguono Kylian Mbappé (8) e Lionel Messi (9).

Risultati dell’Inghilterra ai Mondiali 2026

Data Partita (ora locale) Sede Risultato finale / Biglietti Mercoledì 17 giugno Inghilterra vs Croazia (15:00 CDT) AT&T Stadium, Dallas L'Inghilterra ha vinto 4-2 Martedì 23 giugno Inghilterra vs Ghana (ore 16:00 ET) Gillette Stadium, Foxborough 0-0 Sabato 27 giugno Panama-Inghilterra (17:00 ET) MetLife Stadium, East Rutherford L'Inghilterra ha vinto 2-0 Mercoledì 1 luglio Inghilterra vs Repubblica Democratica del Congo (12:00 ET) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta L'Inghilterra ha vinto 2-1 Domenica 5 luglio Messico vs Inghilterra (ore 18:00 CST) Estadio Azteca, Città del Messico L'Inghilterra ha vinto 3-2 Sabato 10 luglio Norvegia-Inghilterra (17:00 ET) Hard Rock Stadium, Miami Gardens L'Inghilterra ha vinto 2-1 (d.t.s.) Mercoledì 15 luglio Inghilterra vs Argentina (ore 15:00 ET) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta 1-2 Sabato 18 luglio Inghilterra vs Francia Hard Rock Stadium, Miami Gardens Acquista i biglietti

Come acquistare i biglietti per la partita dell'Inghilterra ai Mondiali 2026

Ecco cosa devi sapere:

La vendita last minute , iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA. È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA , canale principale per comprare o vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

, canale principale per comprare o vendere biglietti verificati a prezzi controllati. In alternativa, si possono usare mercati secondari come StubHub, verificando sempre termini e condizioni prima dell’acquisto.

Biglietti per la Coppa del Mondo 2026 in Inghilterra: quanto costano?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data Fase / Categoria Fascia di prezzo ufficiale Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario 14–15 luglio Semifinali 930 $ – 3.295 $ da 1.500 a 9.500 dollari (3.721 dollari) 18 luglio Spareggio per il terzo posto da 250 $ a 800 da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari) 19 luglio Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium) da 1.490 $ a 7.875 $ da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Il percorso dell’Inghilterra verso la finale dei Mondiali 2026

Prima classificata nel Gruppo L, l’Inghilterra affronterà i quarti di finale e, in caso di vittoria, giocherà la semifinale in data e sede da definire.

Dopo aver superato la Norvegia nei quarti, l’Inghilterra volerà ad Atlanta per affrontare l’Argentina mercoledì 15 luglio.

Le due squadre si sono affrontate cinque volte ai Mondiali, a partire dal 1962. Nonostante le sconfitte celebri del 1986 (la “Mano di Dio” di Maradona) e del 1998 (espulsione di Beckham), l’Inghilterra conduce 3-2 negli scontri diretti.

In caso di vittoria, l’Inghilterra sfiderà Francia o Spagna in finale.

Data (ora locale) Turno Stadio Possibile incontro Biglietti 15 luglio (ore 15:00 ET) Semifinali Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Inghilterra vs Argentina Biglietti 19 luglio (ore 15:00 ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Partita 104: da definire vs Francia o Spagna Biglietti

Scarpa d'oro dei Mondiali 2026 - Classifica aggiornata

Dopo l’ottavo gol nei quarti Francia-Marocco, Kylian Mbappé è tornato in vetta alla classifica marcatori della Coppa del Mondo FIFA 2026, a pari con Lionel Messi. Harry Kane e Jude Bellingham, fermi a sei reti, restano in corsa per il titolo.

Giocatore (Squadra) Numero di gol Prossima partita - Biglietti Kylian Mbappé (Francia) 8 vs Spagna - Biglietti Lionel Messi (Argentina) 8 contro l'Inghilterra - Biglietti Erling Haaland (Norvegia) 7 Eliminato Harry Kane (Inghilterra) 6 vs Argentina - Biglietti Jude Bellingham (Inghilterra) 6 contro l'Argentina - Biglietti Ousmane Dembélé (Francia) 5 vs Spagna - Biglietti Vinícius Júnior (Brasile) 4 Eliminato Julián Quiñones (Messico) 4 Eliminato Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Eliminato Mikel Oyarzabal (Spagna) 4 vs Francia - Biglietti

Cosa aspettarsi dall'Inghilterra ai Mondiali 2026

Dopo un avvio altalenante nelle qualificazioni, con faticose vittorie su Andorra, l’Inghilterra ha ritrovato fiducia sotto Thomas Tuchel.

Ha chiuso il girone con otto vittorie su otto, 22 gol fatti e zero subiti, diventando la prima squadra europea qualificata. I tifosi inglesi sperano che 60 anni di delusioni finiscano.

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state annunciate le 16 città ospitanti (2 in Canada, 3 in Messico, 11 negli USA). Ecco le città e gli stadi scelti: