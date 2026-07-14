Come acquistare i biglietti per la finale dei Mondiali FIFA 2026: Spagna-Inghilterra o Argentina, vendite dell'ultimo minuto e informazioni sul MetLife Stadium

La finale dei Mondiali 2026 si giocherà domenica 19 luglio nel New Jersey. La Spagna, che martedì ha eliminato la Francia, sfiderà Inghilterra o Argentina, campione in carica.

L’ultima volta che il torneo arrivò in Nord America, nel 1994, vinse il Brasile. Chi trionferà stavolta?

Con la fine delle vendite ufficiali FIFA e biglietti che sui giornali arrivano a 30.000 dollari, ecco come essere presenti.

Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutte le ultime informazioni sui biglietti per i Mondiali 2026, compreso il costo e molto altro.

Quando si terrà la finale dei Mondiali FIFA 2026?

Quanto costano i biglietti per la finale dei Mondiali FIFA 2026?

I prezzi sono da sempre discussi, e i tagliandi più cari del torneo sono proprio quelli per la finale al MetLife Stadium.

Prezzi ufficiali della finale della Coppa del Mondo FIFA

Tuttavia, c'è un'enorme differenza tra il prezzo ufficiale dei biglietti acquistati direttamente dalla FIFA e quello a cui vengono rivenduti sul mercato secondario.

I biglietti standard costano da 2.030 a 6.730 dollari, a seconda della categoria di posto.

Grazie al sistema di prezzi dinamici applicato dall’organizzazione, i biglietti premium di Categoria 1 acquistati sul portale FIFA sono arrivati a 32.970 dollari.

Il sistema ufficiale prevede quattro categorie:

Categoria 1 (livello inferiore, laterali privilegiati): da 6.730 dollari, con i posti in prima fila arrivati a 32.970 dollari .

da dollari, con i posti in prima fila arrivati a dollari Categoria 2 (livelli inferiore e superiore, angoli/bordi esterni): valore nominale fisso di 4.210 dollari.

valore nominale fisso di Categoria 3 (livello superiore, dietro le porte): valore nominale fisso di 2.790 dollari.

valore nominale fisso di Categoria 4 (livello superiore, più lontana dal campo): l’opzione d’ingresso più economica, al prezzo di 2.030 $.

Mercato secondario e prezzi di rivendita

La FIFA, che non ha imposto un tetto massimo al proprio mercato ufficiale di rivendita, ha cercato di evitare che i bagarini si spostassero su piattaforme terze; di conseguenza, i prezzi di rivendita hanno superato di gran lunga il valore nominale.

Per il biglietto più economico, nelle file più alte della tribuna superiore, si parte da 8.000–9.775 dollari .

dollari Prezzo medio di rivendita : considerando tutte le sezioni, il biglietto per la finale sul mercato secondario costa in media 11.272 dollari.

: considerando tutte le sezioni, il biglietto per la finale sul mercato secondario costa in media Posti premium in tribuna inferiore: per un biglietto di Categoria 1 vicino al campo, le stime sul mercato secondario vanno da 15.000 a oltre 38.000 dollari.

Come acquistare i biglietti per la finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Ecco cosa devi sapere:

La fase di vendita last minute , iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di richiesta con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di richiesta con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA. È attivo anche il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA , canale principale per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

, canale principale per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati. In alternativa, si possono consultare piattaforme secondarie come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni.

È possibile acquistare biglietti di rivendita per la finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Per rivendere o scambiare i vostri biglietti in modo ufficiale e sicuro, usate il Mercatodi rivendita/scambio FIFA, attivo dal 2 ottobre su FIFA.com/tickets.

Il Mercato di rivendita è accessibile ai residenti di Canada, Stati Uniti e altri Paesi, mentre il Mercato di scambio (Mercado de Intercambio de la FIFA) è riservato ai residenti in Messico.

Anche i mercati secondari come StubHub offriranno biglietti dell’ultimo minuto per la finale.

I prezzi variano in base a disponibilità e domanda, quindi consulta sempre termini e condizioni della piattaforma scelta.

Dove si terrà la finale dei Mondiali FIFA 2026?

Non si registrava un’affluenza così elevata a una finale dei Mondiali dal 1994. Sebbene questa volta Canada e Messico abbiano ospitato l’evento in collaborazione con gli Stati Uniti, la finale si giocherà all’imponente MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey.

Fa parte del Meadowlands Sports Complex, a 5 miglia a ovest di New York City.

Inaugurato nel 2010 al posto del Giants Stadium, è la casa dei New York Giants e dei New York Jets della NFL.

Ha già ospitato calcio di alto livello, tra cui la CONCACAF Gold Cup 2011 e 2015 e la Copa América 2024.

Nel 2023 ha ospitato la finale della Coppa del Mondo per club FIFA, con Chelsea-Paris Saint-Germain di fronte a 81.118 spettatori.