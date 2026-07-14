Come acquistare i biglietti per la finale dei Mondiali FIFA 2026: Spagna-Inghilterra o Argentina, vendite dell'ultimo minuto e informazioni sul MetLife Stadium

La finale dei Mondiali 2026 si giocherà domenica 19 luglio nel New Jersey. La Spagna, che martedì ha eliminato la Francia, sfiderà Inghilterra o Argentina, campione in carica.
L’ultima volta che il torneo arrivò in Nord America, nel 1994, vinse il Brasile. Chi trionferà stavolta?
Con la fine delle vendite ufficiali FIFA e biglietti che sui giornali arrivano a 30.000 dollari, ecco come essere presenti.
Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutte le ultime informazioni sui biglietti per i Mondiali 2026, compreso il costo e molto altro.
Quando si terrà la finale dei Mondiali FIFA 2026?
|Data
|Partita
|Luogo
|Biglietti
|Domenica 19 luglio
|Finale dei Mondiali 2026: Spagna vs Inghilterra o Argentina
|MetLife Stadium, New Jersey
|Acquista i biglietti
Quanto costano i biglietti per la finale dei Mondiali FIFA 2026?
I prezzi sono da sempre discussi, e i tagliandi più cari del torneo sono proprio quelli per la finale al MetLife Stadium.Tuttavia, c'è un'enorme differenza tra il prezzo ufficiale dei biglietti acquistati direttamente dalla FIFA e quello a cui vengono rivenduti sul mercato secondario.
Prezzi ufficiali della finale della Coppa del Mondo FIFA
I biglietti standard costano da 2.030 a 6.730 dollari, a seconda della categoria di posto.
Grazie al sistema di prezzi dinamici applicato dall’organizzazione, i biglietti premium di Categoria 1 acquistati sul portale FIFA sono arrivati a 32.970 dollari.
Il sistema ufficiale prevede quattro categorie:
- Categoria 1 (livello inferiore, laterali privilegiati): da 6.730 dollari, con i posti in prima fila arrivati a 32.970 dollari.
- Categoria 2 (livelli inferiore e superiore, angoli/bordi esterni): valore nominale fisso di 4.210 dollari.
- Categoria 3 (livello superiore, dietro le porte): valore nominale fisso di 2.790 dollari.
- Categoria 4 (livello superiore, più lontana dal campo): l’opzione d’ingresso più economica, al prezzo di 2.030 $.
Mercato secondario e prezzi di rivendita
La FIFA, che non ha imposto un tetto massimo al proprio mercato ufficiale di rivendita, ha cercato di evitare che i bagarini si spostassero su piattaforme terze; di conseguenza, i prezzi di rivendita hanno superato di gran lunga il valore nominale.
- Per il biglietto più economico, nelle file più alte della tribuna superiore, si parte da 8.000–9.775 dollari.
- Prezzo medio di rivendita: considerando tutte le sezioni, il biglietto per la finale sul mercato secondario costa in media 11.272 dollari.
- Posti premium in tribuna inferiore: per un biglietto di Categoria 1 vicino al campo, le stime sul mercato secondario vanno da 15.000 a oltre 38.000 dollari.
Come acquistare i biglietti per la finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?
Ecco cosa devi sapere:
- La fase di vendita last minute, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di richiesta con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
- È attivo anche il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA, canale principale per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, si possono consultare piattaforme secondarie come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni.
È possibile acquistare biglietti di rivendita per la finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?
Per rivendere o scambiare i vostri biglietti in modo ufficiale e sicuro, usate il Mercatodi rivendita/scambio FIFA, attivo dal 2 ottobre su FIFA.com/tickets.
Il Mercato di rivendita è accessibile ai residenti di Canada, Stati Uniti e altri Paesi, mentre il Mercato di scambio (Mercado de Intercambio de la FIFA) è riservato ai residenti in Messico.
Anche i mercati secondari come StubHub offriranno biglietti dell’ultimo minuto per la finale.
I prezzi variano in base a disponibilità e domanda, quindi consulta sempre termini e condizioni della piattaforma scelta.
Dove si terrà la finale dei Mondiali FIFA 2026?
Non si registrava un’affluenza così elevata a una finale dei Mondiali dal 1994. Sebbene questa volta Canada e Messico abbiano ospitato l’evento in collaborazione con gli Stati Uniti, la finale si giocherà all’imponente MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey.
Fa parte del Meadowlands Sports Complex, a 5 miglia a ovest di New York City.
Inaugurato nel 2010 al posto del Giants Stadium, è la casa dei New York Giants e dei New York Jets della NFL.
Ha già ospitato calcio di alto livello, tra cui la CONCACAF Gold Cup 2011 e 2015 e la Copa América 2024.
Nel 2023 ha ospitato la finale della Coppa del Mondo per club FIFA, con Chelsea-Paris Saint-Germain di fronte a 81.118 spettatori.