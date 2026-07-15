Come acquistare i biglietti per la finale dei Mondiali FIFA 2026 Spagna-Argentina: vendite dell'ultimo minuto e info sul MetLife Stadium

Domenica 19 luglio, nel New Jersey, la Spagna – che ha eliminato la Francia – sfiderà l’Argentina, campione in carica, che ha battuto l’Inghilterra e cerca il bis dopo il Brasile 1962.

L’ultima volta che il torneo arrivò in Nord America, nel 1994, vinse il Brasile. Chi trionferà stavolta?

Con la fine delle vendite ufficiali FIFA e biglietti che sui giornali arrivano a 30.000 dollari, ecco come essere presenti.

Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutte le ultime informazioni sui biglietti per i Mondiali 2026, compreso il costo e molto altro.

Quando si terrà la finale dei Mondiali FIFA 2026?

Data Partita Luogo Biglietti Domenica 19 luglio Finale dei Mondiali 2026: Spagna vs Argentina MetLife Stadium, New Jersey Acquista i biglietti

Quanto costano i biglietti per la finale dei Mondiali FIFA 2026?

I prezzi sono da sempre discussi, e i tagliandi per la finale al MetLife Stadium sono tra i più cari del torneo.

Prezzi ufficiali della finale della Coppa del Mondo FIFA

Tuttavia, c'è un'enorme differenza tra il prezzo ufficiale di facciata dei biglietti acquistati direttamente dalla FIFA e il prezzo effettivo a cui vengono venduti sul mercato secondario.

I biglietti ufficiali partivano da 2.030 dollari e arrivavanoa 6.730dollari per le categorie standard.

Grazie al sistema di prezzi dinamici applicato alla vendita primaria, i biglietti premium della Categoria 1, acquistati sul portale FIFA, hanno raggiunto i 32.970 dollari.

Il sistema ufficiale prevede quattro categorie:

Categoria 1 (livello inferiore, laterali privilegiati): da 6.730 a 32.970 dollari .

da a dollari Categoria 2 (livelli inferiore e superiore, angoli/bordi esterni): valore nominale fisso di 4.210 dollari.

valore nominale fisso di Categoria 3 (livello superiore, dietro le porte): valore nominale fisso di 2.790 dollari.

valore nominale fisso di Categoria 4 (livello superiore, più lontana dal campo): 2.030 $.

Mercato secondario e prezzi di rivendita

Poiché la FIFA non ha fissato un tetto massimo sul proprio mercato ufficiale di rivendita, i prezzi richiesti si sono staccati dal valore nominale.

Per il biglietto più economico, nelle file più alte della tribuna superiore, si parte da 8.000-9.775 dollari .

dollari Prezzo medio di rivendita : considerando tutte le sezioni, il biglietto per la finale sul mercato secondario costa in media 11.272 dollari.

: considerando tutte le sezioni, il biglietto per la finale sul mercato secondario costa in media Posti premium in tribuna inferiore: per un biglietto verificato di Categoria 1 vicino al campo, le stime sul mercato secondario vanno da 15.000 a oltre 38.000 dollari.

Come acquistare i biglietti per la finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Ecco cosa devi sapere:

La fase di vendita last minute , iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di richiesta con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di richiesta con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA. È attivo anche il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA , canale principale per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

, canale principale per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati. In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni dei siti secondari prima di acquistare.

È possibile acquistare biglietti di rivendita per la finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Per rivendere o scambiare i vostri biglietti in modo ufficiale e sicuro, usate il Mercato di rivendita/scambio FIFA, aperto dal 2 ottobre su FIFA.com/tickets.

Il Mercato di rivendita è accessibile ai residenti di Canada, Stati Uniti e altri Paesi, mentre il Mercato di scambio (Mercado de Intercambio de la FIFA) è riservato ai residenti in Messico.

Anche i mercati secondari come StubHub offriranno biglietti dell’ultimo minuto per la finale.

I prezzi variano in base a disponibilità e domanda, quindi consulta sempre termini e condizioni della piattaforma scelta.

Dove si terrà la finale dei Mondiali FIFA 2026?

Non si registrava un’affluenza così elevata a una finale dei Mondiali dal 1994. Sebbene Canada e Messico abbiano ospitato l’evento insieme agli Stati Uniti, la finale si giocherà all’imponente MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey.

Si trova nel Meadowlands Sports Complex, a 5 miglia a ovest di New York City.

Inaugurato nel 2010 al posto del Giants Stadium, è la casa dei New York Giants e dei New York Jets della NFL.

Ha già ospitato match di calcio, tra cui la CONCACAF Gold Cup 2011 e 2015 e la Copa América 2024.

Nel 2023 ha ospitato la finale della Coppa del Mondo per club FIFA, con Chelsea-Paris Saint-Germain di fronte a 81.118 spettatori.