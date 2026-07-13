La finale dei Mondiali 2026 si giocherà il 19 luglio a New Jersey, negli Stati Uniti.

Il più grande evento sportivo del mondo torna in Nord America per la prima volta dal 1994, quando vinsero i brasiliani.

Con la chiusura delle vendite ufficiali FIFA e biglietti che sui giornali arrivano a 30.000 dollari, ecco come essere presenti.

Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutte le ultime informazioni sui biglietti per i Mondiali 2026, compreso il costo e molto altro.

Quando si terrà la finale dei Mondiali FIFA 2026?

Quanto costano i biglietti per la finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?

I prezzi sono discussi da tempo, e proprio per la finale al MetLife Stadium si trovano i biglietti più cari del torneo.

Prezzi ufficiali della finale della Coppa del Mondo FIFA

Tuttavia, c'è un'enorme differenza tra il prezzo ufficiale dei biglietti acquistati direttamente dalla FIFA e quello effettivo sul mercato secondario.

I biglietti ufficiali partivano da 2.030 dollari e arrivavanoa 6.730dollari per le categorie standard.

Grazie al sistema di prezzi dinamici applicato dall’organizzazione, i biglietti premium di Categoria 1 acquistati sul portale FIFA hanno raggiunto i 32.970 dollari.

Il sistema ufficiale prevede quattro categorie:

Categoria 1 (livello inferiore, laterali privilegiati): da 6.730 dollari, con i posti in prima fila arrivati a 32.970 dollari .

da dollari, con i posti in prima fila arrivati a dollari Categoria 2 (livelli inferiore e superiore, angoli/bordi esterni): valore nominale fisso di 4.210 dollari.

valore nominale fisso di Categoria 3 (livello superiore, dietro le porte): 2.790 dollari .

dollari Categoria 4 (livello superiore, più lontana dal campo): 2.030 $.

Mercato secondario e prezzi di rivendita

La FIFA, che non ha imposto un tetto massimo al proprio mercato ufficiale di rivendita, ha cercato così di evitare che i bagarini si spostino su piattaforme terze; di conseguenza, i prezzi di rivendita si sono staccati dal valore nominale.

Per il biglietto più economico, nelle file più alte della tribuna superiore, si parte da 8.000-9.775 dollari .

dollari Prezzo medio di rivendita : considerando tutte le sezioni, il biglietto per la finale sul mercato secondario costa in media 11.272 dollari.

: considerando tutte le sezioni, il biglietto per la finale sul mercato secondario costa in media Posti premium in tribuna inferiore: per un biglietto di Categoria 1 vicino al campo, le stime sul mercato secondario vanno da 15.000 a oltre 38.000 dollari.

Come acquistare i biglietti per la finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e selezione casuale post-sorteggio) sono terminate.

Con oltre 500 milioni di richieste gestite, i biglietti ufficiali sono ormai quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

La fase di vendita last minute , avviata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e rappresentano l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

, avviata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e rappresentano l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA. È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA , canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati. In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.

È possibile acquistare biglietti di rivendita per la finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Per rivendere o scambiare i vostri biglietti in modo ufficiale e sicuro, usate il Mercato di rivendita/scambio FIFA, aperto dal 2 ottobre su FIFA.com/tickets.

Il Mercato di rivendita è accessibile ai residenti di Canada, Stati Uniti e altri Paesi, mentre il Mercato di scambio (Mercado de Intercambio de la FIFA) è riservato ai residenti in Messico.

Anche i mercati secondari come StubHub offriranno biglietti dell’ultimo minuto per la finale.

I prezzi variano in base a disponibilità e domanda, quindi consulta sempre termini e condizioni della piattaforma scelta.

Dove si terrà la finale dei Mondiali FIFA 2026?

Non si registrava un’affluenza così elevata a una finale dei Mondiali dal 1994. Sebbene questa volta Canada e Messico ospitino l’evento insieme agli Stati Uniti, la finale si svolgerà presso l’imponente MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey.

Si trova nel Meadowlands Sports Complex, a 5 miglia a ovest di New York City.

Inaugurato nel 2010 al posto del Giants Stadium, è la casa dei New York Giants e dei New York Jets della NFL.

Il MetLife Stadium ha già ospitato partite di calcio, tra cui la CONCACAF Gold Cup 2011 e 2015 e la Copa América 2024.

Ha testato la sua capacità ospitando la finale della Coppa del Mondo per club FIFA all’inizio di quest’anno, con Chelsea-Paris Saint-Germain di fronte a 81.118 spettatori.