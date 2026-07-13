La finale dei Mondiali 2026 si giocherà il 19 luglio a New Jersey, negli Stati Uniti.
Il più grande evento sportivo del mondo torna in Nord America per la prima volta dal 1994, quando vinsero i brasiliani.
Con la chiusura delle vendite ufficiali FIFA e biglietti che sui giornali arrivano a 30.000 dollari, ecco come essere presenti.
Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutte le ultime informazioni sui biglietti per i Mondiali 2026, compreso il costo e molto altro.
Quando si terrà la finale dei Mondiali FIFA 2026?
|Data
|Partita
|Luogo
|Biglietti
|Domenica 19 luglio
|Finale dei Mondiali 2026: Francia/Spagna vs Inghilterra/Argentina
|MetLife Stadium, New Jersey, Stati Uniti
|Acquista i biglietti
Quanto costano i biglietti per la finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?
I prezzi sono discussi da tempo, e proprio per la finale al MetLife Stadium si trovano i biglietti più cari del torneo.Tuttavia, c'è un'enorme differenza tra il prezzo ufficiale dei biglietti acquistati direttamente dalla FIFA e quello effettivo sul mercato secondario.
Prezzi ufficiali della finale della Coppa del Mondo FIFA
I biglietti ufficiali partivano da 2.030 dollari e arrivavanoa 6.730dollari per le categorie standard.
Grazie al sistema di prezzi dinamici applicato dall’organizzazione, i biglietti premium di Categoria 1 acquistati sul portale FIFA hanno raggiunto i 32.970 dollari.
Il sistema ufficiale prevede quattro categorie:
- Categoria 1 (livello inferiore, laterali privilegiati): da 6.730 dollari, con i posti in prima fila arrivati a 32.970 dollari.
- Categoria 2 (livelli inferiore e superiore, angoli/bordi esterni): valore nominale fisso di 4.210 dollari.
- Categoria 3 (livello superiore, dietro le porte): 2.790 dollari.
- Categoria 4 (livello superiore, più lontana dal campo): 2.030 $.
Mercato secondario e prezzi di rivendita
La FIFA, che non ha imposto un tetto massimo al proprio mercato ufficiale di rivendita, ha cercato così di evitare che i bagarini si spostino su piattaforme terze; di conseguenza, i prezzi di rivendita si sono staccati dal valore nominale.
- Per il biglietto più economico, nelle file più alte della tribuna superiore, si parte da 8.000-9.775 dollari.
- Prezzo medio di rivendita: considerando tutte le sezioni, il biglietto per la finale sul mercato secondario costa in media 11.272 dollari.
- Posti premium in tribuna inferiore: per un biglietto di Categoria 1 vicino al campo, le stime sul mercato secondario vanno da 15.000 a oltre 38.000 dollari.
Come acquistare i biglietti per la finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?
Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e selezione casuale post-sorteggio) sono terminate.
Con oltre 500 milioni di richieste gestite, i biglietti ufficiali sono ormai quasi esauriti.
Ecco cosa devi sapere:
- La fase di vendita last minute, avviata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e rappresentano l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
- È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.
È possibile acquistare biglietti di rivendita per la finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?
Per rivendere o scambiare i vostri biglietti in modo ufficiale e sicuro, usate il Mercato di rivendita/scambio FIFA, aperto dal 2 ottobre su FIFA.com/tickets.
Il Mercato di rivendita è accessibile ai residenti di Canada, Stati Uniti e altri Paesi, mentre il Mercato di scambio (Mercado de Intercambio de la FIFA) è riservato ai residenti in Messico.
Anche i mercati secondari come StubHub offriranno biglietti dell’ultimo minuto per la finale.
I prezzi variano in base a disponibilità e domanda, quindi consulta sempre termini e condizioni della piattaforma scelta.
Dove si terrà la finale dei Mondiali FIFA 2026?
Non si registrava un’affluenza così elevata a una finale dei Mondiali dal 1994. Sebbene questa volta Canada e Messico ospitino l’evento insieme agli Stati Uniti, la finale si svolgerà presso l’imponente MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey.
Si trova nel Meadowlands Sports Complex, a 5 miglia a ovest di New York City.
Inaugurato nel 2010 al posto del Giants Stadium, è la casa dei New York Giants e dei New York Jets della NFL.
Il MetLife Stadium ha già ospitato partite di calcio, tra cui la CONCACAF Gold Cup 2011 e 2015 e la Copa América 2024.
Ha testato la sua capacità ospitando la finale della Coppa del Mondo per club FIFA all’inizio di quest’anno, con Chelsea-Paris Saint-Germain di fronte a 81.118 spettatori.