La DFL-Supercup, conosciuta anche come Franz Beckenbauer Supercup, l’appuntamento annuale tra le vincitrici di Bundesliga e DFB-Pokal, si giocherà a Dortmund il 22 agosto ed è già possibile prenotare i biglietti per la partita.

Poiché il Bayern Monaco ha centrato la scorsa stagione il double campionato-coppa per la 14ª volta nella sua storia, il suo avversario sarà il Dortmund, arrivato secondo in Bundesliga. Anche se il BVB parte sfavorito in questo nuovo capitolo di 'Der Klassiker', potrà contare sul fattore campo, dato che la partita si disputerà al Signal Iduna Park.

Sarà la decima volta che le due big tedesche si contenderanno la Supercup e al momento il Bayern è avanti 5-4. Siamo pronti per un altro classico tedesco?

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere sui biglietti della DFL-Supercup, compresi dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Quando si gioca la DFL-Supercup: Borussia Dortmund-Bayern Monaco?

Supercoppa di Lega - Finale 22 ago 2026 - 14:30 Signal Iduna Park

Come acquistare i biglietti per DFL-Supercup: Borussia Dortmund-Bayern Monaco

In qualità di club ospitante della DFL-Supercup, il Borussia Dortmund ha gestito le fasi ufficiali di vendita tramite il 'BVB Ticket Shop'.

La finestra di prevendita per i membri del club di Dortmund si è aperta il 10 luglio, mentre la prevendita aperta al pubblico generale è iniziata il 14 luglio.

La fase di richiesta per i tifosi del Bayern Monaco interessati ai biglietti per il settore ospiti si è aperta ufficialmente il 27 maggio, subito dopo l’annuncio della sede. I tifosi potevano inoltrare le richieste per l’estrazione tramite l’FC Bayern Ticket Shop.

Se non sei riuscito ad assicurarti un posto attraverso i canali ufficiali dei club o se stai cercando biglietti last minute, può valere la pena dare un’occhiata ai marketplace secondari verificati, come StubHub.

Quanto costano i biglietti per DFL-Supercup: Borussia Dortmund-Bayern Monaco?

Poiché la DFL-Supercup, o Franz Beckenbauer Supercup, è organizzata direttamente dalla Deutsche Fußball Liga (DFL), i prezzi sono fortemente regolamentati per mantenere il calcio accessibile a tutti. I prezzi ufficiali dei biglietti a tariffa intera per l’evento andavano da 16,50 € a 38,50 € ed erano suddivisi come segue:

Posti in piedi : 16,50 €

Biglietti con posto a sedere ( categoria di prezzo 5 ) : 31,90 €

Biglietti con posto a sedere (categoria di prezzo 4) : 38,50 €

Tieni d’occhio i portali ticketing dei club con l’avvicinarsi della partita, per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità attuale.

Dove si gioca la DFL-Supercup: Borussia Dortmund-Bayern Monaco?

Signal Iduna Park (Dortmund)

Il Signal Iduna Park (Westfalenstadion) è uno stadio di calcio di Dortmund, in Germania. È lo stadio più grande della Germania ed è la casa del Borussia Dortmund sin dalla sua inaugurazione nel 1974.

Per le partite del BVB, la capienza è di 81.365 posti tra settori con posti a sedere e in piedi, mentre per le partite internazionali, solo con posti a sedere, è di 65.829.

La Sudtribune (curva sud), con una capienza di 24.454 spettatori, è la più grande terrazza per tifosi in piedi del calcio europeo. Famosa per l’intensa atmosfera che sa creare, la tribuna sud è stata soprannominata Die Gelbe Wand, che significa 'Il muro giallo'.

Oltre alle partite del Dortmund, il Signal Iduna Park ha ospitato incontri in due precedenti Coppe del Mondo FIFA (1974 e 2006) e in un Campionato europeo UEFA (Euro 2024), oltre alla finale di Coppa UEFA del 2001 e a varie amichevoli e gare di qualificazione per tornei mondiali ed europei.

Chi ha vinto di recente la DFL-Supercup?

Anno Vincitore Finalista Risultato 2025 Bayern Monaco VfB Stuttgart 2-1 2024 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 4-3 ai rigori 2023 RB Leipzig Bayern Monaco 3-0 2022 Bayern Monaco RB Leipzig 5-3 2021 Bayern Monaco Borussia Dortmund 3-1 2020 Bayern Monaco Borussia Dortmund 3-2 2019 Borussia Dortmund Bayern Monaco 2-0 2018 Bayern Monaco Eintracht Francoforte 5-0 2017 Bayern Monaco Borussia Dortmund 5-4 ai rigori 2016 Bayern Monaco Borussia Dortmund 2-0

DFL-Supercup: Borussia Dortmund-Bayern Monaco, tutto quello che c’è da sapere

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: stato di forma

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: precedenti recenti

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: notizie sulle squadre



