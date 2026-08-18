Come acquistare i biglietti per la DFL-Supercup 2026: informazioni su Dortmund-Bayern Monaco del 22 agosto, Signal Iduna Park e altro ancora

I biglietti per la DFL-Supercup 2026 sono già in vendita per Borussia Dortmund-Bayern Monaco al Signal Iduna Park questo sabato, 22 agosto, con calcio d'inizio alle 20:30 ora locale. Ufficialmente Franz Beckenbauer Supercup, rinominata in onore della leggenda tedesca scomparsa, l'apertura di stagione mette di fronte il Bayern, vincitore del double, e il Dortmund, secondo in Bundesliga, per il primo titolo dell'annata, con trasmissione in circa 200 Paesi nel mondo.

Si tratta del decimo confronto di Supercup tra le due grandi protagoniste del Der Klassiker, con il Bayern leggermente avanti 5-4, ed è il primo dal 2021. Il BVB parte sfavorito dopo il 14° double campionato-coppa del Bayern, ma il fattore campo davanti al Muro Giallo cambia tutto. GOAL ha tutto quello che serve per acquistare all'ultimo minuto i biglietti della DFL-Supercup prima di sabato.

Quando si gioca la DFL-Supercup: Borussia Dortmund-Bayern Monaco?

Supercoppa di Lega - Finale 22 ago 2026 - 14:30 Signal Iduna Park

Come acquistare i biglietti per la DFL-Supercup: Borussia Dortmund-Bayern Monaco?

In qualità di club ospitante, il Borussia Dortmund ha gestito la biglietteria ufficiale tramite il BVB Ticket Shop in tre fasi: gli abbonati hanno potuto riservare i propri posti dal 9 al 12 luglio, la prevendita per i membri è stata aperta il 10 luglio con un limite di quattro biglietti, e la vendita generale è iniziata il 14 luglio. I tifosi del Bayern Monaco hanno richiesto i biglietti per il settore ospiti tramite una lotteria sull'FC Bayern Ticket Shop aperta già a maggio, subito dopo l'annuncio della sede.

Con la partita ormai a pochi giorni di distanza, quelle finestre ufficiali sono chiuse da tempo, quindi i marketplace di rivendita verificati rappresentano la strada più realistica per il last minute. StubHub e piattaforme protette simili mettono in vendita i posti ancora disponibili in tutto lo stadio fino al giorno della partita, con garanzie per l'acquirente incluse; bisogna solo tenere presente che i biglietti di rivendita raramente garantiscono in quale settore tifosi ci si siederà, quindi è bene controllare i dettagli dell'inserzione prima di acquistare. Evitate del tutto i venditori non ufficiali sui social media, perché le partite del Klassiker attirano fortemente le truffe sui biglietti.

Quanto costano i biglietti per la DFL-Supercup: Borussia Dortmund-Bayern Monaco?

Poiché la Franz Beckenbauer Supercup è organizzata direttamente dalla Lega calcio tedesca, i prezzi nominali sono volutamente mantenuti bassi per rendere il calcio accessibile. I prezzi ufficiali andavano da 16,50 € a 38,50 €, strutturati come segue:

Posti in piedi: 16,50 €, la celebre esperienza in curva nel più grande stadio di Germania

Posti a sedere (Categoria di prezzo 5): 31,90 €

Posti a sedere (Categoria di prezzo 4): 38,50 €

Con le dotazioni ufficiali esaurite, i prezzi di rivendita per i posti ancora disponibili partono attualmente da circa 85 € a 100 € e salgono per i settori centrali con posti a sedere, restando comunque contenuti per una sfida di questa portata. I prezzi tendono a muoversi nelle ultime 48 ore, a volte anche al ribasso quando i venditori smaltiscono gli extra, quindi vale la pena controllare la disponibilità aggiornata fino al calcio d'inizio.

Dove si gioca la DFL-Supercup? Tutto quello che c'è da sapere sul Signal Iduna Park

Il Signal Iduna Park, storicamente conosciuto come Westfalenstadion, è lo stadio più grande di Germania ed è la casa del Borussia Dortmund sin dalla sua inaugurazione nel 1974. Per le partite del BVB ospita 81.365 tifosi tra posti a sedere e in piedi, che scendono a 65.829 per le gare internazionali interamente con posti a sedere. Il suo cuore pulsante è la Südtribüne, la South Bank da 24.454 posti, la più grande terrazza con posti in piedi del calcio europeo e soprannominata Die Gelbe Wand, il Muro Giallo, per la muraglia di rumore e colore che produce.

Pochi impianti vantano un tale pedigree: il Signal Iduna Park ha ospitato partite dei Mondiali FIFA 1974 e 2006 e di Euro 2024, è stato sede della finale di Coppa UEFA 2001 e accoglie regolarmente le partite della Germania. Un Klassiker sotto i riflettori, con un trofeo in palio, è quanto di meglio possa offrire un matchday nel calcio europeo.

Chi ha vinto le recenti edizioni della DFL-Supercup?

Il Bayern Monaco domina la storia recente della competizione, anche se i tifosi del Dortmund ricorderanno che l'ultima volta in cui hanno alzato il trofeo è arrivata proprio contro il Bayern:

Anno Vincitore Finalista Risultato 2025 Bayern Monaco VfB Stuttgart 2-1 2024 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 4-3 dcr 2023 RB Leipzig Bayern Monaco 3-0 2022 Bayern Monaco RB Leipzig 5-3 2021 Bayern Monaco Borussia Dortmund 3-1 2020 Bayern Monaco Borussia Dortmund 3-2 2019 Borussia Dortmund Bayern Monaco 2-0 2018 Bayern Monaco Eintracht Frankfurt 5-0 2017 Bayern Monaco Borussia Dortmund 5-4 dcr 2016 Bayern Monaco Borussia Dortmund 2-0

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