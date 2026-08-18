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Supercoppa di Lega
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Book DFL-Supercup: Dortmund vs Bayern Tickets

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Come acquistare i biglietti per la DFL-Supercup 2026: informazioni su Dortmund-Bayern Monaco del 22 agosto, Signal Iduna Park e altro ancora

SHOPPING
Biglietti
Supercoppa di Lega
Borussia Dortmund
Bayern Monaco

Potresti andare a Dortmund per uno degli appuntamenti clou del calendario calcistico tedesco

I biglietti per la DFL-Supercup 2026 sono già in vendita per Borussia Dortmund-Bayern Monaco al Signal Iduna Park questo sabato, 22 agosto, con calcio d'inizio alle 20:30 ora locale. Ufficialmente Franz Beckenbauer Supercup, rinominata in onore della leggenda tedesca scomparsa, l'apertura di stagione mette di fronte il Bayern, vincitore del double, e il Dortmund, secondo in Bundesliga, per il primo titolo dell'annata, con trasmissione in circa 200 Paesi nel mondo.

Si tratta del decimo confronto di Supercup tra le due grandi protagoniste del Der Klassiker, con il Bayern leggermente avanti 5-4, ed è il primo dal 2021. Il BVB parte sfavorito dopo il 14° double campionato-coppa del Bayern, ma il fattore campo davanti al Muro Giallo cambia tutto. GOAL ha tutto quello che serve per acquistare all'ultimo minuto i biglietti della DFL-Supercup prima di sabato.

Quando si gioca la DFL-Supercup: Borussia Dortmund-Bayern Monaco?

crest
Supercoppa di Lega - Finale
Signal Iduna Park

Come acquistare i biglietti per la DFL-Supercup: Borussia Dortmund-Bayern Monaco?

In qualità di club ospitante, il Borussia Dortmund ha gestito la biglietteria ufficiale tramite il BVB Ticket Shop in tre fasi: gli abbonati hanno potuto riservare i propri posti dal 9 al 12 luglio, la prevendita per i membri è stata aperta il 10 luglio con un limite di quattro biglietti, e la vendita generale è iniziata il 14 luglio. I tifosi del Bayern Monaco hanno richiesto i biglietti per il settore ospiti tramite una lotteria sull'FC Bayern Ticket Shop aperta già a maggio, subito dopo l'annuncio della sede.

Con la partita ormai a pochi giorni di distanza, quelle finestre ufficiali sono chiuse da tempo, quindi i marketplace di rivendita verificati rappresentano la strada più realistica per il last minute. StubHub e piattaforme protette simili mettono in vendita i posti ancora disponibili in tutto lo stadio fino al giorno della partita, con garanzie per l'acquirente incluse; bisogna solo tenere presente che i biglietti di rivendita raramente garantiscono in quale settore tifosi ci si siederà, quindi è bene controllare i dettagli dell'inserzione prima di acquistare. Evitate del tutto i venditori non ufficiali sui social media, perché le partite del Klassiker attirano fortemente le truffe sui biglietti.

Quanto costano i biglietti per la DFL-Supercup: Borussia Dortmund-Bayern Monaco?

Poiché la Franz Beckenbauer Supercup è organizzata direttamente dalla Lega calcio tedesca, i prezzi nominali sono volutamente mantenuti bassi per rendere il calcio accessibile. I prezzi ufficiali andavano da 16,50 € a 38,50 €, strutturati come segue:

  • Posti in piedi: 16,50 €, la celebre esperienza in curva nel più grande stadio di Germania
  • Posti a sedere (Categoria di prezzo 5): 31,90 €
  • Posti a sedere (Categoria di prezzo 4): 38,50 €

Con le dotazioni ufficiali esaurite, i prezzi di rivendita per i posti ancora disponibili partono attualmente da circa 85 € a 100 € e salgono per i settori centrali con posti a sedere, restando comunque contenuti per una sfida di questa portata. I prezzi tendono a muoversi nelle ultime 48 ore, a volte anche al ribasso quando i venditori smaltiscono gli extra, quindi vale la pena controllare la disponibilità aggiornata fino al calcio d'inizio.

Dove si gioca la DFL-Supercup? Tutto quello che c'è da sapere sul Signal Iduna Park

Il Signal Iduna Park, storicamente conosciuto come Westfalenstadion, è lo stadio più grande di Germania ed è la casa del Borussia Dortmund sin dalla sua inaugurazione nel 1974. Per le partite del BVB ospita 81.365 tifosi tra posti a sedere e in piedi, che scendono a 65.829 per le gare internazionali interamente con posti a sedere. Il suo cuore pulsante è la Südtribüne, la South Bank da 24.454 posti, la più grande terrazza con posti in piedi del calcio europeo e soprannominata Die Gelbe Wand, il Muro Giallo, per la muraglia di rumore e colore che produce.

Pochi impianti vantano un tale pedigree: il Signal Iduna Park ha ospitato partite dei Mondiali FIFA 1974 e 2006 e di Euro 2024, è stato sede della finale di Coppa UEFA 2001 e accoglie regolarmente le partite della Germania. Un Klassiker sotto i riflettori, con un trofeo in palio, è quanto di meglio possa offrire un matchday nel calcio europeo.

Chi ha vinto le recenti edizioni della DFL-Supercup?

Il Bayern Monaco domina la storia recente della competizione, anche se i tifosi del Dortmund ricorderanno che l'ultima volta in cui hanno alzato il trofeo è arrivata proprio contro il Bayern:

Anno

Vincitore

Finalista

Risultato

2025

Bayern Monaco

VfB Stuttgart

2-1

2024

Bayer Leverkusen

VfB Stuttgart

4-3 dcr

2023

RB Leipzig

Bayern Monaco

3-0

2022

Bayern Monaco

RB Leipzig

5-3

2021

Bayern Monaco

Borussia Dortmund

3-1

2020

Bayern Monaco

Borussia Dortmund

3-2

2019

Borussia Dortmund

Bayern Monaco

2-0

2018

Bayern Monaco

Eintracht Frankfurt

5-0

2017

Bayern Monaco

Borussia Dortmund

5-4 dcr

2016

Bayern Monaco

Borussia Dortmund

2-0

DFL-Supercup: Borussia Dortmund-Bayern Monaco: tutto quello che c'è da sapere

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: forma

BVB

BVB - Forma

F95
S2-1
OSA
S1-0
FCT
V0-1
ARS
S2-3
ROM
D2-2
Gol segnato (subito)
7/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
FCB

FCB - Forma

REG
V0-15
JEJ
V2-1
AVL
V2-1
RBL
V3-1
HDH
V2-4
Gol segnato (subito)
26/5
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: precedenti recenti

Testa a testa

Borussia DortmundPareggioBayern Monaco
1
2
2
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
3
FIN
Bundesliga
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
FIN
Bundesliga
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
FIN
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
1
FIN
Bundesliga
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
0
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
FIN
8Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: notizie sulle squadre

Probabili formazioni Borussia Dortmund - Bayern Monaco

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Borussia Dortmund
BVB
Formazione
Bayern Monaco crest
Bayern Monaco
FCB
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Bayern Monaco
FCB

Allenatore

  • N. Kovac


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