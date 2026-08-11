Siamo pronti per un'altra fantastica stagione di DFB-Pokal (Coppa di Germania), che culminerà con la finale all'Olympiastadion di Berlino il 29 maggio 2027, e oggi puoi prenotare i biglietti per una o più delle prossime sfide da brividi.

Il Bayern Monaco si presenta alla nuova edizione da campione in carica dopo il netto 3-0 sul VfB Stuttgart nella finale della scorsa stagione, che gli ha permesso di alzare l'iconico trofeo per la 21ª volta, record ulteriormente allungato. Con Harry Kane capocannoniere della competizione nella passata edizione, l'aura del Bayern in DFB-Pokal non sembra destinata a svanire, anche se come sempre nella storica coppa tedesca gli exploit delle squadre di categorie inferiori restano parte del fascino del torneo.

Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutte le informazioni fondamentali sui biglietti della DFB-Pokal, incluso come acquistarli, quanto costano e molto altro.

Prossime partite della DFB-Pokal 2026/27

Il sorteggio del primo turno ha proposto una serie di accoppiamenti intriganti, con i detentori del trofeo del Bayern Monaco impegnati in trasferta contro il VfL Osnabrück, neopromosso in 2. Bundesliga, e il Borussia Dortmund in viaggio verso la sfida con l'HEBC Hamburg dell'Oberliga Hamburg. Le partite di Bayern e Dortmund sono le ultime del turno, rinviate a settembre perché entrambi i club devono prima disputare la Franz Beckenbauer Super Cup, la tradizionale gara che apre la stagione in Germania, recentemente rinominata in onore della grande leggenda scomparsa di Bayern e Germania.

Di seguito le partite confermate del primo turno che coinvolgono squadre di Bundesliga.

Data e ora (CEST) Partita Stadio Biglietti ven 21 ago, 18:00 St. Tönis vs Eintracht Francoforte Stadion Der Jahnsportanlage St. Tönis (Tönisvorst) Biglietti ven 21 ago, 18:00 Waldhof Mannheim vs 1. FC Kaiserslautern Carl-Benz-Stadion (Mannheim) Biglietti ven 21 ago, 18:00 Preußen Münster vs Karlsruher SC Preußenstadion (Münster) Biglietti ven 21 ago, 20:45 Hansa Rostock vs VfB Stuttgart Ostseestadion (Rostock) Biglietti sab 22 ago, 13:00 Wehen Wiesbaden vs Bayer Leverkusen BRITA-Arena (Wiesbaden) Biglietti sab 22 ago, 13:00 Energie Cottbus vs FC Augsburg Stadion der Freundschaft (Cottbus) Biglietti sab 22 ago, 15:30 Erzgebirge Aue vs TSG Hoffenheim Erzgebirgsstadion (Aue) Biglietti sab 22 ago, TBC Viktoria Cologne vs 1. FC Nurnberg Sportpark Höhenberg (Cologne) Biglietti sab 22 ago, TBC 1. FC Saarbrücken vs Hertha Berlino Hermann-Neuberger-Stadion (Saarbrücken) Biglietti sab 22 ago, 15:30 MSV Duisburg vs Elversberg Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg) Biglietti dom 23 ago, TBC Eintracht Braunschweig vs 1. FC Union Berlino Eintracht-Stadion (Braunschweig) Biglietti dom 23 ago, TBC Eintracht Trier vs RB Lipsia Moselstadion (Trier) Biglietti dom 23 ago, 15:30 Schott Mainz vs Borussia M'gladbach TSV Schott Mainz Geschäftsstelle (Mainz) Biglietti dom 23 ago, 18:00 Fortuna Düsseldorf vs Friburgo Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf) Biglietti dom 23 ago, TBC Rot-Weiss Essen vs FC St. Pauli Stadion Essen (Essen) Biglietti dom 23 ago, TBC SG Sonnenhof Großaspach vs Arminia Bielefeld Skorpion-Arena (Großaspach) Biglietti lun 24 ago, 18:00 Verl vs Hamburger SV SCHÜCO Arena (Bielefeld) Biglietti mar 1 set, 20:45 HEBC vs Borussia Dortmund Volksparkstadion (Hamburg) Biglietti mer 2 set, 20:45 Bayern Monaco vs VfL Osnabrück Allianz Arena (Munich) Biglietti

Qual è il calendario completo della DFB-Pokal 2026/27?

Turno Data/e Biglietti Primo turno 21-24 agosto e 1-2 settembre 2026 Biglietti Secondo turno 27-28 ottobre 2026 Biglietti Ottavi di finale 1-2 dicembre 2026 Biglietti Quarti di finale 2-3 febbraio e 9-10 febbraio 2027 Biglietti Semifinali 20-21 aprile 2027 Biglietti Finale 29 maggio 2027 Biglietti

Come acquistare i biglietti per la DFB-Pokal 2026/27

Per le partite di DFB-Pokal, i biglietti vengono venduti principalmente sui siti ufficiali dei club coinvolti o nei loro negozi ufficiali.

Di norma vengono messi in vendita in fasi, a partire da soci e abbonati dei club, prima di passare a un'eventuale vendita libera, qualora ne restino.

Per quanto riguarda la finale di DFB-Pokal all'Olympiastadion di Berlino, si applica lo stesso processo, anche se la capienza è limitata e la domanda supera spesso la disponibilità.

Si prevede che ciascuna delle due finaliste riceva approssimativamente tra 20.000 e 25.000 biglietti.

I restanti biglietti, all'incirca tra 25.000 e 30.000, sono riservati alla Federazione calcistica tedesca (DFB), agli sponsor, agli ospiti VIP e a una lotteria per tifosi neutrali. I biglietti per la finale e i pacchetti hospitality saranno disponibili anche sul DFB Ticketshop ufficiale.

Oltre all'acquisto dei biglietti per la DFB-Pokal attraverso i canali ufficiali, i tifosi hanno anche la possibilità di ottenerli sul mercato secondario. Ticombo è uno dei principali rivenditori per chi vuole acquistare biglietti attraverso canali alternativi, offrendo inserzioni verificate e protezione per gli acquirenti che cercano di assicurarsi un posto una volta esaurite le quote ufficiali.

Quanto costano i biglietti per la DFB-Pokal 2026/27?

Nei primi turni della DFB-Pokal, i biglietti tendono in genere a variare da 15 € a 25 €.

I prezzi aumentano con l'avanzare della competizione, con i biglietti per quarti di finale e semifinali che costano da 50 € in su attraverso i canali ufficiali.

Prendendo come riferimento le edizioni precedenti, i prezzi dovrebbero partire da 75 € per i posti standard e potrebbero salire oltre i 250 € per le postazioni premium all'Olympiastadion di Berlino per la finale del 29 maggio 2027.

Ricorda di tenere d'occhio i portali ufficiali dei club più vicino alla data delle partite per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari come StubHub per la disponibilità aggiornata.

Dove si gioca la finale di DFB-Pokal? Olympiastadion

L'Olympiastadion di Berlino fu originariamente costruito a metà degli anni '30 come stadio ospitante dei Giochi olimpici estivi del 1936.

Lo stadio ha subito due importanti ristrutturazioni, tra il 1972 e il 1974 e tra il 2000 e il 2004, per modernizzarlo in vista del calcio nazionale e internazionale, e oggi ha una capienza di 74.475 spettatori.

Oltre a ospitare partite dei Mondiali FIFA del 1974 e del 2006 e degli Europei UEFA del 2024, l'Hertha Berlino, che attualmente milita in 2. Bundesliga, considera l'Olympiastadion la propria casa dal 1963.

Lontano dal calcio, l'Olympiastadion resta un importante impianto per l'atletica. È lì che Usain Bolt ha fatto segnare il celebre record maschile dei 100 metri durante i Mondiali di atletica del 2009. Il suo tempo di 9,58 secondi resta imbattuto.

Chi sono i recenti vincitori della DFB-Pokal?