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Come acquistare i biglietti per la Coppa Italia 2026: prezzi last minute per la finale allo Stadio Olimpico e altre informazioni utili

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Ecco come potresti assicurarti i biglietti per alcune delle prossime partite di Coppa in Italia

La Coppa Italia 2025/26 è alla fase finale. 

Dopo le semifinali di aprile, il tabellone è definito per la finale allo Stadio Olimpico.

GOAL ti spiega come ottenere i biglietti. 

Quando si giocherà la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio?

DataOrario (CET)LuogoBiglietti
Mercoledì 13 maggioInter-Lazio (21:00)Stadio Olimpico, RomaBiglietti

Come acquistare i biglietti per la finale di Coppa Italia Inter-Lazio?

Essendo una finale, la procedura di acquisto è diversa rispetto ai turni precedenti:

  • Portali ufficiali: i biglietti sono venduti principalmente tramite i siti ufficiali di Inter e Lazio e quello della Lega Serie A.
  • Una piccola zona dello Stadio Olimpico è riservata ai tifosi neutrali, ma i biglietti si esauriscono rapidamente.
  • Mercato secondario: essendo la finale sold out, molti ricorrono a piattaforme come StubHub, dove i prezzi, soprattutto per la tifoseria laziale in casa, superano di gran lunga il valore nominale.

Acquistai bigliettiper Inter-Lazio di Coppa Italia.

Quanto costano i biglietti per Inter-Lazio di Coppa Italia?

Attualmente, allo Stadio Olimpico i biglietti ufficiali partono da 60 € per la Curva e arrivano a oltre 250 € per la Tribuna

Sulle piattaforme di rivendita i prezzi saranno probabilmente più alti, vista l'importanza della partita.

Qual è il calendario rimanente della Coppa Italia 2025/26?

Il torneo è iniziato ad agosto con il turno preliminare che ha visto otto squadre di Serie B e Serie C; le quattro vincitrici hanno poi affrontato il primo turno insieme alle formazioni di Serie B e alle squadre di Serie A dal 9° al 20° posto. Le prime otto di Serie A entreranno in gioco agli ottavi. Ecco le date dei turni restanti:

  • 4-11 febbraio: quarti di finale
  • 3-5 marzo: Semifinali (andata)
  • 21-23 aprile: Semifinali (ritorno)
  • 13 maggio: Finale

Chi ha vinto le ultime edizioni?

Di seguito gli ultimi dieci vincitori. Tutte le finali si sono giocate allo Stadio Olimpico di Roma, tranne quella del 2021, ospitata al Mapei Stadium di Reggio Emilia per le restrizioni anti-COVID.

AnnoVincitoreSecondo classificatoPunteggio
2025BolognaAC Milan1-0
2024JuventusAtalanta1-0
2023InterFiorentina2-1
2022InterJuventus4-2 d.t.s.
2021JuventusAtalanta2-1
2020NapoliJuventus0-0 (4-2 d.c.r.)
2019LazioAtalanta2-0
2018JuventusAC Milan4-0
2017JuventusLazio2-0
2016JuventusAC Milan1-0 (d.t.s.)