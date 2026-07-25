Non c'è niente di più esaltante che guardare una partita di calcio sotto i riflettori in alcuni degli stadi più iconici d'Europa, e puoi vivere la tua passione sportiva prenotando oggi i biglietti per la Coppa Italia per le prossime partite in Italia.

Anche se l'attuale detentrice della Coppa Italia, l'Inter, potrebbe entrare in scena solo più avanti nella competizione, nel prossimo futuro non mancano sfide di Coppa intriganti.

I turni iniziali dell'edizione 2026/27 prenderanno il via tra agosto e settembre e saranno coinvolte squadre di Serie A di rilievo come Lazio, Fiorentina e Torino.

Lascia che GOAL ti guidi nel processo di acquisto dei biglietti per la Coppa Italia, su come assicurarti un posto, quanto costano e altro ancora.

Calendario Coppa Italia 2026/27

Turno Data/e Biglietti Primo turno 14-17 agosto Biglietti Secondo turno 2 settembre Biglietti Ottavi di finale 2 e 16 dicembre Biglietti Quarti di finale 3 e 10 febbraio Biglietti Semifinali 2/3 marzo e 20/21 aprile Biglietti Finale 19 maggio Biglietti

Come acquistare i biglietti per le partite di Coppa Italia

I biglietti per la Coppa Italia possono essere acquistati direttamente tramite il sito ufficiale del club che gioca in casa. Questo è il metodo più affidabile per assicurarsi un posto, soprattutto durante i primi turni della competizione. In queste fasi iniziali è improbabile che i biglietti vadano esauriti rapidamente, ma nelle partite delle fasi più avanzate la domanda tende a crescere in fretta.

La distribuzione dei biglietti per la Coppa Italia dipende anche dalla fase della competizione. Nelle prime fasi, i biglietti vengono messi in vendita circa 3-4 settimane prima. Tuttavia, quando si arriva alle fasi finali, i tempi di vendita si restringono. Quindi, per esempio, per i quarti di finale i biglietti probabilmente saranno messi in vendita 2-3 settimane prima del calcio d'inizio. Per la finale il periodo di vendita torna a essere di circa un mese, con un picco della domanda quando i biglietti vengono rilasciati per la prima volta.

L'enorme domanda per alcune partite di Coppa Italia significa che i tifosi potrebbero dover ricorrere a opzioni di rivendita secondaria, come StubHub. Qui i prezzi possono oscillare, sia sopra sia sotto il prezzo di listino di un biglietto, a seconda della partita e della vicinanza della data dell'evento.

Quanto costano i biglietti per le partite di Coppa Italia?

I prezzi dei biglietti per la Coppa Italia variano in base a diversi fattori, tra cui la fase della competizione, le squadre coinvolte, il luogo in cui si gioca la partita e il settore in cui si è seduti. In generale, però, i biglietti per le partite dei primi turni tendono a variare tra 5 € e 30 €. Con l'avanzare del torneo aumentano anche i prezzi, con i biglietti per i quarti di finale nella fascia tra 40 € e 100 €.

Allo Stadio Olimpico, i biglietti per la finale tendono a variare tra 60 € e 200 €, anche se questi prezzi sono destinati ad aumentare a seconda di quali due squadre raggiungeranno la finale.

Chi sono i recenti vincitori della Coppa Italia?

Di seguito trovi gli ultimi dieci vincitori della Coppa Italia. Tutte le finali sono state giocate allo Stadio Olimpico di Roma, a eccezione dell'edizione 2021, disputata al Mapei Stadium - Citta del Tricolore di Reggio Emilia a causa delle restrizioni per il COVID.