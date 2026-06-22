La Coppa del Mondo FIFA torna in Nord America per la prima volta dai Mondiali USA '94: si disputerà dall'11 giugno al 19 luglio.

Per la prima volta con 48 squadre, promette di essere il più grande e spettacolare di sempre.

Consulta il calendario completo delle prossime partite dei Mondiali 2026.

Data e ora di inizio Dettagli dell'incontro Biglietti 22 giugno, ore 13:00 Gruppo I: Norvegia-Senegal, New York New Jersey Stadium (USA) Biglietti 22 giugno, ore 17:00 Francia vs Iraq - Philadelphia Stadium, USA Biglietti 22 giugno, ore 21:00 Gruppo J: Argentina-Austria, Dallas Stadium (USA), ore 21:00 Biglietti 23 giugno, calcio d'inizio alle 00:00 Gruppo J: Giordania vs Algeria - San Francisco Bay Area Stadium, USA Biglietti 23 giugno, ore 16:00 Gruppo L: Inghilterra vs Ghana - Boston Stadium, USA Biglietti 23 giugno, calcio d'inizio ore 19:00 Panama-Croazia, Toronto Stadium (Canada), ore 19:00 Biglietti 23 giugno, ore 22:00 Gruppo K: Portogallo vs Uzbekistan - Houston Stadium, Stati Uniti Biglietti 24 giugno, ore 00:00 Gruppo K: Colombia-Repubblica Democratica del Congo, Stadio di Guadalajara, Messico Biglietti 24 giugno, ore 12:00 Gruppo C: Scozia vs Brasile - Stadio di Miami, Stati Uniti Biglietti 24 giugno, ore 15:00 Gruppo C: Marocco - Haiti, Atlanta Stadium, USA Biglietti 24 giugno, ore 15:00 Gruppo B: Svizzera-Canada, BC Place, Vancouver (Canada) Biglietti

Come acquistare i biglietti per i Mondiali del 2026?

24 giugno, ore 18:00Gruppo B:- Seattle Stadium, Stati Uniti Biglietti 24 giugno, calcio d'inizio ore 21:00Gruppo A:- Stadio di Città del Messico, Messico Biglietti 25 giugno, calcio d'inizio alle 00:00Gruppo A:- Stadio di Monterrey, Messico Biglietti 25 giugno, inizio ore 13:00Gruppo E:, Philadelphia Stadium, Stati Uniti Biglietti 25 giugno, ore 16:00Gruppo E:, New York New Jersey Stadium, USA Biglietti 25 giugno, ore 19:00Gruppo F:, Dallas Stadium (USA), ore 19:00 Biglietti 25 giugno, ore 22:00, Kansas City Stadium (USA), ore 22:00 Biglietti 25 giugno, calcio d'inizio alle 00:00 (26 giugno, ora della costa orientale)Gruppo D:, Los Angeles Stadium (USA). Biglietti 25 giugno, inizio alle 2:00 (26 giugno, ora della costa orientale), San Francisco Bay Area Stadium Biglietti 26 giugno, ore 15:00Gruppo I:, Boston Stadium (USA). Biglietti 26 giugno, ore 18:00Gruppo I:- Toronto Stadium, Canada Biglietti 27 giugno, ore 12:00Gruppo H:- Houston Stadium, USA Biglietti 27 giugno, ore 15:00Gruppo H:, Stadio di Guadalajara (Messico) Biglietti 27 giugno, ore 18:00Gruppo G:– BC Place, Vancouver, Canada Biglietti 27 giugno, calcio d'inizio ore 21:00Gruppo G:, Seattle Stadium, Stati Uniti Biglietti 27 giugno, calcio d'inizio ore 22:00Gruppo L:, New York New Jersey Stadium, USA Biglietti 27 giugno, ore 22:00Gruppo L:- Philadelphia Stadium, USA Biglietti Dal 28 giugno al 3 luglio, orari variabiliOttavi di finale: le prime due di ogni girone + le 8 migliori terze - Tutte le città ospitanti (tranne GDL e MTY) Biglietti 4–7 luglio, vari orariOttavi di finale: da confermare – Vancouver, Seattle, Città del Messico, Houston, Dallas, Atlanta, Filadelfia, New York/New Jersey Biglietti 9–11 luglio, vari orariQuarti di finale: da confermare – Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City Biglietti 14-15 luglio, ore 15:00Semifinali: da confermare – Dallas Stadium (Arlington) e Atlanta Stadium (Atlanta) Biglietti 18 luglio, ore 15:00Finale 3° posto: da confermare – Miami Stadium, USA Biglietti 19 luglio, ore 15:00Finale: da confermare – New York New Jersey Stadium, USA Biglietti

Le principali lotterie ufficiali, tra cui la prevendita Visa, l’estrazione anticipata e quella casuale post-sorteggio, si sono concluse.

Con oltre 500 milioni di richieste già elaborate, i biglietti disponibili sono ora pochissimi.

Ecco cosa devi sapere:

Dal 1° aprile è attiva la vendita last minute: non è una lotteria, i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

In alternativa, si possono usare piattaforme di secondary market come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni.

PER SAPERNE DI PIÙ: Come acquistare biglietti di rivendita per i Mondiali 2026: rivendita ufficiale FIFA, rivendita in Messico, informazioni e altro

Posso acquistare biglietti di rivendita per i Mondiali 2026?

Sì. Il Mercato di rivendita della FIFA è il canale ufficiale per gli scambi sicuri ed è stato riaperto il 2 aprile.

È disponibile per i residenti internazionali, statunitensi e canadesi tramite il portale biglietti del sito FIFA.

I residenti in Messico devono usare il Mercato di scambio della FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA), attivo per le transazioni locali con le stesse garanzie.

I mercati secondari come StubHub restano un'opzione popolare per chi cerca settori specifici o biglietti per le partite più attese.

Controlla sempre termini e condizioni del sito scelto.

Quanto costano i biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026?

La FIFA ha annunciato che, grazie al prezzo dinamico, i biglietti partono da 60 dollari per la fase a gironi e possono superare i 10.000 dollari per la finale.

I prezzi possono variare nelle diverse fasi di vendita.

Ecco le stime:

Fase Fascia di prezzo dei biglietti Fase a gironi (escluse le nazioni ospitanti) 60 - 620 dollari Fase a gironi (partite di Stati Uniti, Canada e Messico) da 75 a 2.735 dollari Ottavi di finale da 105 $ a 750 $ Ottavi di finale da 170 $ a 980 $ Quarti di finale da 275 a 1.775 dollari Semifinali da 420 $ a 3.295 $ Finale da 2.030 $ a 10.875 $

In cosa consiste il sistema di prezzi variabili della FIFA?

La FIFA segue le tendenze di sport e intrattenimento, con prezzi dei biglietti variabili per massimizzare vendite e affluenza.

Per la Coppa del Mondo 2026 la FIFA usa tariffe variabili e dinamiche: i prezzi cambiano durante le diverse fasi di vendita in base a domanda e disponibilità per ogni match.

I prezzi possono cambiare in qualsiasi momento, garantendo flessibilità di fronte a imprevisti.

Con la tariffazione variabile della Coppa del Mondo FIFA 2026, i prezzi vengono fissati in modo flessibile prima dell’apertura di ogni fase di vendita; successivamente scatta la tariffazione dinamica.

Quali squadre si sono qualificate per la Coppa del Mondo FIFA 2026?

In totale 211 squadre hanno partecipato alle qualificazioni per la 23ª edizione della Coppa del Mondo FIFA, e tutti i 48 posti disponibili sono ora assegnati. Tra queste ci sono le tre nazioni ospitanti – Canada, Messico e Stati Uniti – qualificate di diritto.

Ecco l’elenco completo delle squadre qualificate:

AFC (Asia): Australia, Iran, Iraq, Giappone, Giordania, Qatar, Arabia Saudita, Corea del Sud, Uzbekistan

Australia, Iran, Iraq, Giappone, Giordania, Qatar, Arabia Saudita, Corea del Sud, Uzbekistan CAF (Africa): Algeria, Capo Verde, Repubblica Democratica del Congo, Egitto, Ghana, Costa d’Avorio, Marocco, Senegal, Sudafrica, Tunisia

Algeria, Capo Verde, Repubblica Democratica del Congo, Egitto, Ghana, Costa d’Avorio, Marocco, Senegal, Sudafrica, Tunisia CONCACAF (Nord/Centro America e Caraibi): Canada, Curaçao, Haiti, Messico, Panama, Stati Uniti

Canada, Curaçao, Haiti, Messico, Panama, Stati Uniti CONMEBOL (Sudamerica): Argentina, Brasile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

Argentina, Brasile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay OFC (Oceania): Nuova Zelanda

Nuova Zelanda UEFA (Europa): Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica Ceca, Inghilterra, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Scozia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia

Il processo di qualificazione si è chiuso il 31 marzo 2026: i vincitori degli spareggi intercontinentali ed europei hanno ottenuto l’ultimo posto nel torneo a 12 gironi, in partenza a giugno.

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Già nel giugno 2022 erano state annunciate le sedici città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti).

Paese Stadio (Città) Capacità dello stadio per la Coppa del Mondo Canada BC Place (Vancouver) 54.000 BMO Field (Toronto) 45.000 Messico Estadio Azteca (Città del Messico) 83.000 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000 Stadio BBVA (Monterrey) 53.500 Stati Uniti Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 75.000 Gillette Stadium (Boston) 65.000 AT&T Stadium (Dallas) 94.000 NRG Stadium, Houston 72.000 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000 SoFi Stadium (Los Angeles) 70.000 Hard Rock Stadium, Miami 65.000 MetLife Stadium, New York 82.500 Lincoln Financial Field, Filadelfia 69.000 Levi's Stadium, San Francisco 71.000 Lumen Field, Seattle 69.000

Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

I Mondiali FIFA 2026 si svolgeranno dall'11 giugno al 19 luglio 2026 in 16 città di Canada, Messico e Stati Uniti.

Si disputeranno 104 partite in 34 giorni in tutto il Nord America.

Per la prima volta, il torneo vedrà 48 squadre e sarà ospitato da tre nazioni.

Dove si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

Le città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono: