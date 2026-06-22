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Lionel Messi of Argentina kisses the FIFA World Cup Qatar 2022 Winners' Trophy while holding the adidas Golden Boot awardGetty Images
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Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026: guida alla fase di vendita last minute, ai biglietti di rivendita, alle squadre qualificate, al calendario delle partite e altro ancora

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Biglietti
Coppa del Mondo

Tutto ciò che serve per acquistare i biglietti dei Mondiali: punti vendita, prezzi e altro.

La Coppa del Mondo FIFA torna in Nord America per la prima volta dai Mondiali USA '94: si disputerà dall'11 giugno al 19 luglio.

Per la prima volta con 48 squadre, promette di essere il più grande e spettacolare di sempre.

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Consulta il calendario completo delle prossime partite dei Mondiali 2026.

Data e ora di inizioDettagli dell'incontroBiglietti
22 giugno, ore 13:00Gruppo I: Norvegia-Senegal, New York New Jersey Stadium (USA)Biglietti
22 giugno, ore 17:00Francia vs Iraq - Philadelphia Stadium, USABiglietti
22 giugno, ore 21:00Gruppo J: Argentina-Austria, Dallas Stadium (USA), ore 21:00Biglietti
23 giugno, calcio d'inizio alle 00:00Gruppo J: Giordania vs Algeria - San Francisco Bay Area Stadium, USABiglietti
23 giugno, ore 16:00Gruppo L: Inghilterra vs Ghana - Boston Stadium, USABiglietti
23 giugno, calcio d'inizio ore 19:00Panama-Croazia, Toronto Stadium (Canada), ore 19:00Biglietti
23 giugno, ore 22:00Gruppo K: Portogallo vs Uzbekistan - Houston Stadium, Stati UnitiBiglietti
24 giugno, ore 00:00Gruppo K: Colombia-Repubblica Democratica del Congo, Stadio di Guadalajara, MessicoBiglietti
24 giugno, ore 12:00Gruppo C: Scozia vs Brasile - Stadio di Miami, Stati UnitiBiglietti
24 giugno, ore 15:00Gruppo C: Marocco - Haiti, Atlanta Stadium, USABiglietti
24 giugno, ore 15:00Gruppo B: Svizzera-Canada, BC Place, Vancouver (Canada)Biglietti
24 giugno, ore 18:00Gruppo B: Bosnia-Erzegovina vs Qatar - Seattle Stadium, Stati UnitiBiglietti24 giugno, calcio d'inizio ore 21:00Gruppo A: Repubblica Ceca vs Messico - Stadio di Città del Messico, MessicoBiglietti25 giugno, calcio d'inizio alle 00:00Gruppo A: Sudafrica vs Corea del Sud - Stadio di Monterrey, MessicoBiglietti25 giugno, inizio ore 13:00Gruppo E: Curaçao-Costa d'Avorio, Philadelphia Stadium, Stati UnitiBiglietti25 giugno, ore 16:00Gruppo E: Ecuador-Germania, New York New Jersey Stadium, USABiglietti25 giugno, ore 19:00Gruppo F: Giappone-Svezia, Dallas Stadium (USA), ore 19:00Biglietti25 giugno, ore 22:00Tunisia-Paesi Bassi, Kansas City Stadium (USA), ore 22:00Biglietti25 giugno, calcio d'inizio alle 00:00 (26 giugno, ora della costa orientale)Gruppo D: Turchia-Stati Uniti, Los Angeles Stadium (USA).Biglietti25 giugno, inizio alle 2:00 (26 giugno, ora della costa orientale)Paraguay-Australia, San Francisco Bay Area StadiumBiglietti26 giugno, ore 15:00Gruppo I: Norvegia-Francia, Boston Stadium (USA).Biglietti26 giugno, ore 18:00Gruppo I: Senegal vs Iraq - Toronto Stadium, CanadaBiglietti27 giugno, ore 12:00Gruppo H: Capo Verde vs Arabia Saudita - Houston Stadium, USABiglietti27 giugno, ore 15:00Gruppo H: Uruguay-Spagna, Stadio di Guadalajara (Messico)Biglietti27 giugno, ore 18:00Gruppo G: Nuova Zelanda vs Belgio – BC Place, Vancouver, CanadaBiglietti27 giugno, calcio d'inizio ore 21:00Gruppo G: Egitto-Iran, Seattle Stadium, Stati UnitiBiglietti27 giugno, calcio d'inizio ore 22:00Gruppo L: Panama-Inghilterra, New York New Jersey Stadium, USABiglietti27 giugno, ore 22:00Gruppo L: Croazia vs Ghana - Philadelphia Stadium, USABigliettiDal 28 giugno al 3 luglio, orari variabiliOttavi di finale: le prime due di ogni girone + le 8 migliori terze - Tutte le città ospitanti (tranne GDL e MTY)Biglietti4–7 luglio, vari orariOttavi di finale: da confermare – Vancouver, Seattle, Città del Messico, Houston, Dallas, Atlanta, Filadelfia, New York/New JerseyBiglietti9–11 luglio, vari orariQuarti di finale: da confermare – Boston, Los Angeles, Miami, Kansas CityBiglietti14-15 luglio, ore 15:00Semifinali: da confermare – Dallas Stadium (Arlington) e Atlanta Stadium (Atlanta)Biglietti18 luglio, ore 15:00Finale 3° posto: da confermare – Miami Stadium, USABiglietti19 luglio, ore 15:00Finale: da confermare – New York New Jersey Stadium, USABiglietti

Come acquistare i biglietti per i Mondiali del 2026?

Le principali lotterie ufficiali, tra cui la prevendita Visa, l’estrazione anticipata e quella casuale post-sorteggio, si sono concluse

Con oltre 500 milioni di richieste già elaborate, i biglietti disponibili sono ora pochissimi.

Ecco cosa devi sapere:

  • Dal 1° aprile è attiva la vendita last minute: non è una lotteria, i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, si possono usare piattaforme di secondary market come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni.

PER SAPERNE DI PIÙ: Come acquistare biglietti di rivendita per i Mondiali 2026: rivendita ufficiale FIFA, rivendita in Messico, informazioni e altro

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Posso acquistare biglietti di rivendita per i Mondiali 2026?

Sì. Il Mercato di rivendita della FIFA è il canale ufficiale per gli scambi sicuri ed è stato riaperto il 2 aprile. 

È disponibile per i residenti internazionali, statunitensi e canadesi tramite il portale biglietti del sito FIFA.

I residenti in Messico devono usare il Mercato di scambio della FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA), attivo per le transazioni locali con le stesse garanzie.

I mercati secondari come StubHub restano un'opzione popolare per chi cerca settori specifici o biglietti per le partite più attese. 

Controlla sempre termini e condizioni del sito scelto.

Quanto costano i biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026?

La FIFA ha annunciato che, grazie al prezzo dinamico, i biglietti partono da 60 dollari per la fase a gironi e possono superare i 10.000 dollari per la finale. 

I prezzi possono variare nelle diverse fasi di vendita. 

Ecco le stime:

FaseFascia di prezzo dei biglietti
Fase a gironi (escluse le nazioni ospitanti)60 - 620 dollari
Fase a gironi (partite di Stati Uniti, Canada e Messico) da 75 a 2.735 dollari
Ottavi di finaleda 105 $ a 750 $
Ottavi di finaleda 170 $ a 980 $ 
Quarti di finale da 275 a 1.775 dollari
Semifinali da 420 $ a 3.295 $
Finaleda 2.030 $ a 10.875 $

In cosa consiste il sistema di prezzi variabili della FIFA?

La FIFA segue le tendenze di sport e intrattenimento, con prezzi dei biglietti variabili per massimizzare vendite e affluenza. 

Per la Coppa del Mondo 2026 la FIFA usa tariffe variabili e dinamiche: i prezzi cambiano durante le diverse fasi di vendita in base a domanda e disponibilità per ogni match.

I prezzi possono cambiare in qualsiasi momento, garantendo flessibilità di fronte a imprevisti. 

Con la tariffazione variabile della Coppa del Mondo FIFA 2026, i prezzi vengono fissati in modo flessibile prima dell’apertura di ogni fase di vendita; successivamente scatta la tariffazione dinamica.

Quali squadre si sono qualificate per la Coppa del Mondo FIFA 2026?

In totale 211 squadre hanno partecipato alle qualificazioni per la 23ª edizione della Coppa del Mondo FIFA, e tutti i 48 posti disponibili sono ora assegnati. Tra queste ci sono le tre nazioni ospitanti – Canada, Messico e Stati Uniti – qualificate di diritto.

Ecco l’elenco completo delle squadre qualificate:

  • AFC (Asia): Australia, Iran, Iraq, Giappone, Giordania, Qatar, Arabia Saudita, Corea del Sud, Uzbekistan
  • CAF (Africa): Algeria, Capo Verde, Repubblica Democratica del Congo, Egitto, Ghana, Costa d’Avorio, Marocco, Senegal, Sudafrica, Tunisia
  • CONCACAF (Nord/Centro America e Caraibi): Canada, Curaçao, Haiti, Messico, Panama, Stati Uniti
  • CONMEBOL (Sudamerica): Argentina, Brasile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay
  • OFC (Oceania): Nuova Zelanda
  • UEFA (Europa): Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica Ceca, Inghilterra, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Scozia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia

Il processo di qualificazione si è chiuso il 31 marzo 2026: i vincitori degli spareggi intercontinentali ed europei hanno ottenuto l’ultimo posto nel torneo a 12 gironi, in partenza a giugno.

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Già nel giugno 2022 erano state annunciate le sedici città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti). 

PaeseStadio (Città)Capacità dello stadio per la Coppa del Mondo
CanadaBC Place (Vancouver) 54.000
 BMO Field (Toronto) 45.000
MessicoEstadio Azteca (Città del Messico) 83.000
 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000
 Stadio BBVA (Monterrey) 53.500
Stati UnitiMercedes-Benz Stadium (Atlanta) 75.000
 Gillette Stadium (Boston) 65.000
 AT&T Stadium (Dallas) 94.000
 NRG Stadium, Houston 72.000
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000
 SoFi Stadium (Los Angeles) 70.000
 Hard Rock Stadium, Miami 65.000
 MetLife Stadium, New York 82.500
 Lincoln Financial Field, Filadelfia 69.000 
 Levi's Stadium, San Francisco 71.000 
 Lumen Field, Seattle 69.000

Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

I Mondiali FIFA 2026 si svolgeranno dall'11 giugno al 19 luglio 2026 in 16 città di Canada, Messico e Stati Uniti. 

Si disputeranno 104 partite in 34 giorni in tutto il Nord America. 

Per la prima volta, il torneo vedrà 48 squadre e sarà ospitato da tre nazioni. 

Dove si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

Le città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono:

  • Canada: Toronto e Vancouver
  • Messico: Guadalajara, Città del Messico, Monterrey
  • Stati Uniti: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Filadelfia, San Francisco e Seattle.

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