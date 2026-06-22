La Coppa del Mondo FIFA torna in Nord America per la prima volta dai Mondiali USA '94: si disputerà dall'11 giugno al 19 luglio.
Per la prima volta con 48 squadre, promette di essere il più grande e spettacolare di sempre.
Consulta il calendario completo delle prossime partite dei Mondiali 2026.
|Data e ora di inizio
|Dettagli dell'incontro
|Biglietti
|22 giugno, ore 13:00
|Gruppo I: Norvegia-Senegal, New York New Jersey Stadium (USA)
|Biglietti
|22 giugno, ore 17:00
|Francia vs Iraq - Philadelphia Stadium, USA
|Biglietti
|22 giugno, ore 21:00
|Gruppo J: Argentina-Austria, Dallas Stadium (USA), ore 21:00
|Biglietti
|23 giugno, calcio d'inizio alle 00:00
|Gruppo J: Giordania vs Algeria - San Francisco Bay Area Stadium, USA
|Biglietti
|23 giugno, ore 16:00
|Gruppo L: Inghilterra vs Ghana - Boston Stadium, USA
|Biglietti
|23 giugno, calcio d'inizio ore 19:00
|Panama-Croazia, Toronto Stadium (Canada), ore 19:00
|Biglietti
|23 giugno, ore 22:00
|Gruppo K: Portogallo vs Uzbekistan - Houston Stadium, Stati Uniti
|Biglietti
|24 giugno, ore 00:00
|Gruppo K: Colombia-Repubblica Democratica del Congo, Stadio di Guadalajara, Messico
|Biglietti
|24 giugno, ore 12:00
|Gruppo C: Scozia vs Brasile - Stadio di Miami, Stati Uniti
|Biglietti
|24 giugno, ore 15:00
|Gruppo C: Marocco - Haiti, Atlanta Stadium, USA
|Biglietti
|24 giugno, ore 15:00
|Gruppo B: Svizzera-Canada, BC Place, Vancouver (Canada)
|Biglietti
Come acquistare i biglietti per i Mondiali del 2026?
Le principali lotterie ufficiali, tra cui la prevendita Visa, l’estrazione anticipata e quella casuale post-sorteggio, si sono concluse.
Con oltre 500 milioni di richieste già elaborate, i biglietti disponibili sono ora pochissimi.
Ecco cosa devi sapere:
- Dal 1° aprile è attiva la vendita last minute: non è una lotteria, i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
- È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, si possono usare piattaforme di secondary market come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni.
PER SAPERNE DI PIÙ: Come acquistare biglietti di rivendita per i Mondiali 2026: rivendita ufficiale FIFA, rivendita in Messico, informazioni e altro
Posso acquistare biglietti di rivendita per i Mondiali 2026?
Sì. Il Mercato di rivendita della FIFA è il canale ufficiale per gli scambi sicuri ed è stato riaperto il 2 aprile.
È disponibile per i residenti internazionali, statunitensi e canadesi tramite il portale biglietti del sito FIFA.
I residenti in Messico devono usare il Mercato di scambio della FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA), attivo per le transazioni locali con le stesse garanzie.
I mercati secondari come StubHub restano un'opzione popolare per chi cerca settori specifici o biglietti per le partite più attese.
Controlla sempre termini e condizioni del sito scelto.
Quanto costano i biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026?
La FIFA ha annunciato che, grazie al prezzo dinamico, i biglietti partono da 60 dollari per la fase a gironi e possono superare i 10.000 dollari per la finale.
I prezzi possono variare nelle diverse fasi di vendita.
Ecco le stime:
|Fase
|Fascia di prezzo dei biglietti
|Fase a gironi (escluse le nazioni ospitanti)
|60 - 620 dollari
|Fase a gironi (partite di Stati Uniti, Canada e Messico)
|da 75 a 2.735 dollari
|Ottavi di finale
|da 105 $ a 750 $
|Ottavi di finale
|da 170 $ a 980 $
|Quarti di finale
|da 275 a 1.775 dollari
|Semifinali
|da 420 $ a 3.295 $
|Finale
|da 2.030 $ a 10.875 $
In cosa consiste il sistema di prezzi variabili della FIFA?
La FIFA segue le tendenze di sport e intrattenimento, con prezzi dei biglietti variabili per massimizzare vendite e affluenza.
Per la Coppa del Mondo 2026 la FIFA usa tariffe variabili e dinamiche: i prezzi cambiano durante le diverse fasi di vendita in base a domanda e disponibilità per ogni match.
I prezzi possono cambiare in qualsiasi momento, garantendo flessibilità di fronte a imprevisti.
Con la tariffazione variabile della Coppa del Mondo FIFA 2026, i prezzi vengono fissati in modo flessibile prima dell’apertura di ogni fase di vendita; successivamente scatta la tariffazione dinamica.
Quali squadre si sono qualificate per la Coppa del Mondo FIFA 2026?
In totale 211 squadre hanno partecipato alle qualificazioni per la 23ª edizione della Coppa del Mondo FIFA, e tutti i 48 posti disponibili sono ora assegnati. Tra queste ci sono le tre nazioni ospitanti – Canada, Messico e Stati Uniti – qualificate di diritto.
Ecco l’elenco completo delle squadre qualificate:
- AFC (Asia): Australia, Iran, Iraq, Giappone, Giordania, Qatar, Arabia Saudita, Corea del Sud, Uzbekistan
- CAF (Africa): Algeria, Capo Verde, Repubblica Democratica del Congo, Egitto, Ghana, Costa d’Avorio, Marocco, Senegal, Sudafrica, Tunisia
- CONCACAF (Nord/Centro America e Caraibi): Canada, Curaçao, Haiti, Messico, Panama, Stati Uniti
- CONMEBOL (Sudamerica): Argentina, Brasile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay
- OFC (Oceania): Nuova Zelanda
- UEFA (Europa): Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica Ceca, Inghilterra, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Scozia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia
Il processo di qualificazione si è chiuso il 31 marzo 2026: i vincitori degli spareggi intercontinentali ed europei hanno ottenuto l’ultimo posto nel torneo a 12 gironi, in partenza a giugno.
Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?
Già nel giugno 2022 erano state annunciate le sedici città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti).
|Paese
|Stadio (Città)
|Capacità dello stadio per la Coppa del Mondo
|Canada
|BC Place (Vancouver)
|54.000
|BMO Field (Toronto)
|45.000
|Messico
|Estadio Azteca (Città del Messico)
|83.000
|Estadio Akron (Guadalajara)
|48.000
|Stadio BBVA (Monterrey)
|53.500
|Stati Uniti
|Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
|75.000
|Gillette Stadium (Boston)
|65.000
|AT&T Stadium (Dallas)
|94.000
|NRG Stadium, Houston
|72.000
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|73.000
|SoFi Stadium (Los Angeles)
|70.000
|Hard Rock Stadium, Miami
|65.000
|MetLife Stadium, New York
|82.500
|Lincoln Financial Field, Filadelfia
|69.000
|Levi's Stadium, San Francisco
|71.000
|Lumen Field, Seattle
|69.000
Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?
I Mondiali FIFA 2026 si svolgeranno dall'11 giugno al 19 luglio 2026 in 16 città di Canada, Messico e Stati Uniti.
Si disputeranno 104 partite in 34 giorni in tutto il Nord America.
Per la prima volta, il torneo vedrà 48 squadre e sarà ospitato da tre nazioni.
Dove si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?
Le città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono:
- Canada: Toronto e Vancouver
- Messico: Guadalajara, Città del Messico, Monterrey
- Stati Uniti: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Filadelfia, San Francisco e Seattle.