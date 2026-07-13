La Coppa del Mondo FIFA 2026 ha raggiunto un livello di febbre assoluta e la corsa globale ai biglietti per il Mondiale ha ufficialmente infranto ogni record storico.

Il tabellone ha già regalato spettacoli mozzafiato: la Norvegia ha sorpreso il Brasile, cinque volte campione, a New York, mentre un'Inghilterra rimasta in dieci uomini ha superato i co-organizzatori del Messico per 3-2 in un thriller già entrato nella storia allo stadio Azteca. Il premio? Un quarto di finale di altissimo profilo, ricco di stelle, già fissato per sabato 11 luglio a Miami.

Pianificare la propria strategia per i biglietti del torneo richiede una ricerca accurata sulle finestre ufficiali per le domande e sulle categorie dei posti negli stadi. Mentre finalizzi i preparativi per il torneo, assicurarti che il tuo account di gaming sportivo sia completamente ricaricato con crediti bonus è una mossa intelligente. Visita la nostra recensione promozionale per sbloccare ricompense di alto livello con il nostro codice promo 1xbet verificato. Siamo ufficialmente nel pieno del drammatico ottavo di finale, dove i sogni del torneo prendono forma e le grandi potenze vengono eliminate.

Nel frattempo, Francia e Marocco si sono assicurate con successo la strada verso una sfida ad alta tensione in programma oggi a Boston.

Calendario completo delle prossime partite della Coppa del Mondo 2026

Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo 2026?

Ad oggi, le principali lotterie ufficiali per i biglietti della Coppa del Mondo, compresi la Visa Presale, l'Early Ticket Draw e il Random Selection Draw post-sorteggio, si sono ufficialmente concluse.

Con oltre 500 milioni di richieste elaborate durante queste fasi, la disponibilità primaria è ora ai minimi storici.

Ecco cosa devi sapere in sintesi:

La fase di vendita Last-Minute è attualmente attiva, dopo essere stata lanciata il 1° aprile. A differenza dei turni precedenti, questa non è una lotteria. I biglietti vengono venduti in ordine rigorosamente cronologico, secondo il principio chi prima arriva meglio alloggia, con conferma immediata. Questa rappresenta l'ultima opportunità per acquistare biglietti ufficiali direttamente dalla FIFA.

È aperto anche il Marketplace ufficiale FIFA per la rivendita. Questa piattaforma è ora la principale destinazione autorizzata per i tifosi che vogliono acquistare e vendere biglietti verificati a prezzi regolamentati con l'avvicinarsi del torneo.

In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a marketplace secondari come StubHub per i biglietti last minute. Ricorda di controllare i termini e le condizioni di qualsiasi sito secondario da cui acquisti i biglietti.

LEGGI ANCHE: Come acquistare i biglietti di rivendita per la Coppa del Mondo 2026: rivendita ufficiale FIFA, rivendita Messico, informazioni e altro

Posso acquistare biglietti di rivendita per la Coppa del Mondo 2026?

Sì. Il FIFA Resale Marketplace è il canale ufficiale per scambi sicuri ed è stato riaperto il 2 aprile.

È accessibile tramite il portale biglietti sul sito della FIFA per i residenti internazionali, statunitensi e canadesi.

I residenti in Messico devono utilizzare il FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA), anch'esso riaperto per gestire le transazioni di rivendita locali con tutele ufficiali.

I marketplace secondari come StubHub restano un'opzione popolare e valida per i tifosi alla ricerca di specifici settori di posti o dell'accesso alle partite più richieste del torneo.

Assicurati di controllare i termini e le condizioni del sito da cui stai acquistando.

Quanto costano i biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026?

La FIFA aveva precedentemente annunciato che, con il pricing dinamico in vigore, i biglietti possono partire da appena 60 $ per le prime partite della fase a gironi, ma possono superare i 10.000 $ per la finale.

I prezzi sono destinati a fluttuare durante le varie fasi di rilascio/vendita dei biglietti.

Le stime sono riportate di seguito:

Fase Fascia di prezzo dei biglietti Fase a gironi (escluse le nazioni ospitanti) 60 $ - 620 $ Fase a gironi (partite di USA, Canada e Messico) 75 $ - 2.735 $ Sedicesimi di finale 105 $ - 750 $ Ottavi di finale 170 $ - 980 $ Quarti di finale 275 $ - 1.775 $ Semifinali 420 $ - 3.295 $ Finale 2.030 $ - 10.875 $

Che cos'è il pricing variabile della FIFA?

L'approccio della FIFA alla biglietteria è in linea con le tendenze di vari settori sportivi e dell'intrattenimento, nei quali i prezzi fluttuano per ottimizzare vendite e affluenza.

La FIFA applica il pricing variabile, insieme al pricing dinamico, al processo dei biglietti per la Coppa del Mondo 2026, il che significa che i prezzi possono oscillare durante le varie fasi di vendita sulla base di una revisione della domanda e della disponibilità per ogni partita.

I prezzi dei biglietti sono soggetti a variazioni in qualsiasi momento, il che offre maggiore flessibilità nel gestire eventuali sviluppi imprevisti.

Con il pricing variabile della FIFA per la Coppa del Mondo 2026, i prezzi vengono fissati in modo flessibile prima che i biglietti siano offerti in ciascuna fase di vendita. Tuttavia, il pricing dinamico entrerà in vigore una volta aperta una fase di vendita.

Quali squadre si sono qualificate per la Coppa del Mondo FIFA 2026?

Un totale di 211 squadre ha intrapreso il cammino verso la 23ª edizione della Coppa del Mondo FIFA, con tutti i 48 posti per le nazionali che ora sono stati ufficialmente assegnati. Questo include le tre nazioni ospitanti, Canada, Messico e Stati Uniti, che si sono qualificate automaticamente.

Il quadro finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 è il seguente:

AFC (Asia): Australia, Iran, Iraq, Giappone, Giordania, Qatar, Arabia Saudita, Corea del Sud, Uzbekistan

Australia, Iran, Iraq, Giappone, Giordania, Qatar, Arabia Saudita, Corea del Sud, Uzbekistan CAF (Africa): Algeria, Capo Verde, RD Congo, Egitto, Ghana, Costa d'Avorio, Marocco, Senegal, Sudafrica, Tunisia

Algeria, Capo Verde, RD Congo, Egitto, Ghana, Costa d'Avorio, Marocco, Senegal, Sudafrica, Tunisia CONCACAF (Nord/Centro America e Caraibi): Canada, Curacao, Haiti, Messico, Panama, Stati Uniti

Canada, Curacao, Haiti, Messico, Panama, Stati Uniti CONMEBOL (Sud America): Argentina, Brasile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

Argentina, Brasile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay OFC (Oceania): Nuova Zelanda

Nuova Zelanda UEFA (Europa): Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Cechia, Inghilterra, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Scozia, Spagna, Svezia, Svizzera, Türkiye

Il processo di qualificazione si è concluso il 31 marzo 2026, con le vincitrici finali degli spareggi intercontinentali ed europei che si sono assicurate il posto nel torneo allargato a 12 gironi che inizierà questo giugno.

Quali sono gli stadi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026, due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti.

Paese Stadio (città) Capienza per il torneo della Coppa del Mondo Canada BC Place (Vancouver) 54.000 BMO Field (Toronto) 45.000 Messico Estadio Azteca (Città del Messico) 83.000 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000 Estadio BBVA (Monterrey) 53.500 Stati Uniti Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 75.000 Gillette Stadium (Boston) 65.000 AT&T Stadium (Dallas) 94.000 NRG Stadium, Houston 72.000 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000 SoFi Stadium (Los Angeles) 70.000 Hard Rock Stadium, Miami 65.000 MetLife Stadium, New York 82.500 Lincoln Financial Field, Philadelphia 69.000 Levi's Stadium, San Francisco 71.000 Lumen Field, Seattle 69.000

Quando si gioca la Coppa del Mondo FIFA 2026?

La Coppa del Mondo FIFA 2026 si disputerà dall'11 giugno al 19 luglio 2026, in 16 città ospitanti tra Canada, Messico e Stati Uniti.

In Nord America si giocheranno 104 partite nell'arco di 34 giorni.

Per la prima volta, il torneo vedrà la partecipazione di 48 squadre e sarà organizzato congiuntamente da tre nazioni.

Dove si gioca la Coppa del Mondo FIFA 2026?

Le città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono le seguenti: