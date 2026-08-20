La Coppa del Mondo di basket femminile FIBA torna in Germania per la prima volta dal 1998, con Berlino che ospiterà la 20ª edizione del torneo dal 4 al 13 settembre 2026.

GOAL ha tutto ciò che serve ai tifosi per pianificare il viaggio a Berlino, compresi il calendario completo delle partite, dove vengono venduti i biglietti, l’attuale fascia di prezzo e come assicurarsi i posti più economici prima che spariscano.

Quando si gioca la Coppa del Mondo di basket femminile?

Sedici nazionali, in aumento rispetto alle 12 dell’ultima edizione di Sydney, si sfideranno in quattro gironi per il trofeo più importante di questo sport, con tutte le partite in programma in due impianti di Berlino, la Berlin Arena e la Max-Schmeling-Halle. Si tratta del più grande evento di basket femminile mai organizzato in Germania, e la domanda di biglietti è cresciuta costantemente da quando il calendario e l’elenco completo delle squadre sono stati confermati all’inizio di quest’anno.

Data e ora Partita Luogo Biglietti ven 4 set, 11:30 Australia-Puerto Rico (Gruppo C) Berlino Biglietti ven 4 set, 11:30 Giappone-Mali (Gruppo A) Berlino Biglietti ven 4 set, 14:15 USA-Cina (Gruppo D) Berlino Biglietti ven 4 set, 14:30 Corea-Nigeria (Gruppo B) Berlino Biglietti ven 4 set, 17:30 Belgio-Türkiye (Gruppo C) Berlino Biglietti ven 4 set, 17:45 Spagna-Germania (Gruppo A) Berlin Arena, Berlino Biglietti ven 4 set, 20:15 Cechia-Italia (Gruppo D) Berlino Biglietti ven 4 set, 21:00 Ungheria-Francia (Gruppo B) Berlino Biglietti sab 5 set, 11:30 Mali-Spagna (Gruppo A) Berlino Biglietti sab 5 set, 14:15 Nigeria-Ungheria (Gruppo B) Berlino Biglietti sab 5 set, 18:00 Germania-Giappone (Gruppo A) Max-Schmeling-Halle, Berlino Biglietti sab 5 set, 20:45 Francia-Corea (Gruppo B) Berlino Biglietti dom 6 set, 11:30 Türkiye-Australia (Gruppo C) Berlino Biglietti dom 6 set, 14:30 Cina-Cechia (Gruppo D) Berlino Biglietti dom 6 set, 17:45 Puerto Rico-Belgio (Gruppo C) Berlino Biglietti dom 6 set, 20:45 Italia-USA (Gruppo D) Berlino Biglietti lun 7 set, 11:30 Puerto Rico-Türkiye (Gruppo C) Berlino Biglietti lun 7 set, 11:30 Belgio-Australia (Gruppo C) Berlino Biglietti lun 7 set, 14:30 Nigeria-Francia (Gruppo B) Berlino Biglietti lun 7 set, 14:30 Ungheria-Corea (Gruppo B) Berlino Biglietti lun 7 set, 17:50 Germania-Mali (Gruppo A) Berlin Arena, Berlino Biglietti lun 7 set, 17:50 Giappone-Spagna (Gruppo A) Berlino Biglietti lun 7 set, 20:45 USA-Cechia (Gruppo D) Berlino Biglietti lun 7 set, 20:45 Italia-Cina (Gruppo D) Berlino Biglietti mar 8 set, 17:45 Turno di qualificazione (ottavi di finale) Berlin Arena, Berlino Biglietti mar 8 set, 20:45 Turno di qualificazione (ottavi di finale) Berlin Arena, Berlino Biglietti mer 9 set, 17:45 Turno di qualificazione (ottavi di finale) Berlin Arena, Berlino Biglietti mer 9 set, 20:45 Turno di qualificazione (ottavi di finale) Berlin Arena, Berlino Biglietti gio 10 set, 11:30 Quarto di finale 1 Berlin Arena, Berlino Biglietti gio 10 set, 14:30 Quarto di finale 2 Berlin Arena, Berlino Biglietti gio 10 set, 17:45 Quarto di finale 3 Berlin Arena, Berlino Biglietti gio 10 set, 20:45 Quarto di finale 4 Berlin Arena, Berlino Biglietti sab 12 set, 16:30 Semifinale 1 Berlin Arena, Berlino Biglietti sab 12 set, 20:00 Semifinale 2 Berlin Arena, Berlino Biglietti dom 13 set, 16:30 Finale 3º posto Berlin Arena, Berlino Biglietti dom 13 set, 20:00 Finale Berlin Arena, Berlino Biglietti

Le partite dei gironi sono distribuite tra la Berlin Arena e la Max-Schmeling-Halle, con la sede esatta confermata più vicino a ogni giornata di gara. Gli accoppiamenti del turno di qualificazione, dei quarti di finale, delle semifinali e della finale dipendono dalla classifica dei gironi e saranno confermati con il proseguire del torneo. Tutti gli orari sono locali di Berlino (CEST) e soggetti a variazioni.

Dove acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo di basket femminile?

Il modo più semplice per acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo di basket femminile è tramite StubHub, con inserzioni per i biglietti delle partite della fase a gironi, del turno di qualificazione, dei quarti di finale, delle semifinali, della finale per il terzo posto e della finale, tutti coperti dalla garanzia FanProtect della piattaforma.

Perché vale la pena controllare prima StubHub:

Ampia disponibilità per ogni sessione, compresi i biglietti singoli più difficili da trovare per partite popolari come quelle del girone della Germania e il cammino degli USA nelle fasi a eliminazione diretta.

Una scelta più ampia una volta esaurite le assegnazioni ufficiali, dato che i venditori principali come Eventim e Ticketonline.de hanno gestito la vendita iniziale dei Team Ticket e dei pacchetti, che possono andare esauriti rapidamente per le gare della nazione ospitante e per il weekend finale.

Confronto dei prezzi più semplice, perché StubHub mostra subito il prezzo completo comprensivo di commissioni invece di aggiungere costi al momento del checkout.

I canali ufficiali restano comunque da controllare prima per i prezzi nominali. I tifosi possono acquistare direttamente anche tramite la piattaforma di biglietteria ufficiale FIBA, Eventim o il calendario ufficiale degli eventi di Berlino su berlin.de, in particolare per i Team Ticket che coprono le tre partite del girone di una singola nazionale. Una volta terminate queste disponibilità ufficiali, o per programmi last minute, StubHub è il punto di riferimento.

Quanto costano i biglietti per la Coppa del Mondo di basket femminile?

I prezzi dei biglietti variano in base alla sessione, al posto e alla vicinanza all’inizio del torneo:

Posti più economici: i biglietti individuali per la fase a gironi partono attualmente da circa 30 euro per posti con visuale limitata o nei settori più alti.

Partite più richieste: i biglietti per le gare del girone della Germania e per qualsiasi partita degli USA tendono a costare di più, spesso da 60 a 120 euro a seconda della posizione del posto.

Fasi a eliminazione diretta e weekend finale: i biglietti dei quarti di finale e i pacchetti Final Phase e Final Weekend raggiungono i prezzi più alti, con le inserzioni di rivendita per la finale che superano abbondantemente i 150 euro per i posti migliori.

Prevendita e vendita generale: i primi biglietti messi in vendita sono stati i pacchetti Final Phase e Final Weekend, disponibili dal 1º ottobre 2025, che comprendono tutto dai quarti di finale fino alla finale. I biglietti per le singole partite e i Team Ticket, che coprono tutte e tre le partite del girone di una singola nazionale, sono stati messi in vendita generale il 20 maggio 2026 tramite i canali ufficiali. Da allora, marketplace di rivendita come StubHub hanno pubblicato inserzioni per i tifosi che vogliono maggiore flessibilità nella scelta del posto o che hanno perso la vendita iniziale.

Tutto quello che c’è da sapere sulla Coppa del Mondo di basket femminile

Disputata per la prima volta nel 1953, la Coppa del Mondo di basket femminile FIBA è la competizione internazionale più antica e prestigiosa di questo sport, si gioca ogni quattro anni ed è organizzata sotto l’egida della FIBA. L’edizione 2026 di Berlino segna la seconda volta della Germania come Paese ospitante, dopo che il Paese aveva già organizzato l’evento nel 1998, e riporta il torneo a un formato con 16 squadre per la prima volta dal 2018, rispetto al formato ridotto a 12 squadre utilizzato a Sydney quattro anni fa.

Il format prevede 16 squadre divise in quattro gironi da quattro, che si affrontano in un girone all’italiana. La vincitrice di ogni girone accede direttamente ai quarti di finale, mentre le seconde e le terze classificate di ciascun gruppo avanzano al turno di qualificazione, un incrocio a eliminazione diretta che decide gli ultimi posti nei quarti di finale. Da lì in poi si procede con eliminazione diretta fino alla finale del 13 settembre.

Gli Stati Uniti si presentano al torneo da campioni in carica, dopo aver battuto la Cina per 83 a 61 nella finale del 2022 a Sydney, e restano la squadra da battere grazie a un roster ricco di talento WNBA. La crescita della Germania è stata rapida, costruita sulla qualificazione olimpica nel 2024, su una medaglia d’oro olimpica nel 3x3 e su uno storico quinto posto a EuroBasket Women 2025, elementi che aggiungono ulteriore atmosfera alle sue sessioni di Berlino mentre i co-padroni di casa inseguono per la prima volta una fase a eliminazione diretta del Mondiale sul suolo nazionale.

Tutto quello che c’è da sapere sulla Berlin Arena

Situata tra Ostbahnhof e il ponte Warschauer a Friedrichshain, la Berlin Arena, nota anche come Uber Arena, è uno degli impianti polifunzionali più moderni d’Europa, con una capienza fino a 17.000 spettatori per i concerti e ridotta a circa 14.000 per il basket. Ospita tutte le partite della fase a eliminazione diretta di questa Coppa del Mondo, oltre a una parte della fase a gironi, e in precedenza ha ospitato le finali di EuroBasket 2022 e tre Final Four di EuroLeague, quindi è abituata ai grandi eventi cestistici.

L’arena si trova direttamente sulle rive della Sprea, a breve distanza a piedi dalla stazione Warschauer Straße, collegata a U-Bahn, S-Bahn e rete tranviaria, rendendola facile da raggiungere da qualsiasi punto di Berlino senza auto. All’interno, l’impianto offre di tutto, dai posti più accessibili nei settori alti fino ai posti premium a bordo campo e ai box hospitality, così i tifosi con qualsiasi budget possono trovare una soluzione. Chiunque raggiunga Berlino appositamente per il torneo dovrebbe prenotare l’alloggio a Friedrichshain o nel centro di Berlino con largo anticipo rispetto alla fase a gironi, perché la disponibilità degli hotel si riduce notevolmente nel weekend finale.