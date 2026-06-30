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United States players during the FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images
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Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo 2026 negli Stati Uniti: date, calendario, prezzi e altro ancora

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C. Pulisic

Tutto quello che c'è da sapere su come procurarsi i biglietti per vedere i co-conduttori in azione

Oltre 200.000 spettatori hanno seguito le tre partite della fase a gironi degli Stati Uniti ai Mondiali FIFA allo SoFi Stadium di Los Angeles e al Lumen Field di Seattle, e i tifosi della nazionale continueranno a riempire gli stadi ad ogni match delle “Stars and Stripes”.

La squadra di Mauricio Pochettino ha esordito con quattro gol al Paraguay e, grazie al 2-0 sull’Australia, ha chiuso al primo posto il Gruppo D. Mercoledì 1° luglio affronterà la Bosnia-Erzegovina negli ottavi di finale al Levi’s Stadium di Santa Clara.

Lascia che GOAL ti guidi alle ultime notizie sui biglietti per i Mondiali 2026, spiegandoti come assicurarti i posti per le partite degli Stati Uniti e quanto costano.

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Risultati e prossimi impegni degli Stati Uniti ai Mondiali 2026

DataPartita (ora locale di inizio)StadioRisultato finale / Biglietti
Venerdì 12 giugnoUSA-Paraguay (18:00 PT)SoFi Stadium, InglewoodVittoria USA 4-1
Venerdì 19 giugnoUSA vs Australia (12:00 PT)Lumen Field, SeattleVittoria degli Stati Uniti per 2-0
Giovedì 25 giugnoUSA vs Turchia (19:00 PT)SoFi Stadium, InglewoodLa Turchia ha vinto 3-2
Mercoledì 1 luglioUSA-Bosnia ed Erzegovina (17:00 PT)Levi's Stadium, Santa Clara

Biglietti

Come acquistare i biglietti per gli Stati Uniti ai Mondiali 2026

Ecco cosa devi sapere:

  • La venditalast minute, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni dei siti secondari prima di acquistare.

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Quanto costano i biglietti per i Mondiali 2026 negli Stati Uniti?

La FIFA ha introdotto un sistema di prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari per alcune categorie di tifosi, mentre la finale arriva a 6.730 dollari, con ulteriori rincari sul mercato secondario.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

DataFase / CategoriaFascia di prezzo ufficialeFascia di prezzo stimata sul mercato secondario
28 giugno - 3 luglioTurno dei 32 (sedi molto richieste)da 225 a 540 $da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)
28 giugno - 3 luglioTurno dei 32 (sedi standard)da 225 $ a 540 $da 400 a 2.800 $ (1.134 $)
4–7 luglioOttavi di finaleda 240 $ a 640 $da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)
9–11 luglioQuarti di finaleda 450 $ a 1.775 $da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)
14–15 luglioSemifinalida 930 $ a 3.295 $da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)
18 luglioSpareggio per il terzo postoda 250 $ a 800da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
19 luglioFinale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)1.490 $ – 7.875da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Il percorso degli Stati Uniti verso la finale dei Mondiali 2026

Gli Stati Uniti, primi nel Gruppo D, conoscono già date, orari e stadi dei prossimi match, a patto di raggiungere la finale del 19 luglio.

Se mercoledì gli Stati Uniti batteranno la Bosnia-Erzegovina, affronteranno ilBelgio o il Senegal a Seattle negli ottavi di finale. In caso di sfida con il Belgio, la squadra di Pochettino cercherà di vendicare il 5-2 subito ad Atlanta lo scorso marzo.

Ai quarti potrebbero trovare Spagna o Portogallo, in semifinale la Francia e in finale Brasile, Argentina o Inghilterra.

Data (ora locale)FaseSedePossibile incontroBiglietti
1 luglio (17:00 PT)Turno dei 32Levi's Stadium, Santa ClaraUSA-Bosnia ed Erzegovina

Biglietti

6 luglio (ore 17:00 PT)Ottavi di finaleLumen Field, SeattlePartita 94: Belgio o Senegal

Biglietti

10 luglio (ore 12:00 PT)Quarti di finaleSoFi Stadium, InglewoodPartita 98: contro il vincitore della partita 93

Biglietti

14 luglio (14:00 CDT)SemifinaliAT&T Stadium, ArlingtonPartita 101: contro il vincitore della partita 97

Biglietti

19 luglio (ore 15:00 ET)FinaleMetLife Stadium (East Rutherford)Partita 104: contro il vincitore della partita 102

Biglietti

Cosa aspettarsi dagli Stati Uniti ai Mondiali 2026?

Nel 1994, da padroni di casa, superarono il girone e uscirono agli ottavi contro il Brasile poi campione, con un unico gol di Bebeto nel secondo tempo. 

Da allora la nazionale si è qualificata a ogni Mondiale tranne quello del 2018, raggiungendo gli ottavi nel 2010, 2014 e 2022 e i quarti nel 2002.

Ora, sotto la guida di Mauricio Pochettino, la nazionale punta a un ulteriore salto di qualità. La nomina dell’ex tecnico di Tottenham, PSG e Chelsea, arrivata nel settembre 2024, è un chiaro segnale di ambizione. 

Chi fa parte della rosa degli Stati Uniti per i Mondiali 2026?

Ecco i 26 giocatori scelti per i Mondiali FIFA 2026:

RuoloGiocatoreClub attuale
PortieriMatt TurnerNew England Revolution


Matt FreeseNew York City FC


Chris BradyChicago Fire
DifensoriChris RichardsCrystal Palace


Tim ReamCharlotte FC


Antonee RobinsonFulham


Sergiño DestPSV Eindhoven


Joe ScallyBorussia Mönchengladbach


Miles RobinsonFC Cincinnati


Mark McKenzieTolosa


Auston TrustyCeltic


Alex FreemanVillarreal


Max ArfstenColumbus Crew
CentrocampistiTyler AdamsAFC Bournemouth


Weston McKennieJuventus


Gio ReynaBorussia Mönchengladbach


Malik TillmanBayer Leverkusen


Cristian RoldanSeattle Sounders


Sebastian BerhalterVancouver Whitecaps
AttaccantiChristian PulisicAC Milan


Folarin BalogunMonaco


Timothy WeahOlympique Marsiglia


Ricardo PepiPSV Eindhoven


Haji WrightCoventry City


Brenden AaronsonLeeds United


Alejandro ZendejasClub América

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