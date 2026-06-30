Oltre 200.000 spettatori hanno seguito le tre partite della fase a gironi degli Stati Uniti ai Mondiali FIFA allo SoFi Stadium di Los Angeles e al Lumen Field di Seattle, e i tifosi della nazionale continueranno a riempire gli stadi ad ogni match delle “Stars and Stripes”.
La squadra di Mauricio Pochettino ha esordito con quattro gol al Paraguay e, grazie al 2-0 sull’Australia, ha chiuso al primo posto il Gruppo D. Mercoledì 1° luglio affronterà la Bosnia-Erzegovina negli ottavi di finale al Levi’s Stadium di Santa Clara.
Lascia che GOAL ti guidi alle ultime notizie sui biglietti per i Mondiali 2026, spiegandoti come assicurarti i posti per le partite degli Stati Uniti e quanto costano.
Risultati e prossimi impegni degli Stati Uniti ai Mondiali 2026
|Data
|Partita (ora locale di inizio)
|Stadio
|Risultato finale / Biglietti
|Venerdì 12 giugno
|USA-Paraguay (18:00 PT)
|SoFi Stadium, Inglewood
|Vittoria USA 4-1
|Venerdì 19 giugno
|USA vs Australia (12:00 PT)
|Lumen Field, Seattle
|Vittoria degli Stati Uniti per 2-0
|Giovedì 25 giugno
|USA vs Turchia (19:00 PT)
|SoFi Stadium, Inglewood
|La Turchia ha vinto 3-2
|Mercoledì 1 luglio
|USA-Bosnia ed Erzegovina (17:00 PT)
|Levi's Stadium, Santa Clara
Come acquistare i biglietti per gli Stati Uniti ai Mondiali 2026
Ecco cosa devi sapere:
- La venditalast minute, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
- È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni dei siti secondari prima di acquistare.
Quanto costano i biglietti per i Mondiali 2026 negli Stati Uniti?
La FIFA ha introdotto un sistema di prezzi variabili per il torneo 2026.
I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari per alcune categorie di tifosi, mentre la finale arriva a 6.730 dollari, con ulteriori rincari sul mercato secondario.
Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:
|Data
|Fase / Categoria
|Fascia di prezzo ufficiale
|Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario
|28 giugno - 3 luglio
|Turno dei 32 (sedi molto richieste)
|da 225 a 540 $
|da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)
|28 giugno - 3 luglio
|Turno dei 32 (sedi standard)
|da 225 $ a 540 $
|da 400 a 2.800 $ (1.134 $)
|4–7 luglio
|Ottavi di finale
|da 240 $ a 640 $
|da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)
|9–11 luglio
|Quarti di finale
|da 450 $ a 1.775 $
|da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)
|14–15 luglio
|Semifinali
|da 930 $ a 3.295 $
|da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)
|18 luglio
|Spareggio per il terzo posto
|da 250 $ a 800
|da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
|19 luglio
|Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)
|1.490 $ – 7.875
|da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)
Il percorso degli Stati Uniti verso la finale dei Mondiali 2026
Gli Stati Uniti, primi nel Gruppo D, conoscono già date, orari e stadi dei prossimi match, a patto di raggiungere la finale del 19 luglio.
Se mercoledì gli Stati Uniti batteranno la Bosnia-Erzegovina, affronteranno ilBelgio o il Senegal a Seattle negli ottavi di finale. In caso di sfida con il Belgio, la squadra di Pochettino cercherà di vendicare il 5-2 subito ad Atlanta lo scorso marzo.
Ai quarti potrebbero trovare Spagna o Portogallo, in semifinale la Francia e in finale Brasile, Argentina o Inghilterra.
|Data (ora locale)
|Fase
|Sede
|Possibile incontro
|Biglietti
|1 luglio (17:00 PT)
|Turno dei 32
|Levi's Stadium, Santa Clara
|USA-Bosnia ed Erzegovina
|6 luglio (ore 17:00 PT)
|Ottavi di finale
|Lumen Field, Seattle
|Partita 94: Belgio o Senegal
|10 luglio (ore 12:00 PT)
|Quarti di finale
|SoFi Stadium, Inglewood
|Partita 98: contro il vincitore della partita 93
|14 luglio (14:00 CDT)
|Semifinali
|AT&T Stadium, Arlington
|Partita 101: contro il vincitore della partita 97
|19 luglio (ore 15:00 ET)
|Finale
|MetLife Stadium (East Rutherford)
|Partita 104: contro il vincitore della partita 102
Cosa aspettarsi dagli Stati Uniti ai Mondiali 2026?
Nel 1994, da padroni di casa, superarono il girone e uscirono agli ottavi contro il Brasile poi campione, con un unico gol di Bebeto nel secondo tempo.
Da allora la nazionale si è qualificata a ogni Mondiale tranne quello del 2018, raggiungendo gli ottavi nel 2010, 2014 e 2022 e i quarti nel 2002.
Ora, sotto la guida di Mauricio Pochettino, la nazionale punta a un ulteriore salto di qualità. La nomina dell’ex tecnico di Tottenham, PSG e Chelsea, arrivata nel settembre 2024, è un chiaro segnale di ambizione.
Chi fa parte della rosa degli Stati Uniti per i Mondiali 2026?
Ecco i 26 giocatori scelti per i Mondiali FIFA 2026:
|Ruolo
|Giocatore
|Club attuale
|Portieri
|Matt Turner
|New England Revolution
|Matt Freese
|New York City FC
|Chris Brady
|Chicago Fire
|Difensori
|Chris Richards
|Crystal Palace
|Tim Ream
|Charlotte FC
|Antonee Robinson
|Fulham
|Sergiño Dest
|PSV Eindhoven
|Joe Scally
|Borussia Mönchengladbach
|Miles Robinson
|FC Cincinnati
|Mark McKenzie
|Tolosa
|Auston Trusty
|Celtic
|Alex Freeman
|Villarreal
|Max Arfsten
|Columbus Crew
|Centrocampisti
|Tyler Adams
|AFC Bournemouth
|Weston McKennie
|Juventus
|Gio Reyna
|Borussia Mönchengladbach
|Malik Tillman
|Bayer Leverkusen
|Cristian Roldan
|Seattle Sounders
|Sebastian Berhalter
|Vancouver Whitecaps
|Attaccanti
|Christian Pulisic
|AC Milan
|Folarin Balogun
|Monaco
|Timothy Weah
|Olympique Marsiglia
|Ricardo Pepi
|PSV Eindhoven
|Haji Wright
|Coventry City
|Brenden Aaronson
|Leeds United
|Alejandro Zendejas
|Club América