Oltre 200.000 spettatori hanno seguito le tre partite della fase a gironi degli Stati Uniti ai Mondiali FIFA allo SoFi Stadium di Los Angeles e al Lumen Field di Seattle, e i tifosi della nazionale continueranno a riempire gli stadi ad ogni match delle “Stars and Stripes”.

La squadra di Mauricio Pochettino ha esordito con quattro gol al Paraguay e, grazie al 2-0 sull’Australia, ha chiuso al primo posto il Gruppo D. Mercoledì 1° luglio affronterà la Bosnia-Erzegovina negli ottavi di finale al Levi’s Stadium di Santa Clara.

Lascia che GOAL ti guidi alle ultime notizie sui biglietti per i Mondiali 2026, spiegandoti come assicurarti i posti per le partite degli Stati Uniti e quanto costano.

Risultati e prossimi impegni degli Stati Uniti ai Mondiali 2026

Data Partita (ora locale di inizio) Stadio Risultato finale / Biglietti Venerdì 12 giugno USA-Paraguay (18:00 PT) SoFi Stadium, Inglewood Vittoria USA 4-1 Venerdì 19 giugno USA vs Australia (12:00 PT) Lumen Field, Seattle Vittoria degli Stati Uniti per 2-0 Giovedì 25 giugno USA vs Turchia (19:00 PT) SoFi Stadium, Inglewood La Turchia ha vinto 3-2 Mercoledì 1 luglio USA-Bosnia ed Erzegovina (17:00 PT) Levi's Stadium, Santa Clara Biglietti

Come acquistare i biglietti per gli Stati Uniti ai Mondiali 2026

Ecco cosa devi sapere:

La vendita last minute , iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA. È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA , canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati. In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni dei siti secondari prima di acquistare.

Quanto costano i biglietti per i Mondiali 2026 negli Stati Uniti?

La FIFA ha introdotto un sistema di prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari per alcune categorie di tifosi, mentre la finale arriva a 6.730 dollari, con ulteriori rincari sul mercato secondario.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data Fase / Categoria Fascia di prezzo ufficiale Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi molto richieste) da 225 a 540 $ da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari) 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi standard) da 225 $ a 540 $ da 400 a 2.800 $ (1.134 $) 4–7 luglio Ottavi di finale da 240 $ a 640 $ da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari) 9–11 luglio Quarti di finale da 450 $ a 1.775 $ da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $) 14–15 luglio Semifinali da 930 $ a 3.295 $ da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $) 18 luglio Spareggio per il terzo posto da 250 $ a 800 da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari) 19 luglio Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Il percorso degli Stati Uniti verso la finale dei Mondiali 2026

Gli Stati Uniti, primi nel Gruppo D, conoscono già date, orari e stadi dei prossimi match, a patto di raggiungere la finale del 19 luglio.

Se mercoledì gli Stati Uniti batteranno la Bosnia-Erzegovina, affronteranno ilBelgio o il Senegal a Seattle negli ottavi di finale. In caso di sfida con il Belgio, la squadra di Pochettino cercherà di vendicare il 5-2 subito ad Atlanta lo scorso marzo.

Ai quarti potrebbero trovare Spagna o Portogallo, in semifinale la Francia e in finale Brasile, Argentina o Inghilterra.

Data (ora locale) Fase Sede Possibile incontro Biglietti 1 luglio (17:00 PT) Turno dei 32 Levi's Stadium, Santa Clara USA-Bosnia ed Erzegovina Biglietti 6 luglio (ore 17:00 PT) Ottavi di finale Lumen Field, Seattle Partita 94: Belgio o Senegal Biglietti 10 luglio (ore 12:00 PT) Quarti di finale SoFi Stadium, Inglewood Partita 98: contro il vincitore della partita 93 Biglietti 14 luglio (14:00 CDT) Semifinali AT&T Stadium, Arlington Partita 101: contro il vincitore della partita 97 Biglietti 19 luglio (ore 15:00 ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Partita 104: contro il vincitore della partita 102 Biglietti

Cosa aspettarsi dagli Stati Uniti ai Mondiali 2026?

Nel 1994, da padroni di casa, superarono il girone e uscirono agli ottavi contro il Brasile poi campione, con un unico gol di Bebeto nel secondo tempo.

Da allora la nazionale si è qualificata a ogni Mondiale tranne quello del 2018, raggiungendo gli ottavi nel 2010, 2014 e 2022 e i quarti nel 2002.

Ora, sotto la guida di Mauricio Pochettino, la nazionale punta a un ulteriore salto di qualità. La nomina dell’ex tecnico di Tottenham, PSG e Chelsea, arrivata nel settembre 2024, è un chiaro segnale di ambizione.

Chi fa parte della rosa degli Stati Uniti per i Mondiali 2026?

Ecco i 26 giocatori scelti per i Mondiali FIFA 2026: