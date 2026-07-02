La rapida ascesa della Norvegia nel calcio raggiunge un nuovo apice: gli scandinavi affrontano il Brasile, cinque volte campione del mondo, negli ottavi di finale dei Mondiali.

Alla prima partecipazione agli spareggi mondiali da quasi tre decenni, la Norvegia ha superato i sedicesimi battendo 2-1 la Costa d’Avorio con un gol nel finale.

Guidati dalla classe di Martin Ødegaard e dalla potenza di Erling Haaland, i norvegesi hanno dimostrato di meritare la ribalta mondiale.

Calendario della Norvegia ai Mondiali 2026

Data (ora del calcio d’inizio) Partita Stadio Risultato finale / Biglietti Martedì 16 giugno Norvegia vs Iraq Gillette Stadium (Foxborough) 4-1 Lunedì 22 giugno Norvegia vs Senegal MetLife Stadium (East Rutherford) 3-2 Venerdì 26 giugno Norvegia vs Francia Gillette Stadium (Foxborough) 1-4 Martedì 30 giugno Sedicesimi di finale: Costa d'Avorio-Norvegia AT&T Stadium, Arlington, Texas 1-2 Domenica 5 luglio Ottavi di finale: Brasile-Norvegia MetLife Stadium (Stadio di New York/New Jersey) Acquista i biglietti

Come acquistare i biglietti per la Norvegia ai Mondiali 2026?

Ecco cosa devi sapere:

La fase di vendita last minute , iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono venduti in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono venduti in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA. È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA , canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati. In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni di questi siti prima di acquistare.

Il percorso della Norvegia verso la finale

1. Ottavi di finale

Avversario: Costa d’Avorio

Costa d’Avorio Data/sede: 30 giugno 2026, AT&T Stadium (Dallas).

2. Ottavi di finale

In caso di vittoria contro la Costa d'Avorio, affronterà a nord la vincente della partita 76 (Brasile vs. Giappone).

Possibile avversario: Brasile o Giappone

Brasile o Giappone Data/sede: sabato 4 luglio 2026, New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium)

3. Quarti di finale

Se superano gli ottavi, affronteranno la vincitrice del girone Messico/Ecuador/Inghilterra/Repubblica Democratica del Congo.

Possibile avversario: Inghilterra, Messico, Ecuador o Repubblica Democratica del Congo

Inghilterra, Messico, Ecuador o Repubblica Democratica del Congo Data/sede: giovedì 9 luglio 2026, Los Angeles Stadium (SoFi Stadium)

4. Semifinali

In caso di successo, affronteranno la vincente del quadrante in basso a sinistra del tabellone.

Possibile avversario: Francia, Germania, Argentina o Spagna

Francia, Germania, Argentina o Spagna Data/sede: martedì 14 luglio 2026, AT&T Stadium (Dallas)

5. La finale della Coppa del Mondo FIFA

La Norvegia sfiderà la squadra proveniente dall’altro lato del tabellone.

Possibile avversario: Stati Uniti, Paesi Bassi, Belgio, Italia o Portogallo

Stati Uniti, Paesi Bassi, Belgio, Italia o Portogallo Data/sede: domenica 19 luglio 2026, New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium)

Biglietti per la Coppa del Mondo 2026 della Norvegia: quanto costano?

La FIFA ha introdotto un sistema di prezzi variabili: i biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre quelli per la finale possono arrivare a 6.730 dollari.

Di seguito le fasce di prezzo stimate per le attuali fasi del torneo:

Categoria Fase a gironi Ottavi e Quarti Semifinali e Finale Categoria 1 da 250 a 400 dollari da 600 a 1.200 dollari da 1.500 a 6.730 dollari Categoria 2 da 150 a 280 dollari da 400 a 800 dollari da 1.000 a 4.210 dollari Categoria 3 da 100 a 200 dollari da 200 a 500 dollari da 600 a 2.790 dollari Categoria 4 da 60 a 120 dollari da 150 a 350 dollari da 400 a 2.030 dollari

Costa d'Avorio vs Norvegia: statistiche degli scontri diretti tra le nazionali maschili senior

Sistema metrico Costa d'Avorio Norvegia Partite disputate 1 1 Vittorie 0 0 Pareggi 1 1 Gol segnati 1 1

Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

Si terrà dall'11 giugno al 19 luglio 2026 in 16 città di Canada, Messico e Stati Uniti.

In 39 giorni si disputeranno 104 partite. Per la prima volta il torneo vedrà 48 squadre e sarà ospitato da tre nazioni.

Le città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono:

Canada: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver Messico: Guadalajara, Città del Messico, Monterrey

Guadalajara, Città del Messico, Monterrey Stati Uniti: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Filadelfia, San Francisco e Seattle.

Ecco le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026:

Nel giugno 2022 sono state confermate sedici città ospitanti (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti). Ecco l’elenco delle città e degli stadi che le ospiteranno: