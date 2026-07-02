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Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo 2026 in Norvegia: date degli ottavi di finale, prossime partite, prezzi e altro ancora

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Norvegia
E. Haaland

La Norvegia festeggia di nuovo sul palcoscenico globale: ecco come vederla in azione.

La rapida ascesa della Norvegia nel calcio raggiunge un nuovo apice: gli scandinavi affrontano il Brasile, cinque volte campione del mondo, negli ottavi di finale dei Mondiali. 

Alla prima partecipazione agli spareggi mondiali da quasi tre decenni, la Norvegia ha superato i sedicesimi battendo 2-1 la Costa d’Avorio con un gol nel finale. 

Guidati dalla classe di Martin Ødegaard e dalla potenza di Erling Haaland, i norvegesi hanno dimostrato di meritare la ribalta mondiale. 

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Calendario della Norvegia ai Mondiali 2026

Data (ora del calcio d’inizio)Partita StadioRisultato finale / Biglietti
Martedì 16 giugnoNorvegia vs Iraq Gillette Stadium (Foxborough)4-1
Lunedì 22 giugno Norvegia vs Senegal MetLife Stadium (East Rutherford)3-2
Venerdì 26 giugno Norvegia vs FranciaGillette Stadium (Foxborough)1-4
Martedì 30 giugnoSedicesimi di finale: Costa d'Avorio-NorvegiaAT&T Stadium, Arlington, Texas1-2
Domenica 5 luglioOttavi di finale: Brasile-NorvegiaMetLife Stadium (Stadio di New York/New Jersey)Acquista i biglietti

Come acquistare i biglietti per la Norvegia ai Mondiali 2026?

Ecco cosa devi sapere:

  • La fase di vendita last minute, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono venduti in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni di questi siti prima di acquistare.

Il percorso della Norvegia verso la finale

1. Ottavi di finale

  • Avversario: Costa d’Avorio
  • Data/sede: 30 giugno 2026, AT&T Stadium (Dallas).

2. Ottavi di finale

In caso di vittoria contro la Costa d'Avorio, affronterà a nord la vincente della partita 76 (Brasile vs. Giappone).

  • Possibile avversario: Brasile o Giappone
  • Data/sede: sabato 4 luglio 2026, New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium)

3. Quarti di finale

Se superano gli ottavi, affronteranno la vincitrice del girone Messico/Ecuador/Inghilterra/Repubblica Democratica del Congo.

  • Possibile avversario: Inghilterra, Messico, Ecuador o Repubblica Democratica del Congo
  • Data/sede: giovedì 9 luglio 2026, Los Angeles Stadium (SoFi Stadium)

4. Semifinali

In caso di successo, affronteranno la vincente del quadrante in basso a sinistra del tabellone.

  • Possibile avversario: Francia, Germania, Argentina o Spagna
  • Data/sede: martedì 14 luglio 2026, AT&T Stadium (Dallas)

5. La finale della Coppa del Mondo FIFA

La Norvegia sfiderà la squadra proveniente dall’altro lato del tabellone.

  • Possibile avversario: Stati Uniti, Paesi Bassi, Belgio, Italia o Portogallo
  • Data/sede: domenica 19 luglio 2026, New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium)

Biglietti per la Coppa del Mondo 2026 della Norvegia: quanto costano?

La FIFA ha introdotto un sistema di prezzi variabili: i biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre quelli per la finale possono arrivare a 6.730 dollari.

Di seguito le fasce di prezzo stimate per le attuali fasi del torneo:

CategoriaFase a gironiOttavi e QuartiSemifinali e Finale
Categoria 1da 250 a 400 dollarida 600 a 1.200 dollarida 1.500 a 6.730 dollari
Categoria 2da 150 a 280 dollarida 400 a 800 dollarida 1.000 a 4.210 dollari
Categoria 3da 100 a 200 dollarida 200 a 500 dollarida 600 a 2.790 dollari
Categoria 4da 60 a 120 dollarida 150 a 350 dollarida 400 a 2.030 dollari

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Costa d'Avorio vs Norvegia: statistiche degli scontri diretti tra le nazionali maschili senior

Sistema metricoCosta d'AvorioNorvegia
Partite disputate11
Vittorie00
Pareggi11
Gol segnati11

Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

Si terrà dall'11 giugno al 19 luglio 2026 in 16 città di Canada, Messico e Stati Uniti.

In 39 giorni si disputeranno 104 partite. Per la prima volta il torneo vedrà 48 squadre e sarà ospitato da tre nazioni.

Le città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono:

  • Canada: Toronto e Vancouver
  • Messico: Guadalajara, Città del Messico, Monterrey
  • Stati Uniti: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Filadelfia, San Francisco e Seattle.

Ecco le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026:

Nel giugno 2022 sono state confermate sedici città ospitanti (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti). Ecco l’elenco delle città e degli stadi che le ospiteranno:

PaeseStadio (Città)Capacità
CanadaBC Place (Vancouver)48.821
 BMO Field (Toronto)44.315
MessicoEstadio Azteca (Città del Messico)72.766
 Estadio Akron (Guadalajara)44.330
 Stadio BBVA (Monterrey)50.113
Stati UnitiMercedes-Benz Stadium (Atlanta)67.382
 Gillette Stadium (Foxborough)63.815
 AT&T Stadium (Dallas)70.122
 NRG Stadium (Houston)68.311
 Arrowhead Stadium (Kansas City)67.513
 SoFi Stadium (Inglewood)69.650
 Hard Rock Stadium (Miami Gardens)64.091
 MetLife Stadium (East Rutherford)78.576
 Lincoln Financial Field (Filadelfia)65.827
 Levi's Stadium (Santa Clara)69.391
 Lumen Field (Seattle)65.123

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