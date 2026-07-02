La rapida ascesa della Norvegia nel calcio raggiunge un nuovo apice: gli scandinavi affrontano il Brasile, cinque volte campione del mondo, negli ottavi di finale dei Mondiali.
Alla prima partecipazione agli spareggi mondiali da quasi tre decenni, la Norvegia ha superato i sedicesimi battendo 2-1 la Costa d’Avorio con un gol nel finale.
Guidati dalla classe di Martin Ødegaard e dalla potenza di Erling Haaland, i norvegesi hanno dimostrato di meritare la ribalta mondiale.
Calendario della Norvegia ai Mondiali 2026
|Data (ora del calcio d’inizio)
|Partita
|Stadio
|Risultato finale / Biglietti
|Martedì 16 giugno
|Norvegia vs Iraq
|Gillette Stadium (Foxborough)
|4-1
|Lunedì 22 giugno
|Norvegia vs Senegal
|MetLife Stadium (East Rutherford)
|3-2
|Venerdì 26 giugno
|Norvegia vs Francia
|Gillette Stadium (Foxborough)
|1-4
|Martedì 30 giugno
|Sedicesimi di finale: Costa d'Avorio-Norvegia
|AT&T Stadium, Arlington, Texas
|1-2
|Domenica 5 luglio
|Ottavi di finale: Brasile-Norvegia
|MetLife Stadium (Stadio di New York/New Jersey)
|Acquista i biglietti
Come acquistare i biglietti per la Norvegia ai Mondiali 2026?
Ecco cosa devi sapere:
- La fase di vendita last minute, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono venduti in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
- È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni di questi siti prima di acquistare.
Il percorso della Norvegia verso la finale
1. Ottavi di finale
- Avversario: Costa d’Avorio
- Data/sede: 30 giugno 2026, AT&T Stadium (Dallas).
2. Ottavi di finale
In caso di vittoria contro la Costa d'Avorio, affronterà a nord la vincente della partita 76 (Brasile vs. Giappone).
- Possibile avversario: Brasile o Giappone
- Data/sede: sabato 4 luglio 2026, New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium)
3. Quarti di finale
Se superano gli ottavi, affronteranno la vincitrice del girone Messico/Ecuador/Inghilterra/Repubblica Democratica del Congo.
- Possibile avversario: Inghilterra, Messico, Ecuador o Repubblica Democratica del Congo
- Data/sede: giovedì 9 luglio 2026, Los Angeles Stadium (SoFi Stadium)
4. Semifinali
In caso di successo, affronteranno la vincente del quadrante in basso a sinistra del tabellone.
- Possibile avversario: Francia, Germania, Argentina o Spagna
- Data/sede: martedì 14 luglio 2026, AT&T Stadium (Dallas)
5. La finale della Coppa del Mondo FIFA
La Norvegia sfiderà la squadra proveniente dall’altro lato del tabellone.
- Possibile avversario: Stati Uniti, Paesi Bassi, Belgio, Italia o Portogallo
- Data/sede: domenica 19 luglio 2026, New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium)
Biglietti per la Coppa del Mondo 2026 della Norvegia: quanto costano?
La FIFA ha introdotto un sistema di prezzi variabili: i biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre quelli per la finale possono arrivare a 6.730 dollari.
Di seguito le fasce di prezzo stimate per le attuali fasi del torneo:
|Categoria
|Fase a gironi
|Ottavi e Quarti
|Semifinali e Finale
|Categoria 1
|da 250 a 400 dollari
|da 600 a 1.200 dollari
|da 1.500 a 6.730 dollari
|Categoria 2
|da 150 a 280 dollari
|da 400 a 800 dollari
|da 1.000 a 4.210 dollari
|Categoria 3
|da 100 a 200 dollari
|da 200 a 500 dollari
|da 600 a 2.790 dollari
|Categoria 4
|da 60 a 120 dollari
|da 150 a 350 dollari
|da 400 a 2.030 dollari
Costa d'Avorio vs Norvegia: statistiche degli scontri diretti tra le nazionali maschili senior
|Sistema metrico
|Costa d'Avorio
|Norvegia
|Partite disputate
|1
|1
|Vittorie
|0
|0
|Pareggi
|1
|1
|Gol segnati
|1
|1
Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?
Si terrà dall'11 giugno al 19 luglio 2026 in 16 città di Canada, Messico e Stati Uniti.
In 39 giorni si disputeranno 104 partite. Per la prima volta il torneo vedrà 48 squadre e sarà ospitato da tre nazioni.
Le città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono:
- Canada: Toronto e Vancouver
- Messico: Guadalajara, Città del Messico, Monterrey
- Stati Uniti: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Filadelfia, San Francisco e Seattle.
Ecco le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026:
Nel giugno 2022 sono state confermate sedici città ospitanti (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti). Ecco l’elenco delle città e degli stadi che le ospiteranno:
|Paese
|Stadio (Città)
|Capacità
|Canada
|BC Place (Vancouver)
|48.821
|BMO Field (Toronto)
|44.315
|Messico
|Estadio Azteca (Città del Messico)
|72.766
|Estadio Akron (Guadalajara)
|44.330
|Stadio BBVA (Monterrey)
|50.113
|Stati Uniti
|Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
|67.382
|Gillette Stadium (Foxborough)
|63.815
|AT&T Stadium (Dallas)
|70.122
|NRG Stadium (Houston)
|68.311
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|67.513
|SoFi Stadium (Inglewood)
|69.650
|Hard Rock Stadium (Miami Gardens)
|64.091
|MetLife Stadium (East Rutherford)
|78.576
|Lincoln Financial Field (Filadelfia)
|65.827
|Levi's Stadium (Santa Clara)
|69.391
|Lumen Field (Seattle)
|65.123