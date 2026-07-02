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Harry Kane England 2025Getty
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Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo 2026 in Inghilterra: date, calendario, prezzi e altro ancora

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Coppa del Mondo
Inghilterra
H. Kane
J. Bellingham

Potresti essere in Nord America per vedere i “Tre Leoni” ruggire ai Mondiali.

Nonostante l’attesa per il primo trionfo dell’Inghilterra in un grande torneo internazionale dal 1966 continui, le sue prestazioni costanti sui grandi palcoscenici ne confermano lo status di squadra d’élite europea e mondiale.

I Tre Leoni hanno esordito con grinta nella Coppa del MondoFIFA 2026 contro la Croazia, poi non hanno ripetuto lo stesso livello con Ghana e Panama, ma hanno comunque superato il turno e vinto il Gruppo L.

Prossimo impegno: ottavi di finale contro il Messico a Città del Messico, domenica 5 luglio.

Biglietti per la Coppa del Mondo 2026 dell’Inghilterra:prenota ora

Risultati e prossimi impegni dell’Inghilterra ai Mondiali 2026

DataPartita (ora locale)StadioRisultato finale / Biglietti
Mercoledì 17 giugnoInghilterra vs Croazia (15:00 CDT)AT&T Stadium, Dallas4-2
Martedì 23 giugnoInghilterra vs Ghana (ore 16:00 ET)Gillette Stadium, Foxborough0-0
Sabato 27 giugnoPanama-Inghilterra (17:00 ET)MetLife Stadium, East Rutherford2-0
Mercoledì 1 luglioInghilterra vs Repubblica Democratica del Congo (12:00 ET)Mercedes-Benz Stadium, Atlanta2-1
Domenica 5 luglioInghilterra vs Messico (18:00)Estadio Azteca, Città del MessicoAcquista i biglietti

Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo 2026 dell'Inghilterra

Ecco cosa devi sapere:

  • La fase di vendita last minute, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale principale per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni dei siti secondari prima di acquistare.

Biglietti per i Mondiali 2026 in Inghilterra:prenota ora

Biglietti per i Mondiali 2026 in Inghilterra: quanto costano?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari per alcune categorie di tifosi, mentre la finale arriva a 6.730 dollari, con rincari ulteriori sul mercato secondario.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

DataFase / CategoriaFascia di prezzo ufficialeFascia di prezzo stimata sul mercato secondario
28 giugno - 3 luglioTurno dei 32 (sedi molto richieste)da 225 a 540 dollarida 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)
28 giugno - 3 luglioTurno dei 32 (sedi standard)da 225 $ a 540 $da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)
4–7 luglioOttavi di finaleda 240 $ a 640 $da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)
9–11 luglioQuarti di finaleda 450 $ a 1.775 $da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)
14–15 luglioSemifinalida 930 $ a 3.295 $da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)
18 luglioSpareggio per il terzo postoda 250 $ a 800 $da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
19 luglioFinale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)1.490 $ – 7.875da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Il percorso dell’Inghilterra verso la finale dei Mondiali 2026

Prima classificata nel Gruppo L, l’Inghilterra conoscerà queste date, orari e sedi solo se si qualificherà per la finale del 19 luglio.

Se mercoledì l’Inghilterra batterà la Repubblica Democratica del Congo, affronterà ai sedicesimi il Messico, co-padrone di casa, all’Estadio Azteca. El Tri ha perso solo due volte in partite ufficiali in questo impianto dal 1966.

Ai quarti potrebbe esserci il Brasile, in semifinale Argentina o Colombia e in finale Germania, Spagna, Francia o Portogallo.

Data (ora locale)FaseSedePossibile incontroBiglietti
1 luglio (12:00 ET)Turno dei 32Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)Inghilterra vs Repubblica Democratica del Congo

Biglietti

5 luglio (18:00 CST)Ottavi di finaleEstadio Azteca (Città del Messico)Partita n. 92: vs Messico o Ecuador

Biglietti

11 luglio (17:00 ET)Quarti di finaleHard Rock Stadium (Miami Gardens)Partita 99: contro il vincitore della partita 91

Biglietti

15 luglio (ore 15:00 ET)SemifinaliMercedes-Benz Stadium (Atlanta)Partita 102: contro il vincitore della partita 100

Biglietti

19 luglio (ore 15:00 ET)FinaleMetLife Stadium (East Rutherford)Partita 104: contro il vincitore della partita 101

Biglietti

Cosa aspettarsi dall’Inghilterra ai Mondiali 2026

Dopo un avvio altalenante nelle qualificazioni, con faticose vittorie su Andorra per 1-0 e 2-0, l’Inghilterra ha ritrovato fiducia sotto la guida di Thomas Tuchel.

Ha chiuso il girone con otto vittorie su otto, 22 gol fatti e zero subiti, diventando la prima squadra europea qualificata. I tifosi inglesi sperano che 60 anni di delusioni finiscano.

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state annunciate le 16 città ospitanti (2 in Canada, 3 in Messico, 11 negli Stati Uniti). Ecco le città e gli stadi che accoglieranno la competizione:

PaeseStadio (Città)Capacità
CanadaBC Place (Vancouver)48.821
 BMO Field (Toronto)44.315
MessicoEstadio Azteca (Città del Messico)72.766
 Estadio Akron (Guadalajara)44.330
 Stadio BBVA (Monterrey)50.113
Stati UnitiMercedes-Benz Stadium (Atlanta)67.382
 Gillette Stadium (Foxborough)63.815
 AT&T Stadium (Dallas)70.122
 NRG Stadium (Houston)68.311
 Arrowhead Stadium (Kansas City)67.513
 SoFi Stadium (Inglewood)69.650
 Hard Rock Stadium (Miami Gardens)64.091
 MetLife Stadium (East Rutherford)78.576
 Lincoln Financial Field (Filadelfia)65.827
 Levi's Stadium (Santa Clara)69.391
 Lumen Field (Seattle)65.123

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