Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo 2026 in Inghilterra: date, calendario, prezzi e altro ancora

Nonostante l’attesa per il primo trionfo dell’Inghilterra in un grande torneo internazionale dal 1966 continui, le sue prestazioni costanti sui grandi palcoscenici ne confermano lo status di squadra d’élite europea e mondiale.

I Tre Leoni hanno esordito con grinta nella Coppa del MondoFIFA 2026 contro la Croazia, poi non hanno ripetuto lo stesso livello con Ghana e Panama, ma hanno comunque superato il turno e vinto il Gruppo L.

Prossimo impegno: ottavi di finale contro il Messico a Città del Messico, domenica 5 luglio.

Risultati e prossimi impegni dell’Inghilterra ai Mondiali 2026

Data Partita (ora locale) Stadio Risultato finale / Biglietti Mercoledì 17 giugno Inghilterra vs Croazia (15:00 CDT) AT&T Stadium, Dallas 4-2 Martedì 23 giugno Inghilterra vs Ghana (ore 16:00 ET) Gillette Stadium, Foxborough 0-0 Sabato 27 giugno Panama-Inghilterra (17:00 ET) MetLife Stadium, East Rutherford 2-0 Mercoledì 1 luglio Inghilterra vs Repubblica Democratica del Congo (12:00 ET) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta 2-1 Domenica 5 luglio Inghilterra vs Messico (18:00) Estadio Azteca, Città del Messico Acquista i biglietti

Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo 2026 dell'Inghilterra

Ecco cosa devi sapere:

La fase di vendita last minute , iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA. È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA , canale principale per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

, canale principale per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati. In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni dei siti secondari prima di acquistare.

Biglietti per i Mondiali 2026 in Inghilterra: quanto costano?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari per alcune categorie di tifosi, mentre la finale arriva a 6.730 dollari, con rincari ulteriori sul mercato secondario.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data Fase / Categoria Fascia di prezzo ufficiale Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi molto richieste) da 225 a 540 dollari da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari) 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi standard) da 225 $ a 540 $ da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari) 4–7 luglio Ottavi di finale da 240 $ a 640 $ da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari) 9–11 luglio Quarti di finale da 450 $ a 1.775 $ da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $) 14–15 luglio Semifinali da 930 $ a 3.295 $ da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $) 18 luglio Spareggio per il terzo posto da 250 $ a 800 $ da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari) 19 luglio Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Il percorso dell’Inghilterra verso la finale dei Mondiali 2026

Prima classificata nel Gruppo L, l’Inghilterra conoscerà queste date, orari e sedi solo se si qualificherà per la finale del 19 luglio.

Se mercoledì l’Inghilterra batterà la Repubblica Democratica del Congo, affronterà ai sedicesimi il Messico, co-padrone di casa, all’Estadio Azteca. El Tri ha perso solo due volte in partite ufficiali in questo impianto dal 1966.

Ai quarti potrebbe esserci il Brasile, in semifinale Argentina o Colombia e in finale Germania, Spagna, Francia o Portogallo.

Data (ora locale) Fase Sede Possibile incontro Biglietti 1 luglio (12:00 ET) Turno dei 32 Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Inghilterra vs Repubblica Democratica del Congo Biglietti 5 luglio (18:00 CST) Ottavi di finale Estadio Azteca (Città del Messico) Partita n. 92: vs Messico o Ecuador Biglietti 11 luglio (17:00 ET) Quarti di finale Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Partita 99: contro il vincitore della partita 91 Biglietti 15 luglio (ore 15:00 ET) Semifinali Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Partita 102: contro il vincitore della partita 100 Biglietti 19 luglio (ore 15:00 ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Partita 104: contro il vincitore della partita 101 Biglietti

Cosa aspettarsi dall’Inghilterra ai Mondiali 2026

Dopo un avvio altalenante nelle qualificazioni, con faticose vittorie su Andorra per 1-0 e 2-0, l’Inghilterra ha ritrovato fiducia sotto la guida di Thomas Tuchel.

Ha chiuso il girone con otto vittorie su otto, 22 gol fatti e zero subiti, diventando la prima squadra europea qualificata. I tifosi inglesi sperano che 60 anni di delusioni finiscano.

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state annunciate le 16 città ospitanti (2 in Canada, 3 in Messico, 11 negli Stati Uniti). Ecco le città e gli stadi che accoglieranno la competizione: