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Wales v Bosnia and Herzegovina - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO Play-offGetty Images Sport
Bosnia and Herzegovina World Cup 2026 tickets

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Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo 2026 in Bosnia-Erzegovina: date, calendario, prezzi e altro ancora

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E. Dzeko

Tutto quello che c'è da sapere per vedere all'opera giocatori del calibro di Edin Džeko ed Ermedin Demirović ai Mondiali

La Bosnia-Erzegovina, che ha conquistato un posto ai Mondiali FIFA 2026 eliminando l’Italia, quattro volte campione del mondo, sogna di arrivare lontano in Nord America.

Dopo il pareggio all’esordio con il Canada a Toronto e la qualificazione come una delle migliori terze, gli Zmajevi (“I Draghi”) affrontano ora un’altra nazione co-organizzatrice: gli Stati Uniti.

Il match si giocherà mercoledì 1° luglio al Levi’s Stadium di Santa Clara.

Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutte le ultime informazioni sui biglietti per i Mondiali 2026, compreso come assicurarti i posti per le partite della Bosnia-Erzegovina e quanto costano.

Risultati e calendario della Bosnia-Erzegovina ai Mondiali 2026

Data

Partita (ora locale)

Stadio

Risultato finale / Biglietti

Venerdì 12 giugno      

Canada vs Bosnia-Erzegovina (ore 15:00 ET)

BMO Field, Toronto

1-1

Giovedì 18 giugno      

Svizzera-Bosnia Erzegovina (12:00 PT)

SoFi Stadium, Inglewood

La Svizzera ha vinto 4-1

Mercoledì 24 giugno      

Bosnia-Erzegovina vs Qatar (12:00 PT)

Lumen Field, Seattle

La Bosnia-Erzegovina ha vinto 3-1

Mercoledì 1 luglio

Stati Uniti vs Bosnia-Erzegovina (17:00 PT)

Levi's Stadium, Santa Clara

Biglietti

Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo 2026 della Bosnia-Erzegovina

Ecco la situazione attuale della vendita:

  • Fase di vendita last minute: è in corso e segue la regola “primo arrivato, primo servito”. Le transazioni sono in tempo reale e rappresentano l’ultima occasione per comprare biglietti dalla FIFA.
  • Mercato ufficiale di rivendita FIFA: unica piattaforma autorizzata per comprare e vendere biglietti verificati al valore nominale, attiva fino alla fine del torneo.
  • Mercati secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub. Queste piattaforme offrono spesso le migliori opzioni per le partite a eliminazione diretta più richieste, anche se i prezzi possono variare rispetto al valore nominale. Controlla sempre i termini e le condizioni del sito secondario prima dell’acquisto.

Quanto costano i biglietti per la Coppa del Mondo 2026 in Bosnia-Erzegovina?

La FIFA ha introdotto un sistema di prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari; sui mercati secondari i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Prezzi ufficiali

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi molto richieste)

da 225 a 540 dollari

da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi standard)

da 225 $ a 540 $

da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)

4–7 luglio

Ottavi di finale

da 240 $ a 640 $

da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 $ a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14–15 luglio

Semifinali

da 930 $ a 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800 $

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Il percorso della Bosnia-Erzegovina verso la finale dei Mondiali 2026

Dopo il terzo posto nel Gruppo B, ecco le date e le sedi dei suoi eventuali match fino alla finale del 19 luglio.

Se mercoledì la Bosnia-Erzegovina batterà gli Stati Uniti, affronterà Belgio o Senegal a Seattle negli ottavi.

Ai quarti potrebbe trovare Spagna o Portogallo, in semifinale Francia o Germania e in finale Brasile, Argentina o Inghilterra.

Data (ora locale)

Fase

Sede

Possibile incontro

Biglietti

1 luglio (17:00 PT)

Turno dei 32

Levi's Stadium, Santa Clara

Bosnia-Erzegovina vs USA

Biglietti

6 luglio (ore 17:00 PT)

Ottavi di finale

Lumen Field, Seattle

Partita 94: Belgio o Senegal

Biglietti

10 luglio (ore 12:00 PT)

Quarti di finale

SoFi Stadium, Inglewood

Partita 98: contro il vincitore della partita 93

Biglietti

14 luglio (14:00 CDT)

Semifinali

AT&T Stadium, Arlington

Partita 101: contro il vincitore della partita 97

Biglietti

19 luglio (ore 15:00 ET)

Finale

MetLife Stadium (East Rutherford)

Partita 104: contro il vincitore della partita 102

Biglietti

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti dei Mondiali FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti). Ecco le città e gli stadi che ospiteranno le partite:

Paese

Stadio (Città)

Capacità

Canada

BC Place (Vancouver)

54.000


BMO Field (Toronto)

45.000

Messico

Estadio Banorte (Città del Messico)

83.000


Estadio Akron (Guadalajara)

48.000


Stadio BBVA (Monterrey)

53.500

Stati Uniti

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

75.000


Gillette Stadium (Foxborough)

65.000


AT&T Stadium (Dallas)

94.000


NRG Stadium (Houston)

72.000


Arrowhead Stadium (Kansas City)

73.000


SoFi Stadium (Inglewood)

70.000


Hard Rock Stadium (Miami)

65.000


MetLife Stadium (East Rutherford)

82.500


Lincoln Financial Field (Filadelfia)

69.000


Levi's Stadium (San Francisco)

71.000


Lumen Field (Seattle)

69.000