Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo 2026 in Bosnia-Erzegovina: date, calendario, prezzi e altro ancora

La Bosnia-Erzegovina, che ha conquistato un posto ai Mondiali FIFA 2026 eliminando l’Italia, quattro volte campione del mondo, sogna di arrivare lontano in Nord America.
Dopo il pareggio all’esordio con il Canada a Toronto e la qualificazione come una delle migliori terze, gli Zmajevi (“I Draghi”) affrontano ora un’altra nazione co-organizzatrice: gli Stati Uniti.
Il match si giocherà mercoledì 1° luglio al Levi’s Stadium di Santa Clara.
Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutte le ultime informazioni sui biglietti per i Mondiali 2026, compreso come assicurarti i posti per le partite della Bosnia-Erzegovina e quanto costano.
Risultati e calendario della Bosnia-Erzegovina ai Mondiali 2026
Data
Partita (ora locale)
Stadio
Risultato finale / Biglietti
Venerdì 12 giugno
Canada vs Bosnia-Erzegovina (ore 15:00 ET)
BMO Field, Toronto
1-1
Giovedì 18 giugno
Svizzera-Bosnia Erzegovina (12:00 PT)
SoFi Stadium, Inglewood
La Svizzera ha vinto 4-1
Mercoledì 24 giugno
Bosnia-Erzegovina vs Qatar (12:00 PT)
Lumen Field, Seattle
La Bosnia-Erzegovina ha vinto 3-1
Mercoledì 1 luglio
Stati Uniti vs Bosnia-Erzegovina (17:00 PT)
Levi's Stadium, Santa Clara
Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo 2026 della Bosnia-Erzegovina
Ecco la situazione attuale della vendita:
- Fase di vendita last minute: è in corso e segue la regola “primo arrivato, primo servito”. Le transazioni sono in tempo reale e rappresentano l’ultima occasione per comprare biglietti dalla FIFA.
- Mercato ufficiale di rivendita FIFA: unica piattaforma autorizzata per comprare e vendere biglietti verificati al valore nominale, attiva fino alla fine del torneo.
- Mercati secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub. Queste piattaforme offrono spesso le migliori opzioni per le partite a eliminazione diretta più richieste, anche se i prezzi possono variare rispetto al valore nominale. Controlla sempre i termini e le condizioni del sito secondario prima dell’acquisto.
Quanto costano i biglietti per la Coppa del Mondo 2026 in Bosnia-Erzegovina?
La FIFA ha introdotto un sistema di prezzi variabili per il torneo 2026.
I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari; sui mercati secondari i prezzi sono ancora più alti.
Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:
Data
Fase / Categoria
Prezzi ufficiali
Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario
28 giugno - 3 luglio
Turno dei 32 (sedi molto richieste)
da 225 a 540 dollari
da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)
28 giugno - 3 luglio
Turno dei 32 (sedi standard)
da 225 $ a 540 $
da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)
4–7 luglio
Ottavi di finale
da 240 $ a 640 $
da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)
9–11 luglio
Quarti di finale
da 450 $ a 1.775 $
da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)
14–15 luglio
Semifinali
da 930 $ a 3.295 $
da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)
18 luglio
Spareggio per il terzo posto
da 250 $ a 800 $
da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
19 luglio
Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)
Il percorso della Bosnia-Erzegovina verso la finale dei Mondiali 2026
Dopo il terzo posto nel Gruppo B, ecco le date e le sedi dei suoi eventuali match fino alla finale del 19 luglio.
Se mercoledì la Bosnia-Erzegovina batterà gli Stati Uniti, affronterà Belgio o Senegal a Seattle negli ottavi.
Ai quarti potrebbe trovare Spagna o Portogallo, in semifinale Francia o Germania e in finale Brasile, Argentina o Inghilterra.
Data (ora locale)
Fase
Sede
Possibile incontro
Biglietti
1 luglio (17:00 PT)
Turno dei 32
Levi's Stadium, Santa Clara
Bosnia-Erzegovina vs USA
6 luglio (ore 17:00 PT)
Ottavi di finale
Lumen Field, Seattle
Partita 94: Belgio o Senegal
10 luglio (ore 12:00 PT)
Quarti di finale
SoFi Stadium, Inglewood
Partita 98: contro il vincitore della partita 93
14 luglio (14:00 CDT)
Semifinali
AT&T Stadium, Arlington
Partita 101: contro il vincitore della partita 97
19 luglio (ore 15:00 ET)
Finale
MetLife Stadium (East Rutherford)
Partita 104: contro il vincitore della partita 102
Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?
Nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti dei Mondiali FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti). Ecco le città e gli stadi che ospiteranno le partite:
Paese
Stadio (Città)
Capacità
Canada
BC Place (Vancouver)
54.000
BMO Field (Toronto)
45.000
Messico
Estadio Banorte (Città del Messico)
83.000
Estadio Akron (Guadalajara)
48.000
Stadio BBVA (Monterrey)
53.500
Stati Uniti
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
75.000
Gillette Stadium (Foxborough)
65.000
AT&T Stadium (Dallas)
94.000
NRG Stadium (Houston)
72.000
Arrowhead Stadium (Kansas City)
73.000
SoFi Stadium (Inglewood)
70.000
Hard Rock Stadium (Miami)
65.000
MetLife Stadium (East Rutherford)
82.500
Lincoln Financial Field (Filadelfia)
69.000
Levi's Stadium (San Francisco)
71.000
Lumen Field (Seattle)
69.000