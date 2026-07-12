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Harry Kane England 2025Getty
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Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo 2026 dell'Inghilterra: semifinale contro l'Argentina, informazioni sulla sede, la corsa alla Scarpa d'Oro e altro ancora

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Biglietti
Coppa del Mondo
Inghilterra
H. Kane
J. Bellingham

Potresti essere in Nord America per vedere i “Tre Leoni” ruggire ai Mondiali.

Nonostante l’Inghilterra attenda ancora il primo trionfo in un grande torneo internazionale dal 1966, le sue prestazioni costanti la confermano tra le squadre élite d’Europa e del mondo.

Dopo aver vinto il girone con due successi su Croazia e Panama e un pareggio col Ghana, i Tre Leoni hanno eliminato Repubblica Democratica del Congo, Messico (co-padrone di casa) all’Azteca e Norvegia ai supplementari.

Ora li attende la semifinale con l’Argentina, mercoledì 15 luglio.

GOAL ti guida passo passo all’acquisto dei biglietti per i Mondiali 2026: scopri come garantirti un posto e quanto costa.

Biglietti per la Coppa del Mondo 2026 dell’Inghilterra:prenota ora

Risultati e prossime partite dell’Inghilterra ai Mondiali 2026

DataPartita (ora locale)StadioRisultato finale / Biglietti
Mercoledì 17 giugnoInghilterra vs Croazia (15:00 CDT)AT&T Stadium, DallasL'Inghilterra ha vinto 4-2
Martedì 23 giugnoInghilterra vs Ghana (ore 16:00 ET)Gillette Stadium, Foxborough0-0
Sabato 27 giugnoPanama-Inghilterra (17:00 ET)MetLife Stadium, East RutherfordL'Inghilterra ha vinto 2-0
Mercoledì 1 luglioInghilterra vs Repubblica Democratica del Congo (12:00 ET)Mercedes-Benz Stadium, AtlantaL'Inghilterra ha vinto 2-1
Domenica 5 luglioMessico vs Inghilterra (ore 18:00 CST)Estadio Azteca, Città del MessicoL'Inghilterra ha vinto 3-2
Sabato 10 luglioNorvegia-Inghilterra (17:00 ET)Hard Rock Stadium, Miami GardensL'Inghilterra ha vinto 2-1 (d.t.s.)
Mercoledì 15 luglioInghilterra vs Argentina (ore 15:00 ET)Mercedes-Benz Stadium, AtlantaBiglietti

Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo 2026 dell'Inghilterra

Ecco cosa c'è da sapere:

  • La venditalast minute, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale principale per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni di questi siti prima di acquistare.

Biglietti per i Mondiali 2026 in Inghilterra:prenota ora

Biglietti per i Mondiali 2026 in Inghilterra: quanto costano?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari per alcune categorie di tifosi, mentre la finale arriva a 6.730 dollari, con rincari ulteriori sul mercato secondario.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

DataFase / CategoriaFascia di prezzo ufficialeFascia di prezzo stimata sul mercato secondario
14–15 luglioSemifinali930 $ – 3.295 $da 1.500 a 9.500 dollari (3.721 dollari)
18 luglioSpareggio per il terzo postoda 250 $ a 800 $da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
19 luglioFinale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)da 1.490 $ a 7.875 $da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Il percorso dell’Inghilterra verso la finale dei Mondiali 2026

Prima classificata nel Gruppo L, l’Inghilterra conosce già date, orari e stadi dei prossimi match in caso di qualificazione alla finale del 19 luglio.

Dopo aver superato la Norvegia nei quarti, la squadra volerà ad Atlanta per affrontare l’Argentina mercoledì 15 luglio.

Le due squadre si sono affrontate cinque volte ai Mondiali, a partire dal 1962. Nonostante le sconfitte celebri del 1986 (la “Mano di Dio” di Maradona) e del 1998 (espulsione di Beckham), l’Inghilterra conduce 3-2 negli scontri diretti.

In caso di vittoria, l’Inghilterra sfiderà in finale Francia o Spagna.

Data (ora locale)TurnoSedePossibile incontroBiglietti
15 luglio (ore 15:00 ET)SemifinaliMercedes-Benz Stadium (Atlanta)Inghilterra vs Argentina

Biglietti

19 luglio (ore 15:00 ET)FinaleMetLife Stadium (East Rutherford)Partita 104: da definire vs Francia o Spagna

Biglietti

Scarpa d'oro dei Mondiali 2026 - Classifica aggiornata

Dopo l’ottavo gol nei quarti tra Francia e Marocco, Kylian Mbappé è tornato in vetta alla classifica della Scarpa d’Oro della Coppa del Mondo FIFA 2026, a pari con Lionel Messi. Harry Kane e Jude Bellingham, entrambi a sei reti, restano in corsa per il titolo di capocannoniere in Nord America.

Giocatore (Squadra)Numero di golProssima partita - Biglietti
Kylian Mbappé (Francia)8vs Spagna - Biglietti
Lionel Messi (Argentina)8contro l'Inghilterra - Biglietti
Erling Haaland (Norvegia)7Eliminato
Harry Kane (Inghilterra)6vs Argentina - Biglietti
Jude Bellingham (Inghilterra)6contro l'Argentina - Biglietti
Ousmane Dembélé (Francia)5vs Spagna - Biglietti
Vinícius Júnior (Brasile)4Eliminato
Julián Quiñones (Messico)4Eliminato
Ismaïla Sarr (Senegal)4Eliminato
Mikel Oyarzabal (Spagna)4vs Francia - Biglietti

Cosa aspettarsi dall'Inghilterra ai Mondiali 2026

Dopo un avvio altalenante nelle qualificazioni, con faticose vittorie su Andorra per 1-0 e 2-0, l’Inghilterra ha guadagnato fiducia sotto la guida di Thomas Tuchel.

Ha chiuso il girone con otto vittorie su otto, 22 gol fatti e zero subiti, diventando la prima squadra europea qualificata. I tifosi inglesi sognano di archiviare 60 anni di delusioni.

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state annunciate le 16 città ospitanti (2 in Canada, 3 in Messico, 11 negli USA). Ecco le città e gli stadi scelti:

PaeseStadio (Città)Capacità
CanadaBC Place (Vancouver)48.821
 BMO Field (Toronto)44.315
MessicoEstadio Azteca (Città del Messico)72.766
 Estadio Akron (Guadalajara)44.330
 Stadio BBVA (Monterrey)50.113
Stati UnitiMercedes-Benz Stadium (Atlanta)67.382
 Gillette Stadium (Foxborough)63.815
 AT&T Stadium (Dallas)70.122
 NRG Stadium (Houston)68.311
 Arrowhead Stadium (Kansas City)67.513
 SoFi Stadium (Inglewood)69.650
 Hard Rock Stadium (Miami Gardens)64.091
 MetLife Stadium (East Rutherford)78.576
 Lincoln Financial Field (Filadelfia)65.827
 Levi's Stadium (Santa Clara)69.391
 Lumen Field (Seattle)65.123

Biglietti per i Mondiali 2026 in Inghilterra.Prenota ora.

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