Nonostante l’Inghilterra attenda ancora il primo trionfo in un grande torneo internazionale dal 1966, le sue prestazioni costanti la confermano tra le squadre élite d’Europa e del mondo.

Dopo aver vinto il girone con due successi su Croazia e Panama e un pareggio col Ghana, i Tre Leoni hanno eliminato Repubblica Democratica del Congo, Messico (co-padrone di casa) all’Azteca e Norvegia ai supplementari.

Ora li attende la semifinale con l’Argentina, mercoledì 15 luglio.



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Risultati e prossime partite dell’Inghilterra ai Mondiali 2026

Data Partita (ora locale) Stadio Risultato finale / Biglietti Mercoledì 17 giugno Inghilterra vs Croazia (15:00 CDT) AT&T Stadium, Dallas L'Inghilterra ha vinto 4-2 Martedì 23 giugno Inghilterra vs Ghana (ore 16:00 ET) Gillette Stadium, Foxborough 0-0 Sabato 27 giugno Panama-Inghilterra (17:00 ET) MetLife Stadium, East Rutherford L'Inghilterra ha vinto 2-0 Mercoledì 1 luglio Inghilterra vs Repubblica Democratica del Congo (12:00 ET) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta L'Inghilterra ha vinto 2-1 Domenica 5 luglio Messico vs Inghilterra (ore 18:00 CST) Estadio Azteca, Città del Messico L'Inghilterra ha vinto 3-2 Sabato 10 luglio Norvegia vs Inghilterra (17:00 ET) Hard Rock Stadium, Miami Gardens L'Inghilterra ha vinto 2-1 (d.t.s.) Mercoledì 15 luglio Inghilterra vs Argentina (ore 15:00 ET) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Biglietti

Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo 2026 dell'Inghilterra

Ecco cosa c'è da sapere:

La vendita last minute , iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di richiesta (“primo arrivato, primo servito”) con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di richiesta (“primo arrivato, primo servito”) con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA. È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA , canale principale per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

, canale principale per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati. In alternativa, si possono usare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.

Biglietti per i Mondiali 2026 in Inghilterra: quanto costano?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari per alcune categorie di tifosi, mentre la finale arriva a 6.730 dollari, con rincari ulteriori sul mercato secondario.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data Fase / Categoria Fascia di prezzo ufficiale Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario 14–15 luglio Semifinali 930 $ – 3.295 $ da 1.500 a 9.500 dollari (3.721 dollari) 18 luglio Spareggio per il terzo posto da 250 $ a 800 da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari) 19 luglio Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium) da 1.490 $ a 7.875 $ da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Il percorso dell’Inghilterra verso la finale dei Mondiali 2026

Prima classificata nel Gruppo L, l’Inghilterra conoscerà queste date, orari e sedi solo se raggiungerà la finale del 19 luglio.

Dopo aver superato la Norvegia nei quarti, la squadra volerà ad Atlanta per sfidare l’Argentina mercoledì 15 luglio.

Le due squadre si sono affrontate cinque volte ai Mondiali, a partire dal 1962. L’Inghilterra ha perso in modo memorabile nel 1986 (la “Mano di Dio” di Maradona) e nel 1998 (espulsione di Beckham), ma conduce 3-2 negli scontri diretti.

In caso di vittoria, l’Inghilterra sfiderà Francia o Spagna in finale.

Data (ora locale) Turno Sede Possibile incontro Biglietti 15 luglio (ore 15:00 ET) Semifinali Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Inghilterra vs Argentina Biglietti 19 luglio (ore 15:00 ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Partita 104: da definire vs Francia o Spagna Biglietti

Scarpa d'oro dei Mondiali 2026 - Classifica aggiornata

Dopo l’ottavo gol nei quarti tra Francia e Marocco, Kylian Mbappé è tornato in vetta alla classifica della Scarpa d’Oro della Coppa del Mondo FIFA 2026, a pari con Lionel Messi. Harry Kane e Jude Bellingham, entrambi a sei reti, restano in corsa per il titolo di capocannoniere in Nord America.

Giocatore (Squadra) Numero di gol Prossima partita - Biglietti Kylian Mbappé (Francia) 8 vs Spagna - Biglietti Lionel Messi (Argentina) 8 contro l'Inghilterra - Biglietti Erling Haaland (Norvegia) 7 Eliminato Harry Kane (Inghilterra) 6 vs Argentina - Biglietti Jude Bellingham (Inghilterra) 6 contro l'Argentina - Biglietti Ousmane Dembélé (Francia) 5 vs Spagna - Biglietti Vinícius Júnior (Brasile) 4 Eliminato Julián Quiñones (Messico) 4 Eliminato Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Eliminato Mikel Oyarzabal (Spagna) 4 vs Francia - Biglietti

Cosa aspettarsi dall'Inghilterra ai Mondiali 2026

Dopo un avvio altalenante nelle qualificazioni, con faticose vittorie su Andorra per 1-0 e 2-0, l’Inghilterra ha guadagnato sicurezza sotto la guida di Thomas Tuchel.

Ha chiuso il girone con otto vittorie su otto, 22 gol fatti e zero subiti, diventando la prima squadra europea qualificata. I tifosi inglesi sperano che 60 anni di delusioni finiscano.

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state annunciate le 16 città ospitanti (2 in Canada, 3 in Messico, 11 negli USA). Ecco le città e gli stadi scelti: