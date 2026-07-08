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Harry Kane England 2025Getty
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Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo 2026 dell'Inghilterra: quarti di finale contro la Norvegia, calendario degli incontri a eliminazione diretta, prezzi e altro ancora

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Biglietti
Coppa del Mondo
Inghilterra
H. Kane
J. Bellingham

Potresti essere in Nord America per vedere i “Tre Leoni” ruggire ai Mondiali.

Nonostante l’Inghilterra non vinca un grande torneo internazionale dal 1966, le sue prestazioni costanti la confermano tra le squadre élite europee e mondiali.

Prima ha chiuso al primo posto il girone con due vittorie (Croazia e Panama) e un pareggio (Ghana), poi ha eliminato la Repubblica Democratica del Congo negli ottavi e battuto il Messico, co-padrone di casa, nell’iconico Estadio Azteca.

Sabato 11 luglio a Miami affronteranno la Norvegia di Erling Haaland nei quarti di finale.

Biglietti per la Coppa del Mondo 2026 in Inghilterra:prenota ora

Risultati e prossimi impegni dell’Inghilterra ai Mondiali 2026

DataPartita (ora locale)SedeRisultato finale / Biglietti
Mercoledì 17 giugnoInghilterra vs Croazia (15:00 CDT)AT&T Stadium, DallasL'Inghilterra ha vinto 4-2
Martedì 23 giugnoInghilterra vs Ghana (ore 16:00 ET)Gillette Stadium, Foxborough0-0
Sabato 27 giugnoPanama-Inghilterra (17:00 ET)MetLife Stadium, East RutherfordL'Inghilterra ha vinto 2-0
Mercoledì 1 luglioInghilterra vs Repubblica Democratica del Congo (12:00 ET)Mercedes-Benz Stadium, AtlantaL'Inghilterra ha vinto 2-1
Domenica 5 luglioMessico vs Inghilterra (ore 18:00 CST)Estadio Azteca, Città del MessicoL'Inghilterra ha vinto 3-2
Sabato 10 luglioNorvegia-Inghilterra (17:00 ET)Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Biglietti

Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo 2026 dell'Inghilterra

Ecco cosa devi sapere:

  • La fase di vendita last minute, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di richiesta (“primo arrivato, primo servito”) con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni di questi siti prima di acquistare.

Biglietti per i Mondiali 2026 in Inghilterra:prenota ora

Biglietti per i Mondiali 2026 in Inghilterra: quanto costano?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari per alcune categorie di tifosi, mentre la finale arriva a 6.730 dollari, con rincari ulteriori sul mercato secondario.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

DataFase / CategoriaFascia di prezzo ufficialeFascia di prezzo stimata sul mercato secondario
9–11 luglioQuarti di finaleda 450 a 1.775 $da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)
14–15 luglioSemifinalida 930 $ a 3.295 $da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)
18 luglioSpareggio per il terzo postoda 250 $ a 800da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
19 luglioFinale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)da 1.490 $ a 7.875 $da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Il percorso dell’Inghilterra verso la finale dei Mondiali 2026

Prima classificata nel Gruppo L, l’Inghilterra potrebbe disputare questi match in vista della finale del 19 luglio.

Dopo l’epica vittoria negli ottavi contro il Messico all’Estadio Azteca, l’Inghilterra vola a Miami per i quarti contro la Norvegia. Le due squadre non si affrontano dal 2014, quando l’Inghilterra vinse 1-0 a Wembley grazie a un rigore di Wayne Rooney.

In caso di vittoria, affronterà in semifinale Argentina o Svizzera e in finale una tra Spagna, Francia, Marocco o Belgio.

Data (ora locale)FaseSedePossibile incontroBiglietti
11 luglio (17:00 ET)Quarti di finaleHard Rock Stadium (Miami Gardens)Inghilterra vs Norvegia

Biglietti

15 luglio (ore 15:00 ET)SemifinaliMercedes-Benz Stadium (Atlanta)Partita 102: contro l'Argentina o la Svizzera

Biglietti

19 luglio (ore 15:00 ET)FinaleMetLife Stadium (East Rutherford)Partita 104: vs Francia/Marocco/Spagna/Belgio

Biglietti

Scarpa d’oro dei Mondiali 2026 - Classifica aggiornata

Lionel Messi guida la classifica con 8 gol, seguito da Harry Kane (6) e Jude Bellingham (4).

Giocatore (Squadra)Numero di golProssima partita - Biglietti
Lionel Messi (Argentina)8vs Svizzera - Biglietti
Kylian Mbappé (Francia)7contro il Marocco - Biglietti
Erling Haaland (Norvegia)7contro l'Inghilterra - Biglietti
Harry Kane (Inghilterra)6contro la Norvegia - Biglietti
Vinícius Júnior (Brasile)4Eliminato
Jude Bellingham (Inghilterra)4vs Norvegia - Biglietti
Ousmane Dembélé (Francia)4contro il Marocco - Biglietti
Julián Quiñones (Messico)4Eliminato
Ismaïla Sarr (Senegal)4Eliminato
Mikel Oyarzabal (Spagna)4contro il Belgio - Biglietti

Cosa aspettarsi dall'Inghilterra ai Mondiali 2026

Dopo un avvio altalenante nelle qualificazioni, con faticose vittorie su Andorra per 1-0 e 2-0, l’Inghilterra ha guadagnato fiducia sotto la guida di Thomas Tuchel.

Ha chiuso il girone con otto vittorie su otto, 22 gol fatti e zero subiti, diventando la prima squadra europea qualificata. I tifosi inglesi sognano di archiviare 60 anni di delusioni.

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state annunciate le 16 città ospitanti (2 in Canada, 3 in Messico, 11 negli USA). Ecco le città e gli stadi che accoglieranno le gare:

PaeseStadio (Città)Capacità
CanadaBC Place (Vancouver)48.821
 BMO Field (Toronto)44.315
MessicoEstadio Azteca (Città del Messico)72.766
 Estadio Akron (Guadalajara)44.330
 Stadio BBVA (Monterrey)50.113
Stati UnitiMercedes-Benz Stadium (Atlanta)67.382
 Gillette Stadium (Foxborough)63.815
 AT&T Stadium (Dallas)70.122
 NRG Stadium (Houston)68.311
 Arrowhead Stadium (Kansas City)67.513
 SoFi Stadium (Inglewood)69.650
 Hard Rock Stadium (Miami Gardens)64.091
 MetLife Stadium (East Rutherford)78.576
 Lincoln Financial Field (Filadelfia)65.827
 Levi's Stadium (Santa Clara)69.391
 Lumen Field (Seattle)65.123

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