Nonostante l’Inghilterra non vinca un grande torneo internazionale dal 1966, le sue prestazioni costanti la confermano tra le squadre élite europee e mondiali.

Prima ha chiuso al primo posto il girone con due vittorie (Croazia e Panama) e un pareggio (Ghana), poi ha eliminato la Repubblica Democratica del Congo negli ottavi e battuto il Messico, co-padrone di casa, nell’iconico Estadio Azteca.

Sabato 11 luglio a Miami affronteranno la Norvegia di Erling Haaland nei quarti di finale.

Risultati e prossimi impegni dell’Inghilterra ai Mondiali 2026

Data Partita (ora locale) Sede Risultato finale / Biglietti Mercoledì 17 giugno Inghilterra vs Croazia (15:00 CDT) AT&T Stadium, Dallas L'Inghilterra ha vinto 4-2 Martedì 23 giugno Inghilterra vs Ghana (ore 16:00 ET) Gillette Stadium, Foxborough 0-0 Sabato 27 giugno Panama-Inghilterra (17:00 ET) MetLife Stadium, East Rutherford L'Inghilterra ha vinto 2-0 Mercoledì 1 luglio Inghilterra vs Repubblica Democratica del Congo (12:00 ET) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta L'Inghilterra ha vinto 2-1 Domenica 5 luglio Messico vs Inghilterra (ore 18:00 CST) Estadio Azteca, Città del Messico L'Inghilterra ha vinto 3-2 Sabato 10 luglio Norvegia-Inghilterra (17:00 ET) Hard Rock Stadium, Miami Gardens Biglietti

Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo 2026 dell'Inghilterra

Ecco cosa devi sapere:

La fase di vendita last minute , iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di richiesta (“primo arrivato, primo servito”) con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di richiesta (“primo arrivato, primo servito”) con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA. È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA , canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati. In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni di questi siti prima di acquistare.

Biglietti per i Mondiali 2026 in Inghilterra: quanto costano?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari per alcune categorie di tifosi, mentre la finale arriva a 6.730 dollari, con rincari ulteriori sul mercato secondario.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data Fase / Categoria Fascia di prezzo ufficiale Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario 9–11 luglio Quarti di finale da 450 a 1.775 $ da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $) 14–15 luglio Semifinali da 930 $ a 3.295 $ da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $) 18 luglio Spareggio per il terzo posto da 250 $ a 800 da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari) 19 luglio Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium) da 1.490 $ a 7.875 $ da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Il percorso dell’Inghilterra verso la finale dei Mondiali 2026

Prima classificata nel Gruppo L, l’Inghilterra potrebbe disputare questi match in vista della finale del 19 luglio.

Dopo l’epica vittoria negli ottavi contro il Messico all’Estadio Azteca, l’Inghilterra vola a Miami per i quarti contro la Norvegia. Le due squadre non si affrontano dal 2014, quando l’Inghilterra vinse 1-0 a Wembley grazie a un rigore di Wayne Rooney.

In caso di vittoria, affronterà in semifinale Argentina o Svizzera e in finale una tra Spagna, Francia, Marocco o Belgio.

Data (ora locale) Fase Sede Possibile incontro Biglietti 11 luglio (17:00 ET) Quarti di finale Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Inghilterra vs Norvegia Biglietti 15 luglio (ore 15:00 ET) Semifinali Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Partita 102: contro l'Argentina o la Svizzera Biglietti 19 luglio (ore 15:00 ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Partita 104: vs Francia/Marocco/Spagna/Belgio Biglietti

Scarpa d’oro dei Mondiali 2026 - Classifica aggiornata

Lionel Messi guida la classifica con 8 gol, seguito da Harry Kane (6) e Jude Bellingham (4).

Giocatore (Squadra) Numero di gol Prossima partita - Biglietti Lionel Messi (Argentina) 8 vs Svizzera - Biglietti Kylian Mbappé (Francia) 7 contro il Marocco - Biglietti Erling Haaland (Norvegia) 7 contro l'Inghilterra - Biglietti Harry Kane (Inghilterra) 6 contro la Norvegia - Biglietti Vinícius Júnior (Brasile) 4 Eliminato Jude Bellingham (Inghilterra) 4 vs Norvegia - Biglietti Ousmane Dembélé (Francia) 4 contro il Marocco - Biglietti Julián Quiñones (Messico) 4 Eliminato Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Eliminato Mikel Oyarzabal (Spagna) 4 contro il Belgio - Biglietti

Cosa aspettarsi dall'Inghilterra ai Mondiali 2026

Dopo un avvio altalenante nelle qualificazioni, con faticose vittorie su Andorra per 1-0 e 2-0, l’Inghilterra ha guadagnato fiducia sotto la guida di Thomas Tuchel.

Ha chiuso il girone con otto vittorie su otto, 22 gol fatti e zero subiti, diventando la prima squadra europea qualificata. I tifosi inglesi sognano di archiviare 60 anni di delusioni.

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state annunciate le 16 città ospitanti (2 in Canada, 3 in Messico, 11 negli USA). Ecco le città e gli stadi che accoglieranno le gare: