Come acquistare i biglietti per l’NFL International 2026: annuncio del calendario, guida alle città, informazioni sulla prevendita, squadre e altro ancora

Con la NFL International Series 2026 da record già nel vivo in sette Paesi, i tifosi si stanno affrettando per assicurarsi i posti dopo le vendite estive dei biglietti di accesso generale.

In una storica espansione, la lega disputerà un record di nove partite di regular season fuori dagli Stati Uniti, facendo tappa in sette Paesi di quattro continenti.

Dalla prima storica partita di regular season in Australia al debutto molto atteso di Parigi, il 2026 segna una svolta per la portata globale della lega.

Di seguito, tutto quello che c’è da sapere sulle squadre ospitanti, sugli impianti e su come assicurarsi un posto per queste sfide ad altissima richiesta.

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Qual è il calendario della NFL International 2026 e quali sono le squadre ospitanti?

Tutte e nove le partite internazionali, le sedi e gli orari di inizio sono stati definiti.

Le partite di Melbourne e Rio de Janeiro si sono già concluse, spostando l’attenzione sulle gare europee e latinoamericane di ottobre e novembre, per cui la domanda è altissima:

Data e orario di inizio Partita (trasferta vs casa) Stadio e località Biglietti gio 10 set (10:35 AEST) San Francisco 49ers vs Los Angeles Rams Melbourne Cricket Ground (MCG) Melbourne, Australia dom 27 set (17:25 BRT) Baltimore Ravens vs Dallas Cowboys Maracanã Stadium Rio de Janeiro, Brasile dom 4 ott (14:30 BST) Indianapolis Colts vs Washington Commanders Tottenham Hotspur Stadium Londra, Regno Unito Prenota i biglietti dom 11 ott (14:30 BST) Philadelphia Eagles vs Jacksonville Jaguars Tottenham Hotspur Stadium Londra, Regno Unito Prenota i biglietti dom 18 ott (14:30 BST) Houston Texans vs Jacksonville Jaguars Wembley Stadium Londra, Regno Unito Prenota i biglietti dom 25 ott (14:30 CEST) Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints Stade de France Parigi, Francia Prenota i biglietti dom 8 nov (15:30 CET) Cincinnati Bengals vs Atlanta Falcons Santiago Bernabéu Stadium Madrid, Spagna Prenota i biglietti dom 15 nov (15:30 CET) New England Patriots vs Detroit Lions FC Bayern Munich Arena Monaco di Baviera, Germania Prenota i biglietti dom 22 nov (19:20 CST) Minnesota Vikings vs San Francisco 49ers Estadio Banorte Città del Messico, Messico Prenota i biglietti

Quanto costano i biglietti per la NFL International?

Tutti i biglietti primari e le vendite secondarie ufficiali nel Regno Unito e in Europa operano con prezzi all-in, il che significa che i prezzi indicati includono fin da subito tutte le commissioni di prenotazione e di servizio.

I prezzi variano tra le emissioni primarie ufficiali al valore nominale e gli annunci dinamici dei marketplace di rivendita:

Anello superiore / end zone: $70 - $130 (£60 - £105 / €65 - €115)

$70 - $130 (£60 - £105 / €65 - €115) Anello intermedio / settori d’angolo: $140 - $220 (£115 - £180 / €125 - €200)

$140 - $220 (£115 - £180 / €125 - €200) Anello inferiore / laterali : $230 - $410 (£190 - £340 / €210 - €375)

: $230 - $410 (£190 - £340 / €210 - €375) Pacchetti VIP e hospitality: $500 - $2.200+ (£420 - £1.800+ / €450 - €2.000+)

Come acquistare i biglietti per la NFL International?

Per assicurarti posti verificati all’ultimo minuto senza rischi di frode, puoi usare queste quattro opzioni:

Rivenditori primari ufficiali : le biglietterie degli stadi rilasciano regolarmente posti tornati disponibili da blocchi di produzione, allocazioni per sponsor e blocchi per la squadra ospite al valore nominale (£79-£190 / €80-€195) sui portali primari (Ticketmaster UK/DE/ES/FR e il portale Jaguars UK) da 7 a 10 giorni prima del calcio d’inizio, in genere il mercoledì e il giovedì mattina.

: le biglietterie degli stadi rilasciano regolarmente posti tornati disponibili da blocchi di produzione, allocazioni per sponsor e blocchi per la squadra ospite al valore nominale (£79-£190 / €80-€195) sui portali primari (Ticketmaster UK/DE/ES/FR e il portale Jaguars UK) da 7 a 10 giorni prima del calcio d’inizio, in genere il mercoledì e il giovedì mattina. Ticketmaster Verified Resale : acquista posti messi in vendita direttamente dai tifosi tramite Ticketmaster Verified Resale (per Tottenham, Parigi, Madrid e Monaco di Baviera) o il Jaguars Ticket Exchange (per Wembley), che invalida il barcode del venditore ed emette un nuovo biglietto digitale mobile direttamente nell’app della sede.

: acquista posti messi in vendita direttamente dai tifosi tramite Ticketmaster Verified Resale (per Tottenham, Parigi, Madrid e Monaco di Baviera) o il Jaguars Ticket Exchange (per Wembley), che invalida il barcode del venditore ed emette un nuovo biglietto digitale mobile direttamente nell’app della sede. Marketplace secondari: sfrutta i circuiti secondari per il maggior volume di posti disponibili all’ultimo minuto, puntando su biglietti singoli o aspettando fino a 24-48 ore prima del calcio d’inizio, quando i venditori abbassano drasticamente i prezzi per smaltire l’inventario, scegliendo inserzioni con garanzia di trasferimento mobile immediato. Assicurati di controllare i termini e le condizioni del sito da cui stai acquistando.

sfrutta i circuiti secondari per il maggior volume di posti disponibili all’ultimo minuto, puntando su biglietti singoli o aspettando fino a 24-48 ore prima del calcio d’inizio, quando i venditori abbassano drasticamente i prezzi per smaltire l’inventario, scegliendo inserzioni con garanzia di trasferimento mobile immediato. Assicurati di controllare i termini e le condizioni del sito da cui stai acquistando. VIP e hospitality ufficiali: evita completamente le code per l’accesso generale prenotando i posti rimanenti dell’anello inferiore, l’accesso alle lounge e i pacchetti con ristorazione pre-partita fino al giorno della gara tramite On Location (il partner globale ufficiale della NFL) o i portali delle sedi come Spurs VIP e Wembley Club, a partire da £450 / €450+.

Cosa aspettarsi dalla NFL International 2026?

I Jacksonville Jaguars sono pronti a fare la storia come prima franchigia NFL a disputare due partite casalinghe fuori dagli Stati Uniti nella stessa stagione. La decisione arriva mentre la loro casa locale, l’EverBank Stadium, è sottoposta a un’enorme ristrutturazione da 1,4 miliardi di dollari che ridurrà temporaneamente la capienza in Florida a circa 42.000 posti.

Per compensare, i Jaguars terranno una “residency londinese” a ottobre, giocando per due settimane consecutive nel Regno Unito. Una partita è in programma nello storico Wembley Stadium, mentre la seconda si giocherà nel modernissimo Tottenham Hotspur Stadium. A Londra si uniranno a loro i Washington Commanders, che tornano nella capitale per la prima volta dal 2016 per ospitare la loro partita casalinga designata al Tottenham.

La stagione 2026 presenterà due dei traguardi geografici più significativi della storia della lega. I Los Angeles Rams ospiteranno i San Francisco 49ers al Melbourne Cricket Ground (MCG) da 100.000 posti, in Australia. Questa rivalità della NFC West è destinata a essere una gara di cartello della Week 1 e segnerà la prima volta che una partita di regular season NFL approda nell’emisfero australe.

Nel frattempo, saranno i New Orleans Saints a guidare lo sbarco in Francia. La nazione “Who Dat” invaderà lo Stade de France di Parigi per la prima partita di regular season mai disputata nel Paese. I dirigenti della lega hanno sottolineato che i 14 milioni di tifosi della Francia e la rapida crescita del Flag Football hanno reso Parigi una priorità in questo ciclo di espansione.

Quando c’è la prevendita per i biglietti della NFL International?

Le finestre iniziali di vendita primaria, inclusi i depositi per il Priority Access, le prevendite per i Team Member, le prevendite per i Registered Fan e le vendite generali di luglio, si sono chiuse.

Per i tifosi che acquistano a ridosso del calcio d’inizio, l’“equivalente della prevendita” consiste nei Late Production Drops e nelle Fan-to-Fan Resale Releases: