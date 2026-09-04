Con l’inizio della fase campionato fissato per questo settembre, le prime partite daranno il tono alle 36 squadre nel cammino verso la finale.
Non perdere l’occasione di vivere il drama della UEFA Europa League. GOAL ti guida su dove acquistare i biglietti e cosa aspettarti.
Quali squadre giocano in Europa League?
La UEFA Europa League 2026/27 vede 36 squadre competere in un formato unico di fase campionato.
Dodici club si sono qualificati direttamente tramite la vittoria delle coppe nazionali e gli alti piazzamenti in campionato nei principali tornei d’Europa:
Inghilterra (Premier League): AFC Bournemouth, Crystal Palace, Sunderland
Spagna (La Liga): Celta Vigo, Real Sociedad
Germania (Bundesliga): Bayer Leverkusen, TSG 1899 Hoffenheim
Italia (Serie A): AC Milan, Juventus
Francia (Ligue 1): Olympique Marseille, Stade Rennais
Paesi Bassi (Eredivisie): AZ Alkmaar
I restanti 24 posti nella fase campionato a 36 squadre sono determinati come segue:
Vincitori della UEFA Conference League: posto di accesso automatico alla fase campionato.
Turni di qualificazione e play-off (12 squadre): club che avanzano attraverso le qualificazioni estive, comprese squadre come Rangers, Beşiktaş, Red Bull Salzburg e Ferencváros.
Retrocesse dai play-off di Champions League (11 squadre): club che passano in Europa League dopo gli ultimi turni di qualificazione della UEFA Champions League.
Qual è il calendario delle partite della UEFA Europa League 2026?
Il nuovo formato unificato della fase campionato della competizione inizia con le partite della 1ª giornata in programma il 16 e 17 settembre 2026:
|Data
|Partita
|Stadio
|Biglietti
|16 set 2026
|AC Milan vs S.L. Benfica
|Stadio San Siro, Milano
|Biglietti
|16 set 2026
|Sunderland A.F.C. vs AZ Alkmaar
|Stadium of Light, Sunderland
|Biglietti
|16 set 2026
|Bayer 04 Leverkusen vs NK Celje
|BayArena, Leverkusen
|Biglietti
|16 set 2026
|R.S.C. Anderlecht vs Olympique Lyonnais
|Lotto Park, Bruxelles
|Biglietti
|16 set 2026
|Omonoia FC vs RC Celta de Vigo
|GSP Stadium, Nicosia
|Biglietti
|17 set 2026
|Real Sociedad vs AFC Bournemouth
|Anoeta Stadium, San Sebastián
|Biglietti
|17 set 2026
|Crystal Palace F.C. vs Lech Poznań
|Selhurst Park, Londra
|Biglietti
|17 set 2026
|Celtic F.C. vs Ferencvárosi TC
|Celtic Park, Glasgow
|Biglietti
|17 set 2026
|Juventus FC vs NEC Nijmegen
|Allianz Stadium, Torino
|Biglietti
|17 set 2026
|Beşiktaş J.K. vs Olympique de Marseille
|Tüpraş Stadium, Istanbul
|Biglietti
Come acquistare i biglietti per le partite di UEFA Europa League?
I biglietti per le singole partite sono venduti direttamente dai club partecipanti.
I tifosi dovrebbero visitare il portale ufficiale di biglietteria del club ospitante per la partita a cui desiderano assistere. Per gli incontri di cartello, spesso è richiesta l’iscrizione ufficiale al club per accedere alla prima messa in vendita dei biglietti.
Quando le disponibilità ufficiali si esauriscono, marketplace secondari come LiveFootballTickets offrono opzioni di rivendita tra tifosi.
Quanto costano i biglietti per le partite di UEFA Europa League?
Il prezzo dei biglietti per la UEFA Europa League varia in base a diversi fattori, tra cui il profilo dei club coinvolti e la posizione del posto.
I biglietti ufficiali a prezzo pieno per le partite della fase campionato di settembre partono in genere da 30 € a 60 €, mentre le sfide di maggior richiamo hanno prezzi più elevati.
Le panoramiche sui costi dei biglietti per le competizioni continentali per club mostrano l’enorme investimento economico necessario per seguire il proprio club nelle trasferte europee.