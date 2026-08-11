Come acquistare i biglietti per l'Europa League 2026/27: calendario confermato, informazioni sulle squadre e altro ancora

Archiviati i risultati dell’andata, le sfide di ritorno del 18 e 19 marzo determineranno quali saranno le otto squadre che resteranno in corsa verso la finale di Istanbul.
Non perdere l’occasione di vivere da vicino il dramma della UEFA Europa League. Lascia che GOAL ti guidi su dove acquistare i biglietti e cosa aspettarti.
Quali squadre giocano in Europa League?
La UEFA Europa League 2026/27 vede 36 squadre competere in un unico formato a fase campionato.
Dodici club si sono qualificati direttamente tramite la vittoria delle coppe nazionali e gli alti piazzamenti in campionato nei principali tornei europei:
- Inghilterra (Premier League): AFC Bournemouth, Crystal Palace, Sunderland
- Spagna (Liga): Celta Vigo, Real Sociedad
- Germania (Bundesliga): Bayer Leverkusen, TSG 1899 Hoffenheim
- Italia (Serie A): AC Milan, Juventus
- Francia (Ligue 1): Olympique Marsiglia, Stade Rennais
- Paesi Bassi (Eredivisie): AZ Alkmaar
I restanti 24 posti nella fase campionato a 36 squadre vengono assegnati come segue:
- Vincitrici della UEFA Conference League: posto d’accesso automatico alla fase campionato.
- Turni di qualificazione e play-off (12 squadre): club che avanzano attraverso le qualificazioni estive, comprese squadre come Rangers, Beşiktaş, Red Bull Salzburg e Ferencváros.
- Retrocesse dai play-off di Champions League (11 squadre): club che passano in Europa League dopo gli ultimi turni di qualificazione della UEFA Champions League.
Qual è il calendario della UEFA Europa League 2026/27?
I turni di qualificazione dell’Europa League di questa stagione sono iniziati a luglio 2026 e si svilupperanno per quasi undici mesi fino alla finalissima di Francoforte del 26 maggio 2027:
- Fase campionato: 16 settembre 2026 - 28 gennaio 2027
- Play-off della fase a eliminazione diretta: 18 e 25 febbraio 2027
- Ottavi di finale: 11 e 18 marzo 2027
- Quarti di finale: 8 e 15 aprile 2027
- Semi-finali: 29 aprile e 6 maggio 2027
- Finale: 26 maggio 2027 (Stadion Frankfurt, Francoforte, Germania)
Come acquistare i biglietti per le partite di UEFA Europa League?
Fatta eccezione per la finale di UEFA Europa League, per la quale i biglietti neutrali vengono distribuiti tramite un ballottaggio ufficiale UEFA, i biglietti per le singole partite sono venduti direttamente dai club partecipanti.
I tifosi devono visitare il portale ufficiale di biglietteria del club ospitante per la partita a cui desiderano assistere. Per gli incontri di cartello, spesso è richiesta l’iscrizione ufficiale al club per accedere alle prime emissioni di biglietti.
Quando le disponibilità ufficiali si esauriscono, mercati secondari come StubHub offrono opzioni di rivendita tra tifosi.
Quanto costano i biglietti per le partite di UEFA Europa League?
Il prezzo dei biglietti di UEFA Europa League varia in base a diversi fattori, tra cui il turno della competizione, il profilo dei club coinvolti e la posizione del posto.
I biglietti a prezzo pieno per le gare della fase campionato partono in genere da 30 € a 60 €, mentre le sfide a eliminazione diretta di alto profilo e gli incontri di cartello raggiungono prezzi più alti.