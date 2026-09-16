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EuroleagueGetty Images
Book Euroleague Basketball 2026/2027 Tickets

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Come acquistare i biglietti per l'EuroLeague Basketball 2026/2027: date, prezzi, informazioni sul calendario, vendite last minute e altro ancora

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Ecco esattamente come puoi assicurarti i biglietti per l'EuroLeague Basketball

L’EuroLeague Basketball vede 20 club europei e internazionali d’élite sfidarsi in una durissima regular season di 38 turni al via il 24 settembre 2026. La competizione mette in mostra talenti di livello mondiale, rivalità accese e atmosfere impareggiabili nelle arene di impianti iconici in tutto il mondo.

Dalle sfide tra potenze storiche ai confronti ad alta tensione nei Play-In e nei Playoff, ogni singola partita ha un peso enorme. I tifosi potranno assistere alla corsa alla gloria continentale di corazzate del basket come Real Madrid, Panathinaikos, Olympiacos e Fenerbahce.

GOAL ti fornisce tutti i dettagli necessari per assicurarti un posto per il meglio dell’EuroLeague. Scopri date delle partite, canali ufficiali di vendita, opzioni sul mercato secondario e come acquistare oggi i tuoi biglietti.

Quando si gioca l’EuroLeague Basketball?

Data e ora

Partita

Luogo

Biglietti

24 set 2026 alle 20:00

Dubai Basketball vs Real Madrid

Coca-Cola Arena, Dubai

Biglietti

24 set 2026 alle 19:00

Hapoel Tel Aviv vs Bayern Monaco

Shlomo Group Arena, Tel Aviv

Biglietti

24 set 2026 alle 20:00

Crvena zvezda vs Žalgiris Kaunas

Belgrade Arena, Belgrado

Biglietti

24 set 2026 alle 21:15

Panathinaikos vs Paris Basketball

Telekom Center, Atene

Biglietti

24 set 2026 alle 20:30

Saski Baskonia vs Olympiacos

Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz

Biglietti

24 set 2026 alle 20:30

FC Barcellona vs Anadolu Efes

Palau Blaugrana, Barcellona

Biglietti

24 set 2026 alle 20:45

LDLC ASVEL vs Maccabi Tel Aviv

LDLC Arena, Lione

Biglietti

25 set 2026 alle 20:00

Beşiktaş vs Valencia Basket

Beşiktaş GAİN Complex, Istanbul

Biglietti

25 set 2026 alle 20:45

Fenerbahce vs Virtus Bologna

Ulker Sports Arena, Istanbul

Biglietti

25 set 2026 alle 20:45

KK Partizan vs Olimpia Milano

Belgrade Arena, Belgrado

Biglietti

29 set 2026 alle 20:00

Dubai Basketball vs FC Barcellona

Coca-Cola Arena, Dubai

Biglietti

29 set 2026 alle 20:00

Anadolu Efes vs Real Madrid

Basketball Development Centre, Istanbul

Biglietti

29 set 2026 alle 20:00

Žalgiris Kaunas vs Olympiacos

Žalgirio Arena, Kaunas

Biglietti

29 set 2026 alle 20:45

Fenerbahce vs Bayern Monaco

Ulker Sports Arena, Istanbul

Biglietti

29 set 2026 alle 20:00

Crvena zvezda vs Hapoel Tel Aviv

Belgrade Arena, Belgrado

Biglietti

29 set 2026 alle 20:30

Olimpia Milano vs Virtus Bologna

Mediolanum Forum, Milano

Biglietti

29 set 2026 alle 20:30

Valencia Basket vs Saski Baskonia

Roig Arena, Valencia

Biglietti

29 set 2026 alle 20:45

Paris Basketball vs KK Partizan

adidas arena, Parigi

Biglietti

30 set 2026 alle 21:05

Maccabi Tel Aviv vs Beşiktaş

Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv

Biglietti

30 set 2026 alle 21:15

Panathinaikos vs LDLC ASVEL

Telekom Center, Atene

Biglietti

1 ott 2026 alle 19:00

Hapoel Tel Aviv vs Real Madrid

Shlomo Group Arena, Tel Aviv

Biglietti

1 ott 2026 alle 20:00

Crvena zvezda vs Anadolu Efes

Belgrade Arena, Belgrado

Biglietti

1 ott 2026 alle 20:30

Virtus Bologna vs Olympiacos

SuperTennis Arena, Bologna

Biglietti

1 ott 2026 alle 20:45

Paris Basketball vs Žalgiris Kaunas

adidas arena, Parigi

Biglietti

2 ott 2026 alle 20:00

Beşiktaş vs FC Barcellona

Beşiktaş GAİN Complex, Istanbul

Biglietti

2 ott 2026 alle 20:45

Fenerbahce vs Dubai Basketball

Ulker Sports Arena, Istanbul

Biglietti

2 ott 2026 alle 20:00

LDLC ASVEL vs Valencia Basket

LDLC Arena, Lione

Biglietti

2 ott 2026 alle 20:00

Bayern Monaco vs KK Partizan

BMW Park, Monaco

Biglietti

2 ott 2026 alle 21:15

Panathinaikos vs Maccabi Tel Aviv

Telekom Center, Atene

Biglietti

2 ott 2026 alle 20:30

Saski Baskonia vs Olimpia Milano

Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz

Biglietti

7 ott 2026 alle 20:45

Paris Basketball vs LDLC ASVEL

Adidas Arena, Parigi

Biglietti

8 ott 2026 alle 20:00

Dubai Basketball vs Crvena zvezda

Coca-Cola Arena, Dubai

Biglietti

8 ott 2026 alle 20:00

Bayern Monaco vs Virtus Bologna

BMW Park, Monaco

Biglietti

8 ott 2026 alle 21:00

Maccabi Tel Aviv vs Olimpia Milano

Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv

Biglietti

8 ott 2026 alle 21:15

Panathinaikos vs Fenerbahce

Telekom Center, Atene

Biglietti

8 ott 2026 alle 20:30

Valencia Basket vs Hapoel Tel Aviv

Roig Arena, Valencia

Biglietti

8 ott 2026 alle 20:45

Real Madrid vs KK Partizan

Movistar Arena, Madrid

Biglietti

9 ott 2026 alle 21:15

Olympiacos vs Anadolu Efes

Peace and Friendship Stadium, Pireo

Biglietti

9 ott 2026 alle 20:30

FC Barcellona vs Žalgiris Kaunas

Palau Blaugrana, Barcellona

Biglietti

9 ott 2026 alle 20:30

Saski Baskonia vs Beşiktaş

Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz

Biglietti

Dove acquistare i biglietti per l’EuroLeague Basketball?

I biglietti ufficiali possono essere acquistati direttamente tramite il portale ufficiale di ticketing dell’Euroleague Basketball e presso i botteghini dei singoli club ospitanti. Queste piattaforme fungono da distributori primari per i biglietti a prezzo nominale durante le finestre di prevendita e vendita generale.

Se le quote ufficiali generali vanno esaurite, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub offrono un’opzione alternativa per assicurarsi posti last minute.

Quanto costano i biglietti per l’EuroLeague Basketball?

I prezzi standard dei biglietti sui portali ufficiali dei club ospitanti partono in genere da 20 $ per i posti di ingresso generale nei settori superiori, con variazioni in base alla città ospitante, alla categoria della partita e all’avversario.

Se le quote ufficiali generali vanno esaurite, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub offrono un’opzione alternativa per assicurarsi posti last minute.

Tutto quello che c’è da sapere sull’EuroLeague Basketball

L’Euroleague Basketball è la principale competizione europea professionistica di club di basket ed è ampiamente considerata il campionato più competitivo al di fuori della NBA. Il torneo si svolge con un calendario completo all’italiana, seguito da partite di Play-In, serie di Playoff al meglio delle cinque gare e dalla spettacolare Final Four che chiude la stagione.

Tra gli aspetti principali del torneo e le regole da conoscere ci sono:

  • La regular season si sviluppa su 38 turni, da fine settembre fino a metà aprile.
  • Le prime sei squadre si qualificano direttamente ai Playoff, mentre quelle classificate dal 7° al 10° posto competono nel Play-In Showdown.
  • Le vincitrici delle serie dei quarti di finale al meglio delle cinque partite conquistano un posto nel prestigioso weekend delle Final Four.
  • I derby più richiesti e le partite di cartello fanno registrare rapidamente il tutto esaurito attraverso i canali ufficiali, rendendo essenziale prenotare in anticipo.

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