Come acquistare i biglietti per l'EuroLeague Basketball 2026/2027: date, prezzi, informazioni sul calendario, vendite last minute e altro ancora

L’EuroLeague Basketball vede 20 club europei e internazionali d’élite sfidarsi in una durissima regular season di 38 turni al via il 24 settembre 2026. La competizione mette in mostra talenti di livello mondiale, rivalità accese e atmosfere impareggiabili nelle arene di impianti iconici in tutto il mondo.
Dalle sfide tra potenze storiche ai confronti ad alta tensione nei Play-In e nei Playoff, ogni singola partita ha un peso enorme. I tifosi potranno assistere alla corsa alla gloria continentale di corazzate del basket come Real Madrid, Panathinaikos, Olympiacos e Fenerbahce.
GOAL ti fornisce tutti i dettagli necessari per assicurarti un posto per il meglio dell’EuroLeague. Scopri date delle partite, canali ufficiali di vendita, opzioni sul mercato secondario e come acquistare oggi i tuoi biglietti.
Quando si gioca l’EuroLeague Basketball?
Data e ora
Partita
Luogo
Biglietti
24 set 2026 alle 20:00
Dubai Basketball vs Real Madrid
Coca-Cola Arena, Dubai
24 set 2026 alle 19:00
Hapoel Tel Aviv vs Bayern Monaco
Shlomo Group Arena, Tel Aviv
24 set 2026 alle 20:00
Crvena zvezda vs Žalgiris Kaunas
Belgrade Arena, Belgrado
24 set 2026 alle 21:15
Panathinaikos vs Paris Basketball
Telekom Center, Atene
24 set 2026 alle 20:30
Saski Baskonia vs Olympiacos
Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz
24 set 2026 alle 20:30
FC Barcellona vs Anadolu Efes
Palau Blaugrana, Barcellona
24 set 2026 alle 20:45
LDLC ASVEL vs Maccabi Tel Aviv
LDLC Arena, Lione
25 set 2026 alle 20:00
Beşiktaş vs Valencia Basket
Beşiktaş GAİN Complex, Istanbul
25 set 2026 alle 20:45
Fenerbahce vs Virtus Bologna
Ulker Sports Arena, Istanbul
25 set 2026 alle 20:45
KK Partizan vs Olimpia Milano
Belgrade Arena, Belgrado
29 set 2026 alle 20:00
Dubai Basketball vs FC Barcellona
Coca-Cola Arena, Dubai
29 set 2026 alle 20:00
Anadolu Efes vs Real Madrid
Basketball Development Centre, Istanbul
29 set 2026 alle 20:00
Žalgiris Kaunas vs Olympiacos
Žalgirio Arena, Kaunas
29 set 2026 alle 20:45
Fenerbahce vs Bayern Monaco
Ulker Sports Arena, Istanbul
29 set 2026 alle 20:00
Crvena zvezda vs Hapoel Tel Aviv
Belgrade Arena, Belgrado
29 set 2026 alle 20:30
Olimpia Milano vs Virtus Bologna
Mediolanum Forum, Milano
29 set 2026 alle 20:30
Valencia Basket vs Saski Baskonia
Roig Arena, Valencia
29 set 2026 alle 20:45
Paris Basketball vs KK Partizan
adidas arena, Parigi
30 set 2026 alle 21:05
Maccabi Tel Aviv vs Beşiktaş
Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv
30 set 2026 alle 21:15
Panathinaikos vs LDLC ASVEL
Telekom Center, Atene
1 ott 2026 alle 19:00
Hapoel Tel Aviv vs Real Madrid
Shlomo Group Arena, Tel Aviv
1 ott 2026 alle 20:00
Crvena zvezda vs Anadolu Efes
Belgrade Arena, Belgrado
1 ott 2026 alle 20:30
Virtus Bologna vs Olympiacos
SuperTennis Arena, Bologna
1 ott 2026 alle 20:45
Paris Basketball vs Žalgiris Kaunas
adidas arena, Parigi
2 ott 2026 alle 20:00
Beşiktaş vs FC Barcellona
Beşiktaş GAİN Complex, Istanbul
2 ott 2026 alle 20:45
Fenerbahce vs Dubai Basketball
Ulker Sports Arena, Istanbul
2 ott 2026 alle 20:00
LDLC ASVEL vs Valencia Basket
LDLC Arena, Lione
2 ott 2026 alle 20:00
Bayern Monaco vs KK Partizan
BMW Park, Monaco
2 ott 2026 alle 21:15
Panathinaikos vs Maccabi Tel Aviv
Telekom Center, Atene
2 ott 2026 alle 20:30
Saski Baskonia vs Olimpia Milano
Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz
7 ott 2026 alle 20:45
Paris Basketball vs LDLC ASVEL
Adidas Arena, Parigi
8 ott 2026 alle 20:00
Dubai Basketball vs Crvena zvezda
Coca-Cola Arena, Dubai
8 ott 2026 alle 20:00
Bayern Monaco vs Virtus Bologna
BMW Park, Monaco
8 ott 2026 alle 21:00
Maccabi Tel Aviv vs Olimpia Milano
Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv
8 ott 2026 alle 21:15
Panathinaikos vs Fenerbahce
Telekom Center, Atene
8 ott 2026 alle 20:30
Valencia Basket vs Hapoel Tel Aviv
Roig Arena, Valencia
8 ott 2026 alle 20:45
Real Madrid vs KK Partizan
Movistar Arena, Madrid
9 ott 2026 alle 21:15
Olympiacos vs Anadolu Efes
Peace and Friendship Stadium, Pireo
9 ott 2026 alle 20:30
FC Barcellona vs Žalgiris Kaunas
Palau Blaugrana, Barcellona
9 ott 2026 alle 20:30
Saski Baskonia vs Beşiktaş
Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz
Dove acquistare i biglietti per l’EuroLeague Basketball?
I biglietti ufficiali possono essere acquistati direttamente tramite il portale ufficiale di ticketing dell’Euroleague Basketball e presso i botteghini dei singoli club ospitanti. Queste piattaforme fungono da distributori primari per i biglietti a prezzo nominale durante le finestre di prevendita e vendita generale.
Se le quote ufficiali generali vanno esaurite, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub offrono un’opzione alternativa per assicurarsi posti last minute.
Quanto costano i biglietti per l’EuroLeague Basketball?
I prezzi standard dei biglietti sui portali ufficiali dei club ospitanti partono in genere da 20 $ per i posti di ingresso generale nei settori superiori, con variazioni in base alla città ospitante, alla categoria della partita e all’avversario.
Se le quote ufficiali generali vanno esaurite, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub offrono un’opzione alternativa per assicurarsi posti last minute.
Tutto quello che c’è da sapere sull’EuroLeague Basketball
L’Euroleague Basketball è la principale competizione europea professionistica di club di basket ed è ampiamente considerata il campionato più competitivo al di fuori della NBA. Il torneo si svolge con un calendario completo all’italiana, seguito da partite di Play-In, serie di Playoff al meglio delle cinque gare e dalla spettacolare Final Four che chiude la stagione.
Tra gli aspetti principali del torneo e le regole da conoscere ci sono:
- La regular season si sviluppa su 38 turni, da fine settembre fino a metà aprile.
- Le prime sei squadre si qualificano direttamente ai Playoff, mentre quelle classificate dal 7° al 10° posto competono nel Play-In Showdown.
- Le vincitrici delle serie dei quarti di finale al meglio delle cinque partite conquistano un posto nel prestigioso weekend delle Final Four.
- I derby più richiesti e le partite di cartello fanno registrare rapidamente il tutto esaurito attraverso i canali ufficiali, rendendo essenziale prenotare in anticipo.