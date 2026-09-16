Come acquistare i biglietti per l'EuroLeague Basketball 2026/2027: date, prezzi, informazioni sul calendario, vendite last minute e altro ancora

L’EuroLeague Basketball vede 20 club europei e internazionali d’élite sfidarsi in una durissima regular season di 38 turni al via il 24 settembre 2026. La competizione mette in mostra talenti di livello mondiale, rivalità accese e atmosfere impareggiabili nelle arene di impianti iconici in tutto il mondo.

Dalle sfide tra potenze storiche ai confronti ad alta tensione nei Play-In e nei Playoff, ogni singola partita ha un peso enorme. I tifosi potranno assistere alla corsa alla gloria continentale di corazzate del basket come Real Madrid, Panathinaikos, Olympiacos e Fenerbahce.

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Quando si gioca l’EuroLeague Basketball?

Data e ora Partita Luogo Biglietti 24 set 2026 alle 20:00 Dubai Basketball vs Real Madrid Coca-Cola Arena, Dubai Biglietti 24 set 2026 alle 19:00 Hapoel Tel Aviv vs Bayern Monaco Shlomo Group Arena, Tel Aviv Biglietti 24 set 2026 alle 20:00 Crvena zvezda vs Žalgiris Kaunas Belgrade Arena, Belgrado Biglietti 24 set 2026 alle 21:15 Panathinaikos vs Paris Basketball Telekom Center, Atene Biglietti 24 set 2026 alle 20:30 Saski Baskonia vs Olympiacos Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz Biglietti 24 set 2026 alle 20:30 FC Barcellona vs Anadolu Efes Palau Blaugrana, Barcellona Biglietti 24 set 2026 alle 20:45 LDLC ASVEL vs Maccabi Tel Aviv LDLC Arena, Lione Biglietti 25 set 2026 alle 20:00 Beşiktaş vs Valencia Basket Beşiktaş GAİN Complex, Istanbul Biglietti 25 set 2026 alle 20:45 Fenerbahce vs Virtus Bologna Ulker Sports Arena, Istanbul Biglietti 25 set 2026 alle 20:45 KK Partizan vs Olimpia Milano Belgrade Arena, Belgrado Biglietti 29 set 2026 alle 20:00 Dubai Basketball vs FC Barcellona Coca-Cola Arena, Dubai Biglietti 29 set 2026 alle 20:00 Anadolu Efes vs Real Madrid Basketball Development Centre, Istanbul Biglietti 29 set 2026 alle 20:00 Žalgiris Kaunas vs Olympiacos Žalgirio Arena, Kaunas Biglietti 29 set 2026 alle 20:45 Fenerbahce vs Bayern Monaco Ulker Sports Arena, Istanbul Biglietti 29 set 2026 alle 20:00 Crvena zvezda vs Hapoel Tel Aviv Belgrade Arena, Belgrado Biglietti 29 set 2026 alle 20:30 Olimpia Milano vs Virtus Bologna Mediolanum Forum, Milano Biglietti 29 set 2026 alle 20:30 Valencia Basket vs Saski Baskonia Roig Arena, Valencia Biglietti 29 set 2026 alle 20:45 Paris Basketball vs KK Partizan adidas arena, Parigi Biglietti 30 set 2026 alle 21:05 Maccabi Tel Aviv vs Beşiktaş Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv Biglietti 30 set 2026 alle 21:15 Panathinaikos vs LDLC ASVEL Telekom Center, Atene Biglietti 1 ott 2026 alle 19:00 Hapoel Tel Aviv vs Real Madrid Shlomo Group Arena, Tel Aviv Biglietti 1 ott 2026 alle 20:00 Crvena zvezda vs Anadolu Efes Belgrade Arena, Belgrado Biglietti 1 ott 2026 alle 20:30 Virtus Bologna vs Olympiacos SuperTennis Arena, Bologna Biglietti 1 ott 2026 alle 20:45 Paris Basketball vs Žalgiris Kaunas adidas arena, Parigi Biglietti 2 ott 2026 alle 20:00 Beşiktaş vs FC Barcellona Beşiktaş GAİN Complex, Istanbul Biglietti 2 ott 2026 alle 20:45 Fenerbahce vs Dubai Basketball Ulker Sports Arena, Istanbul Biglietti 2 ott 2026 alle 20:00 LDLC ASVEL vs Valencia Basket LDLC Arena, Lione Biglietti 2 ott 2026 alle 20:00 Bayern Monaco vs KK Partizan BMW Park, Monaco Biglietti 2 ott 2026 alle 21:15 Panathinaikos vs Maccabi Tel Aviv Telekom Center, Atene Biglietti 2 ott 2026 alle 20:30 Saski Baskonia vs Olimpia Milano Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz Biglietti 7 ott 2026 alle 20:45 Paris Basketball vs LDLC ASVEL Adidas Arena, Parigi Biglietti 8 ott 2026 alle 20:00 Dubai Basketball vs Crvena zvezda Coca-Cola Arena, Dubai Biglietti 8 ott 2026 alle 20:00 Bayern Monaco vs Virtus Bologna BMW Park, Monaco Biglietti 8 ott 2026 alle 21:00 Maccabi Tel Aviv vs Olimpia Milano Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv Biglietti 8 ott 2026 alle 21:15 Panathinaikos vs Fenerbahce Telekom Center, Atene Biglietti 8 ott 2026 alle 20:30 Valencia Basket vs Hapoel Tel Aviv Roig Arena, Valencia Biglietti 8 ott 2026 alle 20:45 Real Madrid vs KK Partizan Movistar Arena, Madrid Biglietti 9 ott 2026 alle 21:15 Olympiacos vs Anadolu Efes Peace and Friendship Stadium, Pireo Biglietti 9 ott 2026 alle 20:30 FC Barcellona vs Žalgiris Kaunas Palau Blaugrana, Barcellona Biglietti 9 ott 2026 alle 20:30 Saski Baskonia vs Beşiktaş Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz Biglietti

Dove acquistare i biglietti per l’EuroLeague Basketball?

I biglietti ufficiali possono essere acquistati direttamente tramite il portale ufficiale di ticketing dell’Euroleague Basketball e presso i botteghini dei singoli club ospitanti. Queste piattaforme fungono da distributori primari per i biglietti a prezzo nominale durante le finestre di prevendita e vendita generale.

Se le quote ufficiali generali vanno esaurite, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub offrono un’opzione alternativa per assicurarsi posti last minute.

Quanto costano i biglietti per l’EuroLeague Basketball?

I prezzi standard dei biglietti sui portali ufficiali dei club ospitanti partono in genere da 20 $ per i posti di ingresso generale nei settori superiori, con variazioni in base alla città ospitante, alla categoria della partita e all’avversario.

Se le quote ufficiali generali vanno esaurite, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub offrono un’opzione alternativa per assicurarsi posti last minute.

Tutto quello che c’è da sapere sull’EuroLeague Basketball

L’Euroleague Basketball è la principale competizione europea professionistica di club di basket ed è ampiamente considerata il campionato più competitivo al di fuori della NBA. Il torneo si svolge con un calendario completo all’italiana, seguito da partite di Play-In, serie di Playoff al meglio delle cinque gare e dalla spettacolare Final Four che chiude la stagione.

Tra gli aspetti principali del torneo e le regole da conoscere ci sono: