La UEFA Nations League propone un’altra affascinante sfida internazionale, con il Kosovo che si prepara ad affrontare Israele allo stadio Fadil Vokrri di Pristina. Entrambe le squadre arrivano a questo confronto del Gruppo B3 con la necessità di conquistare punti cruciali per migliorare la propria posizione nel girone e lottare per la promozione nel torneo.

GOAL vi offre tutte le informazioni essenziali sulla partita, i dettagli sulla disponibilità dei biglietti e indicazioni dirette su come assicurarvi il vostro posto.

Quando si gioca Kosovo-Israele di UEFA Nations League B?

Il Kosovo affronta Israele allo stadio Fadil Vokrri di Pristina, con la gara del Gruppo 3 di UEFA Nations League B in programma all’orario indicato sopra.

UEFA Nations League B - Game Week 5 14 nov 2026 - 09:00 Fadil Vokrri Stadium

Dove comprare i biglietti per Kosovo-Israele?

I biglietti ufficiali per la partita vengono distribuiti tramite il portale del paese ospitante gestito dalla Federazione calcistica del Kosovo, che si occupa della vendita generale primaria per le gare casalinghe a Pristina. I tifosi dovrebbero tenere d’occhio gli annunci ufficiali sulla messa in vendita e registrarsi in anticipo per assicurarsi posti standard di accesso generale.

Se le allocazioni primarie vanno esaurite o i posti standard non sono disponibili sul sito ufficiale, piattaforme di mercato secondario come Ticombo sono la soluzione a cui rivolgersi se le inserzioni sul sito ufficiale risultano esaurite.

Quanto costano i biglietti per Kosovo-Israele?

I biglietti standard per la singola partita sul portale ufficiale partono approssimativamente da 15 € a 20 € per i settori standard a posti generici dello stadio Fadil Vokrri, a seconda del livello del posto e della categoria selezionata.

Sul mercato secondario, come Ticombo, i prezzi d’ingresso partono da circa 102 € sulle piattaforme secondarie quando le allocazioni standard vanno esaurite nei canali di vendita primari.

Kosovo-Israele di UEFA Nations League B: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Kosovo e Israele

Il Kosovo ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L’uscita più recente è stata il successo per 3-0 in amichevole contro Andorra nel giugno 2026, mentre il risultato migliore di questa serie è stato il 4-3 sulla Slovacchia nelle qualificazioni ai Mondiali a marzo. Ha subito gol in quattro di queste cinque gare, con l’unica porta inviolata arrivata contro Andorra.

Israele ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. La squadra di Ben Shimon ha battuto l’Albania 1-0 in amichevole a giugno e travolto la Moldavia 4-1 nelle qualificazioni ai Mondiali nel novembre 2025. Non perde da tre partite, anche se due di questi risultati sono stati pareggi contro Georgia e Lituania.

Kosovo-Israele: i precedenti più recenti

L’ultimo incontro tra queste due squadre risale al novembre 2023, quando il Kosovo vinse 1-0 in casa nelle qualificazioni agli Europei. Prima di allora, le due nazionali avevano pareggiato 1-1 in Israele nel marzo 2023 nella stessa competizione. Nei due precedenti registrati, il Kosovo è in vantaggio con una vittoria contro nessuna di Israele, e la sfida ha prodotto appena tre gol complessivi.



