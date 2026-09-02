Come acquistare i biglietti per Juventus-Milan: prezzi della Serie A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Questa storica rivalità di Serie A regala sempre momenti mozzafiato, e tu potresti essere all’Allianz Stadium di Torino per seguirla dal vivo.
I tifosi della Juventus sperano in una prestazione autorevole quando la squadra tornerà in casa domenica 6 settembre 2026, per la sfida di cartello della sua stagione di Serie A contro il Milan.
I tifosi riempiranno l’Allianz Stadium con grande entusiasmo, desiderosi di vedere due delle istituzioni più prestigiose del calcio italiano contendersi la supremazia nazionale nelle prime fasi della stagione 2026/27.
GOAL ti fornisce tutto quello che serve per acquistare i biglietti di Juventus-Milan, inclusi i prezzi della Serie A 2026/27, le informazioni sulla partita all’Allianz Stadium, gli orari del calcio d’inizio e i dettagli ufficiali per la prenotazione.
Quando si gioca Juventus-Milan di Serie A?
Juventus-Milan si gioca all’Allianz Stadium di Torino, con l’orario esatto confermato nei dettagli della partita qui sotto.
Come acquistare i biglietti per Juventus-Milan di Serie A
Per le partite di Serie A sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso le fasi di vendita ufficiali del club e partner autorizzati per la vendita primaria o la rivendita.
A causa dell’enorme domanda globale e delle rigide norme di accesso allo stadio, la Juventus assegna i biglietti attraverso un sistema strutturato a fasi:
- Titolari di abbonamento stagionale: Gli attuali abbonati mantengono il proprio posto o rimettono a disposizione del club le partite a cui non assisteranno.
- Membri ufficiali a pagamento del club (J1897 & Black&White Membership): L’accesso prioritario è riservato ai membri ufficiali. I membri J1897 ricevono il primo accesso durante le finestre di prevendita, seguiti dai titolari della carta Black&White Membership.
- Titolari di abbonamento extra & amici dei membri: Le fasi di priorità secondaria consentono ai membri di assicurarsi posti aggiuntivi per altri sostenitori prima della disponibilità per il pubblico generale.
- Vendita generale: Se una partita non registra il tutto esaurito durante le finestre di priorità per i membri, i biglietti rimanenti vengono messi in vendita per il pubblico generale. Tuttavia, le sfide di cartello contro grandi rivali come il Milan registrano regolarmente il tutto esaurito nelle fasi precedenti.
- Piattaforme secondarie per i biglietti: Se si cercano disponibilità last minute o settori esauriti, i tifosi possono procurarsi i biglietti anche tramite piattaforme secondarie, come LiveFootballTickets.
Quanto costano i biglietti per Juventus-Milan di Serie A?
Il costo di un biglietto di Serie A per la stagione 2026/27 varia in base alla posizione del posto, alla categoria della partita e alla disponibilità:
- Fasce d’età e riduzioni: La Juventus offre prezzi differenziati per le categorie Adulto, Junior (Under 16 / Under 30) e Senior in settori designati dello stadio.
- Categorizzazione delle partite: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria 1 / Categoria A). Le sfide di cartello contro rivali storiche come il Milan rientrano nella fascia di prezzo più alta, con tariffe premium a prezzo nominale.
- Posizione del posto: Le tribune centrali lungo i lati del campo, Tribuna Est e Tribuna Ovest, hanno prezzi premium, mentre gli anelli superiori e i settori dietro le porte, Curva Sud / Curva Nord, offrono opzioni più accessibili.
- Requisiti per membership ufficiale e fan card: Per acquistare biglietti casalinghi durante le finestre di prevendita o per partite ad alta sicurezza, agli spettatori può essere richiesto di possedere una Juventus Membership attiva o una Juventus Card (Tessera del Tifoso).
- Prezzi e disponibilità dei biglietti del settore ospiti
Per le partite di Serie A all’Allianz Stadium, i tifosi ospiti vengono sistemati nel settore ospiti dedicato (Settore Ospiti).
Sebbene la Serie A non imponga un tetto unico ai prezzi identico a quello della Premier League, i biglietti del settore ospiti hanno in genere prezzi ragionevoli, spesso tra 30 € e 50 €. Tuttavia, i biglietti ospiti sono tra i più difficili da ottenere: le disponibilità sono strettamente limitate e vengono vendute esclusivamente ai tifosi in possesso di una fidelity card ufficiale del Milan, la Tessera del Tifoso. I tagliandi del settore ospiti non arrivano praticamente mai alla vendita libera al pubblico.
Juventus-Milan di Serie A: tutto quello che c’è da sapere
La forma di Juventus e Milan
La Juventus ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, perdendo soltanto contro l’Inter in un’amichevole precampionato. In Serie A ha iniziato in modo perfetto, battendo il Frosinone 1-0 in trasferta e poi superando il Parma 2-0 in casa il 29 agosto. In queste cinque partite, la Juventus ha segnato sei gol e ne ha subiti tre.
Anche il recente rendimento del Milan è molto solido, con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L’unica sconfitta è arrivata contro il Chelsea nel precampionato, mentre il rendimento nelle gare ufficiali è stato eccellente: le vittorie contro Manchester United, Torino e Venezia incorniciano un periodo in cui ha segnato dieci gol e ne ha subiti quattro. L’ultima uscita è stata il successo per 2-0 sul Venezia del 28 agosto.
Juventus-Milan: i precedenti recenti
L’ultimo confronto tra queste squadre si è concluso senza gol, con il Milan che ha ospitato la Juventus in Serie A il 26 aprile 2026. Quel risultato ha confermato una tendenza di sfide con pochi gol: tre degli ultimi cinque confronti diretti sono terminati 0-0. La Juventus ha ottenuto una vittoria per 2-0 quando le due squadre si sono affrontate nel gennaio 2025, mentre il Milan ha vinto 2-1 nella Supercoppa italiana all’inizio di quello stesso mese. Nelle cinque partite considerate, la Juventus conta due vittorie contro una del Milan, con due pareggi.
Testa a testa
Classifica di Juventus e Milan
Nell’attuale classifica di Serie A, il Milan è terzo e la Juventus è quarta, separate dal margine più sottile possibile in questa fase iniziale della stagione.
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|2
|2
|0
|0
|8
|0
|+8
|6
V
V
|2
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|+4
|6
V
V
|3
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
V
V
|4
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|+3
|6
V
V
|5
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
V
V
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
V
V
|7
|2
|1
|1
|0
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|3
|+1
|4
V
D
|8
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
V
D
|9
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|3
V
S
|10
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|+1
|3
S
V
|11
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
V
S
|12
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
S
V
|13
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
S
V
|14
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|0
S
S
|15
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
S
S
|16
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
S
S
|17
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
S
S
|18
|2
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|0
S
S
|19
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
S
S
|20
|2
|0
|0
|2
|0
|7
|-7
|0
S
S