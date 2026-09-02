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Come acquistare i biglietti per Juventus-Milan: prezzi della Serie A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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La Juventus affronta il Milan in Serie A. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Questa storica rivalità di Serie A regala sempre momenti mozzafiato, e tu potresti essere all’Allianz Stadium di Torino per seguirla dal vivo.

I tifosi della Juventus sperano in una prestazione autorevole quando la squadra tornerà in casa domenica 6 settembre 2026, per la sfida di cartello della sua stagione di Serie A contro il Milan.

I tifosi riempiranno l’Allianz Stadium con grande entusiasmo, desiderosi di vedere due delle istituzioni più prestigiose del calcio italiano contendersi la supremazia nazionale nelle prime fasi della stagione 2026/27.

GOAL ti fornisce tutto quello che serve per acquistare i biglietti di Juventus-Milan, inclusi i prezzi della Serie A 2026/27, le informazioni sulla partita all’Allianz Stadium, gli orari del calcio d’inizio e i dettagli ufficiali per la prenotazione.

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Quando si gioca Juventus-Milan di Serie A?

Juventus-Milan si gioca all’Allianz Stadium di Torino, con l’orario esatto confermato nei dettagli della partita qui sotto.

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Serie A - Game Week 3
Allianz Stadium

Come acquistare i biglietti per Juventus-Milan di Serie A

Per le partite di Serie A sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso le fasi di vendita ufficiali del club e partner autorizzati per la vendita primaria o la rivendita.

A causa dell’enorme domanda globale e delle rigide norme di accesso allo stadio, la Juventus assegna i biglietti attraverso un sistema strutturato a fasi:

  • Titolari di abbonamento stagionale: Gli attuali abbonati mantengono il proprio posto o rimettono a disposizione del club le partite a cui non assisteranno.
  • Membri ufficiali a pagamento del club (J1897 & Black&White Membership): L’accesso prioritario è riservato ai membri ufficiali. I membri J1897 ricevono il primo accesso durante le finestre di prevendita, seguiti dai titolari della carta Black&White Membership.
  • Titolari di abbonamento extra & amici dei membri: Le fasi di priorità secondaria consentono ai membri di assicurarsi posti aggiuntivi per altri sostenitori prima della disponibilità per il pubblico generale.
  • Vendita generale: Se una partita non registra il tutto esaurito durante le finestre di priorità per i membri, i biglietti rimanenti vengono messi in vendita per il pubblico generale. Tuttavia, le sfide di cartello contro grandi rivali come il Milan registrano regolarmente il tutto esaurito nelle fasi precedenti.
  • Piattaforme secondarie per i biglietti: Se si cercano disponibilità last minute o settori esauriti, i tifosi possono procurarsi i biglietti anche tramite piattaforme secondarie, come LiveFootballTickets.
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Quanto costano i biglietti per Juventus-Milan di Serie A?

Il costo di un biglietto di Serie A per la stagione 2026/27 varia in base alla posizione del posto, alla categoria della partita e alla disponibilità:

  • Fasce d’età e riduzioni: La Juventus offre prezzi differenziati per le categorie Adulto, Junior (Under 16 / Under 30) e Senior in settori designati dello stadio.
  • Categorizzazione delle partite: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria 1 / Categoria A). Le sfide di cartello contro rivali storiche come il Milan rientrano nella fascia di prezzo più alta, con tariffe premium a prezzo nominale.
  • Posizione del posto: Le tribune centrali lungo i lati del campo, Tribuna Est e Tribuna Ovest, hanno prezzi premium, mentre gli anelli superiori e i settori dietro le porte, Curva Sud / Curva Nord, offrono opzioni più accessibili.
  • Requisiti per membership ufficiale e fan card: Per acquistare biglietti casalinghi durante le finestre di prevendita o per partite ad alta sicurezza, agli spettatori può essere richiesto di possedere una Juventus Membership attiva o una Juventus Card (Tessera del Tifoso).
  • Prezzi e disponibilità dei biglietti del settore ospiti

Per le partite di Serie A all’Allianz Stadium, i tifosi ospiti vengono sistemati nel settore ospiti dedicato (Settore Ospiti).

Sebbene la Serie A non imponga un tetto unico ai prezzi identico a quello della Premier League, i biglietti del settore ospiti hanno in genere prezzi ragionevoli, spesso tra 30 € e 50 €. Tuttavia, i biglietti ospiti sono tra i più difficili da ottenere: le disponibilità sono strettamente limitate e vengono vendute esclusivamente ai tifosi in possesso di una fidelity card ufficiale del Milan, la Tessera del Tifoso. I tagliandi del settore ospiti non arrivano praticamente mai alla vendita libera al pubblico.

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Juventus-Milan di Serie A: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Juventus e Milan

La Juventus ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, perdendo soltanto contro l’Inter in un’amichevole precampionato. In Serie A ha iniziato in modo perfetto, battendo il Frosinone 1-0 in trasferta e poi superando il Parma 2-0 in casa il 29 agosto. In queste cinque partite, la Juventus ha segnato sei gol e ne ha subiti tre.

Anche il recente rendimento del Milan è molto solido, con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L’unica sconfitta è arrivata contro il Chelsea nel precampionato, mentre il rendimento nelle gare ufficiali è stato eccellente: le vittorie contro Manchester United, Torino e Venezia incorniciano un periodo in cui ha segnato dieci gol e ne ha subiti quattro. L’ultima uscita è stata il successo per 2-0 sul Venezia del 28 agosto.

JUV

JUV - Forma

CHE
V0-1
INT
S1-2
PAL
V2-0
FRC
V0-1
PAR
V2-0
Gol segnato (subito)
7/2
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
MIL

MIL - Forma

INT
D1-1
CHE
S3-0
MUN
V2-4
TOR
V1-2
VEN
V2-0
Gol segnato (subito)
9/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Juventus-Milan: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra queste squadre si è concluso senza gol, con il Milan che ha ospitato la Juventus in Serie A il 26 aprile 2026. Quel risultato ha confermato una tendenza di sfide con pochi gol: tre degli ultimi cinque confronti diretti sono terminati 0-0. La Juventus ha ottenuto una vittoria per 2-0 quando le due squadre si sono affrontate nel gennaio 2025, mentre il Milan ha vinto 2-1 nella Supercoppa italiana all’inizio di quello stesso mese. Nelle cinque partite considerate, la Juventus conta due vittorie contro una del Milan, con due pareggi.

Testa a testa

JuventusPareggioMilan
1
3
1
Serie A
Milan badge
Milan
MIL
0
Juventus badge
Juventus
JUV
0
FIN
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
0
Milan badge
Milan
MIL
0
FIN
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
2
Milan badge
Milan
MIL
0
FIN
Supercoppa di Lega
Juventus badge
Juventus
JUV
1
Milan badge
Milan
MIL
2
FIN
Serie A
Milan badge
Milan
MIL
0
Juventus badge
Juventus
JUV
0
FIN
3Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

Classifica di Juventus e Milan

Nell’attuale classifica di Serie A, il Milan è terzo e la Juventus è quarta, separate dal margine più sottile possibile in questa fase iniziale della stagione.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
RomaRomaROM
220080+86
V
V
2
InterInterINT
220051+46
V
V
3
MilanMilanMIL
220041+36
V
V
4
JuventusJuventusJUV
220030+36
V
V
5
AtalantaAtalantaATA
220031+26
V
V
6
LazioLazioLAZ
220020+26
V
V
7
UdineseUdineseUDI
211043+14
V
D
8
ComoComoCOM
211032+14
V
D
9
FrosinoneFrosinoneFRC
210131+23
V
S
10
NapoliNapoliNAP
210132+13
S
V
11
SassuoloSassuoloSAS
21013303
V
S
12
CagliariCagliariCGL
21011103
S
V
13
LecceLecceLEC
210124-23
S
V
14
TorinoTorinoTOR
200224-20
S
S
15
BolognaBolognaBOL
200202-20
S
S
16
GenoaGenoaGEN
200203-30
S
S
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
200203-30
S
S
18
MonzaMonzaMON
200237-40
S
S
19
VeneziaVeneziaVEN
200204-40
S
S
20
FiorentinaFiorentinaFIO
200207-70
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

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