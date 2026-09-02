Come acquistare i biglietti per Juventus-Milan: prezzi della Serie A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Questa storica rivalità di Serie A regala sempre momenti mozzafiato, e tu potresti essere all’Allianz Stadium di Torino per seguirla dal vivo.

I tifosi della Juventus sperano in una prestazione autorevole quando la squadra tornerà in casa domenica 6 settembre 2026, per la sfida di cartello della sua stagione di Serie A contro il Milan.

I tifosi riempiranno l’Allianz Stadium con grande entusiasmo, desiderosi di vedere due delle istituzioni più prestigiose del calcio italiano contendersi la supremazia nazionale nelle prime fasi della stagione 2026/27.

GOAL ti fornisce tutto quello che serve per acquistare i biglietti di Juventus-Milan, inclusi i prezzi della Serie A 2026/27, le informazioni sulla partita all’Allianz Stadium, gli orari del calcio d’inizio e i dettagli ufficiali per la prenotazione.

Quando si gioca Juventus-Milan di Serie A?

Juventus-Milan si gioca all’Allianz Stadium di Torino, con l’orario esatto confermato nei dettagli della partita qui sotto.

Serie A - Game Week 3 6 set 2026 - 14:45 Allianz Stadium

Come acquistare i biglietti per Juventus-Milan di Serie A

Per le partite di Serie A sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso le fasi di vendita ufficiali del club e partner autorizzati per la vendita primaria o la rivendita.

A causa dell’enorme domanda globale e delle rigide norme di accesso allo stadio, la Juventus assegna i biglietti attraverso un sistema strutturato a fasi:

Titolari di abbonamento stagionale: Gli attuali abbonati mantengono il proprio posto o rimettono a disposizione del club le partite a cui non assisteranno.

Membri ufficiali a pagamento del club (J1897 & Black&White Membership): L’accesso prioritario è riservato ai membri ufficiali. I membri J1897 ricevono il primo accesso durante le finestre di prevendita, seguiti dai titolari della carta Black&White Membership.

Titolari di abbonamento extra & amici dei membri: Le fasi di priorità secondaria consentono ai membri di assicurarsi posti aggiuntivi per altri sostenitori prima della disponibilità per il pubblico generale.

Vendita generale: Se una partita non registra il tutto esaurito durante le finestre di priorità per i membri, i biglietti rimanenti vengono messi in vendita per il pubblico generale. Tuttavia, le sfide di cartello contro grandi rivali come il Milan registrano regolarmente il tutto esaurito nelle fasi precedenti.

Piattaforme secondarie per i biglietti: Se si cercano disponibilità last minute o settori esauriti, i tifosi possono procurarsi i biglietti anche tramite piattaforme secondarie, come LiveFootballTickets .

Quanto costano i biglietti per Juventus-Milan di Serie A?

Il costo di un biglietto di Serie A per la stagione 2026/27 varia in base alla posizione del posto, alla categoria della partita e alla disponibilità:

Fasce d’età e riduzioni: La Juventus offre prezzi differenziati per le categorie Adulto, Junior (Under 16 / Under 30) e Senior in settori designati dello stadio.

Categorizzazione delle partite: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria 1 / Categoria A). Le sfide di cartello contro rivali storiche come il Milan rientrano nella fascia di prezzo più alta, con tariffe premium a prezzo nominale.

Posizione del posto: Le tribune centrali lungo i lati del campo, Tribuna Est e Tribuna Ovest, hanno prezzi premium, mentre gli anelli superiori e i settori dietro le porte, Curva Sud / Curva Nord, offrono opzioni più accessibili.

Requisiti per membership ufficiale e fan card: Per acquistare biglietti casalinghi durante le finestre di prevendita o per partite ad alta sicurezza, agli spettatori può essere richiesto di possedere una Juventus Membership attiva o una Juventus Card (Tessera del Tifoso).

Prezzi e disponibilità dei biglietti del settore ospiti

Per le partite di Serie A all’Allianz Stadium, i tifosi ospiti vengono sistemati nel settore ospiti dedicato (Settore Ospiti).

Sebbene la Serie A non imponga un tetto unico ai prezzi identico a quello della Premier League, i biglietti del settore ospiti hanno in genere prezzi ragionevoli, spesso tra 30 € e 50 €. Tuttavia, i biglietti ospiti sono tra i più difficili da ottenere: le disponibilità sono strettamente limitate e vengono vendute esclusivamente ai tifosi in possesso di una fidelity card ufficiale del Milan, la Tessera del Tifoso. I tagliandi del settore ospiti non arrivano praticamente mai alla vendita libera al pubblico.

Juventus-Milan di Serie A: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Juventus e Milan

La Juventus ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, perdendo soltanto contro l’Inter in un’amichevole precampionato. In Serie A ha iniziato in modo perfetto, battendo il Frosinone 1-0 in trasferta e poi superando il Parma 2-0 in casa il 29 agosto. In queste cinque partite, la Juventus ha segnato sei gol e ne ha subiti tre.

Anche il recente rendimento del Milan è molto solido, con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L’unica sconfitta è arrivata contro il Chelsea nel precampionato, mentre il rendimento nelle gare ufficiali è stato eccellente: le vittorie contro Manchester United, Torino e Venezia incorniciano un periodo in cui ha segnato dieci gol e ne ha subiti quattro. L’ultima uscita è stata il successo per 2-0 sul Venezia del 28 agosto.

Juventus-Milan: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra queste squadre si è concluso senza gol, con il Milan che ha ospitato la Juventus in Serie A il 26 aprile 2026. Quel risultato ha confermato una tendenza di sfide con pochi gol: tre degli ultimi cinque confronti diretti sono terminati 0-0. La Juventus ha ottenuto una vittoria per 2-0 quando le due squadre si sono affrontate nel gennaio 2025, mentre il Milan ha vinto 2-1 nella Supercoppa italiana all’inizio di quello stesso mese. Nelle cinque partite considerate, la Juventus conta due vittorie contro una del Milan, con due pareggi.

Classifica di Juventus e Milan

Nell’attuale classifica di Serie A, il Milan è terzo e la Juventus è quarta, separate dal margine più sottile possibile in questa fase iniziale della stagione.